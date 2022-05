Joe Biden ha iniziato oggi il suo primo viaggio in Asia Nord-Orientale dal suo insediamento alla Casa Bianca. Un viaggio di cinque giorni con destinazioni: Corea del Sud e Giappone.

Un viaggio di cinque giorni durante i quali incontrerà il Presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida, e infine i leader del Quadrilateral Security Grouping (Quad), tra Australia, India, Giappone e Stati Uniti.

L’obiettivo del viaggio è consolidare la leadership degli Stati Uniti in Asia, dove la crescente potenza commerciale e militare cinese sta minando il ‘dominio‘ di Washington.

Dal nucleare della Corea del Nord, alle ambizioni cinesi su Taiwan, fino alle cooperazioni economiche funzionali sia agli interessi americani che a quelli sudcoreani e giapponesi. La sicurezzasarà la questione principe. In tale ambito ci sono 5 aree particolarmente ‘calde‘ che preoccupano Joe Biden e i suoi consiglieri: Taiwan, Corea del Nord, Isole Curili, Mar Cinese Meridionale, l’area di confine tra India e Cina. Sono cinque grattacapi che segneranno il viaggio asiatico di Biden.

I nodi rappresentati da queste cinque aree sono sintetizzati nelle schede a seguire prodotte da ‘CNN‘.

TAIWAN

L’isola di Taiwan si trova a meno di 177 chilometri al largo della costa cinese. Per più di 70 anni le due parti sono state governate separatamente, ma ciò non ha impedito al Partito Comunista (PCC) al potere in Cina di rivendicare l’isola come propria,nonostante non l’abbia mai controllata.

Ciò ha lasciato le altre potenze del Pacifico, in particolare il Giappone, diffidenti.

Funzionari giapponesi hanno sottolineato che il 90% del fabbisogno energetico del loro paese viene importato attraverso le acqua intorno a Taiwan,legando la stabilità economica del Giappone all’autonomia di Taiwan.

Gli Stati Uniti si impegnano a provvedere all’autodifesa di Taiwan, ma non a difenderla con le truppe americane.

È qui che arrivano le lezioni dall’Ucraina, sia per gli Stati Uniti che per i loro alleati, e per la Cina. «In parole povere, sarà estremamente difficile per i leader statunitensi convincere la Cina che sono disposti a rischiare una guerra su Taiwan che potrebbe trasformarsi in nucleare», ha scritto questa settimana Peter Harris, professore associato di scienze politiche alla Colorado State University in un articolo. «Questo è particolarmente vero alla luce del rifiuto inequivocabile del Presidente Biden di inviare truppe statunitensi in Ucraina a causa dell’incombente minaccia di una guerra nucleare con la Russia», ha scritto Harris.

Ma, sostiene Harris, gli alleati della NATO e gran parte del resto del mondo si sono schierati con l’Ucraina, attraverso sanzioni alla Russia e armi per l’Ucraina. Ciò potrebbe rendere la Cina diffidente nei confronti di qualsiasi mossa su Taiwan per paura delle azioni che le Nazioni della regione potrebbero intraprendere contro Pechino, dice.

«La Cina non deve avere dubbi sul fatto che Giappone, Australia, Corea del Sud, Filippine e altri sarebbero costretti a ripensare le loro strategie di sicurezza nazionale all’ombra di uno Stato cinese allargato e aggressivo», ha scritto Harris.

E questo farà parte della missione di Biden nella prossima settimana: unificare la regione intorno a Taiwan come deterrente a qualsiasi belligeranza cinese.

COREA DEL NORD

Il regime di Kim Jong Un ha organizzato un numero record di test missilistici quest’anno e ci sono indicazioni che potrebbe prepararsi a testare un’arma nucleare per la prima volta dal 2017.

