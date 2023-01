Arredare casa nuova: trucchi per risparmiare

Comprare casa nuova è un’emozione speciale. Quando, però, arriva il momento di arredare, è naturale porsi domande su come risparmiare. Oggi come oggi, ottimizzare le spese è importantissimo per tutti. Nelle prossime righe, vediamo qualche consiglio pratico che può rivelarsi utile al proposito.

Mobili allungabili e polifunzionali? Sì, grazie

Sono davvero semplici i trucchi che si possono chiamare in causa quando si parla di arredamento ex novo di una casa. Tra questi, rientra il fatto di scegliere mobili allungabili e polifunzionali. Tavoli che si aprono in poche mosse raddoppiando la loro lunghezza – ancora più comodi sono i tavoli a scomparsa – e pouf trasformabili che diventano fantastici letti per gli ospiti sono degli alleati a dir poco straordinari della praticità e della sostenibilità economica di chi mette su casa da zero. Provare per credere!

Attenzione ai saldi

I saldi, ormai da tempo, non sono più esclusivo appannaggio del mondo del fashion. Anche i brand dell’arredamento li propongono e lo fanno andando oltre alle cadenze stagionali. Basta ricordarsi di tenere d’occhio i siti delle aziende a cui si è interessati per accorgersi, per esempio, che diversi produttori di cucine offrono in regalo a chi acquista il sistema completo elettrodomestici come la lavastoviglie o il frigorifero.

Un’altra idea semplice e furba prevede il fatto di iscriversi alle newsletter. Sia in occasione del primo acquisto, sia in altri momenti, i brand permettono di usufruire di promozioni vantaggiose.

Non comprare tutto subito

Quando si arreda casa da zero è normalissimo farsi prendere la mano dalla creatività e dalla voglia di rendere speciale uno spazio così intimo. Attenzione, però: è meglio non comprare tutto subito. Il rischio, acquistando nell’immediato tanti prodotti, è quello di accorgersi, con il tempo, che non tutti i mobili o gli accessori comprati sono effettivamente utili. Meglio partire acquistando l’essenziale e individuando, nel corso delle settimane, quello che serve in più, così da evitare di sprecare soldi.

Viva l’usato!

Alzi la mano chi non ha mai comprato qualcosa di usato! Questo trend è ormai imperante non solo tra chi ha intenzione di risparmiare, ma anche quando si parla di sostenibilità. Il volume di rifiuti in natura è altissimo e, ogni giorno, è nostro dovere evitare che aumenti ulteriormente. Al giorno d’oggi, ci sono diversi punti di riferimento da considerare quando si parla di mobili usati. Dagli affascinanti mercatini organizzati in numerosi centri urbani fino a siti specializzati e a Facebook, la scelta non manca. Il web offre l’indubbio vantaggio della presenza di recensioni sul venditore, essenziali per evitare brutte sorprese.

La cameretta dei bambini

Quando si parla di risparmio nell’arredamento di casa nuova, è fondamentale fare riferimento anche alle camerette. Portali come www.zuccamobili.com permettono di scegliere soluzioni adatte sia a chi vuole tenere sotto controllo le spese, sia a chi ha poco spazio a disposizione. Le camerette a ponte sono non a caso sempre più popolari in quanto comode – possono essere addossate a una singola parete, lasciando il resto dei metri quadri liberi per il gioco e per lo studio – ed esteticamente gradevoli. I colori a disposizione sonoinfatti numerosi e aventi alla base l’utilizzo di vernici sicure. Nel momento in cui ci si sofferma sugli spazi dedicati ai più piccoli, quest’ultimo aspetto non deve mai essere messo in secondo piano.

L’importanza del bonus mobili

Concludiamo con un doveroso cenno al bonus mobili, incentivo statale che permette di detrarre dal reddito imponibile Irpef le spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di immobili ed elettrodomestici a basso consumo (si può recuperare il 50%). Quest’anno è fondamentale rammentare la novità dei limiti di spesa. Per quanto acquistato nel 2022 – fanno fede fatture e bonifici – si parla di 10.000 euro, per il 2023 di 8.000 e per il 2024 di 5.000.