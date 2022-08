L’Armenia è un Paese che si sta ancora riprendendo dalla disastrosa guerra del Nagorno-Karabakh del 2020, un conflitto che ne ha illustrato la precaria posizione geopolitica. Incastrato tra le due nazioni ostili della Turchia e dell’Azerbaigian, Yerevan non ha avuto altra scelta che affidarsi alla protezione e al vassallaggio della Russia.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, l’Armenia si trova in una situazione ancora più precaria. Di fronte a una potenziale nuova aggressione militare con l’Azerbaigian, ai crescenti colloqui di normalizzazione con la Turchia e all’allontanamento dal Cremlino, l’Armenia si trova in uno dei più difficili scontri geopolitici esistenti al mondo oggi, e la mossa sbagliata contro uno dei tre leader autorevoli di questi Paesi potrebbe significare un disastro.

L’Armenia è stata storicamente utilizzata come campo di battaglia tra le potenze mondiali grazie alla sua posizione strategica nel Caucaso. Tra romani e persiani in lotta per il controllo del Paese in favore di arabi, turchi e russi, gli armeni persistettero e continuarono a sopravvivere a conflitti infiniti e persino a un genocidio. I venti di cambiamento del Paese soffiarono ancora una volta durante la rivoluzione bolscevica, dove morì l’idea dell’’Armenia wilsoniana’ e i sovietici annetterono il Paese all’URSS. Da allora, l’Armenia si è trovata sotto lo stivale del Cremlino.

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, l’Armenia si impegnò in una guerra durata anni con l’Azerbaigian nella regione conosciuta come Karabakh. La guerra ha visto diversi massacri da entrambe le parti e sfollamenti di massa di rifugiati, con le origini del conflitto che risalgono alle manipolazioni di confine create da Mosca. La regione, a maggioranza armena da oltre mille anni, è stata trasferita in Azerbaigian da Josef Stalin, un dittatore sovietico che non era contrario a deportare milioni di persone fuori dalle loro terre d’origine per ‘conformarsi’ allo stile di vita sovietico.

Nonostante la guerra dei primi anni Novanta si sia conclusa con una decisiva vittoria armena, la regione è ancora riconosciuta a livello internazionale come Azerbaigian e la guerra ha creato una crisi di profughi che ancora oggi non è stata risolta.

Dopo anni di primi ministri filo-Cremlino, molti dei quali sono stati avvolti da controversie derivanti da corruzione o negligenza, l’esercito armeno e le forze di difesa dell’Artsakh sono state lasciate in uno stato vuoto. Nel frattempo, l’Azerbaigian ha costruito silenziosamente il proprio esercito dopo il disastro della guerra del 1994. Ilham Aliyev, Presidente dell’Azerbaigian dal 2003, ha usato la ricchezza petrolifera del suo Paese a suo vantaggio, firmando contratti di difesa con Turchia, Israele e Russia, la stessa nazione che ha promesso di proteggere l’Armenia e l’ha incorporata nel quadro di sicurezza collettiva del CTSO, che ha effettivamente legato La continua sicurezza dell’Armenia alla sua volontà di placare il Cremlino.

Nel 2018, gli armeni sono scesi in piazza per protestare contro decenni di corruzione, deponendo una struttura di leadership piena di oligarchi e altre figure legate al Cremlino. Questa era conosciuta come la Rivoluzione di Velluto, che ha creato conseguenze avvertite fino ad oggi.

Sotto l’amministrazione di Nikol Pashinyan, ci sono state diverse conferenze del Gruppo OSCE di Minsk per insistere sulla questione del processo di pace tra Baku e Yerevan, per poi vacillare rapidamente ogni volta. Aliyev aveva continuato a rafforzare il suo esercito mentre l’inesperto Pashinyan si concentrava maggiormente sulla corruzione delle passate amministrazioni piuttosto che sul rafforzamento delle difese per l’inevitabile guerra a venire. I primi grandi scontri si sono verificati tra l’Armenia di Pashinyan e l’Azerbaigian di Aliyev nella regione armena di Tavush nel luglio 2020, durati diversi giorni. È stato stabilito un rapido cessate il fuoco, anche se in retrospettiva i combattimenti erano probabilmente un test di combattimento per gli scontri più ampi che sarebbero arrivati ​​più avanti nel corso dell’anno.

Utilizzando il momento più opportunistico durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’Azerbaigian ha lanciato una guerra contro l’Armenia e le forze di difesa dell’Artsakh nel settembre 2020, un’operazione che ha effettivamente cambiato per sempre il volto della guerra convenzionale. Utilizzando l’ormai famigerata piattaforma di droni avanzati Baykar Bayraktar TB2 dalla Turchia, l’esercito azerbaigiano ha colpito le catene di approvvigionamento logistico, i convogli e le truppe armeni in territorio aperto, ottenendo uno straordinario successo sul campo di battaglia e, di conseguenza, gravi danni psicologici poiché il filmato è stato rapidamente diffuso su Internet.

