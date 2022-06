Il cittadino ha bisogno di convergenze e di alleanze che producono risultati di salute. E’ un processo che integra risorse: in questo caso, la scienza e la ricerca con le migliori condizioni di vita utili per avere il massimo di risultato sanitario e di assistenza. Questa affermazione industriale si può declinare in esempi concreti in sanità. Per esempio, l’alleanza fra le Associazioni dei pazienti (AP) e le Società Scientifiche Mediche (SSC) ed i Pazienti: in logica WIN, WIN, WIN cioè un vantaggio per tutti e tre.

Gli attori di questa alleanza fanno il bene della salute del cittadino tramite un modello di partecipazione organizzata e di democratizzazione del Servizio Sanitario Nazionale che si traduce in universalismo di salute (Articolo 32 Costituzione italiana: ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana’).

Anche il ‘mettere a terra’ questa Alleanza vuol dire fare sussidiarietà di risultato in un contesto di welfare universalistico a protezione variabile (l’universalismo assoluto non può essere perseguito ad oltranza per evidente mancanza di risorse economico-finanziarie, di personale e di condizioni favorevoli allo sviluppo scientifico nazionale).

Per le AP è una istanza dal basso che svolge un ruolo di advocacy a favore dei pazienti. Qualcuno potrebbe pensare che è un associazionismo solo di tutela, mentre gioca un ruolo importante per la ricerca scientifica in sanità ed è cartina di tornasole dell’efficacia dei farmaci e delle terapie sviluppate. Non c’è un ‘database’ preciso e complessivo; ci si orienta tramite riferimenti parziali: per esempio F.A.V.O. (Federazione Associazioni Volontari in Oncologia) riunisce più di 500 associazioni federate con 25.000 volontari e 700.000 iscritti. Le associazioni dei pazienti stanno sempre più evidenziandosi con il focus sui pazienti con malattie rare e con l’esigenza di usufruire di farmaci orfani;nella fattispecie della FIMR (Federazione Italiana Malattie Rare) si contano circa 300 associazioni di pazienti affetti da malattie rare. La considerazione di sintesi è però che non si è ancora raggiunta l’emersione evidente e comprensibile della figura del puzzle. Un punto di riconoscimento istituzionale è stato il varo della legge n 175/21.

Per quanto riguarda le ASC, il Ministero della Salute ha un elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (in attuazione dell’articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli) e del Decreto ministeriale 2 agosto 2017). Tale elenco è aggiornato ogni due anni. Sono iscritte n. 293 società e associazioni, che hanno superato la valutazione sul piano amministrativo, in quanto hanno presentato tutte uno statuto aggiornato successivamente all’entrata in vigore del Decreto ministeriale. Statuariamente, le ASC hanno come scopo di incrementare gli studi scientifici e la ricerca, organizzando congressi, riunioni e corsi di aggiornamento nonché scuole per l’aggiornamento, svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e dei cultori con programmi annuali di attività formativa di Educazione Continua in Medicina (ECM) e collaborazione istituzionale con il Sistema Sanitario Nazionale centrale e regionale.Funzione importante: proporre ed elaborare PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) e Linee guida al fine di asviluppare maggiore efficienza organizzativa a favore dei pazienti.

Il contesto dinamico della medicina offre alcune alcuni cambiamenti che hanno bisogno di concretizzarsi. La ’evidence based medicine’, la medicina personalizzata, la telemedicina distribuita, nuovi PDTA, la medicina di prossimità ed il cambiamento strutturale sistema sanitario nazionale con le case di comunità, gli ospedali di comunità ed altre innovaziooni organizzative non potranno avere risultati concreti se non tramite un ruolo protagonista delle Associazioni di pazienti (AP) integrato le società scientifiche (SSC).

Il tema dell’importanza dell’Alleanza fra Ap e SSC si concretizza nel ruolo di reciprocità fra proposta ed elaborazione scientifica e ‘messa a terra’ delle proposte in logica di ricerca applicata.

