Sabato sera sarebbe dovuto partire il primo degli Space Launch System progettati per riportare gli esseri umani sulla Luna. Anche il secondo tentativo della NASA -dopo le difficoltà riscontrate alla prima finestra programmata- è stato annullato a causa di una perdita rilevata durante il caricamento dell’idrogeno liquido. È stato la direttrice del lancio Charlie Blackwell-Thompson a ordinare il ‘no go’ alle 17:20 (ora italiana) e far svuotare i capaci serbatoi delle preziose sostanze che devono alimentare la spinta.

Pazienza. Si era programmato perstasera o domani. Ma la NASA è stata scettica su un lancio in tempi brevi. E il suo amministratore Bill Nelson ha parlato di fine ottobre.

I tempi sono rigidi e un terzo tentativo sarebbe stato l’ultimo per questo mese perché è necessario rispettare dei precisi requisiti per indirizzare il veicolo sull’obiettivo considerando per prima cosa l’esposizione dei raggi solari al fine di evitare un precoce esaurimento delle batterie. Gli astrofisici sanno bene che il launch period sono circoscritti alle inderogabili leggi della meccanica orbitale e sono chiamati ogni volta a negoziare con i tecnici del lancio che a loro volta sono costretti a dover fare i conti con lo stivaggio del propellente e comburente -migliaia di tonnellate di idrogeno e ossigeno- e a tutta una serie di imposizioni dettate da problemi logistici e strutturali.

La scorsa settimana, sperando che il razzo più potente del mondo fosse lanciato il 29 agosto, ci siamo soffermati sulla missione sperimentale e sia sulle componenti italiane montate a bordo della navicella Orion che del minuscolo ma efficace satellite ArgoMoon realizzato dalla Argotec di Torino.

Ora però proviamo ad approfondire qualcosa proprio sullo SLS.

Il lanciatore ha sostituito il programma Constellation, sviluppato dalla NASA tra il 2005 e il 2009 in risposta alla Vision for Space Exploration voluta da George W. Bush e al progetto proposto dal gruppo di Michael D. Griffin, amministratore della NASA dell’epoca. Poi con la presidenza di Barack Obama il 1º febbraio 2011 Constellation, dopo un volo di prova eseguito senza intoppi nel 2009, fu abolito e Ares dovè lasciare il posto a Artemis. Non un semplice scambio di divinità -ambedue guarda caso guerrafondaie- ma una precisa variazione di passo: per via degli elevati costi di sviluppo, i vettori vennero trasformati in un unico veicolo di lancio utilizzabile sia per l’equipaggio che per il carico, secondo quanto dettato dal NASAAuthorization Act del 2010. E così si andarono a rispolverare i vecchi disegni degli Space Shuttle, l’unico vettore recuperabile in toto che fu un progetto straordinariamente pregiato della tecnologia americana ma tra i più dispendiosi e sicuramente meno efficaci programmi sfornati dagli Stati Uniti d’America.

Come si è arrivati alla definizione dello SLS?

La Commissione Augustine, istituita dal 44° presidente americano propose un sistema più economico mai concepito, con l’idea di riutilizzare tutto quanto fosse nei magazzini dell’ente spaziale e dei suoi fornitori. E così la storica navetta che atterrava sulla pista dell’Edwars Air Force Base della California riprese vigore per tutto quanto fosse utilizzabile sia a livello progettuale che realmente avanzato della sua componentistica. Un passaggio concreto dell’Advisory Committee on the Future of the US Space Program fu la rivisitazione degli schemi del serbatoio esterno dell’ossigeno liquido e la cannibalizzazione delle vecchie navette con i motori RS-25D collaudati in volo, pur di risparmiare al massimo sulle spese del nuovo lanciatore che cambierà la storia del mondo.

Non si sa quanto sia stata conveniente la scelta: secondo i documenti ufficiali di senato e agenzia staunitensi, il programma avrebbe avuto un costo di sviluppo di 18 miliardi di dollari fino al 2017, ma un report non divulgato della NASA -più verosimile- stimava che invece il programma fino al 2025 avrebbe gravato sui contribuenti per almeno di 41 miliardi di dollari per quattro voli da 70 tonnellate.

In un’apparizione pubblica, Neil Armstrong dopo aver esaminato le motivazioni della commissione voluta da Obama, affermò che SLS era «un piano invisibile a tanti e probabilmente inventato da un piccolo gruppo segreto che ha persuaso il presidente che questa sarebbe stata un’occasione unica per mettere il suo timbro su un nuovo programma». E con modesto spirito patriottico in seguito aggiunse: «Credo che il presidente sia stato mal consigliato». A queste affermazioni John Holdren, il consigliere scientifico della Casa Bianca fu costretto a difendere il progetto come«elemento stabile nel suo impegno per l’esplorazione spaziale e nel supporto della missione della NASA». Un messaggio che convinse Buzz Aldrin, Sally Ride e molti altri opinion leaders.

I dubbi però sono rimasti, creando una serie di dibattiti tra le forze politiche americane, specie quelle del sud -Texas, Alabama, California- dove sono basati gran parte dei centri NASA e dei suoi contraenti.

Dunque fu una scelta obsoleta come quella di voler rimotorare una vettura andando allo scasso automobilistico?

«I miglioramenti futuri dei propulsori sono legati a costi ed efficienza di realizzazione, software di controllo, affidabilità e riutilizzo più che alla pura prestazione. Le evoluzioni sono vincolate al sistema di lancio nel suo insieme inclusi i propulsori -come ci dice il prof. Francesco Nasutidell’Università di Roma la Sapienza- con l’obiettivo di ridurre i costi necessari a rendere lo spazio più accessibile e il suo accesso più routinario». Parole autorevoli che rivoltano la concezione pionieristica che fu di Apollo dove si accettarono anche spese sfrenate.

Quindi SLS non è un lanciatore vecchio! Secondo Nasuti: «Lo SLS è un lanciatore di frontiera e con tecnologia allo stato dell’arte, nonostante si basi anche su concetti e sottosistemi estremi ma collaudati».

Basti per questo pensare che la versione RS-25E più avanzata fornita è più economica dei propulsori dello shuttle e eroga una potenza del 110% rispetto al predecessore e i nuovi gruppi sono costruiti specificamente come unità di consumo, al contrario della riutilizzabilità integrata dell’RS-25D.

E poi, tra le caratteristiche che hanno reso innovativo l’intero sistema americano c’è l’impianto fornito dall’ESA montato su Orion che con i motori del modulo di servizio può governare in sicurezza la fase dopo la partenza evitando altri sistemi di interruzione del lancio.

Al di là della simpatia che si possa avere o meno per dei capi di stato di una potenza straniera che domina in modo così sbilanciato le spedizioni spaziali, probabilmente qualche domanda ce la dovremo pur porre. E, trovandoci, chiedere alle istituzioni europee -e perché no, anche a quelle italiane- se ha senso correre in modo così dispendioso ai lanci altrui invece di occuparsi di costruire una solida politica di competizione -e cooperazione- non fondata sul dannoso accaparramento delle poltrone ma su piani compatti e necessarie competenze.

Quando l’Europa comprenderà questi principi avrà fatto veramente un passo in avanti nella storia.