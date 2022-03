Giovedì 24 febbraio 2022 è stata una svolta nella storia europea. L’attacco della Russia all’Ucraina non è solo un evento terribile e singolare, ma influenzerà anche il destino sul futuro della sicurezza dell’Europa. L’ambiente strategico correlato e in rapida evoluzione della regione artica -un paesaggio (per motivi di precisione, prevalentemente marino) in cui le strutture di governance e la cooperazione internazionale sono già state minacciate– non sarà immune dall’esito della lotta in corso sull’Ucraina.

Oggi l’Artico è spesso -falsamente- visto come una regione coerente in termini di sicurezza; vale a dire, l’aumento dello scioglimento dei ghiacci, l”apertura’ della regione, gli sforzi di cooperazione regionale o persino l’allineamento unico e globale di molti interessi regionali sono i principali motori delle dinamiche di sicurezza nel nord. Eppure, la traiettoria di sicurezza dell’Artico non è solo guidata dalle relazioni regionali e dagli eventi che si verificano nell’Artico, ma è principalmente influenzata dalle interazioni strategiche tra le superpotenze mondiali altrove.

L’annessione russa della Crimea nel 2014 ha portato all’Artico dinamiche di conflitto esterno, con effetti sia diretti che indiretti sulla cooperazione artica, dall’impatto sulle pratiche esistenti di cooperazione in materia di sicurezza alla cooperazione economica nell’Artico russo attraverso la politica delle sanzioni. Nonostante ciò, la cooperazione russo-occidentale nell’Artico è rimasta piuttosto isolata dagli sviluppi altrove, come si è visto ad esempio quando si è concordato un accordo internazionale per prevenire la pesca non regolamentata in alto mare nell’Oceano Artico centrale. Questo, tuttavia, non è scolpito nella pietra.

L’invasione russa dell’Ucraina ha già influenzato negativamente la cooperazione artica dopo che l’A7 -Canada, Regno di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Stati Uniti- ha sospeso la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio Artico, attualmente presieduto dalla Russia. Con l’Unione Europea e i suoi Stati membri che si preparano a una svolta storica nelle loro relazioni con la Russia, è giunto finalmente il momento di pensare in modo strategico anche a come affrontare la Russia nell’Artico.

L’Unione europea non ha solo bisogno di parlare di sicurezza nell’Artico in modo più generale, deve essenzialmente tenere conto e affrontare le preoccupazioni in materia di sicurezza dei Paesi nordici per quanto riguarda la Russia in modo più specifico. Alla fine, l’Unione europea deve diventare un vero e proprio fornitore di sicurezza ‘nella‘ e ‘per‘ la regione artica.

IL RISVEGLIO GEOPOLITICO DELL’UNIONE EUROPEA?

Come notato da Francis Fukuyama, «le grandi crisi hanno conseguenze importanti, di solito impreviste». Per l’Unione Europea, la guerra della Russia contro l’Ucraina potrebbe segnare l’inizio di una svolta storica. Il ritorno di considerazioni di hard power ai confini dell’Unione non solo ha infranto la convinzione comune che l’interdipendenza (economica) necessariamente pacifica le relazioni dell’UE con la Russia. Mette inoltre fine a una convinzione morale e all’opinione politica durate generazioni che il destino delle Nazioni europee (e dell’Unione europea come conseguenza di ciò) sarà determinato dal liberalismo economico, dall’interdipendenza e dall’integrazione. E, mentre le guerre civili nell’ex Jugoslavia sono state probabilmente l’eccezione a questa regola, generazioni di europei si stanno svegliando, rendendosi conto che la promessa e il racconto della Pace perpetua di Kant non erano altro che uno schizzo filosofico.

Se viviamo già nel post-Pax Americana, viviamo anche nel post-Fine della Storia e in un nuovo ordine internazionale emergente, determinato dalle future relazioni tra Stati Uniti e Cina, e da una Russia apparentemente imprevedibile. Il ritorno della geopolitica in Europa costringerà inevitabilmente l’Unione Europea a diventare un vero e proprio attore geopolitico, guidato da una vera Commissione geopolitica. Tale trasformazione richiederà ai leader e ai ricercatori di pensare in modo pluralistico su come creare una grande strategia per l’Unione europea, una strategia che consentirà agli europei di interpretare meglio il mondo e allo stesso tempo essere uno strumento per trasformarlo.

