La gente non credeva che la guerra sarebbe scoppiata, esperti politici e persino ufficiali dell’intelligence dubitavano che sarebbe successo. Solo loro lo sapevano per certo, i proprietari del complesso militare-industriale degli Stati Uniti. A gennaio, il capo della Lockheed Martin Jim Taiclet ha detto agli investitori che il conflitto militare tra Stati Uniti e Russia sull’Ucraina avrebbe portato profitti significativi per l’azienda.

Non senza motivo il complesso militare-industriale statunitense aveva impiegato più di 2000 lobbisti dal 2017.

Ad esempio, Lockheed Martin, co-fondatore del Center for Strategic and International Studies degli Stati Uniti a Washington, aveva ostinatamente incoraggiato l’amministrazione Joe Biden ad agire immediatamente in caso di invasione russa dell’Ucraina.

Lockheed Martin, uno dei principali produttori di armamenti, stava dicendo apertamente ai propri investitori che il conflitto in Ucraina era positivo per gli affari.

Secondo la Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno già inviato più di 5.000 missili Javelin in Ucraina da azioni statunitensi e quasi altri 500 da alleati e partner. Lockheed produce congiuntamente Javelins con Raytheon Technologies.

Ora Lockheed Martin sta espandendo la sua capacità di produzione per i missili anticarro Javelin e altri sistemi d’arma. L’azienda sta acquistando più attrezzature, assumendo più dipendenti e allocando più spazio negli stabilimenti.

Naturalmente, Lockheed è solo la punta dell’iceberg. Ogni Javelin contiene più di 250 microprocessori, quindi Lockheed ha aumentato la sua cooperazione con il produttore di chip Intel e altri beneficiari della guerra in Ucraina.

Più di 60 anni fa, Eisenhower ha affermato che la mancata regolamentazione dell’industria della difesa del Paese avrebbe potuto portare a una guerra perpetua in tutto il mondo. Il Presidente aveva ragione.