La faida è finita. Turchia e Arabia Saudita tornano a parlare. Dal 22 giugno 2022 la lunga battaglia tra loro per ottenere il predominio politico nel mondo islamico sunnita è stata messa da parte.

All’ultima fine del 2021, la posizione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan con gran parte del mondo era a un livello basso. Le previsioni per il 2022 mostravano la Turchia in un forte declino economico alimentato dall’aumento dell’inflazione. Anche a dicembre 2021 il tasso di inflazione in Turchia era superiore al 36%. Inoltre, Erdogan aveva ben in mente le imminenti elezioni parlamentari e presidenziali, previste per giugno 2023. Quindi la Turchia ha avviato un riavvio e un ammorbidimento all’ingrosso delle sue relazioni internazionali. Un cambiamento di approccio è stato segnalato all’UE, all’Egitto, all’Iran, alla Grecia, sorprendentemente a Israele e, sì, anche all’Arabia Saudita.

Le relazioni tra la Turchia e l’Arabia Saudita erano al ribasso sin dal pomeriggio del 2 ottobre 2018, quando il giornalista Jamal Khashoggi, un esplicito critico del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (MBS), è stato visto entrare nell’edificio del consolato saudita a Istanbul, senza mai emergere.

Dopo aver ascoltato presunte registrazioni di conversazioni all’interno del consolato effettuate dall’intelligence turca, un relatore speciale delle Nazioni Unite ha concluso che il giornalista era stato “brutalmente ucciso” all’interno dell’edificio da una squadra di 15 agenti sauditi e che il suo corpo è stato poi smembrato.

L’omicidio di Khashoggi ha suscitato indignazione in tutto il mondo. Erdogan ha denunciato l’assassinio come “selvaggio” e “premeditato”. Le agenzie di intelligence statunitensi hanno concluso che il principe ereditario, il sovrano de facto dell’Arabia Saudita, aveva approvato l’operazione. MBS ha negato di svolgere qualsiasi ruolo.

Un anno dopo l’omicidio, un tribunale saudita ha ritenuto colpevoli di aver partecipato direttamente all’omicidio cinque persone e le ha condannate a morte. Le pene sono state successivamente commutate in 20 anni di reclusione. Altri tre hanno ricevuto condanne minori per aver coperto il crimine. La Turchia ha respinto questo risultato definendolo “scandaloso” e per quasi due anni un tribunale di Istanbul ha processato 26 funzionari sauditi in contumacia con l’accusa di omicidio premeditato o distruzione di prove.

Questa era la posizione del 28 aprile 2022 quando Erdogan, perseguendo la sua politica di ripristino delle relazioni estere della Turchia, è volato in Arabia Saudita per incontrare il re Salman e il sovrano virtuale del paese, MBS. Non passò molto tempo prima che l’agenzia di stampa statale saudita pubblicasse le immagini del presidente turco che abbracciava il principe ereditario e in stretta discussione con suo padre, il re.

La visita è arrivata quando il tasso di inflazione annuale della Turchia ha raggiunto il 70% e i prezzi interni su tutta la linea sono saliti sempre più in alto. Erdogan, considerato dall’opinione pubblica turca come il principale responsabile del problema, è venuto in Arabia Saudita in cerca di quella che ha definito “una nuova era” nei rapporti bilaterali e senza dubbio assistenza finanziaria. I suoi ospiti sauditi avevano indubbiamente i propri requisiti come contropartita per qualsiasi assistenza avrebbero offerto.

Il sostegno della Turchia ai Fratelli Musulmani e ad Hamas era stato a lungo un pomo della contesa con l’Arabia Saudita, e in effetti con l’Egitto e con Israele. Al suo ritorno in Turchia, Erdoğan, affermando che “le circostanze diplomatiche sono cambiate”, ha chiuso la stazione televisiva Mekameleen della Fratellanza e limitato le pubbliche relazioni del gruppo. Inoltre, il governo turco ha iniziato a espellere gli attivisti di Hamas, compresi i membri delle Brigate Izzedin al-Qassam, il suo braccio militare. Queste mosse erano chiaramente un messaggio diretto all’Arabia Saudita e al mondo che era in corso un cambiamento radicale nelle relazioni estere della Turchia.

Le discussioni di Erdogan con MBS e le sue successive azioni devono essere andate bene a Riyadh, per non parlare della decisione del governo turco del 17 giugno 2022 di ritirare tutte le accuse contro sospetti nel caso Khashoggi e di consegnarlo all’Arabia Saudita. Perché il 22 giugno MBS stava calpestando il suolo turco, iniziando quella che potrebbe essere definita una visita storica nel paese.

Il principe ereditario – che nel marzo 2018 aveva definito la Turchia come parte di un “triangolo del male” insieme all’Iran e ai Fratelli musulmani – ha incontrato Erdogan nella capitale turca, Ankara. In una dichiarazione congiunta dopo i colloqui, i due leader hanno affermato di essere determinati ad avviare un “nuovo periodo di cooperazione”, aggiungendo che i colloqui riflettevano “la profondità delle relazioni perfette” tra di loro. Avevano discusso di come i due paesi potessero iniziare ad allentare il commercio ea cooperare più strettamente in tutta una serie di aree tra cui energia, affari, difesa e intelligenza artificiale.

L’economia saudita è attualmente in piena espansione. Saudi Aramco afferma che quando la crescita economica globale si è ripresa da una flessione indotta dalla pandemia, il suo profitto netto nel 2021 è aumentato di oltre il 120%. In breve, i sauditi sono in grado di investire all’estero e l’Arabia Saudita è in apposizione per sostenere e migliorare l’economia turca in difficoltà.

Con in mente le elezioni presidenziali del 2023, Erdogan spera senza dubbio di replicare il suo successo quando ha normalizzato le relazioni della Turchia con gli Emirati Arabi Uniti nel febbraio 2022. Lo stato del Golfo ha celebrato la ritrovata amicizia firmando 12 accordi tra difesa, commercio e cultura settori e annunciando un fondo di 10 miliardi di dollari per sostenere gli investimenti in Turchia.

Intervistato sulle implicazioni della nuova relazione saudita-turca, l’uomo d’affari saudita Abdullah Al-Maleihi, capo della Al-Tamayoz Holding Company, ha affermato che le società in Arabia Saudita e Turchia hanno già avviato negoziati per espandere i rapporti commerciali in una varietà di campi . Il settore immobiliare turco, ha affermato, è considerato uno dei settori commerciali turchi più popolari per attirare gli investitori sauditi, mentre il settore delle infrastrutture all’interno dell’Arabia Saudita offre grandi opportunità alle società turche. Credeva che la prevista espansione della cooperazione economica, di investimento e commerciale avrebbe portato alla riorganizzazione del Consiglio d’affari saudita-turco.

Una nuova era di commercio bilaterale, affari e cooperazione tra governo e governo tra la Turchia e l’Arabia Saudita sembra stia per nascere. Lo sviluppo deve essere accolto con favore per se stesso. È anche un significativo rafforzamento dell’alleanza anti-Iran che si sta costruendo in Medio Oriente.