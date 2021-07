L’Argentina ha vinto la Copa América dopo ventotto anni. La gente è scesa in piazza come se fosse una Coppa del Mondo, c’erano fuochi d’artificio, petardi, canti, raduni di massa all’Obelisco e in altre parti del Paese. Tutto ciò che era contenuto nel pentolone della pandemia e della recessione è stato fatto esplodere, a gran voce, con la forza del godimento collettivo incontrollabile.

Quando Maradona morì -quel meteorite che ci cadde due volte sulla testa, una quando nacque e una quando se ne andò- ci fu lo stesso sfogo popolare in strada.

Questi due eventi sono naturalmente legati nell’immaginario collettivo. I social network erano pieni di ‘francobolli’ di Diego, del suo contatto con Messi, del suo sguardo celeste, del suo intervento divino, del trasferimento della sacra fiamma.

In Argentina, la polarizzazione è abbastanza chiara ed evidente. La sua linea di demarcazione attraversa preferenze politiche, culturali e sportive; ogni parte ha un’estetica e un ethos. Da una parte sono maradoniani, pro-vaccini, pro-quarantena, simpatizzanti del governo nazionale, del kirchnerismo, del peronismo, della sinistra popolare, della socialdemocrazia, favorevoli a seguire le regole per mantenere basso il numero di contagi e i posti vacanti terapie intensive. D’altra parte, ci sono coloro che aderiscono alla sedicente ideologia ‘repubblicana’, con il suo catalogo pesante, antimaradoniano, antivaccino e antiregola, che minimizzano l’impatto della pandemia e sabotano costantemente gli sforzi delle autorità per immunizzare la popolazione. Si tratta di un improbabile mix di libertari e anticomunisti; di gay religiosi e conservatori; ricchi o poveri implacabili con il bisogno o l’errore dell’altro; uniti dalla paura del popolare.

Per quattro anni, questo gruppo ha dominato il governo, la cultura e i media, appiattendo l’agorà con la sua dottrina del pensiero unico e le sue frasi da manuale. Il suo obiettivo: il suicidio psichico, e se possibile fisico, dell’avversario.

È noto che con questa polarizzazione fabbricata nei laboratori digitali, ogni tipo di dialogo autentico è impossibile, convincere è una cosa del secolo scorso. Lo scambio di idee è stato sostituito da tattiche di indignazione e tattiche di bullismo di gruppo. Il numero è l’argomento e la forza l’unico linguaggio.

In questo contesto, di fronte ad eventi che incidono sulla profondità della psiche collettiva, il movimento dei corpi, il rituale esorcista che scuote le catene, non può essere minimizzato. Questi eventi di per sé non sono exploit, non sono rivoluzioni, nemmeno rivolte. Ma sono pietre miliari, rituali che risvegliano la memoria della ricca storia della resistenza popolare in Argentina, della ‘furia del malón’, dell’alluvione zoologica, dell’iconografia, dei fuochi e dei picchetti, degli scomparsi, degli operai, dei musicisti e dei poeti, delle attrici, dei calciatori che hanno dato voce e corpo alla cultura popolare, alle sue infinite sfumature , a tutte le loro espressioni. Risveglio della memoria di uomini coraggiosi come il Che, che è andato a combattere la guerra degli altri perché era così immenso, disinteressato, pura dedizione.

Abbiamo come patria il ricordo dell’autoregolamentazione, la disciplina per difenderci dalla ritirata tattica e il coraggio di andare avanti quando le condizioni sono giuste. Conosciamo le fatiche e le fatiche degli anni delle vacche magre, sappiamo della festa e del divertimento durante la bonanza. Oggi risuona un annuncio che la felicità è vicina; come questo bicchiere rialzato e pieno risuona nei nostri ricordi di altre gesta e vittorie, di possibilità concrete, di progetti felicemente conclusi. L’angoscia di Messi per raggiungerlo ci sfida nel profondo, ed è per questo che la sua felicità era la priorità di tutti. La dedizione dei compagni, l’ineffabile efficienza tattica del suo Direttore Tecnico, la bellezza della divisa, il campo da gioco talmente pessimo da diventare per noi un pascolo. Il fardello di tanta perdita, tanto lutto e tanta tristezza ci ha regalato il calice più grande da cui possiamo bere, tutti insieme, eterni.