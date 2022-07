Il governo di sinistra dell’ Argentina è guidato da due persone di nome Fernández: il Presidente Alberto Fernández e il suo vicepresidente, l’ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner, quasi altrettanto potente.

I due sono sempre stati strani compagni di letto e spesso si scontrano sulla politica. Ma ultimamente i loro disaccordi hanno raggiunto il culmine, alimentando le voci di una scissione che potrebbe danneggiare le probabilità di rielezione del presidente l’anno prossimo in mezzo a una crisi economica in peggioramento : inflazione alle stelle, peso in calo, controlli sui capitali e il consueto aumento del debito dell’Argentina.

Perché il Presidente e il vicepresidente non vanno d’accordo, e cosa significa questo per il futuro politico dell’Argentina? Facciamo un po’ di chiarezza con Daniel Kerner e Luciano Sigalov di Eurasia Group.

Perché le recenti dimissioni del Ministro dell’Economia sono state così importanti?

Fernández non aveva in programma di sostituire l’attuale ex Ministro dell’Economia Martin Guzmán quando si è dimesso il 2 luglio tramite Twitter, mentre Cristina, popolarmente conosciuta con il suo nome in Argentina, stava tenendo un discorso.

Guzmán è stato uno dei più stretti consiglieri del Presidente e uno dei pochi funzionari che sono rimasti al suo fianco nonostante le crescenti pressioni per dimettersi da Cristina e dal suo gruppo. Fernández ha lottato per trovare un sostituto perché nessuno voleva prendere l’incarico a meno che non fosse garantito un forte sostegno politico per condurre gli adeguamenti necessari, e questo, ovviamente, era assente.

Poche settimane prima, anche il Ministro dello Sviluppo economico Matías Kulfas ha lasciato il governo a causa di lotte interne con il vicepresidente.

Perché sono aumentate le tensioni tra il presidente e il vicepresidente?



Cristina è stata molto critica per l’accordo di ristrutturazione del debito da 44 miliardi di dollari firmato all’inizio di quest’anno con il FMI, sostenendo che Guzman non ha negoziato abbastanza duramente con il FMI, come invece ha fatto l’ex Presidente Mauricio Macri nel 2018.

Parallelamente, si risente di Fernández e Guzmán per i tagli alla spesa imposti dal FMI che, a suo avviso, hanno portato i peronisti a perdere molto alle elezioni di medio termine dello scorso novembre. Inoltre, Cristina pensa che il Presidente e Guzmán non siano stati abbastanza duri con il settore privato per frenare l’aumento dell’inflazione e proteggere le riserve in diminuzione di dollari USA.

I tentativi di Fernandez di confutare queste critiche hanno sempre portato a più attacchi da parte di Cristina e dei suoi alleati, generando un circolo vizioso di attacchi sempre più intensi all’interno della coalizione di governo. Nel complesso, il vicepresidente ritiene che il governo dovrebbe prendere in prestito e spendere di più per aumentare il sostegno all’Amministrazione, il che è rischioso data l’inflazione elevata e la mancanza di risorse.

Cosa sta succedendo ora? Chi si sta muovendo?

Nessuno, e questo è il problema. Cristina è di gran lunga la figura più influente nella coalizione di governo, dove ha de facto il potere di veto. Due volte presidente (2007-2015), ha capitanato la creazione del Fronte di tutti ed è stata una sua idea schierare Fernández contro Macri nelle elezioni presidenziali del 2019. Ma evita di assumersi la responsabilità della politica, quindi abbiamo un governo senza un piano e guidato principalmente dall’inerzia.

Nel lungo periodo che succederà?

Le tensioni rimarranno alte e probabilmente irrisolte. È improbabile che Fernández si dimetta, perché vuole finire il suo mandato, mentre Cristina non vuole causare una crisi ancora più profonda se diventa Presidente. A questo punto, è evidente che Cristina è l’azionista più rilevante della coalizione di governo e alla fine prevale sempre. Pertanto, diventerà più attiva nei prossimi mesi mentre cerca di influenzare il processo decisionale e plasmare chi si candiderà alla presidenza nel 2023.

Quali sono le prospettive per il programma del FMI?

La sostituta di Guzman, Silvina Batakis, ha inviato un segnale di moderazione riaffermando l’impegno del governo per l’accordo con il FMI, nel tentativo di minimizzare la percezione che avrebbe ceduto alle pressioni di Cristina per portare la politica verso un ulteriore interventismo. Ma questo non è stato sufficiente per calmare i mercati dei cambi e del debito locale. Per il momento, sembra improbabile una rinegoziazione completa del programma del FMI, anche se potrebbero esserci discussioni per modificare alcuni punti del programma (Batakis sta incontrandoFunzionari del FMI per la prima volta lunedì). Anche se è improbabile che Cristina spinga per una pausa veloce, resisterà agli aggiustamenti, specialmente con l’avvicinarsi della corsa presidenziale, aumentando le probabilità che gli obiettivi non vengano raggiunti. In questo scenario di accresciuta crisi politica e debole leadership economica, andare in mora con l’FMI dipenderà molto più dalla flessibilità dell’FMI che da come l’Argentina metterà in atto l’accordo.

In che modo la scissione influenzerà le elezioni del prossimo anno?



Cristina vuole decidere chi saranno i candidati, ovviamente non Fernández, nonostante la sua intenzione di candidarsi per la rielezione. Sarà più attiva nei prossimi mesi mentre cercherà di plasmare la candidatura, ma non ci sono candidati peronisti seriamente competitivi. Inoltre, il vicepresidente potrebbe pensarci due volte prima di scegliere un candidato per evitare di ripetere il suo errore di scegliere un ‘traditore’.

Se Macri, che è una figura polarizzante per la sinistra come Cristina lo è per la destra, decide di correre, potrebbe sentirsi costretta a gareggiare lei stessa. Tuttavia, la candidatura di Macri potrebbe intensificare le divisioni all’interno della coalizione di opposizione Insieme per il cambiamento.

Nel complesso, i guai dell’amministrazione andranno a beneficio dell’opposizione. Ma il vero jolly è il crescente malcontento nei confronti della classe politica nel suo insieme.