Da questa alleanza deriva un grande valore aggiunto per il sistema sanitario nazionale. Purtroppo, ad oggi, ci sono solo alcune sperimentazioni a macchia di leopardo che rischiano di esaurirsi se non sono incanalate in un assetto strutturale di sistema. La narrazione sulle AP e sui SSC è sviluppata, ma manca di una organica visione del sistema AP e SSC e quindi rischia di essere solo una opzione descrittiva senza misurare i risultato del loro ruolo.

Per esempio, la Evidence Based Medicine-EBM o Medicina fondata sulle Prove, secondo la definizione di David L. Sackett, con Archibald Cochrane fra i ‘padri’ della EBM, è “l’ integrazione delle migliori prove di efficacia clinica con la esperienza e l’abilità del medico ed i valori del Paziente”. Possiamo esprimere lo stesso concetto in un altro modo: la EBM è “l’uso cosciente, esplicito e giudizioso delle migliori evidenze (cioè prove di efficacia) biomediche al momento disponibili, al fine di prendere le decisioni per l’assistenza del singolo Paziente che deve essere in grado di fruire di questa opportunità se ha condizioni che facilitano tali azioni. La qualità della vita non è più un risultato, ma una condizione che ‘veste’ le prestazioni sanitarie e ne facilita l’efficacia. E’ chiaro che il presidio delle prestazioni medico scientifiche è proprio delle SSC e la qualità della vita condizione di contesto è gestito dalle AP in modo integrato.

Quindi AP e SSC sono complementari fra loro e l’alleanza può essere un modo continuo di gestire la dinamica di domanda di salute.

Si sottolinea che l’Alleanza fra AP e SSC è un patto di unione, un accordo in armonia di volontà e intesa, un accordo di merito scientifico –organizzativo in una logica WIN, WIN, WIN per i 3 attori AP, SSC e il cittadino paziente cliente.

I vantaggi sono la complementarietà strategica,la convergenza operativa reciproca e dviluppo di innovazione circolare ove le SSC offrono input scientfiici che sono verificati dalle AP come cartina di tornasole, ma anche come base per ritornare sul circuito moltiplicativo ed aumentato dei risultati,In sintesi si sviluppa un circolo virtuoso che continua a migliorare i risultati di salute.

Con Killing possiamo dire che questa alleanza supera le asimmetrie culturali nel confronto fra AP e SSC.

Altro vantaggio dell’Alleanza è la continuità del servizio sanitario offerto che è monitorato sia nella parte ex ante degli input medico scientifici delle SSC,sia in itinere ed ex post ove congiuntamen AP e SSC riescono ad avere risultati efficaci(input,output,out come)

I risultati della ricerca di base ed applicata in sanità,collegati alla EBM non si possono ottenere senza il ruolo integrato fra AP e SSC.Analogamente vale per la medicina di precisione ove le AP clusterizzano e personalizzano la scienza delle SSC.

Le SSC perseguono l’universalismo scientifico e le AP quello dell’implementazione.

L’Alleanza persegue l’obiettivo della ‘Salute spiegata’. Oltre l’80% italiani cerca informazioni sulla propria salute (IQVIA indagine –nov 2019;stabilire flussi di concetti, parole ed immagini che danno le ‘istruzioni per l’uso’ per avere un comportamento funzionale alla propria salute ed alle prestazioni. sanitarie e socio-sanitarie offerte (prevenzione) o prescritte (cura, riabilitazione) .

Spiegare vuol dire ‘togliere le pieghe’ dell’asimmetria di linguaggio e investire tempo nello svolgere questa funzione.Questo èun valore aggiunto che le AP offrono considerando che i medici ed il personale sanitario non hanno tempo da dedicare alla spiegazione.

E’ il paziente stakeholder che ha esigenze di efficacia medico scientifica, ma anche di efficienza ed efficacia di condizioni per gestire la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione.

Con la territorializzazione Servizio Sanitario nazionale e nelle case di comunit,negli ospedali di comunità è necessario fare scelte organizzative per dare concretezza all’Alleanza fra AP e SSC svilupando una sanità di qualità distribuita.