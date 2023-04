Armenia: fedele alleato della Russia, non partner dell’Occidente

Alcuni europei, americani e canadesi non vogliono accettare il fatto che l’Armenia sia seconda solo alla Bielorussia come Stato satellite russo. Invece, trattano l’Armenia come un potenziale candidato in erba per l’integrazione europea, ignorando l’impossibilità che il Cremlino consenta all’Armenia di fare una ‘Brexit’ da organizzazioni guidate e controllate dalla Russia in Eurasia.

Questo mese l’ Economist ha pubblicato una ripartizione degli amici della Russia descrivendoli come un “equipaggio eterogeneo e in diminuzione”. La tabella di quelli che l’ Economist ha definito ‘amici di Putin’ è stata compilata utilizzando 11 diverse misure di sostegno e potenziale di pressione in campo militare, diplomatico ed energetico ed economico. L’Armenia è arrivata seconda di poco dopo la Bielorussia come ‘Amici di Putin’.

Bielorussia, Armenia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan sono ciò che l’ Economist chiama la “Squadra B” e la “coalizione dei falliti”. Tutti e cinque sono membri del CSTO (Trattato di sicurezza collettiva) a guida russa, il che significa che sono vincolati da un trattato ad assistersi a vicenda in caso di attacco. Eppure nessuno di loro ha sostenuto la guerra della Russia in Ucraina con le truppe e tutti – tranne la Bielorussia – si sono astenuti nei voti delle Nazioni Unite che condannano l’invasione e l’annessione russa del territorio ucraino. La Bielorussia ha permesso che il suo territorio fosse utilizzato come area di sosta per l’invasione e per attacchi missilistici contro l’Ucraina, ma ha resistito all’invio delle sue truppe in battaglia contro l’Ucraina. L’autoproclamato presidente Alexander Lukashenka teme che le sue truppe si arrendano o disertino davanti ai battaglioni bielorussi che combattono contro il suo regime non appena attraversano il confine con l’Ucraina.

The Economist t ha stilato ‘Putin’s Pals’ indagando sui trattati che l’Armenia ha con la Russia, se hanno truppe russe sul loro territorio e se usano armi russe. La risposta a tutte e tre le domande è sì per l’Armenia. La Russia e l’Armenia hanno firmato accordi militari dall’inizio degli anni ’90, quando le truppe sovietiche e poi russe l’hanno aiutata a sconfiggere l’Azerbaigian nella prima guerra del Karabakh e ad occupare il venti per cento del suo territorio. Sulla base dei trattati dell’agosto 1992 e del marzo 1995, la Russia ha due basi a Gyumri e all’aeroporto di Yerevan. Gli ufficiali armeni si addestrano nelle accademie militari russe e la maggior parte dell’equipaggiamento militare dell’Armenia è russo.

Prima dell’invasione russa dell’Ucraina si diceva che ci fossero piani per espandere il numero di basi russe in Armenia. Nel febbraio 2021, il ministro della Difesa armeno Vagharshak Harutyunyan sollevò la possibilità di “ridistribuire alcune formazioni militari della [102a] base russa nella parte orientale dell’Armenia”. La possibile ubicazione era la regione di Vardenis, a sud-est del lago Sevan. Questa era un’area con forze azere con base nelle vicinanze nel distretto di Kalbajar che è stata restituita in conformità con l’accordo di cessate il fuoco del novembre 2020.

Le basi militari russe in Armenia sono de facto permanenti. Nell’agosto 2010, il presidente armeno Serzh Sargsyan e il presidente russo Dmitry Medvedev hanno firmato un accordo che estende queste basi militari russe per 49 anni dal 1995 al 2044. È interessante notare che il 2044 è stata anche la data in cui il presidente filo-russo dell’Ucraina Viktor Yanukovich ha esteso la base della flotta del Mar Nero a Sebastopoli negli “accordi di Kharkiv” del 2010.

