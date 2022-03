Se l’Ucraina ancora non è capitolata, causando molti problemi alla Russia, è perché l’Occidente – la NATO dal punto di vista tecnico-logistico, l’European Peace Facility dell’Unione Europea e il governo americano, da quello economico-finanziario – sta inviando armi alla resistenza per un totale che sfiora i due miliardi di dollari.

Si è molto discusso sulle richieste ucraine di caccia di quarta generazione o di sistemi antiaerei S-300, armi che sono facili da utilizzare, non abbisognano di grande addestramento, facilmente trasportabili. Questo perché gli ucraini provano ad impedire al nemico di prendere il controllo di strade ed autostrade, ma anche delle ferrovie, grazie all’impiego dei droni e ad imboscate soprattutto lungo le infrastrutture che i russi non possono evitare.

Nei primi giorni dell’invasione, gli alleati europei hanno inviato munizioni e materiali di artiglieria di produzione sovietica, compatibili con i sistemi d’arma che Kiev ha mantenuto dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Ma, insieme a fucili e mitragliatrici, sono stati consegnati sistemi anticarro e antiaereo portabili di produzione occidentale, i cosiddetti Manpads (man-portable air defense systems) e Atgm (anti-tank guided missiles), tra cui gli anti-carro Javelin e gli anti-aerei Stinger, entrambi di produzione americana, anche oggi richiesti da Zelensky in 500 unità ciascuno al giorno.

I primi presentano il sistema ‘fire-and-forget’ a ricerca termica, grazie al quale non necessitano di essere guidati contro il carro, ma possono modificare autonomamente la traiettoria di volo in modo tale da colpire il bersaglio dall’alto, dove la corazza si assottiglia, consentendo, al contempo, agli operatori di spostarsi evitando rappresaglie da parte nemica; dal punto di vista dell’armamento, sono dotati di una doppia testata, una per superare eventuali contrattacchi e un’altra per centrare il bersaglio. sono un ottimo alleato contro i mezzi corazzati russi quali i carri armati, equipaggiati di fumogeni per confondere i laser guida dei lanciamissili oltre che di protezioni Shtora-1 le cui cariche esplosive poste sulla corazza, detonando poco prima dell’impatto del missile, possono ridurne l’efficacia.

Noti per il loro impiego da parte dei Mujaheddin afghani contro i sovietici, gli Stinger, invece, nascono come arma anti-elicottero e il loro tallone d’Achille è la vulnerabilità rispetto all’aviazione nemica.

Ad unirsi ai ranghi ucraini, ci dovrebbero essere anche i droni ‘kamikaze’, anch’essi americani, Switchblade della AeroVironment, che figurano tra quegli 800 milioni di dollari di aiuti militari promessi la scorsa settimana dal Presidente americano, Joe Biden. Sparati da mortai, gli Switchblade, già impiegati in Afghanistan, hanno un’autonomia di 40 minuti e possono essere manovrati da remoto, anche a 80 chilometri di distanza. Dotati di telecamera optronica, sono progettati per trasportare degli armamenti ridotti finalizzati all’obiettivo. Facili da trasportare in uno zaino, i Switchblade sono letali contro i tank.

Dal punto di vista logistico, un ostacolo importante è costituito dal fatto che il rifornimento di armi non può che avvenire via terra, data l’impraticabilità del Mar Nero data la presenza della flotta russa, ma anche dei cieli ucraini che, sebbene non ancora dominati dall’aviazione russa, sono ancora pericolosi considerato il rifiuto della NATO ad imporre la no-fly zone. Inoltre, proprio il fatto che l’Alleanza Atlantica non sia parte belligerante impedisce l’ingresso di qualsiasi veicolo e soldato alleato in territorio ucraino. Ecco spiegato perché, a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, la parte del tragitto che inizia dal confine polacco potrebbe essere affidata a ‘contractors’. Ipotesi seccamente smentita dal Ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini.