Per l’Unione Europea questo non significa solo gettare sempre più il suo peso economico e normativo dietro le sue azioni globali, attualmente suscluse nella ricerca di un”autonomia strategica aperta’. Potrebbe anche costringerci a ripensare potere, territorio e narrativa alla maniera europea. Come sostenuto da Luuk van Middelaar, «qualsiasi attore geopolitico serio mostra una volontà di agire, mostra una consapevolezza dello spazio e racconta una narrazione che collega passato, presente e futuro di una determinata comunità». Un tentativo almeno di affrontare il concetto di potere è la bussola strategica appena approvata; uno sforzo dell’Unione 1) per agire rapidamente e con fermezza, 2) per migliorare la sua capacità di anticipare le minacce e garantire l’accesso ai domini strategici, 3) per investire di più nelle tecnologie; 4) per rafforzare la sua cooperazione con i partner.

Uno dei problemi chiave per un’entità sovranazionale come l’UE per porre rimedio a tutti i mali che devono affrontare la propria sicurezza e difesa (politica), sono le varie percezioni di minaccia dei suoi Stati membri (e cittadini), in particolare nei confronti della Federazione Russa. L’invasione russa dell’Ucraina ha già portato a una significativa riscrittura del documento, ma ha anche tenuto conto di uno di quegli spazi geografici che hanno urgente bisogno di una discussione geostrategica più completa in Europa, la regione artica?

LA NECESSITÀ DI UN RUOLO COERENTE DELLA SICUREZZA DELL’UE NEL NORD

Negli ultimi dieci anni, la regione artica ha a malapena preso parte a qualsiasi discussione riguardante una prospettiva strategica. Da un lato -e per buoni motivi e per la mancanza di una ‘competenza’ ufficiale- la stessa Unione Europea ha trattato piuttosto timidamente le questioni di sicurezza dell’Artico nei suoi documenti di politica regionale e ne ha discusso solo in modo generale e implicito. Ciò include il rafforzamento della cooperazione regionale e multilaterale di basso livello, la fedeltà a un ordinamento giuridico internazionale e la visione di un Artico cooperativo che non sia influenzato da effetti di ricaduta. La strategia globale ha seguito la stessa linea, evidenziando l’Artico come una potenziale sede di impegno selettivo con la Russia.

L’Artico pacifico e stabile del 21° secolo secolo potrebbe aver fornito troppo pochi incentivi (o problemi di sicurezza legati alla Russia) per includere la regione in analisi approfondite di questioni di sicurezza e difesa.

L’ultimo aggiornamento dell’Unione alla sua politica sull’Artico, la comunicazione congiunta 2021, ha già tenuto conto delle mutevoli dinamiche geopolitiche dell’Artico e della necessità di affrontarle alla luce delle mutevoli considerazioni sulla sicurezza regionale e globale. In generale, qualsiasi ruolo dell’UE nell’Artico si basa sulla sua geografia (e sulla stessa divisione del lavoro dell’Unione): la presenza degli Stati membri dell’UE Danimarca, Finlandia e Svezia e i legami dell’UE con l’Islanda e la Norvegia attraverso lo Spazio Economico Europeo (SEE). Tuttavia, questo collegamento non è mai stato utilizzato in termini di definizione di una chiara strategia geopolitica per l’Artico per l’Unione basata sulle preoccupazioni in materia di sicurezza di questi Paesi. Pertanto, l’UE è diventata irrilevante per una delle cose che conta di più per i Paesi nordici: come gestire le loro relazioni di sicurezza con la Russia.

La minaccia militare russa e le relative preoccupazioni per la sicurezza oltre i confini e nell’Atlantico settentrionale e nel Mar Baltico preoccupano i Paesi nordici da oltre un decennio. Finora, anche i Paesi nordici sono stati riluttanti a promuovere un ruolo più forte per la sicurezza dell’UE nel nord. Con l’invasione dell’Ucraina nel 2022, tuttavia, questa riluttanza potrebbe cambiare poiché i Paesi nordici (e l’Unione Europea come conseguenza di ciò) non solo devono affrontare la crescente militarizzazione guidata dalla Russia, ma anche un crescente interesse cinese nella regione e la relativa competizione della potenza statunitense che segue.

