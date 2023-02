Asia centrale: il ‘Corridoio di mezzo’ tra commercio e ambizioni di influenza

Il ‘Corridoio di mezzo’, una rotta commerciale vagamente definita che attraversa la steppa dell’Asia centrale, il Mar Caspio e le montagne del Caucaso, ha generato eccitazione e delusione per quasi due decenni. Conosciuto anche come Corridoio Cina-Asia centrale-Asia occidentale, collega la Cina ei mercati dell’Asia orientale con la Georgia, la Turchia ei mercati europei. I componenti principali del corridoio includono l’iniziativa Trans-Caspian East-West-Middle Corridor, la Trans-Caspian International Transport Route e il Trans-Caucasus Trade and Transit Corridor. Per i suoi sostenitori, il Middle Corridor infonderà nuova vita all’antica Via della Seta.

Il loro entusiasmo per il Middle Corridor risiede nel suo potenziale per ridurre il tempo necessario per spedire merci tra l’Asia orientale e l’Europa a soli dodici giorni. Se raggiunto, darebbe filo da torcere al Corridoio settentrionale e al commercio marittimo attraverso l’Oceano Indiano, le altre due principali rotte commerciali dell’Eurasia. Il Corridoio Settentrionale, che comprende il Nuovo Ponte di Terra Eurasiatico e il Ponte di Terra Transiberiano attraverso la Russia, richiede diciannove giorni per essere attraversato. E la tradizionale rotta marittima attraverso l’Oceano Indiano richiede dai ventidue ai trentasette giorni. Una piena realizzazione del potenziale del Middle Corridor potrebbe trasformare il commercio attraverso l’Eurasia e, forse, i centri di potere al suo interno. Ma per realizzare questo potenziale, i Paesi lungo il corridoio dovranno affrontare diverse sfide amministrative, infrastrutturali e politiche scoraggianti.

Una steppa alla volta

Deludente per i suoi sostenitori, i progressi sul Middle Corridor, fino a poco tempo fa, sono stati lenti. Da quando la Turchia ha concepito per la prima volta il corridoio alla fine degli anni 2000, creare le necessarie infrastrutture di traghetti, porti, ferrovie e strade attraverso l’Asia centrale, il Mar Caspio e il Caucaso è stato un processo lungo e complesso. All’inizio, i paesi lungo la rotta commerciale cercarono di ricucire le loro reti di trasporto esistenti. Ma questo non è bastato a rendere il percorso competitivo. Il primo grande passo in avanti del Middle Corridor non è arrivato fino al 2014, quando è stata aperta la ferrovia Trans-Kazakhstan. Il prossimo grande passo è stato il completamento della ferrovia Baku-Tbilisi-Kars nel 2017, consentendo il passaggio ferroviario attraverso le montagne del Caucaso per la prima volta dagli anni ’90. Anche così, non è stato fino al 2020 quando il primo treno utilizzando la rotta commerciale del Middle Corridor arrivò in Cina dalla Turchia.

Da quel momento, le spedizioni di merci lungo il Middle Corridor sono aumentate rapidamente, anche se partendo da una base molto bassa. Le merci movimentate lungo il corridoio sono passate da circa 350.000 tonnellate a 530.000 tonnellate tra il 2020 e il 2021. Ma ciò che ha davvero favorito l’uso del corridoio è stata l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022 e le successive sanzioni economiche dell’Occidente a Mosca. Sebbene i paesi dell’Asia centrale siano rimasti neutrali nel conflitto, hanno visto un vantaggio nell’avere un’alternativa al corridoio settentrionale dominato dalla Russia, per non parlare di migliori infrastrutture per sostenere un maggiore commercio intraregionale. Di conseguenza, le spedizioni di merci lungo il Middle Corridor sono aumentate a 3,2 milioni di tonnellate nel 2022. Alcuni ora prevedono che la capacità del Middle Corridor salirà a 10 milioni di tonnellate, dato il completamento da parte della Turchia della ferrovia Marmaray sotto lo Stretto del Bosforo, consentendo il carico ferroviario dal Centro Asia per viaggiare direttamente nel cuore dell’Europa. In effetti, le compagnie di navigazione europee se ne sono accorte. Austria Rail Cargo, la danese Maersk , la finlandese Nurminen Logistics e la olandese Rail Bridge Cargo hanno tutte iniziato a utilizzare il Middle Corridor.