Le principali direttrici dei rifornimenti comprenderebbero quella meno problematica, ossia la linea stradale e ferroviaria che collega la Germania all’Ucraina attraverso la Polonia; c’è poi quella che congiunge la Romania al sud ucraino, al momento percorsa dall’esercito russo; quella che collega Slovacchia e Ungheria all’ovest ucraino, che però è quella più difficilmente percorribile considerata la presenza dei Carpazi e infrastrutture del tutto insufficienti. Senza dimenticare, le resistenze del governo di Budapest all’eventualità di far attraversare armi sul proprio territorio. Ma tali difficoltà politiche sembrano già essere state risolte da molti Paesi che hanno già proceduto a deliberare l’invio di armi.

Il punto vero resta il tempo. Le armi e le attrezzature devono essere spostate rapidamente, impedendo al tempo stesso ai servizi segreti russi di identificare o prevedere potenziali percorsi. La Russia ha, peraltro, definito ‘bersagli legittimi’ i convogli che trasportano armi occidentali agli ucraini. La necessità di dover fare in fretta non può, però, andare a scapito della sicurezza senza la quale, il rischio di un attacco russo che interrompe il movimento di quei rifornimenti o impedisca loro di raggiungere gli ucraini che combattono in prima linea è elevato.

Sulla base di queste considerazioni, quale può essere la logistica con cui le armi occidentali arrivano alla resistenza ucraina? Lo abbiamo chiesto a Vincent E. Castillo, Assistente Professore di Logistica alla Ohio State University.

Professor Castillo, Lei suddivide la catena di approvvigionamento in tre fasi. Cosa succede nel ‘primo miglio’?

Il materiale di cui l’Ucraina ha bisogno è immagazzinato nelle basi statunitensi in tutta Europa. Una volta che le armi e le attrezzature sono state estratte da queste scorte statunitensi, verranno trasportate in aereo, camion o treno attraverso il “primo miglio”. La lunghezza del primo miglio in questo caso potrebbe essere fino a 600 o 700 miglia verso una o più località in un territorio della NATO al confine con l’Ucraina occidentale o sudoccidentale, comprese Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. I movimenti lungo il primo miglio all’interno del territorio della NATO dovranno essere nascosti per massimizzare la sicurezza e impedire alla Russia di prevedere la destinazione del materiale. In gergo militare, la prima destinazione è conosciuta come “area di sosta”. Per mantenere la sicurezza del materiale, l’area di sosta sarà probabilmente un deposito di armamenti o di ordigni situato su una base NATO prima di trasportarlo in Ucraina. Un’importante decisione strategica per i leader di Stati Uniti, NATO e Ucraina che pianificano la missione è se utilizzare una singola area di sosta o più aree di sosta. L’utilizzo di un’unica area di sosta in un paese NATO o di più aree di sosta all’interno di uno o in più paesi NATO dipende da diversi fattori. Laddove il materiale è necessario in Ucraina è uno di questi fattori. La condizione di strade e ponti è un’altra, così come l’attività nemica, l’origine del materiale e, naturalmente, la sicurezza operativa. L’utilizzo di un’unica area di sosta è relativamente semplice da pianificare ed eseguire, ma può creare molti rischi in quanto la Russia deve solo trovare e attaccare un’area oltre il confine all’interno dell’Ucraina per interrompere la missione di rifornimento. D’altra parte, l’utilizzo di più aree di sosta è più complesso da pianificare ed eseguire, ma riduce il rischio di un’interruzione dei rifornimenti russi poiché i russi avrebbero molte posizioni su cui concentrarsi.

Cosa succede nel ‘miglio intermedio’?

