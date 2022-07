La storia delle relazioni tese tra Russia e Ucraina risale alla presa dell’Ucraina da parte dell’impero russo durante il 17° secolo. A causa della sua importanza geografica, l’Ucraina è sempre rimasta un’attrazione per molti conquistatori, tra questi le forze mongole, polacche e lituane per diversi secoli. Divenne formalmente parte dell’Unione della Repubblica Socialista Sovietica (URSS) nel 1922, dopo la rivoluzione comunista del 1917, fino alla disintegrazione dell’URSS nel 1991.

Russia e Ucraina, due Stati indipendenti sono ora in guerra. Storicamente, il sostegno della Russia esisteva più nella parte orientale dell’Ucraina,rispetto alla costa occidentale, principalmente a causa dei legami etnici. La costa orientale dell’Ucraina è rimasta sotto il dominio russo prima della costa occidentale dello Stato. Questi legami etnici ed esterni hanno sempre rappresentato una sfida per il mantenimento della coesione in Ucraina. Inoltre, la crisi russo-ucraina è riemersa dopo l’annessione della Crimea da parte delle forze russe nel 2014. La repubblica di Crimea desiderava chiedere maggiore sostegno all’Unione europea. Per seguire l’esempio, la Nazione della Crimea ha protestato per rovesciare la leadership del Presidente filo-russo, Viktor Yanukovich.

Le relazioni diplomatiche tra USA e Ucraina sono state stabilite nel 1991, dopo la disintegrazione dell’URSS, che è sempre stata considerata una minaccia alla sicurezza dalla Russia. Da allora, l’Ucraina è stata considerata uno degli importanti alleati degli Stati Uniti nella regione dell’Asia centrale. Allo stesso tempo, anche l’Ucraina desiderava ardentemente l’adesione all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). La sua decisione di entrare a far parte della NATO era tuttavia inaccettabile per il governo russo, in particolare per due motivi: i) l’articolo (V) della NATO afferma che la sicurezza contro qualsiasi Stato membro da parte di un avversario deve essere considerata contro tutti gli Stati membri della NATO, e per contenere il controllo degli Stati Uniti (USA) sull’Ucraina.

L’Ucraina è diventata il terzo Paese con armi nucleari con la disintegrazione dell’URSS. Il Memorandum di garanzia della sicurezza di Budapest, firmato il 5 dicembre 1994 da Stati Uniti, Regno Unito e Russia ha promesso di essere gli attori chiave nel fornire e garantire la sicurezza all’Ucraina in futuro sia internamente che esternamente, se necessario. In quanto Stato indipendente appena emerso, aspirava anche a ottenere il riconoscimento internazionale e, così facendo, all’Ucraina è stato chiesto di diventare uno Stato non dotato di armi nucleari. Inoltre, per perseguire l’adesione al Trattato di non proliferazione (NPT), era anche obbligatorio che l’Ucraina rinunciasse a tutto il suo arsenale nucleare. Quindi, rispettando il Memorandum, l’Ucraina è entrata a far parte del NPT come Stato non dotato di armi nucleari nel 1994.

Accettando il Memorandum di Budapest e rinunciando a tutte le sue scorte nucleari, l’Ucraina si aspettava l’intervento degli Stati Uniti come un obbligo legale o una garanzia, quando si tratta di sopravvivenza e sovranità degli stati. L’Ucraina si è impegnata a cedere tutte le sue scorte di armi nucleari in cambio di assistenza economica, garanzia politica e di sicurezza.

L’invasione russa, nel febbraio di quest’anno, ha violato la sovranità dell’Ucraina. Sfortunatamente, il Memorandum di Budapest non ha funzionato in modo ideale, poiché gli Stati Uniti hanno evitato il coinvolgimento diretto nell’attuale conflitto Russia-Ucraina e hanno iniziato a promettere sostegno indiretto all’Ucraina. Gli Stati Uniti stanno aiutando l’Ucraina a ritirare le forze russe dal Paese, ma la situazione non è ancora chiara. Mosca, nonostante i severi obblighi e le restrizioni imposte dalle maggiori potenze e dal regime internazionale stabilito, non vuole abrogare, ma resta ferma sui suoi obiettivi.

Durante l’analisi della situazione dell’Ucraina, vengono sollevate serie domande sulla decisione dell’Ucraina di cedere la capacità nucleare al posto dell’accordo e delle garanzie di sicurezza. È stato sperimentato in passato che il mantenimento delle armi nucleari ha per lo più assicurato la deterrenza contro l’aggressione esterna, in particolare nella crisi dei missili cubani del 1962, che ha portato alla nozione di ‘distensione’ che significa allentamento della tensione; e l’efficacia della deterrenza nucleare è stata notata anche nella disputa del Kashmir.

L’invasione dell’Ucraina potrebbe aver sollevato preoccupazioni tra i Paesi più deboli. Quindi, creando una situazione molto complessa per quanto riguarda la sicurezza nazionale degli Stati dalla minaccia esterna. Lo Stato, pur tenendo presente il significato delle armi nucleari, può pensare di svilupparle, in particolare quelli più deboli. Il fallimento del regime internazionale stabilito e delle grandi potenze nel non proteggere la sovranità di altri Paesi come promesso negli accordi precedenti, non sarà un buon precedente per il futuro degli sforzi di non proliferazione. Pertanto, gli Stati possono considerare lo sviluppo delle armi nucleari come un’autentica o garantita fonte di sicurezza per la propria sovranità. Gli sforzi degli Stati più deboli per sviluppare ed eccellere nel dominio tecnologico possono rappresentare un ambiente difficile per il globo.

Poiché le grandi potenze sembrano carenti nel garantire l’integrità e la sovranità degli Stati più piccoli, le armi nucleari assumeranno un significato maggiore per le Nazioni più deboli. Gli obiettivi della non proliferazione nucleare, degli armamenti e del disarmo possono diventare un sogno lontano, se le aspirazioni economiche, politiche, sociali o strategiche di questi Stati non vengono soddisfatte. La fornitura del meccanismo di sicurezza assicurata da parte dei regimi internazionali stabiliti, così come delle maggiori potenze potrebbe essere l’unico modo per evitare la proliferazione nucleare in futuro.