Il test missilistico arriva dopo che i negoziati tra Corea del Nord e Stati Uniti sul programma nucleare di Pyongyang si sono bloccati a seguito dei vertici falliti tra Kim e l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

«Alcuni osservatori suggeriscono che la Corea del Nord intensifichi i test per attirare l’attenzione di Washington e riavviare il dialogo. Ci sono più prove che Pyongyang sia concentrata sul miglioramento delle capacità militari per scoraggiare, minacciare ed estorcere altri Paesi», afferma Leif-Eric Easley, professore all’Ewha Università di Seul.

Quella era una pagina del playbook russo prima che alla fine invadesse l’Ucraina e fornisce una lezione per la penisola coreana, dice Easley.

«L’aggressione della Russia mostra che il costo della guerra è quasi sempre maggiore del prezzo della pace, non solo a causa delle vite distrutte e delle risorse spese, ma anche perché i leader tendono a sopravvalutare la loro capacità di raggiungere obiettivi militari e politicisottovalutando al contempo il lungo termine conseguenze indesiderate», dice.

Secondo Easley, Biden può ridurre la minaccia della Corea del Nord giocando sulla forza delle partnership americane nel Pacifico.

«Opzioni efficaci e plausibili per Seoul e Washington per rafforzare la deterrenza includono il ripristino di esercitazioni sul campo combinate, un migliore coordinamento degli appalti della difesa e la regolarizzazione della cooperazione trilaterale in materia di sicurezza con Tokyo», afferma.

ISOLE CURILI

Le Isole Curili, denominate Curili Meridionali dalla Russia e Territori del Nord dal Giappone, furono catturate dalle forze sovietiche in seguito alla resa del Giappone agli Alleati nel 1945.

Il conseguente disaccordo su chi ha la legittima proprietà delle isole ha inasprito le relazioni tra i due Paesi, contribuendo alla loro continua incapacità di firmare un trattato di pace della seconda guerra mondiale.

Ma l’invasione russa dell’Ucraina ha sollevato le tensioni tra Tokyo e Mosca ai livelli più alti dalla seconda guerra mondiale. Questo perché il Giappone ha condannato l’invasione, in gran parte seguendo la linea occidentale contro la Russia, inclusa l’espulsione dei diplomatici russi, l’imposizione di sanzioni a Mosca e persino la donazione di rifornimenti all’esercito ucraino. Ciò avviene dopo che la Russia ha aumentato il suo profilo militare nel Pacifico occidentale, includendo test missilistici nelle acque tra Giappone e Russia e unendosi alla marina cinese per un’esercitazione circumnavigando gran parte del Giappone.

«Dato tutto questo, la percezione della minaccia del Giappone sul suo fianco settentrionale è cambiata sostanzialmente», afferma Robert Ward, presidente del Giappone presso l’Istituto internazionale per gli studi sulla sicurezza.

E le crescenti tensioni nel nord hanno creato quello che Ward chiama ‘un arco di rischio‘ per il Giappone a ovest, dalle Curili a nord, a sud fino alla minaccia missilistica nordcoreana e più a sud fino alla Cina, intorno a Taiwan e intorno al Senkaku / Isole Diaoyu, rivendicate sia da Pechino che da Tokyo come territorio sovrano.

Questa è una preoccupazione per Biden perché, attraverso un trattato di mutua difesa, gli Stati Uniti sono impegnati a difendere qualsiasi parte del territorio sovrano giapponese. Un minimo vacillare in queste aree riguardo al suo alleato n. 1 solleverebbe preoccupazioni sugli impegni degli Stati Uniti in altre parti del mondo, compresi gli alleati della NATO, ancora preoccupati per quale potrebbe essere la prossima mossa della Russia in Europa.

MAR CINESE MERIDIONALE

La pretesa della Cina su quasi tutti i 1,3 milioni di miglia quadrate del Mar Cinese Meridionale è stata una continua fonte di tensione tra Washington e Pechino, negli ultimi anni.

Ma la guerra in Ucraina, insieme alle crescenti tensioni intorno a Taiwan, alla Corea del Nord e alle Isole Curili, ha abbassato un po’ il termostato nel Mar Cinese Meridionale.