Alla ricerca di alternative in Asia centrale e nel Caucaso

Data l’incertezza geopolitica creata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2014, aveva senso per i paesi dell’Asia centrale e del Caucaso cercare una rotta commerciale via terra alternativa verso i mercati globali indipendenti dalla Russia. Azerbaigian, Georgia e Kazakistan, in particolare, hanno collaborato attivamente per trasformare il Middle Corridor in una realtà. Insieme a Cina e Turchia, i cinque paesi hanno tenuto una serie di conferenze e riunioni ministeriali per migliorare i loro collegamenti ferroviari transfrontalieri e ridurre l’attrito commerciale tra di loro.

L’interesse del Kazakistan per il Middle Corridor si è esteso oltre il commercio all’arena geopolitica. Almaty probabilmente vede la costruzione di un segmento chiave del Middle Corridor (così come una parte del Northern Corridor) come importante non solo per la sua strategia di sviluppo interno Bright Path ( Nurly Zhol ), ma anche per la sua grande strategia di bilanciare meglio la sua relazioni estere con Pechino e Mosca. Allo stesso tempo, il Middle Corridor promette di rafforzare il suo profilo di centro di potere regionale. Con ambizioni simili, altri paesi dell’Asia centrale, come il Kirghizistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan , hanno emulato l’approccio del Kazakistan e hanno cercato di costruire le proprie ferrovie che si collegherebbero al corridoio.

Gli sforzi della Cina per bypassare la Russia e gli Stati Uniti

La Cina non è stata meno entusiasta del corridoio di mezzo. Questo perché Pechino ha considerato tutte le nuove rotte commerciali attraverso l’Eurasia ampiamente vantaggiose. Consentono all’industria cinese un maggiore accesso ai mercati internazionali e al governo cinese maggiore influenza in Asia centrale, una regione in cui Pechino e Mosca si contendono da tempo l’influenza. In effetti, quella rivalità in larga misura è ciò che ha motivato l’entusiasmo di Pechino per il In effetti, quella rivalità in larga misura è ciò che ha motivato in passato Organizzazione per la cooperazione di Shanghai . La Cina apprezza il fatto che, sebbene possa attualmente condividere una partnership “senza limiti” con la Russia, la longevità di tale partnership non è garantita.

Tuttavia, la misura in cui la Cina ha influenzato lo sviluppo del Middle Corridor non è così chiara. Indicando i legami sempre più stretti tra Cina e Kazakistan e gli elogi che i leader azeri e kazaki tributano regolarmente all’iniziativa della cintura economica della Via della Seta cinese, alcuni hanno sostenuto che Pechino potrebbe aver plasmato le priorità infrastrutturali dei paesi chiave del corridoio. Ma mentre non c’è dubbio che quei paesi considerino la Cina un elemento cruciale per il successo del Middle Corridor, pochi hanno preso prestiti dalla Belt and Road Initiative cinese per costruire le loro reti di trasporto. La realtà della situazione potrebbe alla fine avere tanto a che fare con un allineamento degli obiettivi dell’Asia centrale e della Cina quanto con i progetti regionali della Cina.

Qualunque siano le sue intenzioni, la Cina ha investito nell’infrastruttura logistica che supporta il Middle Corridor. Ha costruito il Khorgos Gateway e ha finanziato la zona economica speciale Khorgos-Eastern Gates , che insieme costituisce un vasto centro di trasbordo ferroviario a cavallo del confine cinese-kazako. Chiaramente, dal punto di vista di Pechino, avere una rotta commerciale che la Russia non domina (come nel caso del corridoio settentrionale) e gli Stati Uniti non possono interdire direttamente (come nel caso della tradizionale rotta marittima) ha un valore strategico per la Cina.

La Turchia osserva l’Asia centrale

All’estremità europea del Middle Corridor si trova la Turchia, un paese il cui interesse per il corridoio corrisponde, se non supera, quello della Cina. Ankara ha visto il corridoio come un modo non solo per costruire legami economici più forti con l’Asia centrale, ma anche per migliorare la sua posizione strategica . La Turchia ha sperato di farlo facendo leva sulle sue radici linguistiche comuni con i paesi di lingua turca della regione e offrendo loro uno sbocco commerciale che sia un’alternativa attraente a quelli dell’Iran o della Russia, rivali di lunga data della Turchia.

In effetti, la Turchia ha fatto del Corridoio di Mezzo il fulcro della sua politica estera in Asia centrale. Tra il 2013 e il 2015 ha firmato accordi con Azerbaigian, Cina, Georgia e Kazakistan per migliorare la connettività del corridoio con l’Europa. Fedele alla parola data, la Turchia ha costruito il tunnel Eurasia e il ponte Yavuz Sultan Selim a Istanbul nel 2016 e oggi sta completando la ferrovia ad alta velocità Edirne-Kars e l’ autostrada della Marmara settentrionale . Diplomaticamente, Ankara ha persino cercato di riunire Armenia e Azerbaigian per facilitare la costruzione di una nuova ferrovia del corridoio di mezzo attraverso la regione armena di Zanguzur.