L’Armenia è uno dei membri fondatori dell’alternativa russa alla NATO, la CSTO, a cui ha aderito nel 1992, l’anno in cui vinse la prima guerra del Karabakh con l’assistenza militare russa. Il primo ministro Nikol Pashinyan è scontento della CSTO per non essere intervenuta a fianco dell’Armenia nella seconda guerra del Karabakh, ignorando il fatto che la guerra è stata combattuta sul territorio azero occupato e l’integrità territoriale dell’Armenia non è mai stata minacciata. Pashinyan è inoltre scontento delle forze di mantenimento della pace russe perché non sono intervenute a fianco dell’Armenia nelle controversie sui confini, dimenticando che non ci sarebbe bisogno di queste forze e nessuno scontro militare se Yerevan accettasse di firmare un trattato di pace postbellico con l’Azerbaigian. Yerevan non è stata disposta a firmare un trattato perché la maggior parte degli armeni rifiuta di accettare l’ex confine repubblicano sovietico come confine internazionale, un passo che includerebbe l’accettazione che il Karabakh faccia parte dell’Azerbaigian.

Insolitamente e unicamente nell’ex Unione Sovietica, i confini dell’Armenia sono controllati dalle truppe della guardia di frontiera russa sulla base di un trattato firmato nel settembre 1992. Le truppe della guardia di frontiera russa hanno sede a Gyumri, Armavir, Artashat, Meghri e all’aeroporto di Zvartnots. Le truppe della guardia di frontiera russa sono sotto il controllo dell’FSB, il servizio di sicurezza federale della Russia la cui responsabilità è la sicurezza interna russa, ma si estende anche a coprire l’intera ex Unione Sovietica. In URSS, le guardie di frontiera passarono sotto il controllo del KGB. R

Dopo il cessate il fuoco del 2020, la Russia ha esteso la presenza delle truppe di guardia di frontiera dell’FSB a cinque località in Armenia, di cui due al confine con Nakhichevan (Yeraskh, Paruyr Sevak), due al confine con l’Iran (Meghri, Sghrt) e una a Tegh . L’FSB ha ampliato il numero di ufficiali dell’FSB al confine tra Armenia e Azerbaigian. Le truppe della guardia di frontiera russa erano anche di stanza nei villaggi di Vorotan e Shurnukh, su un tratto di 21 km dell’autostrada Goris-Kapan, a Kapan (vicino all’aeroporto di nuova costruzione) e nella regione di Meghri al confine armeno-iraniano.

Nell’ultima fase della seconda guerra del Karabakh, la Russia ha trasferito alcune forze militari in due località vicino al confine dell’Armenia con l’Azerbaigian. Il primo era vicino al villaggio di Tegh sull’autostrada che collega l’Armenia e il Karabakh e il secondo era un rafforzamento delle forze russe esistenti a Meghri. Una seconda espansione è stata la creazione di un avamposto militare russo a Yeraskh, vicino al confine con la regione del Nakhichevan in Azerbaigian, vicino a Tigranashen.

Ancora una volta, insolitamente nell’ex URSS, la polizia militare russa è schierata e pattuglia Gyumri e Yerevan. Il gruppo delle forze speciali antiterrorismo Alpha della Russia ( spetsna z ), parte dell’FSB, è di stanza presso il quartier generale della polizia militare a Yerevan. I rinforzi di Aplha spetsnaz sono stati inviati in Armenia durante le crisi, come nell’ottobre 1999, quando cinque terroristi sono entrati in parlamento e hanno assassinato il primo ministro Vazgen Sargsyan, il presidente del parlamento Karen Demirchyan e molti altri politici armeni.

Oltre alla Russia, l’Armenia ha sviluppato stretti legami politici, diplomatici e militari con l’Iran, i cui droni ha aiutato a consegnare alla Russia che il Cremlino utilizza per attaccare infrastrutture critiche e civili innocenti. L’Iran organizza regolarmente grandi esercitazioni militari al confine con l’Azerbaigian per esercitare pressioni su Baku sulle sue relazioni con l’Armenia. A gennaio, i terroristi iraniani hanno attaccato l’ambasciata azera a Teheran provocando un morto e due feriti.

