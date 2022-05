In vista del vertice ASEAN-USA del 12-13 maggio a Washington, entrambe le parti nutrivano grandi speranze per ciò che si sarebbe potuto ottenere. Tuttavia, le loro speranze sono naufragate sugli scogli della realtà.

Nonostante la sua retorica contraria, per gli Stati Uniti questo incontro riguardava la Cina e lo sforzo americano di formare un fronte unito contro di essa nella loro lotta per il dominio regionale.

L’ASEAN voleva ottenere solidi impegni da parte degli Stati Uniti per la sua centralità regionale negli affari politici ed economici, nonché per azioni che dimostrino che l’interesse degli Stati Uniti nei suoi confronti non svanirà a favore dell’Europa. Alcuni avevano persino sperato che gli Stati Uniti avrebbero corteggiato l’ASEAN per i propri meriti piuttosto che come una pedina nella lotta strategica USA-Cina.

Il momento clou dell’incontro è stato un accordo per stabilire un partenariato strategico globale USA-ASEAN. Ma gli Stati Uniti avevano bisogno di questo per porre le loro relazioni con l’ASEAN sullo stesso livello di quelle dell’ASEAN con la Cina. Ironia della sorte, questo rappresentava la loro crescente competizione per i cuori e le menti dell’ASEAN e fino a che punto gli Stati Uniti sono rimasti indietro.

Gli Stati Uniti hanno precedentemente espresso chiaramente le loro intenzioni. Considera la sua competizione con la Cina come una competizione tra democrazia (buona) contro autoritarismo (male). L’obiettivo della sua strategia indo-pacifica (IPS) è prevenire l’egemonia regionale della Cina costruendo un maggiore coordinamento con alleati e partner “attraverso i domini di guerra” per garantire che gli alleati possano dissuadere o sconfiggere l’aggressione in qualsiasi forma”. Ciò significa che il suo successo dipende da una rete incentrata sugli Stati Uniti di alleati e partner per la sicurezza e dalla loro volontà di assecondarla nell’affrontare la Cina. Il vertice faceva parte di questo sforzo statunitense per costruire un fronte unito contro la Cina.

Ma l’ASEAN e gli Stati Uniti hanno visioni fondamentalmente diverse per la regione. La visione statunitense di un Indo-Pacifico libero e aperto, implicitamente anti-cinese, orientato alla sicurezza contrasta con le prospettive inclusive [compresa la Cina]dell’ASEAN, più economiche e meno militaristiche sull’Indo-Pacifico. L’ASEAN spera che Stati Uniti e Cina possano coesistere e astenersi dall’innalzare tensioni che li feriscono.

Il fatto che la loro Dichiarazione di Visione Congiunta rilasciata alla fine della riunione non menzionasse nessuno dei due costrutti riflette l’accordo sul non essere d’accordo.

L’ASEAN vuole anche che gli Stati Uniti rendano le loro azioni coerenti con la loro retorica di sostenere la centralità dell’ASEAN negli affari di sicurezza regionale. “Centralità” qui “si riferisce al ruolo dell’ASEAN come leader regionale o autista, coordinatore o facilitatore, hub o nodo chiave”. Durante l’incontro, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che “il rafforzamento delle relazioni degli Stati Uniti con l’ASEAN è “al centro della strategia di politica estera [degli USA]”. Forse è così. Ma l’obiettivo di tale strategia è limitare e contenere la Cina e ciò non è necessariamente nell’interesse dell’ASEAN o di tutti i suoi membri.

In effetti, l’ASEAN e i suoi membri erano già diffidenti nei confronti delle mosse strategiche della realpolitik guidate dagli Stati Uniti come l’accordo tra Stati Uniti e Regno Unito per condividere i sottomarini nucleari e altre tecnologie avanzate con l’Australia (AUKUS) e il dialogo sulla sicurezza ad hoc tra India, Giappone, Australia e Stati Uniti. (il Quad). Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno avviato questi nuclei per contrastare quella che gli Stati Uniti vedono come la “minaccia cinese” alla loro egemonia in Asia. Ma così facendo, hanno fatto il giro dell’ASEAN per formare questi patti. Di conseguenza, l’ASEAN è stata divisa e la sua centralità minata.

Come altro esempio del centrismo statunitense, gli Stati Uniti sono riusciti a inserire nella Joint Vision Statement la loro preoccupazione di “garantire la “libertà di navigazione e di volo e altri usi leciti dei mari”. Quest’ultimo è un codice per affermare quello che considera suo diritto intraprendere provocatori indagini di intelligence, sorveglianza e ricognizione nella zona economica esclusiva della Cina, ma include anche quella degli stessi Stati membri dell’ASEAN.

La Dichiarazione della Visione Congiunta riflette queste contraddizioni. In effetti, è notevole più per ciò che manca o lascia ambiguo piuttosto che incluso e chiaro. Le parti hanno convenuto di “cooperare in modo appropriato [enfasi aggiunta]in sedi internazionali e regionali”. Ma cos’è la cooperazione “inappropriata”? Chiaramente, uno o entrambi avevano delle riserve su determinati tipi di cooperazione. Ma quali tipi e perché?

