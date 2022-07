Il 29 giugno, la Siria ha riconosciuto formalmente la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk, come Nazioni sovrane, diventando il secondo Paese al di fuori della Russia a farlo. La decisione unilaterale di Bashir al-Assad ha suscitato una rapida condanna internazionale e una scissione formale nei rapporti diplomatici tra Siria e Ucraina. Assad è diventato uno degli uomini più a suo agio al mondo protetto dal Cremlino, ma le sue azioni riguardo all’Ucraina possono ritorcersi contro il suo governo in Siria.

Non è un segreto i profondi legami che la Siria ha con la Russia, un rapporto avviato fin dai primi anni ’70, al culmine della Guerra Fredda. L’Unione Sovietica costruì una struttura navale a Tartus, che la Russia ereditò dopo il crollo. La Siria è ora l’unica roccaforte mediorientale rimasta alla Russia.

Quando sembrava che il governo di Assad fosse in uno stato di collasso, assediato dall’ISIS e da una serie di vittorie dei ribelli siriani vicino a Latakia, la Russia è intervenuta formalmente a nome di Assad. La marea della guerra cambiò in modo decisivo, assicurando infine che il potere di Assad non fosse più minacciato; tuttavia, questo intervento ha avuto il prezzo di una crescente condanna internazionale e di numerose segnalazioni di abusi umanitari. Tali rapporti includono le campagne russe di bombardamento indiscriminato contro i civili e la protezione del governo e dell’esercito siriano dopo numerosi attacchi con armi chimiche, cosa che il Cremlino continua a negare.

Con l’invasione russa in corso dell’Ucraina, probabilmente l’azione militare più condannata a livello internazionale dai tempi delle guerre jugoslave, il Cremlino ha avuto un disperato bisogno di alleati. Con la Cina che assume una posizione abbastanza neutrale, ma filo-russa, l’India fermamente neutrale e gli Stati membri del CTSO, come il Kazakistan e il Kirghizistan, che indicano il diritto internazionale come guida, la Russia ha ricevuto sostegno solo da Paesi con regimi autoritari intransigenti, come Eritrea , Nicaragua, Corea del Nord, Bielorussia, Siria, Iran e Cuba. Questi Paesi sono stati gli unici Stati membri delle Nazioni Unite a votare ‘no’ alle Nazioni Unite nei documenti di condanna dell’aggressione militare russa in Ucraina.

Mentre la strategia di Assad è quella di continuare a soddisfare il Cremlino, ma nonostante la sua fiducia nel sostegno militare russo, le prospettive militari si stanno oscurando.

Ad aprile, il generale che ha guidato le campagne militari russe in Siria, Alexander Dvornikov, è stato nominato da Putin alla guida delle forze militari russe nella regione del Donbass. Il famigerato gruppo paramilitare Wagner ha ridistribuito i suoi mercenari dalla Siria e da altre parti dell’Africa. A maggio, la Russia ha anche richiamato un certo numero di truppe dalla Siria in Ucraina, indicando una grave carenza di manodopera e ingenti perdite in combattimento durante la guerra. Ciò ha lasciato un vuoto di potere in Siria che varie potenze con scarse relazioni con il governo di Assad, come Turchia, Israele, ribelli siriani o ISIS, potrebbero sfruttare.

Di recente, il Presidente Tayyip Erdogan ha annunciato l’intenzione di espandersi ulteriormente in Siria al fine di creare una zona cuscinetto lungo il confine condiviso. Ciò ha aumentato le tensioni con il governo di Assad, con il risultato che le unità militari siriane sono state schierate insieme alle forze curde nel nord. Con i recenti elogi per Erdogan da parte del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden per aver revocato il veto alla Finlandia e all’adesione della Svezia alla NATO, la Siria è lasciata in una brutta posizione. Uno dei motivi principali per cui il Kazakistan è rimasto fuori dalla guerra è stato quello di evitare le sanzioni internazionali, che li avrebbero colpiti se avessero inviato truppe o sostenuto l’invasione dei delegati russi nella regione del Donbass, qualcosa che la Russia aveva formalmente chiesto al Kazakistan .

Il fatto che alcune Nazioni hanno iniziato avvicinarsi ad Assad, in particolare la Lega Araba, ha reso ancora più narcisista il Presidente siriano, credendo che sia davvero al riparo da un ulteriore isolamento internazionale.

Con Assad complice del grano rubato dall’Ucraina, e ora apertamente in appoggio alla Russia, il governo siriano si è fatto ancora una volta bersaglio. Con le attuali difficoltà di manodopera che la Russia sta affrontando insieme a un rinnovato spirito NATO per sconfiggere e contrastare l’influenza e l’aggressione russa, Assad ha poco sostegno militare garantito su rinnovate azioni geopolitiche contro di lui, e questa volta potrebbe significare la fine del suo regime.