L”alto nord‘ -un termine spesso usato dalla Norvegia per descrivere le sue immediate aree artiche adiacenti alla Russia, compreso un enorme dominio marittimo che si estende dalla terraferma europea al Polo Nord- è vulnerabile alle proiezioni militari russe strategiche. La flotta settentrionale russa si trova a soli 100 chilometri dalla città di confine norvegese di Kirkenes, una delle quattro flotte russe che ospita i suoi sottomarini strategici e missili balistici. Non è un caso che la Russia stesse conducendo un’esercitazione militare nel Mare di Barents mentre stava intensificando l’attività militare al confine con l’Ucraina poco prima dell’invasione del 24 febbraio. Il messaggio segnalato era chiaro: la Russia ha le capacità e la volontà di difendersi nei confronti degli Stati Uniti e della NATO nell’Artico.

In isolamento, un basso livello di tensione nell’Artico è ancora nell’interesse della Russia. L’aumento dell’attività di esercitazione militare e il rafforzamento delle forze nella stessa area, d’altro canto, non contribuiscono a questo. Più tesa diventa la situazione tra la NATO e la Russia, più questa tensione si estenderà anche alle aree settentrionali dell’Europa, dove è già diventato sempre più difficile per gli Stati nordici soddisfare i criteri della Russia per le ‘relazioni di buon vicinato‘ nel regno del politica di sicurezza.

Tuttavia, dobbiamo scartare l’idea di una ‘nuova guerra fredda‘ artica: la regione è troppo vasta e varia perché tali descrizioni siano valide. Tuttavia,l’Artico europeo è sempre più importante come uno dei quattro teatri in cui l’Europa incontra la Russia (gli altri sono il Mar Baltico, il Mar Nero e ovviamente la regione Ucraina/Bielorussia). Se l’UE sta per diventare l’attore di sicurezza geopoliticamente rilevante in Europa che deve per rimanere rilevante per i suoi Stati membri (e cittadini) e garantire la pace in Europa, l’attenzione alle preoccupazioni per la sicurezza militare nell’Artico è fondamentale. Non è sufficiente fare affidamento sulle capacità di deterrenza della NATO; anche se non è ancora supportata da alcuni Stati membri, l’UE deve avere il proprio potere militare e di sicurezza. Ciò non esclude una stretta integrazione con la NATO, soprattutto se Finlandia e Svezia decideranno alla fine di aderire all’alleanza militare. In questo modo, l’Artico non è diverso dagli altri teatri citati: è un’arena in cui l’UE deve agire, proteggere, investire e collaborare,per citare ancora la bussola strategica.

IL FUTURO STRATEGICO DELL’ARTICO, CON O SENZA L’UNIONE EUROPEA?

L’idea che l’Artico sia una parte eccezionale del mondo, al riparo dalla concorrenza delle grandi potenze, era morta già nel 2014 quando la Russia ha annesso la Crimea e ha sostenuto il conflitto nel Donbass. La decisione dell’amministrazione Trump di trascinare l’Artico in una rivalità con la Cina ha ulteriormente contribuito a questo. L’invasione dell’Ucraina alla fine consolida ciò che, in effetti, è sempre stato il caso: data la posizione dominante della Russia nell’Artico, qualsiasi traiettoria di sicurezza in quella regione dipende dalle azioni della Russia nei confronti degli altri Paesi artici e dell’Occidente/della NATO.

Ciò non esclude, tuttavia, il valore dei forum di cooperazione regionale come il Consiglio Artico o i vari meccanismi di Barents, che promuovono il dialogo a livello subnazionale o mirano -nel caso del Consiglio Artico- a produrre conoscenze e raccomandazioni su come affrontare questioni di interesse comune nel nord, salvo questioni di sicurezza e militari. In quanto tali, queste aree di cooperazione piuttosto tecniche potrebbero essere uno spazio fruttuoso per riavviare la cooperazione con la Russia una volta che l’attuale livello di tensione, in qualunque scenario, si sarà attenuato.

Tuttavia, la sicurezza e le relazioni estere con la Russia probabilmente non torneranno ai livelli precedenti al 2022, e soprattutto non ai livelli del 2014, fino a quando Putin non governerà più la Russia Ciò vale anche per l’Artico e per le relazioni dell’Unione europea con la Russia nel nord.

Sin dalla sua prima comunicazione nel 2008,l’UE ha camminato in punta di piedi, quasi trascurando, la Russia nella sua politica artica. Questa è stata definita ‘l’eccezione artica’ nelle relazioni UE-Russia. Se il pieno impegno dell’Unione nelle questioni artiche è una necessità geopolitica –come sottolineato nella comunicazione congiunta 2021– potrebbe essere ora il momento di pensare in modo strategico alle future relazioni dell’Unione con la Russia nell’Artico.

