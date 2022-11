Asia centrale – Afghanistan: frontiere sotto stretta sorveglianza

Il 14 ottobre 2022, in un vertice ad Astana (Kazakistan) che ha riunito i cinque Paesi dell’Asia centrale e la Russia, il Presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, ha fatto scalpore quando ha esortato Vladimir Putin a ‘rispettare‘ il suo Paese oltre che gli altri quattro Stati dell’Asia centrale.

Queste osservazioni, ampiamente interpretate come un segno di volontà di affermare la sovranità nazionale del Tagikistan, sono in realtà simili a un appello a Mosca. Lungi dal riflettere una ricerca di autonomia nei confronti del Cremlino, la filippica di Rahmon riflette piuttosto la dipendenza del Tagikistan dalla Russia ma anche da altri partner. Il Presidente del Tagikistan deplora la mancanza di massicci investimenti russi nelle infrastrutture del Tagikistan e chiede al suo omologo russo di non voltare le spalle alla regione, ma di prestare attenzione individuale a ciascuna Repubblica, piuttosto che trattare l’Asia centrale come un’unica entità.

Pochi giorni dopo, durante una conferenza a Dushanbe sulla sicurezza regionale, il Presidente Rahmon ha ricevuto il bielorusso Stanislav Zas, segretario generale della Collective Security Treaty Organization (CSTO), un’alleanza militare regionale dominata dalla Russia e comprendente anche Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan. I due uomini hanno discusso in particolare della necessità di rafforzare la protezione del confine tra Tagikistan e Afghanistan.

Tali incontri alimentano la retorica delle autorità tagike, condivisa da quelle di Uzbekistan e Turkmenistan: questi tre Paesi affermanoregolarmente, e in particolare dal ritorno al potere dei talebani a Kabul, nell’agosto 2021, che il confine che condividono con l’Afghanistan è instabile e richiede una maggiore attenzione della comunità internazionale e, soprattutto,della Russia.

Questa visione di un’Asia centrale intrinsecamente instabile e fonte di pericolo a causa della vicinanza con l’Afghanistan non è nuova. Ma fino a che punto è giustificata oggi?

È vero che da quando i talebani hanno preso il potere a Kabul, il 15 agosto 2021, sono sorte tensioni ai confini settentrionali dell’Afghanistan. Il 18 aprile 2022, lo Stato islamico nel Khorasan (ISIS) ha affermato di aver lanciato dieci razzi contro installazioni militari in Uzbekistan dal nord dell’Afghanistan. Il successivo 7 maggio, l’ISIS ha affermato questa volta di aver lanciato sette razzi nel territorio del Tagikistan. Se questi sono gli unici due attacchi di questo tipo ad oggi rivendicati da questa organizzazione, che peraltro non hanno provocato vittime, il rischio zero non esiste. Tuttavia, questi attacchi non contano di fatto ma in ciò che rappresentano.

Da un lato, fanno parte della sempre più intensa propaganda ISIS-K diretta contro gli Stati dell’Asia centrale. Tuttavia, il pericolo rappresentato da questo gruppo terroristico, la cui presenza nel nord dell’Afghanistan è comprovata, deriva più dal potenziale per i cittadini dei Paesi dell’Asia centrale di unirsi allo Stato islamico che dalle massicce incursioni dell’ISIS-K sul loro territorio.

D’altra parte, i due attentati testimoniano l’incapacità dei talebani, di cui ISIS-K è risoluto nemico, di mettere in pratica la loro politica di controllo del territorio -e questo, nonostante il dispiegamento di unità di sicurezza nel nord del Paese e l’annuncio della ‘neutralizzazione’ dei responsabili di questi due incidenti. Insomma, la situazione dà libero sfogo alla moltiplicazione dei combattenti terroristi in Afghanistan.

Tuttavia, i confini meridionali dell’Asia centrale non sono i più facili da penetrare dal territorio afghano (nonostante un terreno prevalentemente pianeggiante e desertico), così come i 76 chilometri che separano la Cina dall’Afghanistan, ad altissima quota e sorvegliati da Pechino.

L’Asia centrale non ha visto ondate di rifugiati che tentano di fuggire dall’Afghanistan via terra, come è avvenuto ai confini iraniani e pakistani.



Anche il confine con l’Iran (945 km) è stato oggetto di diversi incidenti dal 15 agosto 2021, ufficialmente frutto di incomprensioni tra i talebani e le guardie di frontiera iraniane, l’ultimo dei quali ha provocato la morte di un talebano.

La situazione è ancora più tesa al confine con il Pakistan (2.640 km), dove le forze di sicurezza di entrambe le parti usano regolarmente il fuoco, nonostante i tentativi di dialogo tra i talebani e le autorità pakistane. Sebbene il Pakistan sia generalmente percepito come un protettore dei talebani in Afghanistan, questi ultimi sono particolarmente contrari alla costruzione in corso di una barriera fisica che separerebbe le popolazioni pashtun.

Scontri del genere, invece, non avvengono lungo il confine che l’Afghanistan condivide con tre Paesi dell’Asia centrale, ad eccezione di un incidente al confine con il Turkmenistan (800 km), riportato da un media afghano ma messo a tacere da Ashgabat, che mantiene tuttavia una maggiore presenza militare al suo confine; una militarizzazione che si ritrova anche sul confine condiviso tra Uzbekistan e Afghanistan (150 km).

Per quanto riguarda il confine tra Afghanistan e Tagikistan (1.374 km), Cina e Russia vi portano apertamente il loro appoggio militare a Dushanbe.