L’Armenia ha sofferto per la sua dipendenza dalle dottrine e dalle armi militari dell’era sovietica che un esercito convenzionale non poteva gestire contro una forza convenzionale più ben armata. Verso la fine della guerra, l’Armenia avrebbe potuto usare la sua geografia per intraprendere una guerra di logoramento contro l’Azerbaigian simile ai metodi dei talebani per resistere alle forze della NATO, ma il leader del Paese ha fatto cenno alla capitolazione, lasciando il posto a un futuro imprevedibile.

La capitolazione dell’Armenia è stata accolta da un accordo trilaterale tra Yerevan e Baku, mediato da Mosca. Sebbene l’Azerbaigian avesse vinto la guerra, molte persone hanno pensato che la Russia fosse la vera vincitrice. Il Cremlino, che è rimasto inattivo per gran parte della guerra, ha mostrato all’Armenia che doveva dipendere dalla Russia per sopravvivere e si aspetta una lealtà completa da qui in poi. Hanno anche guadagnato un punto d’appoggio quasi permanente nella regione del Karabakh, consolidando l’influenza della Russia nel Caucaso inferiore.

La guerra del 2020 è stata una dura lezione per l’Armenia: non solo ha imparato l’errore nel non investire nella difesa dopo decenni di stagnazione e di dipendenza dalle armi dell’era sovietica, ma ha anche appreso in prima persona cosa sarebbe successo agli Stati che rompono i ranghi con la Russia. Tali lezioni sono state apprese anche da Paesi come Georgia, Bielorussia e Ucraina, che hanno tutti dovuto reagire in vari modi quando i loro cittadini hanno respinto la pervasiva influenza russa.

La guerra ha anche mostrato l’ipocrisia occidentale quando si trattava di violazioni dei diritti umani, poiché numerose esecuzioni e casi di distruzione culturale hanno avuto luogo sotto l’esercito azerbaigiano, presumibilmente per ordine di Ilham Aliyev. Contrariamente al quadro delle Convenzioni di Ginevra, l’Azerbaigian ha anche rifiutato di rilasciare prigionieri di guerra armeni e ha tenuto per loro processi simulati nei tribunali, simili a ciò che la Russia ha fatto con i prigionieri di guerra del reggimento ucraino Azov.

Ora l’accordo trilaterale deve affrontare una crescente incertezza e i ‘caschi di pace russi’ chiaramente non sono all’altezza del loro nome. Si sono verificate numerose violazioni del cessate il fuoco, principalmente imputabili all’Azerbaigian, e tutte con scarsa applicazione dell’accordo di pace da parte della Russia.

Nell’ultimo anno, l’Armenia ha avviato un processo di normalizzazione con la Turchia. Ciò ha portato allo scetticismo e alla divisione tra gli armeni e la diaspora, poiché la questione del riconoscimento del genocidio dal 1915 e la questione se il governo turco terrà a bada l’Azerbaigian incombono. Allo stesso modo, il Presidente turco Tayyip Erdogan si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, stabilendo una base militare congiunta con Mosca nella regione del Karabakh, acquistando S400 nonostante l’ampia condanna della NATO e offrendo agli oligarchi russi un rifugio dalle sanzioni in Turchia. Ciò ha anche messo Yerevan in una situazione difficile, con il timore che Mosca lasci il Paese al suo destino per placare il governo autoritario di Erdogan, e nel frattempo seminare nuovi conflitti nella NATO a spese dei suoi stessi alleati.

Sullo sfondo della guerra in Ucraina, Putin ha consolidato un’alleanza con Ilham Aliyev il 24 febbraio, causando nuove preoccupazioni a Yerevan. Finora l’Armenia ha adottato un approccio estremamente neutrale, anche se le voci di fake news a un certo punto hanno messo il paese sul radar internazionale quando, all’inizio della guerra, funzionari della NATO hanno visitato l’Armenia sulla base di voci secondo cui avevano inviato i loro aerei ad ala fissa per rafforzare l’invasione della Russia – un’accusa che si è rivelata falsa. L’Armenia ha anche assistito a un afflusso massiccio di cittadini e oligarchi russi che sono decisi a eludere le sanzioni, mettendo a dura prova la loro già vulnerabile economia.

Poiché l’Unione europea ha cercato di disinvestire dal gas russo, l’Azerbaigian ne ha approfittato appieno, stabilendo un accordo storico con l’UE per fornire gas al continente fino al 2027. Ciò è arrivato con scetticismo poiché la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiamato Aliyev ” affidabile” sul suo Twitter ufficiale. Placando efficacemente una dittatura per un’altra, l’Armenia ha ricevuto ancora una volta l’estremità corta del bastone. Ciò è stato ulteriormente rafforzato quando Aliyev ha sottolineato che gli armeni nel Karabakh non avrebbero uno status speciale sotto l’autorità azerbaigiana, respingendo qualsiasi autonomia per loro e alimentando un maggiore antagonismo reciproco tra le due nazioni.

L’Armenia è ora un fulcro di una scacchiera tra Turchia, Russia e Azerbaigian, e con pochi alleati e una minore importanza strategica per la più ampia comunità internazionale, qualsiasi mossa sbagliata potrebbe significare un altro disastro umanitario proprio sotto il naso delle Nazioni Unite.