In quanto tale, l’UE deve cambiare radicalmente il suo atteggiamento regionale nei confronti della Russia, sia per quanto riguarda la dipendenza energetica e la notevole quantità di gas naturale importato proveniente dall’Artico russo, sia il riconoscimento che la Russia nell’Artico rappresenta una minaccia alla sicurezza per il Unione Europea. Sulla base di ciò, l’UE deve trovare un modo per affrontare adeguatamente la cartolarizzazione artica e la realpolitik russa.

Purtroppo, ma come un po’ prevedibile, la bussola strategica appena approvata presta solo poca (e piuttosto superficiale) attenzione all’Artico, soprattutto se confrontato con altre parti del mondo, anche più lontane. In quanto tale, la regione è stata fornita di tutte le questioni di sicurezza rilevanti -dai cambiamenti climatici (riscaldamento globale, degrado ambientale e disastri naturali) alle rivalità geopolitiche e agli interessi commerciali- e anche inserita in un contesto di sicurezza marittima. Tuttavia, l’Artico non era una parte essenziale dell’analisi delle minacce 2020 della Bussola strategica, uno sforzo per costruire una cultura strategica comune che contribuisca alla credibilità dell’UE come attore strategico. È piuttosto che le principali sfide evidenziate dalla Bussola -l’aggressione russa e la rivalità sistemica con la Cina- si materializzano anche nell’Artico. Come tale non è un caso che sia la Norvegia come ‘il nostro partner più strettamente associato’, sia il Canada con una ‘cooperazione di lunga data in materia di sicurezza e difesa’ siano specificamente indicati come partner bilaterali. Gran parte di ciò che rende l’Artico particolarmente rilevante per la politica estera e di sicurezza dell’UE è menzionato nella Bussola. Tuttavia, anche dopo l’apparente riscrittura del documento su ispirazione russa, c’è da chiedersi se l’Artico stesso non sia altro che uno spazio geografico astratto, difficile da materializzare per i responsabili politici dell’UE.

Un’analisi specifica della minaccia alla sicurezza dell’Artico potrebbe fornire una panoramica necessaria di come i 27 Stati membri dell’Unione percepiscono la sicurezza regionale nei confronti della Russia settentrionale. Inoltre, tale analisi potrebbe mettere per la prima volta la sicurezza dell’Artico sui tavoli di alcuni Stati membri. Se l’UE mira davvero a diventare una potenza geopolitica a sé stante, deve anche comprendere meglio le sfide alla sicurezza del nord circumpolare. Deve valutare come si sentono davvero i leader dell’UE riguardo al coinvolgimento selettivo con la Russia di Putin nell’Artico. Poiché l’UE sta attualmente adattando il suo kit di strumenti politici sotto il titolo di ‘autonomia strategica aperta’, l’Unione potrebbe essere in grado di influenzare le costellazioni di sicurezza dell’Artico o utilizzare la regione per la propria sicurezza attraverso e in termini di potere economico.

La guerra della Russia contro l’Ucraina rappresenta anche un motivo regionale per l’UE per rafforzare ulteriormente i suoi interconnessi economici con le Nazioni e le regioni dell’Atlantico settentrionale, dalla Norvegia e dalle Isole Faroe, all’Islanda e alla Groenlandia, e persino agli Stati Uniti e al Canada. I problemi di sicurezza immediati in cui l’UE può svolgere un ruolo sono ad esempio le importazioni (critiche) di minerali o l’uso dei sistemi satellitari dell’Unione. In quanto tale, l’Artico potrebbe rappresentare un altro esempio del passaggio dell’UE da regolatore tecnocratico a attore geopolitico disposto a utilizzare attivamente le sue interdipendenze economiche, contrastare le sue dipendenze strategiche -come analizzato nel contesto dell’aggiornamento della strategia industriale– o difendere i suoi membri Stati contro le coercizioni di terzi.

[Gli Autori sono:

Andreas Raspotnik, membro del Marshall Plan presso il Wilson Center, e ricercatore senior presso il Fridtjof Nansen Institute, di Lysaker (Norvegia).

Andreas Østhagen del Fulbright Scholar, global fellow presso il Wilson Center, e ricercatore senior presso il Fridtjof Nansen Institute]