Collin Koh, ricercatore presso la S. Rajaratnam School of International Studies di Singapore, osserva che nel 2022 la Marina degli Stati Uniti sembra aver ridotto le sue operazioni di libertà di navigazione (FONOPS), in cui navi da guerra statunitensi navigano vicino alle isole contese occupate dalla Cina -con una sola operazione di questo tipo a gennaio.

«Sembra che l’Amministrazione Biden abbia voluto scegliere di passare dal precedente approccio militarizzato (il Mar Cinese Meridionale) a uno più basato sulla geoeconomia», ha affermato Koh. Nota che un recente incontro alla Casa Bianca con i leader dell’Associazione delle Nazioni dell’Asia meridionale (ASEAN) ha prodotto impegni economici, di sviluppo e sanitari, piuttosto che militari. In effetti, la cosa più vicina a un’iniziativa di sicurezza, è stata l’impegno nella regione di un cutter e di un team di addestramento della Guardia Costiera degli Stati Uniti, ha affermato Koh.

Ma le lotte militari della Russia in Ucraina hanno lezioni anche per la Cina, ha detto Koh.

La Russia non ha ottenuto la superiorità aerea sull’Ucraina e Koh ha affermato che Pechino potrebbe facilmente affrontare un problema simile cercando di proteggere le isole militarizzate nella catena delle Isole Spratly nel Mar Cinese Meridionale meridionale.

«La linea di comunicazione – aerea e marittima – dagli snodi costieri lungo la Cina continentale meridionale e questi avamposti sarebbe troppo lunga e vulnerabile all’interdizione, a meno che non siano in grado di assicurarsi il dominio aereo e navale», ha affermato.

«Anche se i cinesi potessero prendere il sopravvento iniziale impossessandosi di alcune aree nel (Mar Cinese Meridionale), tenerle saldamente a lungo termine diventa incerto», ha detto Koh.

INDIA-CINA

Lo stallo decennale lungo la Line of Actual Control (LAC), il confine mal definito tra India e Cina nell’Himalaya, potrebbe essere la più complessa delle questioni militari che Biden deve affrontare durante il suo viaggio in Asia.

Uno scontro sanguinoso tra le truppe indiane e cinesi sul LAC nel 2020 ha spinto l’India, che da tempo ha la Russia come principale fornitore di armi, più vicino agli Stati Uniti.

L’India si è allineata con Stati Uniti, Giappone e Australia nel Quad, un gruppo informale di Paesi che molti vedono come uno sforzo per respingere l’influenza della Cina nella regione indo-pacifica.

Ma i legami storicamente stretti di Nuova Delhi con Mosca e la necessità di mantenere intatte le importazioni di petrolio e gas dalla Russia, così come le catene di approvvigionamento militari,hanno visto l’India fermarsi prima di essere colpita delle sanzioni contro la Russia.

Harsh V. Pant, professore al Kings College di Lonenienti dall’Ucraina sostiene che probabilmente manterranno l’India inclinata verso gli Stati Uniti. Uno, l’intelligence, la sorveglianza e la ricognizione fornite da Washington e dai suoi alleati hanno aiutato l’Ucraina a fermare e ora respingere la Russia sul campo di battaglia.

L’India ha avuto un’intesa simile con gli Stati Uniti nel monitoraggio e nella comprensione delle capacità militari cinesi e ciò che è successo in Ucraina porterà avanti questo sforzo, afferma Pant.

E secondo, il ruolo della Russia come fornitore di circa la metà delle armi militari indiane viene messo in discussione.

«L’India dovrà guardare con molta attenzione all’approvvigionamento del proprio hardware», afferma Pant. «Se la Russia è così coinvolta nelle sue stesse guerre, da dove verranno la manutenzione e i pezzi di ricambio (per l’India)?»

Washington e i suoi alleati sono il più probabile fornitore di entrambe le armi stesse, ma aiutano anche il trasferimento di tecnologia all’India per produrre i propri armamenti moderni, dice Pant.

E questa sarebbe una probabile strada per un accordo che esca dall’incontro dei leader del Quad a Tokyo».