Una volta presa la decisione sull’area di sosta, vengono sviluppati piani per coordinare il trasferimento di materiale all’esercito ucraino. A quel punto, l’Ucraina sarà responsabile del trasporto del materiale dal paese della NATO lungo il miglio intermedio fino alla prossima serie di aree di sosta all’interno dell’Ucraina. L’importanza della sicurezza operativa cresce drasticamente in questo segmento e complica il trasporto. Il rifiuto della NATO di stabilire una no-fly zone consente alla Russia di mantenere la superiorità aerea sull’Ucraina. Ciò impedisce all’Ucraina di trasportare i rifornimenti per via aerea e, di conseguenza, gli ucraini sono costretti a utilizzare convogli di veicoli per viaggiare dal confine occidentale al punto successivo della catena di approvvigionamento. La superiorità aerea russa impedisce anche di schierare un grande convoglio per trasportare rifornimenti militari perché elicotteri d’attacco o caccia russi potrebbero facilmente distruggere un bersaglio così grande. Invece, le armi e le attrezzature dovranno probabilmente essere suddivise in spedizioni più piccole e trasportate in più convogli. Questo è uno dei primi modi per ridurre il rischio di un attacco distruttivo da parte della Russia. Poiché l’Ucraina non può utilizzare le sue risorse aeree, come gli elicotteri, per proteggere i convogli a causa della superiorità aerea russa, l’Ucraina deve assicurarsi i convogli che trasportano il materiale posizionando soldati con missili terra-aria, come gli Stinger che gli Stati Uniti stanno fornendo, in chiave terreno lungo i percorsi che portano alle successive aree di sosta. Tuttavia, devono essere sufficientemente lontani dalle strade stesse, in modo da non esporre inutilmente i convogli ad attacchi aerei. Il convoglio avrà anche bisogno di elementi di sicurezza al suo interno. Ciò include armi anticarro come Javelins, armi montate su veicoli e scorta di carri armati o fanteria montata per fornire sicurezza. Ciò consentirà al convoglio di difendersi da eventuali attacchi di terra mentre tenta di raggiungere le prossime aree di sosta in tutta l’Ucraina. I convogli avranno probabilmente anche bisogno di unità in grado di liberare le strade da eventuali ostacoli, come auto bruciate o carri armati distrutti, per garantire che il materiale possa continuare a muoversi verso la sua destinazione.

Cosa succede nell’’ultimo meglio’?

Le aree di sosta finali sono probabilmente all’interno delle principali città. Una volta che un convoglio raggiunge queste ultime aree di sosta, le spedizioni saranno suddivise dal loro imballaggio alla rinfusa in quantità più piccole per un’ulteriore distribuzione ai soldati che combattono in prima linea. Questo ‘miglio finale’ in una zona di combattimento è più precario perché ci sono attacchi aerei e di terra russi attivi. Di conseguenza, anche le unità logistiche che percorrono l’ultimo miglio hanno bisogno di protezione, comprese le armi leggere e le armi anticarro. Una volta che l’equipaggiamento militare raggiungerà le unità di combattimento in prima linea, sarà distribuito ai singoli soldati. In definitiva, mentre la catena di approvvigionamento del materiale necessaria per soddisfare il proposito dell’amministrazione Biden di sostenere l’Ucraina con aiuti militari ha alcune somiglianze concettuali con quella di una catena di approvvigionamento di e-commerce negli Stati Uniti, la posta in gioco in Ucraina è ovviamente molto più alta. Una mancata consegna in questo caso non significa solo un cliente insoddisfatto. Significa che nel tempo una nazione sovrana potrebbe non essere in grado di difendersi da una forza d’invasione.

Secondo il capo del Pentagono, Lloyd Austin, i russi “hanno avuto problemi con la logistica”. Lei è d’accordo? Come valuta la logistica dell’esercito russo? Quali sono i maggiori errori ‘logistici’ russi?

