Armenia – Azerbaigian: per la pace si deve ripartire dal passato

Il lungo conflitto tra Azerbaigian e Armenia sulla regione del Karabakh – una sanguinosa occupazione durata 30 anni che ha visto 30.000 azerbaigiani uccisi e centinaia di migliaia di migliaia espulsi dalle loro terre – sta mostrando segnali positivi di avvicinamento a una pace duratura.

La calma segue una tempesta senza precedenti di aggressione militare, quando le forze armene hanno fatto piovere fuoco sui soldati azeri per 44 giorni mentre liberavano centinaia di insediamenti dall’occupazione illegale nel settembre 2020. Quell’ondata di conflitto si è conclusa nel novembre 2020 con la firma di una dichiarazione da Armenia, Azerbaigian e Russia. Ora, tra la notizia che l’Unione Europea ha inviato una missione di ‘monitoraggio’ al confine armeno-azero, e mentre si tiene un nuovo round di colloqui di pace in Russia, gli analisti sperano che il conflitto decennale possa finalmente volgere al termine.

Le fasi finali di tali negoziati sono sempre le più difficili. Mesi di discussioni diplomatiche per rilanciare l’accordo nucleare iraniano del 2015 hanno mostrato come le tensioni dell’ultimo minuto possono annullare mesi di attenta politica, con le richieste dell’undicesima ora di garanzie commerciali da parte della Russia sull’invasione dell’Ucraina che lasciano i colloqui a brandelli – e Teheran “a breve distanza” dello sviluppo di armi nucleari. Più recentemente, il ritiro della Russia dall’iniziativa delle Nazioni Unite sui cereali per il Mar Nero, progettata per aumentare le forniture alimentari globali durante l’invasione in corso dell’Ucraina, si è riverberata sui mercati globali delle materie prime in un giorno di disperazione per la povertà alimentare mondiale. Dopotutto, le bolle d’aria sulla superficie emergono solo quando l’acqua è completamente bollita.

Eppure, con i colloqui a porte chiuse tra Armenia e Azerbaigian in corso in Russia – sotto la supervisione dello stesso Vladimir Putin, gli sforzi degli Stati Uniti insieme agli interventi multilaterali di istituzioni come l’Unione Europea che si dimostrano promettenti, è una sfilza di rivelazioni mediatiche, piuttosto che richieste diplomatiche, che hanno alzato le temperature su entrambi i lati.

I video pubblicati sui social media accompagnati da hashtag come #StopArmenianTerror e #StopArmenianLies affermano di mostrare la profanazione dei cimiteri musulmani da parte dei soldati armeni. Ogni settimana porta nuove immagini di fosse comuni sepolte da tempo delle vittime azere uccise nella guerra originale del Karabakh degli anni ’90. Nel frattempo, le forze azere sono state accusate di aver inflitto danni alle chiese armene, con filmati pubblicati sui social network che pretendono di mostrare i soldati del Paese che commettono questi atti di vandalismo e altri presunti crimini.

Molto di ciò che è sbagliato accade nel fervore della guerra. Gli uomini giovani, armati e spaventati sono ugualmente capaci di eroismo e di oltraggio. È il modo in cui ciascuna parte affronta questi incidenti che conta. Nessuno si aspetta che nessuna delle parti rilasci una confessione generale di colpevolezza e il precetto di ‘innocente fino a prova contraria’ deve essere mantenuto. Ma ciascuna parte ha il dovere di indagare su storie e accuse. Nelle parole di Toivo Klaar, inviato dell’Ue nel Caucaso meridionale, il conflitto ha lasciato ‘profonde ferite’ da entrambe le parti. Ferite che possono essere curate solo con la responsabilità.

L’Azerbaigian ha compiuto questo primo passo, con il procuratore generale del paese che ha annunciato un’indagine immediata e approfondita in risposta ai video di apparenti illeciti da parte delle sue stesse forze, una mossa che è stata accolta favorevolmente dal governo britannico tra gli altri importanti partner internazionali.

Eppure, finora, l’Armenia non ha ricambiato. Non c’è stata alcuna indagine sulla presunta profanazione dei cimiteri musulmani da parte dei suoi soldati; nessuna indagine su una fossa comune di militari azeri torturati e giustiziati durante la prima guerra del Karabakh scoperta in ottobre nel villaggio di Edilli; nessuna indagine sugli attacchi letali del 2020 ampiamente segnalati contro obiettivi civili in profondità nel territorio dell’Azerbaigian; e ancora nessuna consegna completa di mappe accurate delle mine terrestri piantate a milioni dagli armeni sul suolo azerbaigiano, nonostante le richieste internazionali di rivelare le posizioni nel tentativo di ridurre il rischio per civili innocenti.

Il primo passo per riconoscere un misfatto in tempo di guerra è indagare, fornire tutte le informazioni disponibili al riguardo alla comunità internazionale e agire per evitare che un incidente simile si ripeta. Per raggiungere una pace duratura che si manterrà ben oltre il tavolo dei negoziati, entrambe le parti devono riconoscere i misfatti del passato. Indagando sulle recenti accuse pubblicate sui social media, l’Azerbaigian ha fatto il primo passo. Ora la domanda rimane: l’Armenia farà lo stesso?