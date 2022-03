Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio, le foto in movimento dei civili ucraini in fila per afferrare i fucili automatici hanno introdotto la copertura giornalistica della crisi in evoluzione.

Twitter ha fatto la fangirl del membro del parlamento ucraino, Lesia Vasylenko, il cui suocero le ha insegnato a usare un AK-47 che ora usa per difendere la sua famiglia e il suo paese. Reddit ha celebrato una giovane coppia ucraina che si è sposata il giorno in cui la Russia ha invaso e ha preso le armi insieme. Queste foto e storie, intese a raccogliere sostegno per i civili che rischiano la vita per la casa e il paese, ignorano in gran parte il rischio di diversione che deriva dall’emissione di armi con poca o nessuna supervisione.

Oltre 20 paesi hanno promesso o consegnato miliardi di dollari di materiale militare all’Ucraina negli ultimi due mesi, aumentando il rischio di diversione, che si verifica quando armi, munizioni e forniture come il carburante vengono reindirizzati dai destinatari o dallo scopo previsti, di solito per attività illecita. Il popolo ucraino ha il diritto all’autodifesa di fronte a un esercito russo invasore secondo la Carta delle Nazioni Unite, ma inondare le armi in quello che il Global Organized Crime Index descrive come “uno dei più grandi mercati di traffico di armi in Europa” è un ricetta per il disastro.

L’Ucraina ha lottato con la diversione prima dell’invasione russa, con civili e soldati allo stesso modo che incanalavano armi in una vasta rete di traffico illecito di armi. Sebbene l’Ucraina abbia intensificato le indagini sul furto di proprietà militari nel 2014, è persistita la diversione di armi leggere e grandi. Un briefing di Small Arms Survey sui flussi illeciti di armi nel 2017, ad esempio, ha rilevato che, delle oltre 300.000 armi leggere scomparse dall’Ucraina dal 2013 al 2015, solo il 13% circa è stato recuperato.

La deviazione di armi di livello militare è un affare redditizio in Ucraina e migliaia di bombe a mano, razzi e mine antiuomo sono proliferate dalle zone di conflitto intorno alla regione del Donbas verso città e paesi in tutto il paese. Il furto e la diversione non sono limitati alle armi leggere o ai ladri civili. Nel 2019, ad esempio, due soldati ucraini hanno tentato di vendere 40 granate RGD-5, 15 razzi RPG-22 e 2.454 cartucce di armi da fuoco per soli 75.000 grivna ucraine (circa $ 2.900).

Nel 2020, un lanciarazzi è stato trovato in un cassonetto a Zhytomyr. Nello stesso anno, a Odessa, il servizio di sicurezza dell’Ucraina ha scoperto 18 granate RGD-5, 12 granate F-1 e 2 mine anticarro in una vicina centrale elettrica che un membro del servizio aveva rubato da una base militare. I militari hanno venduto almeno due granate prima del suo arresto.

Come osserva un rapporto dello Stimson Center, il rischio di diversione di queste armi da guerra è ancora più alto per i trasferimenti internazionali di armi. In effetti, il Global Organized Crime Index ha rilevato che il ruolo dell’Ucraina come anello chiave nel commercio globale di armi è cresciuto solo da quando i conflitti si sono intensificati nell’Ucraina orientale negli ultimi anni. Questo è di cattivo auspicio per il recente afflusso di trasferimenti internazionali di armi. Solo il 28 febbraio, ad esempio, la Finlandia si è impegnata a consegnare 2.500 fucili d’assalto, 150.000 cartucce per quei fucili e 1.500 armi anticarro a colpo singolo; La Norvegia ha donato fino a 2.000 armi anticarro M72; La Croazia ha annunciato che avrebbe inviato fucili, mitragliatrici e dispositivi di protezione per un valore di 18 milioni di dollari; e il Parlamento italiano sta valutando l’invio di missili Stinger terra-aria, armi anticarro, mitragliatrici e sistemi anti-IED.

La sfortunata realtà è che il sistema ucraino, sopraffatto dalle donazioni e sottoposto a massicce pressioni per schierarle il più rapidamente possibile contro l’esercito russo invasore, deve affrontare una dura battaglia per impedire che le armi vengano deviate nel commercio illegale di armi esistente.

Un monitoraggio efficace dell’uso finale è fondamentale per mitigare il rischio di diversione delle armi. Jordan Cohen, analista di politica di difesa e studi di politica estera presso il Cato Institute, ha proposto due modifiche strategiche per migliorare il monitoraggio dell’uso finale per il supporto militare statunitense in Ucraina e oltre.

In primo luogo, l’Agenzia di cooperazione per la sicurezza della difesa (DSCA), che autorizza le vendite militari all’estero, dovrebbe attuare un accordo di monitoraggio dell’uso finale con l’Ucraina. Sebbene ciò sia logisticamente impegnativo, l’Arms Export Control Act richiede già al governo degli Stati Uniti di garantire che “il monitoraggio dell’uso finale di articoli per la difesa e servizi di difesa” soddisfi gli standard concordati per le vendite militari all’estero. Un accordo di monitoraggio dell’uso finale aiuterebbe anche a identificare la criminalità organizzata e le reti di diversione e aiuterebbe le autorità ucraine nei loro sforzi di contrasto e nelle indagini in corso.

In secondo luogo, i dipartimenti di Stato, Difesa e Commercio degli Stati Uniti hanno tutti bisogno di risorse aggiuntive per monitorare i loro programmi di trasferimento di armi. Il Dipartimento di Stato controlla solo l’uno per cento del totale delle licenze di armi. Di questa piccola percentuale, il 25% di queste indagini era “sfavorevole“, il che significa che hanno riscontrato discrepanze o che i governi stranieri destinatari non hanno risposto alle richieste. Investire le risorse necessarie per capire dove finiscono le armi americane aiuterà a mitigare le conseguenze della proliferazione delle armi attraverso le comunità ucraine.

Un monitoraggio efficace aiuterà anche a proteggere gli interessi e la tecnologia della sicurezza nazionale degli Stati Uniti dal cadere nelle mani di cattivi attori, come quelli che potrebbero usare queste armi contro di noi o i nostri alleati o per alimentare ulteriori conflitti in Ucraina o altrove.

Sfortunatamente, questa svista essenziale sembra essere caduta nel dimenticatoio nella corsa ad armare i civili contro le truppe russe invasori. Un video condiviso da Illia Ponomarenko, corrispondente per la difesa di The Kyiv Independent, mostra la distribuzione sconsiderata di armi di livello militare.

Nel video, gli uomini frugano nelle scatole piene di armi da fuoco sparse in una strada suburbana fuori dall’Obolon di Kiev. Le forze armate ucraine hanno twittato di aver “semplificato tutte le procedure” mentre diffondevano queste armi agli eserciti civili, una misura di emergenza che potrebbe avere effetti disastrosi a breve e lungo termine. Prima di inondare l’Ucraina di armi aggiuntive, gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO dovrebbero considerare i rischi che potrebbero alimentare futuri conflitti molto tempo dopo la fine dell’attuale guerra.