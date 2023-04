Armenia – Azerbaigian: i vantaggi della riconciliazione

L’esercito azero la scorsa settimana ha adottato misure per controllare nuove alture al confine con l’Armenia lungo una strada di recente costruzione. Ciò era in linea con i termini dell’accordo tripartito di cessate il fuoco del 9 novembre 2020. Questo accordo stabiliva che doveva essere costruita una nuova strada per collegare l’Armenia al Nagorno-Karabakh, evitando il corridoio di Lachin, perché il corridoio esistente attraversava la provincia di Lachin che doveva essere restituito all’Azerbaigian.

Il governo azero ha annunciato lo scorso agosto che era in costruzione una nuova strada per aggirare la città di Lachin. A sua volta, Yerevan ha affermato che i collegamenti sussidiari di questa strada al confine sarebbero stati pronti entro il 1 aprile. Pertanto, il 30 marzo l’Azerbaigian ha bloccato l’ingresso in Armenia attraverso il corridoio Lachin poiché la nuova strada era ora disponibile, consentendo alle persone di viaggiare dall’Armenia al Nagorno-Karabakh. Quindi, tutto si è svolto secondo accordi precedenti.

Le autorità azere avevano avvertito per tempo sia la Croce Rossa che le autorità armene che il corridoio Lachin sarebbe stato presto chiuso. Una piccola confusione si è verificata quando le auto armene e della Croce Rossa hanno dovuto utilizzare le strade sterrate. Gli estremisti in Armenia e Nagorno-Karabakh – e in particolare nella diaspora armena in Francia e negli Stati Uniti – hanno usato questo incidente e hanno cercato di provocare una tempesta in una tazza da tè.

Ci sono già due conflitti vivi tra l’Azerbaigian e l’Armenia. Uno di questi riguarda l’esplorazione delle miniere nel Nagorno-Karabakh senza il permesso delle autorità azere. Le relazioni tese continuano dentro e intorno a questo corridoio, ciascuna delle parti incolpa l’altra.

Il secondo è l’apertura del corridoio Zangezur che collega l’exclave del Nakhchivan con l’Azerbaijan vero e proprio. Una sorta di quid pro quo in cambio dell’apertura del corridoio Lachin. Secondo l’articolo 9 dell’accordo di cessate il fuoco, “tutti i collegamenti economici e di trasporto nella regione dovevano essere sbloccati e il governo dell’Armenia doveva garantire la sicurezza dei trasporti tra le regioni occidentali della Repubblica dell’Azerbaigian e la regione autonoma del Nakhchivan al fine di organizzare il movimento senza ostacoli di persone, veicoli e merci in entrambe le direzioni. Inoltre, è stata anche concordata la costruzione di nuovi collegamenti di trasporto per collegare Nakhchivan all’Azerbaigian vero e proprio.

Ora, con l’apertura della strada alternativa, bisogna vedere come si evolveranno le relazioni tra Azerbaigian e Armenia.

L’UE sarà probabilmente coinvolta in seguito alla recente controversia. Ha già tentato di sottrarre alla Russia il ruolo di mediatore e la competizione tra questi due game maker continua. La Russia ora ha altre priorità a causa della guerra ucraina, ma non vuole che la sua pressione si allenti. A sua volta, il presidente del Consiglio dell’UE Charles Michel ha ospitato diversi incontri a Bruxelles e ha effettuato visite nel Caucaso per cercare di colmare le differenze tra Baku e Yerevan, ma finora non sono stati raggiunti progressi tangibili. Il parlamento francese, nel frattempo, non perde occasione per rovinare ulteriormente le relazioni azero-armene.

Il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev la scorsa settimana ha nominato Masim Mammadov rappresentante speciale per il distretto di Lachin, che copre anche la regione economica di Zangezur.

Durante il conflitto militare del 2020, gli armeni del Nagorno-Karabakh hanno causato ingenti danni fisici all’ambiente nel corridoio di Lachin e molti di loro sono stati insediati illegalmente al di fuori dei limiti amministrativi della regione. Baku ha annunciato l’anno scorso che avrebbe sfrattato gli armeni che si erano trasferiti illegalmente nelle case di proprietà degli azeri fuggiti durante l’invasione armena di Lachin, così come quelli nei villaggi di Zabukh e Sus. Gli azeri sono stati costretti a lasciare la regione per la durata dei 30 anni di occupazione. Il governo azero sta ora cercando di impedire agli armeni di tornare nelle case che avevano occupato illegalmente per quei tre decenni.

Come secondo passo, chiederà agli armeni di liberare le case azere che stanno occupando illegalmente. In terzo luogo, il governo azero vuole riparare le case che appartenevano agli azeri e che furono deliberatamente danneggiate quando gli armeni dovettero fuggire all’avvicinarsi dell’esercito azero in avanzata.

Nonostante questo sfondo oscuro, ora che c’è una prospettiva di riconciliazione, c’è un enorme potenziale di cooperazione tra Baku e Yerevan. L’Azerbaigian è un paese ricco di petrolio di 10 milioni di abitanti. È la più grande economia del Caucaso meridionale. Tutti gli indicatori economici azeri sono da tre a quattro volte più grandi di quelli dell’Armenia. La maggior parte degli armeni è ben istruita e abile. In fin dei conti, tutti gli armeni del Nagorno-Karabakh sono cittadini a pieno titolo dell’Azerbaigian. Se la pace potesse essere stabilita nella regione, sia gli azeri che gli armeni beneficerebbero delle opportunità della prospera economia azera.

Se solo i due popoli potessero superare il loro odio secolare.