Asia centrale: Russia in calo, ma non fuori

Il Presidente russo Vladimir Putin ha a lungo considerato l’Asia centrale come la ‘regione più stabile’ della Russia. Ha esercitato regolarmente influenza e pressioni politiche sui suoi leader. Tuttavia, dopo decenni di stabilità, l’anno scorso ha visto l’influenza della Russia in Asia centrale deteriorarsi a un ritmo senza precedenti.

La visione di Putin dell’Asia centrale come parte della sfera di influenza della Russia non era ingiustificata. Durante i suoi primi ventuno anni al potere, le relazioni russe sono rimaste relativamente invariate con tutti e cinque gli ex stati sovietici dell’Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Sebbene il periodo non sia stato privo di momenti di tensione: la rivoluzione dei tulipani del 2005 in Kirghizistan, che il Cremlino ha denunciato come una “rivoluzione colorata” sostenuta dall’Occidente, la sostituzione della Russia come principale rotta di esportazione del gas da parte del Turkmenistan con il gasdotto Cina-Asia centrale, e ripetuti battibecchi con il defunto dittatore uzbeko Islam Karimov prima della sua scomparsa nel 2016, primo tra tutti: all’inizio del 2022 il Cremlino poteva essere sicuro di essere il potere preminente nella regione.

La posizione della Russia è stata rafforzata dal rapido tumulto del Kazakistan lo scorso gennaio. Le proteste in Kazakistan sul costo della vita sono state cooptate da funzionari scontenti per la loro perdita di influenza a due anni e mezzo dalla transizione dall’ex presidente di lunga data Nursultan Nazarbayev al suo successore scelto con cura, Kassym-Jomart Tokayev. La crisi si è conclusa solo dopo che Tokayev ha invitato l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva controllata dal Cremlino a intervenire. Lo ha fatto con successo, con le forze russe che hanno aiutato le loro controparti kazake a reprimere i disordini. La Cina ha appoggiato le azioni di Putin e l’Occidente ha appena obiettato.

Un anno dopo, tuttavia, la situazione è stata completamente riformulata. La Russia è passata dall’essere la potenza dominante in Asia centrale a una la cui influenza è chiaramente in declino. Il cambiamento non è stato determinato dagli eventi all’interno della stessa Asia centrale, ma piuttosto dalla decisione di Putin di espandere notevolmente la sua lunga guerra contro l’Ucraina il 24 febbraio 2022. L’attacco ha messo a nudo il militarismo di Putin e ha fatto precipitare il più ampio regime di sanzioni contro una grande economia dalla seconda guerra mondiale. Il desiderio di Putin di una marcia rapida e trionfante attraverso l’Ucraina fino a Kiev e il sequestro del suo territorio a est del Dnepr si è rivelato una fantasia costosa.

Eppure, un anno dopo, Putin non ha mostrato alcuna volontà di abbandonare la conquista desiderata, anche dopo che le forze ucraine hanno riconquistato aree significative di territorio nella seconda metà del 2022. Gli impatti della guerra sulla posizione geopolitica della Russia devono ancora essere pienamente percepiti. I combattimenti continuano e le sanzioni limiteranno ulteriormente la capacità dello stato russo più a lungo rimarranno in vigore.

Tuttavia, alcune conclusioni possono già essere tratte.

In Asia centrale, la Russia non è più un egemone regionale. L’ascesa della Cina l’aveva già rimpiazzata come prima potenza economica nella regione, ma come hanno dimostrato gli eventi del gennaio 2022 in Kazakistan, Pechino era felice di lasciare che la Russia rimanesse l’attore politico preminente. Eppure, a soli tredici mesi dal suo intervento effettivamente incontrastato in Kazakistan – un evento che Putin ha lanciato come campana a morto per presunte rivoluzioni colorate filo-occidentali – l’influenza russa è diminuita drasticamente.

Da nessuna parte questo è più evidente che nello stesso Kazakistan. Sebbene Tokayev abbia elogiato Putin per essere intervenuto per salvare la sua amministrazione nel gennaio 2022, appena sei mesi dopo Tokayev lo ha rimproverato e ha rifiutato una decorazione che Putin aveva programmato di assegnargli. Il governo kazako ha trascorso l’ultimo anno a raggiungere attivamente l’Occidente, desideroso di mettere un confine tra sé e il Cremlino. Tokayev ha anche accolto apertamente i russi in fuga dalla coscrizione di Putin del settembre 2022, mentre il suo governo ha anche fatto pressioni sulle emittenti affinché limitassero la distribuzione dei canali dei media statali russi.