Hanno dichiarato che “non vedono l’ora di rafforzare ulteriormente la cooperazione anche attraverso iniziative o quadri pertinenti degli Stati Uniti o dell’ASEAN”. Questa ambiguità sembra riflettere reali differenze o incertezze su quale parte dovrebbe prendere l’iniziativa su quali questioni. Ad esempio, gli Stati Uniti sembrano voler inserire l’ASEAN nel “Quad”. Ma la centralità dell’ASEAN significa che la sua architettura di sicurezza e i forum dovrebbero avere la precedenza e il Quad dovrebbe prendere la direzione da loro.

L’ASEAN vuole che gli Stati Uniti pongano maggiore enfasi sulle relazioni economiche USA-ASEAN. In effetti, la cosa più importante che gli Stati Uniti potrebbero fare per fare appello ai membri dell’ASEAN sarebbe guidare e coordinare uno sforzo multinazionale di assistenza economica in modo strategico concentrandosi sui bisogni definiti dai beneficiari.

Eppure ha perso l’occasione di annunciare il suo tanto atteso Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Non è stato nemmeno menzionato nella Dichiarazione della Visione Congiunta. Invece sarà annunciato da Biden a Tokyo questa settimana in una riunione del Quad. Ciò non fa che rafforzare l’idea che “l’ASEAN non è un fulcro per la cooperazione economica degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico”. Sebbene l’ASEAN volesse partecipare alla sua formulazione, a quanto pare non è stato consultato.

I vantaggi per l’ASEAN non sono chiari. L’IPEF “non è un accordo commerciale tradizionale e non garantirà un migliore accesso reciproco al mercato”. Piuttosto, si tratta “tutto di regole e standard” in quattro aree: commercio equo, resilienza della catena di approvvigionamento, infrastrutture e decarbonizzazione e anticorruzione. Gli stati possono iscriversi a uno o più di questi moduli, ma devono accettare tutti quegli elementi del modulo. Alcuni potrebbero non essere in grado di soddisfare tutti gli standard per moduli particolari come manodopera, tasse, privacy dei dati o anticorruzione. Tra i membri dell’ASEAN, Singapore e le Filippine dovrebbero sottoscrivere i negoziati nell’ambito dell’IPEF.

Inoltre, si teme che l’IPEF si concentri su questioni più importanti per gli Stati Uniti e sulla sua strategia per escludere e contenere la Cina piuttosto che sui bisogni urgenti dei membri dell’ASEAN. Inoltre, a causa della natura effimera dei precedenti impegni degli Stati Uniti in Asia come il “perno”, si sospetta che l’IPEF non sopravviverà all’amministrazione Biden.

Questa preoccupazione è stata rafforzata dall’annuncio degli Stati Uniti di un misero impegno di aiuti da 150 milioni di dollari rispetto a 1,5 miliardi dalla Cina. Inoltre i 150 milioni comprendono quasi la metà per l’assistenza della Guardia Costiera degli Stati Uniti in presenza, addestramento e attrezzature ai paesi dell’ASEAN. Ciò aumenterà la consapevolezza del dominio marittimo a vantaggio degli Stati Uniti nella loro lotta a lungo termine contro la Cina. Sebbene non sia provocatorio per la Cina come la Marina degli Stati Uniti, significa l’accettazione da parte dell’ASEAN di una presenza della sicurezza statunitense.

Gli Stati Uniti stanno perdendo la competizione economica e quindi di influenza con la Cina. Sebbene sia leader negli investimenti nella regione, il valore commerciale della Cina con l’ASEAN è il doppio di quello degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti devono portare di più sul tavolo per invertire questa tendenza.

A livello interpersonale, Biden ha rifiutato incontri bilaterali con la maggior parte dei leader. La sua amministrazione ha affermato che ciò serviva a sottolineare che si stava incontrando con l’ASEAN come istituzione. Dato che avevano viaggiato dall’altra parte del mondo per incontrarlo, sospetto che alcuni fossero irritati. Questa è stata un’occasione persa per stabilire il rapporto personale con alcuni dei leader che è così importante nel sud-est asiatico.

Un grave difetto in questo approccio è che l’ASEAN non è unito sulle questioni politiche. Ciò è chiaramente dimostrato dalle diverse risposte dei suoi membri alla crisi in Myanmar e Ucraina e persino al comportamento della Cina nel Mar Cinese Meridionale. Sono uniti solo nel fatto che non vogliono essere costretti a scegliere tra Cina e Stati Uniti. In effetti, non vogliono diventare marionette o delegati designati per nessuno dei due come è successo durante la Guerra Fredda USA-Unione Sovietica con risultati disastrosi per alcuni di loro, come il Vietnam. Ma da questo vertice non è chiaro che gli Stati Uniti li aiuteranno a evitare quel destino.