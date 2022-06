La geopolitica è scritta in tutti gli sforzi di soft power religioso saudita. Ma mai come quando si tratta di Israele e degli ebrei a causa della crescente importanza della cooperazione in materia di sicurezza con lo Stato ebraico e dell’influenza della lobby israeliana negli Stati Uniti, il partner di sicurezza più importante ma problematico del regno.

Nell’ultima mossa, l’ Arabia Saudita è stata assicurata che sarebbe stata la prima tappa del primo viaggio all’estero di Deborah Lipstadt come inviata speciale degli Stati Uniti per combattere l’antisemitismo.

«Lipstadt intende basarsi sugli accordi di Abraham, profondamente importanti, per promuovere la tolleranza religiosa, migliorare le relazioni nella regione e contrastare l’incomprensione e la sfiducia», ha affermato il Dipartimento di Stato in una nota. Il dipartimento si riferiva agli accordi con cui Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Marocco e Sudan hanno stabilito relazioni diplomatiche con Israele nei giorni finali dell’Amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump. Lipstadt ha affermato che la diplomazia religiosa saudita del soft power ha creato un’atmosfera in cui potrebbe discutere con i funzionari del governo e i leader della società civile, che nel regno sono inevitabilmente legati al governo, «normalizzando la visione degli ebrei e la comprensione della storia ebraica per la loro popolazione, in particolare la loro popolazione più giovane».

L’Arabia Saudita ha avuto un atteggiamento particolarmente turbato nei confronti degli ebrei, anche se una generazione più anziana di sauditi nelle regioni vicine allo Yemen ricorda una presenza ebraica nella prima metà del XX secolo.

Inoltre, nei giorni in cui agli israeliani era vietato viaggiare nella maggior parte dei Paesi arabi, anche l’Arabia Saudita ha adattato divieti.

I Ministri degli Esteri europei che progettavano in quel momento di fare visite ufficiali nel regno hanno a volte affrontato la richiesta che i giornalisti ebrei fossero eliminati dal gruppo che accompagnava il funzionario.

Alcuni ebrei americani che avevano compilato ‘ebraico’ come religione sui moduli di immigrazione saudita li hanno restituiti con la parola ebraica sostituita dal termine ‘cristiano’.

La situazione iniziò a cambiare molto prima dell’ascesa del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Bin Salman ha accelerato il cambio di politica. All’inizio di questo mese, l’Arabia Saudita ha annunciato che agli uomini d’affari israeliani sarebbe stato concesso l’ingresso nel regno.

L’Arabia Saudita ha anche permesso a Jacob Yisrael Herzog, un rabbino nato negli Stati Uniti residente in Israele, di visitare più volte il regno per tentare di costruire pubblicamente la vita ebraica. Alcuni critici ebrei hanno detto che il suo approccio roboante potrebbe ritorcersi contro. Inoltre, in un lento e noioso processo durato due decenni, l’ Arabia Saudita ha compiuto progressi significativi nel ripulire i suoi libri di testo scolastici da contenuti antisemiti e altri contenuti discriminatori e suprematisti.

Per proiettare l’Arabia Saudita come una Nazione moderata e lungimirante e migliorare l’immagine offuscata del regno, in particolare negli Stati Uniti, Bin Salman ha incontrato i leader ebrei americani. Molti di questi leader sono disposti a concedere all’Arabia Saudita un lasciapassare sui suoi abusi dei diritti umani e sui precedenti ancora deboli sulla tolleranza religiosa per portare avanti la causa dell’instaurazione di relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Israele.

Il principe ereditario ha anche trasformato la Muslim World League, un tempo veicolo principale per il finanziamento del governo saudita dell’ultraconservatorismo musulmano sunnita a livello globale, in uno strumento di pubbliche relazioni per propagare la tolleranza religiosa saudita.

Il capo della lega, Mohammed al-Issa, un ex Ministro della Giustizia saudita, ha guidato una delegazione di leader religiosi musulmani in una visita rivoluzionaria nel gennaio 2020 ad Auschwitz, uno dei principali campi di sterminio per ebrei della Germania nazista.

All’inizio di questo mese, ha organizzato a Riyadh un Forum sui valori comuni tra i seguaci religiosi. I partecipanti includevano 47 studiosi musulmani, 24 leader cristiani, 12 rabbini e 7 personalità indù e buddiste.

Il momento della visita della Lipstadt è significativo. Manca poco all’atteso viaggio a Riyadh del Presidente Joe Biden per affrontare le tensioni nelle relazioni strategiche tra i due Paesi.

Sono emerse tensioni sul grado e sull’affidabilità dell’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza del Golfo, sulla politica di produzione petrolifera saudita sulla scia delle sanzioni statunitensi ed europee contro la Russia per aver invaso l’Ucraina, sulla cooperazione tecnologica saudita con la Cina e sulla convinzione di Biden che Bin Salman è il responsabile dell’uccisione, nel 2018, del giornalista Jamal Khashoggi.

Inoltre, le visite di Biden e di Lipstadt giungono mentre stanno svanendo le speranze che i colloqui a Vienna tra le potenze mondiali e l’Iran riescano a far rivivere l’accordo internazionale del 2015 che ha frenato il programma nucleare iraniano. È probabile che un fallimento aumenti la tensione regionale.

Lo spettro di un fallimento ha portato a una maggiore cooperazione regionale tra gli Stati del Golfo, tra cui Arabia Saudita e Israele.

Alla fine del confronto con l’Iran, Israele ha svelato questo mese la sua dottrina Octopus di recente adozione. La dottrina amplia l’obiettivo di Israele nei confronti dei programmi nucleari, missilistici e droni dell’Iran attaccando sempre più obiettivi in Iran piuttosto che principalmente su campi di battaglia come la Siria.

Barbara Leaf, l’Assistente Segretario di Stato americano per gli Affari del Vicino Oriente, ha messo in prospettiva la visita di Lipstadt quando ha detto al Congresso la scorsa settimana che Biden spera di raggiungere un accordo su una tabella di marcia per l’instaurazione di relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Israele durante la sua visita in Medio Oriente questo mese. I funzionari statunitensi ammettono che sarà un processo lungo piuttosto che un affare ‘amoroso’, come è avvenuto tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti.

L’Arabia Saudita ha segnalato da tempo che vorrebbe formalizzare le sue relazioni informali in espansione con Israele, ma ha bisogno di una copertura per farlo. Il regno lo ha sottolineato nelle ultime settimane mentre cercava l’acquiescenza israeliana nel trasferimento da parte dell’Egitto all’Arabia Saudita della sovranità su due isole in cima al Mar Rosso e si preparava per una possibile visita del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

«I sauditi vogliono incontrarci, parlare e confrontarsi con noi. Vogliono imparare. Continuavo a ricevere richieste. C’è un potenziale incredibile per la cooperazione tra il popolo saudita, le società saudite e Israele», ha affermato l’uomo d’affari israeliano Eyal Waldheim che ha visitato il regno a maggio, viaggiando con un passaporto non israeliano.