Tuttavia, i cambiamenti più significativi nelle relazioni del Kazakistan con la Russia sono stati economici. Il paese è il secondo membro più grande dell’Unione economica eurasiatica guidata dalla Russia, molto più grande di qualsiasi dei suoi membri costituenti diversi dalla Russia. Ma lo strumento di lunga data del Cremlino di utilizzare le relazioni commerciali per spingere il Kazakistan a perseguire la linea d’azione desiderata non è più efficace. In risposta alla riluttanza del Kazakistan a sostenere apertamente la sua invasione dell’Ucraina, la Russia nel 2022 ha ripetutamente tagliato forniture sul Caspian Pipeline Consortium, la principale via di esportazione del petrolio kazako verso i mercati internazionali. Il governo di Tokayev, tuttavia, non è stato influenzato. Si è mossa per aumentare le esportazioni attraverso l’Azerbaigian, spedendo petrolio sul Mar Caspio per la distribuzione ai porti turchi attraverso l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan. Sebbene tale rotta non possa sostituire la capacità del Caspian Pipeline Consortium, Astana ha riconosciuto che la capacità di Mosca di esercitare pressioni su di essa era limitata. Le sanzioni sulle esportazioni di greggio russo sotto forma del tetto massimo del prezzo del G7 entrato in vigore nel dicembre 2022 hanno costretto la Russia a trovare nuovi mercati per le proprie esportazioni, principalmente India e Cina, che hanno anche ricevuto sconti record sul greggio russo contaminato dalle sanzioni .

Il Kazakistan non abbandona affatto la Russia. I suoi oleodotti hanno aiutato a spedire ulteriore greggio russo in Cina. Ma con gli oleodotti russi verso l’Europa vincolati dal tetto massimo del prezzo del petrolio, il Cremlino ha dovuto rivolgersi ad Astana per mantenerli pieni. Entro gennaio 2023, il Cremlino ha abbandonato la sua strategia di limitazione delle esportazioni del Kazakh Caspian Pipeline Consortium e ha concesso alla Kaztransoil del Kazakistan di utilizzare il suo oleodotto Druzhba per fornire petrolio alla Germania e alla Polonia. Il ministro dell’Energia kazako Bolat Akchulakov ha affermato che tali consegne potrebbero raggiungere 1,5 milioni di tonnellate quest’anno e alla fine raggiungere i sette milioni di tonnellate all’anno, più di un terzo delle esportazioni annuali della Russia prima di febbraio 2022 a Berlino. Mentre sono cresciute le esportazioni di petrolio del Kazakistan attraverso rotte non russe del 50 percento a 1,8 milioni di tonnellate nel 2022, la realtà è che la sua geografia e la capacità della Cina di acquistare greggio russo più scontato significano che le sue prospettive di ulteriore crescita di questo tipo sono limitate. Ma l’equilibrio di potere nella relazione è molto meno inclinato a favore della Russia come conseguenza dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin.

L’influenza della Russia sta diminuendo anche in Uzbekistan, lo stato più popoloso dell’Asia centrale. Guidata da Shavkat Mirzioyoyev dalla morte di Islam Karimov nel 2016, Tashkent aveva trascorso gli anni precedenti l’invasione dell’Ucraina trasformando il paese da uno stato eremita in uno con un’economia più liberale, accogliendo investitori stranieri dalla Russia ma anche dall’Occidente. L’Uzbekistan ha sperimentato i suoi disordini a sorpresa lo scorso anno, quando il tentativo di Mirziyoyev di rivedere la costituzione per prolungare il proprio tempo al potere ha scatenato proteste di massa nella regione occidentale del Karakalpakstan per i cambiamenti proposti che avrebbero rimosso la sua autonomia nominale. A livello locale si sono diffuse voci secondo cui la Russia potrebbe aver svolto un ruolo nell’alimentare i disordini dopo gli appelli perché intervenga apparso online. Ma la repressione di Mirziyoyev è proseguita senza l’intervento russo (a differenza del Kazakistan, l’Uzbekistan non è membro dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva). E sebbene l’Uzbekistan sia ancora felice di accogliere gli investimenti russi, ha utilizzato il suo status di osservatore nell’Unione economica eurasiatica per rimproverare i tentativi di Putin di utilizzare la leva energetica nella regione. In un vertice dell’Unione eurasiatica del dicembre 2022, il ministro dell’Energia uzbeko Zhurabek Mirzamakmudov ha affermato che l’Uzbekistan “non accetterà mai condizioni politiche in cambio di gas” in risposta alle proposte russe di creare una “alleanza” per il gas kazako-uzbeco-russo.