Da quanto ho letto sulla stampa pubblica, sembra sicuramente che l’esercito russo abbia problemi logistici. Uno dei principi chiave della pianificazione delle operazioni militari è non superare le catene di approvvigionamento. In altre parole, in un’operazione offensiva, se avanzi così rapidamente da compromettere la tua capacità di rifornire le tue prime linee, è probabile che tu fermi del tutto la tua operazione. È importante tanto quanto decidere dove e come attaccare. In effetti, questo sembra essere esattamente quello che è successo con la Russia. Tutti i rapporti suggeriscono che erano eccessivamente ottimisti sull’efficacia dell’invasione e sembrano non aver considerato la possibilità di una campagna prolungata. Di conseguenza, non possono rifornire i combattenti in prima linea per poter sostenere i loro attacchi. Ora, ci sono rapporti secondo cui non riescono nemmeno a far funzionare correttamente la logistica inversa, ovvero le operazioni necessarie per spostare le vittime dalle prime linee alle retrovie e infine di nuovo in Russia. Quest’ultimo problema ha effetti assolutamente negativi sul morale dei soldati russi, il che suggerisce ancora più problemi logistici per l’esercito russo.

Quando pensiamo alla logistica, pensiamo subito alla catena di approvvigionamento commerciale. In generale, da esperto di logistica, quali sono le somiglianze e le differenze tra le catene di approvvigionamento militari e quelle commerciali?

Che sia in un contesto militare o commerciale, la funzione logistica di una catena di approvvigionamento si occupa sempre di trasformare il tempo e il luogo delle utilità economiche, per usare la terminologia accademica. Chiaramente, ciò significa che la logistica è responsabile di assicurarsi che le merci (o servizi/informazioni/finanze) siano nel posto giusto al momento giusto. Le principali differenze tra quelle catene di approvvigionamento in un contesto militare e quelle in un contesto commerciale includono la necessità di sicurezza operativa, la mancanza di confini organizzativi e motivi di ricerca del profitto. Le catene di approvvigionamento militari in genere richiedono una sicurezza più rigorosa poiché la rivelazione dei tipi di merci all’interno e delle loro posizioni potrebbe essere utilizzata da una forza nemica. Le filiere militari possono anche essere considerate “integrate verticalmente”, il che significa che ogni entità all’interno della filiera militare appartiene alla stessa organizzazione. Ciò può rimuovere i confini organizzativi che esistono nelle catene di approvvigionamento commerciali e aiuta a facilitare il coordinamento e la collaborazione per garantire che le merci raggiungano il posto giusto al momento giusto. E infine, le entità all’interno della catena di approvvigionamento militare non stanno cercando di trarre profitto l’una dall’altra. Quindi la complessità aggiuntiva che i profitti portano in una relazione d’affari non esiste in una catena di approvvigionamento militare (o almeno nella stessa misura).

Secondo Federlogistica, la Federazione italiana che raggruppa le imprese di logistica e spedizione, l’attuale conflitto in Ucraina sta generando e genererà ricadute importanti sulla logistica e tutto il mondo del trasporto. Quali conseguenze prevedi sul piano globale e italiano?

Innanzitutto, ogni paese deve considerare cosa sta scambiando con Ucraina e Russia e valutare il livello di rischio associato. Due delle maggiori esportazioni dell’Ucraina sono grano e acciaio (o materiali necessari per produrre acciaio). La Germania, ad esempio, ha già sperimentato che alcuni dei suoi produttori di veicoli hanno dovuto sospendere le operazioni a causa dell’impossibilità di ricevere le importazioni di acciaio dall’Ucraina, quindi alcuni paesi hanno subito sentito il dolore di perdere aziende ucraine come fornitori. Allo stesso modo, la Russia è un importante esportatore di articoli come gas neon e palladio, entrambi componenti critici nella produzione di microchip. Con la sanzione economica della Russia, qualsiasi azienda che fa affidamento su tali importazioni subirà un’interruzione nella fornitura di componenti di microchip. Sebbene un evento come questo possa essere considerato un evento da ‘cigno nero’, gli effetti possono sempre essere mitigati in una certa misura con una pianificazione proattiva e utilizzando strategie di approvvigionamento multifornitore. Per le aziende italiane che fanno affidamento, ad esempio, sul gas naturale liquido (GNL) russo, c’è ora una vera urgenza di iniziare a trovare fonti di energia alternative nel caso in cui i gasdotti vengano completamente tagliati.