Il sostegno della Russia agli Stati dell’Asia centrale rimane una garanzia per la sicurezza dei loro confini, rapporto di dipendenza che si è sviluppato sin dalla colonizzazione della regione da parte delle truppe zariste nel XIX secolo.

La Russia ha qui due grandi basi militari: una in Kirghizistan, a 40 chilometri da Bishkek, e l’altra in Tagikistan, vicino a Dushanbe, Bokhtar e Kulob, queste ultime due città situate rispettivamente a 75 e 40 chilometri dal confine con l’Afghanistan. La 201a base schierata in Tagikistan rappresenta il più grande contingente militare russo extraterritoriale.

Il monologo del presidente tagiko del 14 ottobre 2022 è indubbiamente legato allo stallo della Russia in Ucraina, che colpisce direttamente la presenza militare russa al confine tra Tagikistan e Afghanistan. Dei 7.000 soldati e ufficiali russi alla base 201, tra i 500 e i 1.500 sarebbero stati inviati in Ucraina. Poiché questa base opera secondo un principio di rotazione, rimane difficile valutare il numero effettivo di uomini che sono stati trasferiti in Ucraina.

In questo contesto, i Paesi dell’Asia centrale, e più in particolare il Tagikistan, continuano a diversificare i loro partenariati di difesa.

Infatti, a titolo esemplificativo, la dottrina di politica estera del Tagikistan si basa sul concetto di ‘porte aperte’, principio nato alla fine della guerra civile (1992-1997), il cui scopo era porre fine alla completa dipendenza da Russia.

Così, nel maggio 2022, Tagikistan e Iran hanno inaugurato un impianto di produzione di droni iraniani sul territorio tagico, in un contesto di riavvicinamento senza precedenti tra i due Paesi.

Inoltre, la guerra in Ucraina, che tiene intensamente occupato l’esercito russo, offre maggiori margini di manovra ad un altro attore: la Cina. Condivide 494 km di confine con il Tagikistan e il posto di frontiera di Karasu tra i due Paesi è a solo un giorno di macchina dall’Afghanistan. Almeno dal 2016 sono state osservate esercitazioni congiunte tra gli eserciti tagiki e cinesi al confine afghano e nell’ottobre 2021 è stata annunciata la costruzione di una base militare da parte della Cina sul territorio tagiko.

Se il Tagikistan beneficia dell’effettiva presenza di eserciti stranieri sul suo territorio, gli altri due Paesi dell’Asia centrale confinanti con l’Afghanistan si oppongono e sviluppano invece altri accordi di difesa.

Mentre il Turkmenistan ha mostrato pubblicamentei suoi droni Bayraktar turchi durante una parata militare nel marzo 2022, l’Uzbekistan ha recentemente firmato una nuova partnership di difesa con Ankara. Anche l’Uzbekistan e il Turkmenistan, come la Cina e il Kirghizistan, accolgono con favore i colloqui con i talebani, in particolare per rafforzare la connettività regionale.

Gli incidenti e le tensioni alle frontiere non impediscono loro di essere motori della connettività regionale.

Il confine tra il Tagikistan e l’Afghanistan è addirittura il più connesso di tutti i confini dell’Afghanistan, grazie ai suoi ponti e ai mercati transfrontalieri, ma anche ai programmi di mobilità medica, che consentono ai pazienti afghani di essere curati dai medici del Tagikistan, e esportare energia. Dal lancio di queste iniziative nei primi anni 2000, le comunità locali hanno potuto beneficiare di benefici sociali ed economici, anche se la chiusura del confine da febbraio 2020 impoverisce queste popolazioni.

Rimane aperto al transito delle merci solo il posto di frontiera di Sher Khan Bandar, in un contesto di intensificazione del commercio bilaterale, proprio come quella di Termez, in Uzbekistan, storicamente città di transito verso l’Afghanistan, che le autorità uzbeke e talebane vogliono rivitalizzare .

A livello regionale, i talebani stanno cercando di aprire l’Afghanistan e includerlo in importanti progetti di connettività con l’Asia centrale. Pertanto, la linea ferroviaria che collega Afghanistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Cina ha effettuato il suo primo viaggio nel settembre 2022. Il ministro talebano del Commercio e dell’Industria ha anche dichiarato di voler collegare l’Afghanistan al progetto China Pakistan Economic Corridor, un progetto in corso ma ben lungi dall’essere terminato.

È quindi importante qualificare l’idea della dipendenza dalla Russia dei Paesi dell’Asia centrale confinanti con l’Afghanistan, nonché il loro discorso comune sull’insicurezza dei confini. In caso di attacco da parte di gruppi terroristici, Cina, Russia ed eventualmente la CSTO potranno intervenire. Tuttavia, lontano dall’immagine del confine pericoloso che viene comunemente associato ad esso, quello che l’Afghanistan condivide con l’Asia centrale rimane più calmo di altri nella regione. Così, all’inizio di ottobre, una bozza di accordo volta a modificare la delimitazione del confine tra Uzbekistan e Kirghizistan ha provocato una forte opposizione locale, mentre le violenze restano frequenti .lungo il confine tra Kirghizistan e Tagikistan, il cui corso rimane conteso tra i due Stati.

Occorre quindi considerare le dinamiche ai confini dell’Asia centrale in tutta la loro complessità, andando oltre il singolo prisma ‘di sicurezza’ centrato sull’Afghanistan, senza minimizzare le minacce alla stabilità regionale legate a questo vicinato.