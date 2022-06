Oggi, venerdì 17 giugno 2022, la Ministra dell’Interno del Regno Unito, Priti Patel, ha ordinato l’estrazione negli Stati Uniti di Julian Assange, fondatore ed anima di Wikileaks. Il via libera finale da parte della responsabile dell’Home Office arriva dopo che era stata completata la procedura giudiziaria sulla vicenda del comunicatore, giornalista e attivista australiano.

Ora Assange rischia molto concretamente di scontare in un carcere degli Stati Uniti una pesantissima condanna per aver contribuito a diffondere tramite la piattaforma online Wikileaks documenti riservati contenenti anche informazioni su crimini di guerra commessi dalla forze americane in Iraq e Afghanistan. E molto altro.

Julian Assange, e ora? E allora? Allora a rotta di collo verso l’effettiva estradizione in Usa, dopo la firma della Ministra Patel. Assange, Regno Unito, Usa, estradizione imminente. Come un orrendo e ricorrente mantra.

Per quanto riguarda reazioni rilevanti. Politici (internazionali). Jean-Luc Mélenchon ha annunciato che se vincesse le imminenti elezioni parlamentari in Francia con la sua coalizione di sinistra ed ecologista concederebbe immediatamente la cittadinanza francese ad Assange. Giornalisti (italiani). Giuseppe ‘Beppe’ Giulietti Presidente FNSI e fondatore di Articolo 21 per la libertà di informazione è intervenuto in coerenza con tutto quanto ha detto e fatto, in poca e giusta compagnia, in questi anni. Per la ricostruzione della vicenda, che abbiamo costantemente seguito, segnaliamo il nostro ‘Libertà di informazione e dintorni‘ 4 maggio 2022 (con link ai pezzi precedenti).

Oggi, venerdì 17 giugno 2022, è un giorno da segnare ‘albo lapillo’, anzi ‘nigro lapillo’ nell’ipotetico libro della libertà di informazione, comunicazione e pratica democratica. «Un giorno buio per la libertà di stampa» commentano da Wikileaks, e sono pure troppo moderati. Le molte reazioni, anche con possibili prospettive operative e non solo declamative, internazionali e italiane danno qualche prospettiva. Quanto a gruppi editoriali e giornalisti che pure hanno prospettato sull’attività di Assange e sodali, attendiamo fiduciosi. Ma mica tanto fiduciosi…

ASSANGE, E ORA? /1 (continua)