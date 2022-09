Dalla guerra del Nagorno-Karabakh del 2020, l’Armenia è stata bloccata in un angolo geopolitico. Il paese ha dovuto fare affidamento sulla protezione russa nel mezzo delle ostilità diplomatiche con Turchia e Azerbaigian, ma il suo “protettore” è stato notevolmente assente quando più necessario.

Gli armeni hanno spesso subito il peso dell’aggressione, che si tratti del genocidio armeno, delle deportazioni di Stalin che hanno alterato i dati demografici nelle regioni a maggioranza armena come il Karabakh e dell’ormai famigerata guerra del 2020 con l’Azerbaigian. Ora con rinnovate ostilità con l’Azerbaigian, che includono un’incursione nell’Armenia continentale, il Paese ha raggiunto un punto critico per quanto riguarda il suo orientamento geopolitico; e c’è poco ottimismo sulla via da seguire.

I legami bilaterali tra Armenia e Azerbaigian sono andati da freddi a apertamente ostili, in particolare quando è coinvolta la regione del Karabakh. Sebbene storicamente un’antica città armena, le manipolazioni del confine del dittatore sovietico Josef Stalin incorporarono l’area nella SSR azerbaigiana, che la comunità internazionale riconosce come parte dell’odierno Azerbaigian. Vari pogrom hanno avuto luogo tra armeni e azeri quando l’Unione Sovietica è crollata, portando alla guerra del Nagorno-Karabakh del 1992. L’Armenia ne è uscita vittoriosa, ma è arrivata a costo di un sostegno internazionale minimo o nullo per la risultante regione separatista e di una crisi di profughi dovuta alla fuga degli azeri, che vari premier armeni non hanno cercato di integrare o compensare, ponendo infine le basi per il rinnovato ultranazionalista retorica del premier azero Ilham Aliyev.

Nel settembre 2020, avendo abbastanza dello stallo diplomatico percepito dall’Armenia e dal Gruppo OSCE di Minsk, Aliyev ha dichiarato guerra alle forze armate armene nell’Artsakh. Il conflitto risultante è stato il più convenzionale dai tempi di Desert Storm, anche se presto sarebbe stato eclissato dalla guerra in Ucraina, poiché l’ormai famigerata Baykar Corporation ha reso il TB2 Drone un punto di svolta tattico che ha contribuito ad abbattere le difese armene in meno di due mesi. Il risultato finale è stata una vittoria decisiva per l’Azerbaigian e una capitolazione firmata dal governo armeno, sostenuto dalla Federazione Russa.

Sia l’Armenia che l’Azerbaigian hanno subito perdite significative durante i combattimenti e la guerra ha aperto la strada a una rinnovata influenza russa nel Caucaso meridionale poiché l’Armenia è stata costretta a riconoscere che esisteva de facto come vassallo del Cremlino.

Secondo l’accordo trilaterale mediato dal Cremlino che pose fine ai combattimenti, le forze di pace russe sarebbero state dispiegate nella regione e l’Armenia alla fine si sarebbe ritirata dal Karabakh. Eppure il documento finì per essere solido come la carta su cui era stato digitato, poiché presto si verificarono numerose violazioni del cessate il fuoco senza che le forze di pace russe intervenissero. Allo stesso modo, anche la comunità internazionale è rimasta inerte mentre numerosi crimini di guerra si sono verificati all’indomani della guerra; per esempio, la distruzione di antiche antichità armene in presunti atti di genocidio culturale.

L’Armenia, un paese che un tempo ha tentato di prendere le distanze dall’influenza russa con la Rivoluzione di velluto, sta ora pagando un prezzo geopolitico per le sue strette relazioni con il Cremlino, e soprattutto sulla scia della guerra in Ucraina. Sotto l’allora primo ministro Serzh Sargsyan, l’Armenia si è congratulata con la Russia dopo l’annessione della Crimea nel 2014, mentre l’Azerbaigian l’ha condannata, inaugurando nuove opportunità commerciali e diplomatiche per Baku e solo isolamento per Yerevan. Allo stesso modo, il presidente dell’Artsakh Arayik Harutyunyan ha elogiato il riconoscimento da parte della Russia della falsa indipendenza della regione del Donbas. Queste sono state decisioni diplomatiche fatali che hanno solo avvantaggiato il Cremlino e alimentato il continuo isolamento dell’Armenia.

Laddove l’Armenia potrebbe prendere decisioni diplomatiche rischiose purché avesse la piena potenza militare della Russia come garante, una nuova realtà è crollata negli ultimi sette mesi. Le capacità militari russe sono state parecchio indebolite durante la guerra in Ucraina, tanto che è stato ordinato di richiamare diverse unità dalla Siria, dalle parti occupate della Georgia e dal Tagikistan. Questi sviluppi hanno ridotto le forze russe e i risultati stanno iniziando a mostrarsi nella sua sfera di influenza.

Il Tagikistan ha rinnovato le tensioni al confine con il Kirghizistan e l’Azerbaigian ha invaso l’Armenia propriamente detta per imporre ulteriori concessioni a Yerevan. Putin ha intensificato le relazioni con il presidente turco Tayyip Erdogan nonostante la condanna della NATO per l’acquisto dell’S400 da parte di Erdogan e l’applicazione negligente delle sanzioni contro gli oligarchi russi. L’UE, ora alle prese con i tagli al gas della Russia, ha guardato all’Azerbaigian per colmare il divario di importazione, nonostante le numerose violazioni dei diritti umani da parte del paese, la dilagante distruzione culturale dei manufatti armeni e la repressione di dissidenti e giornalisti.

Le recenti incursioni lungo il confine armeno arrivano in un momento opportunistico per Aliyev, che attacca l’Armenia in preparazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite simile alla Guerra del 2020 e con una presenza militare russa indebolita. Come la guerra del 2020, sono stati documentati crimini di guerra come un video telegram ripreso dall’esercito azerbaigiano della profanazione di una donna soldato armena. Baku ha anche consolidato un’alleanza con Putin nella fase iniziale dell’invasione russa dell’Ucraina. Ora sembra che Mosca sia passata ad alleanze che possono giovare alla sua economia e ai suoi obiettivi strategici, lasciando l’Armenia senza la capacità strategica di difendersi da sola.

La recente visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha contribuito a rinnovare un senso di ottimismo nel paese, poiché suggerisce la possibilità che la politica estera statunitense possa colmare il vuoto in caso di un potenziale crollo della Federazione Russa, una contingenza che il la comunità internazionale avrebbe dovuto prepararsi più a fondo dopo il 1991, quando l’URSS cadde. Laddove il CTSO ha costantemente deluso l’Armenia, sia il governo francese che quello statunitense hanno tentato di rafforzare l’influenza nel paese, soprattutto perché le relazioni degli Stati Uniti e della Francia con il governo turco si sono inasprite negli ultimi anni.

L’Armenia è diventata uno dei maggiori perdenti della guerra russo-ucraina, mentre i suoi due vicini, Turchia e Azerbaigian, hanno utilizzato la loro geografia, risorse e soft power sulla scena internazionale per promuovere i propri interessi. La recente aggressione dell’Azerbaigian ai confini dell’Armenia ha rivelato il crollo dell’influenza della Russia nella sua sfera di influenza nel mondo, non parla di un’evidente mancanza di preoccupazione per i propri alleati.

La geopolitica risultante offre al mondo occidentale l’opportunità di riconciliarsi con Stati che un tempo erano legati a Mosca. Tuttavia, anche l’Armenia deve prepararsi a staccarsi dall’orbita del Cremlino, cosa che la storia recente mostra è più facile a dirsi che a farsi.