La Russia ha anche dovuto affrontare nuovi limiti alla sua influenza in Tagikistan e Kirghizistan, tradizionalmente i due Paesi della regione più dipendenti da Mosca. Le economie di entrambi i paesi fanno affidamento sulle rimesse dalla Russia e mentre il Kirghizistan in passato ha cercato di bilanciare l’influenza russa sviluppando legami con l’Occidente, era decisamente sulla buona strada per un più stretto allineamento russo prima dell’escalation di Putin del febbraio 2022 in Ucraina. L’ascesa al potere di Sadyr Japarov da una cella di prigione alla presidenza nel 2021 ha visto le istituzioni kirghise rilevate da un nazionalista populista con scarso appetito per la promozione della democrazia occidentale e un’affinità per l’immagine di uomo forte della politica putinista. Il Tagikistan era dominato dal presidente Emomali Rahmon, che è stato a lungo strettamente allineato con Mosca, ma la cui posizione è stata ulteriormente spostata a favore della Russia dal ritiro delle forze statunitensi dall’Afghanistan nel 2021. La Russia ha schierato rinforzi in Tagikistan nel dicembre 2021.

Tuttavia, il Tagikistan e il Kirghizistan si sono scontrati ripetutamente per tutto il 2022 a causa di una disputa sul loro confine condiviso e mal delimitato. Ma la Russia, che ha basi in entrambi i paesi, era preoccupata per la guerra di Putin in Ucraina e non ha fatto alcun intervento significativo. Secondo quanto riferito, anche la sua base principale in Tagikistan ha visto le truppe prosciugate per il combattimento in Ucraina. Nell’ottobre 2022, lo stesso Rahmon ha pubblicamente rimproverato Putin, chiedendo più “rispetto” per i paesi dell’Asia centrale. Il Kirghizistan ha invitato l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva a intraprendere una missione di monitoraggio lungo il confine. Mentre l’organizzazione ha detto che sarebbe disposta a farlo, il Tagikistan ha rifiutato l’offerta. La guerra della Russia in Ucraina ha limitato la sua capacità di sorvegliare anche le parti dell’Asia centrale più dipendenti dal potere russo.

Il Turkmenistan è un caso a parte. Nominalmente neutrale, non fa parte di nessuno dei blocchi a guida russa nella regione. La Russia ha perseguito una politica nei due anni prima del 2022 di ripresa di alcuni acquisti di gas turkmeno per cercare di fornire una nuova base economica alle loro relazioni dopo che gli acquisti sono diminuiti precipitosamente a seguito di una misteriosa esplosione nel 2009 e si sono conclusi completamente nel 2016. Ma con la Russia che ora sta affrontando un eccesso del proprio gas, ci sono poche speranze che Mosca acquisti presto molto gas da Ashgabat.

Invece, il Turkmenistan si è impegnato nuovamente con l’idea di costruire un collegamento trans-caspico che porti il ​​suo gas in Occidente attraverso l’Azerbaigian, la Georgia e la Turchia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la cui posizione strategica nei confronti della Russia è notevolmente aumentata a seguito degli attacchi di Putin all’Ucraina, ha persino approvato l’idea a dicembre. Sebbene ciò non garantisca che l’oleodotto si materializzerà mai (la Russia mantiene il veto ai sensi della Convenzione del 2018 sullo status giuridico del Mar Caspio), indica che anche i leader disposti a lavorare con la Russia, come Erdogan, riconoscono che la posizione della Russia in Asia centrale è diminuito. Tuttavia, rimane dubbio se il governo del Turkmenistan andrà abbastanza lontano nel raggiungere l’Occidente, poiché preferisce trattare con un altro regime repressivo e cleptocratico a Mosca.

L’anno scorso ha segnato l’inizio della fine del dominio quasi totale della Russia in Asia centrale. Più a lungo continua la guerra di Putin contro l’Ucraina e più severo diventa il regime delle sanzioni internazionali, maggiore sarà il suo impatto. La geografia della regione significa che i suoi paesi non possono allontanarsi del tutto dalla Russia, ovviamente, e alcuni sospettano che il commercio dell’Asia centrale abbia aiutato Mosca a eludere le sanzioni. La regione potrebbe essere ancora il cortile della Russia, ma il giardiniere è assente e sembra sempre più che ci sia poca voglia che torni. È iniziata una nuova era per l’Asia centrale e l’assenza di un egemone regionale significa che è molto più probabile che diventi turbolenta e possibilmente mortale.