The Economist ha esaminato i rapporti diplomatici per determinare se i paesi fossero “amici di Putin”. L’Armenia ha rapporti diplomatici molto stretti con la Russia e l’Iran in quello che è un asse Mosca-Yerevan-Teheran. Dopo l’invasione russa della Crimea nel 2014, l’Armenia ha votato contro le risoluzioni delle Nazioni Unite che denunciavano l’annessione. Diplomatici e politici armeni hanno sostenuto che l'”autodeterminazione” della Crimea dovrebbe essere la base dell'”autodeterminazione” del Karabakh (o quello che i nazionalisti armeni chiamano Artsakh). Ciò non aveva fondamento nel diritto internazionale perché la definizione delle Nazioni Unite di “autodeterminazione” si applica solo agli stati e non a parti di paesi. Se l'”autodeterminazione” fosse applicata su tutta la linea, ci sarebbe il caos in tutto il mondo; anzi, molte regioni della Federazione Russa rivendicherebbero il diritto di staccarsi da Mosca.

L’Armenia si è astenuta sui voti delle Nazioni Unite che hanno condannato l’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio 2022 e l’annessione russa di quattro regioni ucraine il 30 settembre 2022. La Georgia e la Moldavia hanno votato a favore delle risoluzioni delle Nazioni Unite che condannano l’invasione e l’annessione della Russia, mentre la maggior parte degli stati eurasiatici come l’Armenia ha scelto di astenersi. Dei 12 stati eurasiatici al di fuori della NATO e dell’UE, solo la Bielorussia ha sostenuto la Russia in questi due voti alle Nazioni Unite.

Infine, l’ Economist ha indagato sugli stretti legami energetici ed economici con la Russia. La struttura energetica dell’Armenia, inclusi i gasdotti, è sotto il controllo russo. La Russia fornisce la maggior parte del gas utilizzato dall’Armenia. La Russia ha aumentato i prezzi del gas per spingere l’Armenia a non firmare un accordo di associazione con l’UE da cui si è ritirata nel settembre 2013. Le due centrali nucleari dell’Armenia sono state costruite nell’URSS e dipendono quindi dalla Russia per il carburante e le riparazioni. Se l’Armenia normalizzasse le relazioni con la Turchia, il che porterebbe alla riapertura del suo confine, e firmasse un trattato di pace con l’Azerbaigian, l’Armenia sarebbe in grado – come la Georgia – di beneficiare dei gasdotti che scorrono verso ovest dall’Azerbaigian.

L’Armenia fa molto affidamento sul commercio con la Russia con la quale fa parte dell’unione doganale dell’Unione economica eurasiatica (EEU). Nel 2013, il presidente Sargsyan ha deciso di ritirarsi dall’integrazione europea e di unirsi invece all’alternativa di Putin, l’UEE, due anni dopo. Le rimesse rispedite in Armenia da due milioni di armeni che vivono e lavorano in Russia sono un’iniezione vitale di finanziamenti per l’economia. Le esportazioni dell’Armenia verso la Russia costituiscono quasi la metà delle entrate totali delle esportazioni del paese.

Numerose fonti testimoniano un notevole aumento del commercio armeno-russo dall’inizio del 2022. La maggior parte degli analisti ritiene che non si tratti di commercio di merci reali, ma di riesportazione di merci attraverso l’Armenia verso la Russia per aggirare le sanzioni occidentali. Pur non sostenendo l’invasione russa dell’Ucraina e l’annessione delle terre ucraine alle Nazioni Unite, l’Armenia sta comunque aiutando la Russia ad aggirare le sanzioni occidentali e ricevere droni iraniani.

L’Armenia è seconda solo alla Bielorussia tra i primi due di quelli che l’ Economist descrive come ‘amici di Putin’. I politici occidentali dovrebbero abbandonare presto le loro illusioni su questo cambiamento perché l’Armenia è troppo strettamente integrata con l’esercito russo e attraverso legami diplomatici, commerciali ed energetici. Bruxelles e Washington non vedranno presto alcuna “Brexit” armena dalla sfera di influenza della Russia.