Trasformazione al rallentatore

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, i sostenitori del Middle Corridor erano pieni di entusiasmo mentre gli interessi geopolitici ed economici puntavano i riflettori globali sulla rotta commerciale. E, dato che i principali componenti del Middle Corridor sono ora completi, sembrava che il commercio lungo il corridoio fosse pronto per esplodere. Ma diverse sfide lo frenano ancora e devono essere affrontate prima che le spedizioni di merci possano davvero aumentare: infrastrutture e servizi di trasferimento sottosviluppati, il clima estivo del Mar Caspio, ritardi nell’attraversamento delle frontiere e periodica instabilità politica.

La prima sfida riguarda l’affidabilità del Middle Corridor. Una rotta commerciale è buona solo quanto la sua capacità di spostare le merci a buon mercato e nei tempi previsti. Ciò richiede facilitazioni efficienti e servizi di trasferimento intermodale, nessuno dei quali è stato ancora completamente sviluppato lungo il Middle Corridor. Al contrario, la ferrovia transiberiana russa beneficia di una rete di servizi che è stata sviluppata nel corso di molti decenni. Inoltre, la ferrovia transita attraverso grandi centri industriali e abitati russi e bielorussi, il che aumenta il volume del carico e quindi sostiene i costi. Mentre il Middle Corridor spera anche di favorire un maggiore commercio intraregionale, i centri industriali e abitati dell’Asia centrale e del Caucaso sono molto più piccoli di quelli della Russia.

Un’altra sfida è il clima attorno al Mar Caspio, uno specchio d’acqua sul quale deve passare gran parte del commercio del Middle Corridor. Le acque notoriamente agitate del Mar Caspio durante l’estate possono ritardare i traghetti per settimane alla volta, esacerbando la congestione spesso grave nel porto di Baku. Sebbene l’Azerbaigian abbia cercato di espandere la capacità portuale di Baku con nuovi terminal e traghetti, può fare ben poco per il clima. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui Rail Bridge Cargo stima ancora che il tempo di transito del carico attraverso il corridoio sia compreso tra trentasei e quaranta giorni .

Un’altra sfida per il Middle Corridor è la burocrazia. Poiché il Middle Corridor attraversa più paesi, i ritardi alle frontiere dovuti alla dogana e alla riscossione delle tariffe sono comuni. A dire il vero, il problema è ben noto. Per anni, i rappresentanti di Azerbaigian, Georgia, Kazakistan e Turchia si sono incontrati per risolverli. Ma non è stato fino a novembre 2022 che hanno elaborato una tabella di marcia per farlo. Sfortunatamente per loro, la tabella di marcia dovrebbe richiedere almeno cinque anni per essere pienamente implementata.

Un’ultima questione riguarda la prospettiva di un conflitto civile e internazionale lungo il Middle Corridor che potrebbe, come minimo, aumentare i premi assicurativi per il commercio. La questione non è accademica. Nel gennaio 2022, il Kazakistan ha vissuto tre settimane di disordini che hanno richiesto l’intervento delle truppe russe per reprimerli. Il Kirghizistan ha vissuto periodi di disordini simili nel 2010 e nel 2020. E, nel settembre 2022, gli scontri armati tra l’Azerbaigian e l’Armenia hanno provocato oltre 800 vittime e hanno portato il primo a bloccare l’accesso all’enclave contesa del Nagorno-Karabakh tre mesi dopo, difficilmente una base solida per il commercio transfrontaliero.

Certamente, il commercio lungo il Middle Corridor è cresciuto, nonostante la preoccupazione per la debole domanda che esisteva solo nel 2021. Ma quella crescita dovrebbe essere mantenuta in prospettiva. Anche se i paesi lungo il Middle Corridor si sforzano di triplicare la loro capacità fino a 10 milioni di tonnellate di merci, la sola ferrovia transiberiana russa ha movimentato 144 milioni di tonnellate di merci nel 2020 e la tradizionale rotta marittima trasporterà ben oltre un miliardo di tonnellate nel 2023. E , se la domanda globale dovesse rallentare, le rotte commerciali in erba come il Middle Corridor potrebbero essere bloccate. L’invasione russa dell’Ucraina potrebbe aver messo il corridoio di mezzo sulla strada giusta, ma la sua destinazione potrebbe essere ancora lontana.