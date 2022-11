Arabia Saudita: la cautela di Biden

I recenti sforzi sauditi per placare l’amministrazione Biden sulla scia del sostegno del regno al taglio della produzione di petrolio dell’OPEC + del mese scorso assumono un significato aggiunto sulla scia delle recenti elezioni di medio termine negli Stati Uniti che hanno rafforzato Joe Biden e indebolito l’ex Presidente Donald J. Trump.

L’insistenza saudita su un taglio di due milioni di barili al giorno sulla scia del tentativo fallito di Biden di persuadere il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a ritardare il taglio, se non ad aumentare la produzione, prima delle elezioni, è stata ampiamente vista a Washington come un sforzo per rafforzare il Partito Repubblicano di Trump.

Se quella era la strategia saudita, gli si è ritorta contro. Il Partito Democratico di Biden è andato molto meglio alle elezioni mantenendo il controllo del Senato e perdendo la Camera dei Rappresentanti a favore dei Repubblicani con un margine molto minore del previsto.

L’Arabia Saudita ha costantemente negato l’accusa, insistendo sul fatto che il taglio fosse economicamente prudente e non costituisse né un tentativo di influenzare gli elettori statunitensi né sostenere la Russia nonostante la sua invasione dell’Ucraina.

Nelle sei settimane successive al taglio, l’Arabia Saudita ha compiuto diversi gesti concilianti, tra cui un voto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a favore di una risoluzione che dichiara illegale l’annessione da parte della Russia di aree dell’Ucraina orientale e ha aumentato significativamente gli aiuti umanitari per l’Ucraina.

I gesti non sono riusciti a convincere Biden, sostenuto dalle focose speranze repubblicane del suo Partito Democratico, a prendersi una pausa dal vertice del Gruppo dei 20 di questa settimana per incontrare Bin Salman a margine.

Tuttavia, ciò non ha impedito all’amministrazione Biden di cercare contemporaneamente di rafforzare la fiducia nascente nel suo impegno per la difesa del regno facendo volare due bombardieri B-52 sul Medio Oriente in un messaggio di dimostrazione di forza all’Iran.

L’atto dimostrativo aveva lo scopo di dissuadere l’Iran dall’agire su presunti piani per attaccare l’Arabia Saudita per distogliere l’attenzione da due mesi di proteste antigovernative che l’Iran sostiene essere state istigate dal regno, dagli Stati Uniti e da Israele.

Il sorvolo ha anche seguito le notizie secondo cui l’Arabia Saudita aveva interrotto i colloqui sponsorizzati dall’Iraq con l’Iran, progettati per evitare che le differenze tra i due rivali regionali andassero fuori controllo.

Non è chiaro se la manifestazione statunitense abbia scoraggiato l’Iran.

Inoltre, non ha impedito che le tensioni tra Arabia Saudita, Iran e Israele e il conflitto interno dell’Iran si riversassero potenzialmente nella Coppa del mondo del Qatar.

Israele questa settimana ha consigliato ai fino a 20.000 israeliani che dovrebbero partecipare alla Coppa del Mondo in un paese che generalmente rifiuta di concedere loro l’ingresso di prestare attenzione, in parte a causa della partecipazione iraniana al torneo.

L’attesa presenza ha anche scatenato le ire di alcuni qatarioti a causa della politica di Israele nei confronti dei palestinesi.

L’ex pilota del Qatar Hamad Al-Suwaidi ha suscitato indignazione sui social media dichiarando che i fan israeliani sarebbero i benvenuti come “fratelli” in Qatar, che è “anche il loro paese”. L’indignazione ha sollevato interrogativi sul tipo di accoglienza che gli israeliani possono aspettarsi.

Al-Suwaidi ha fatto le sue osservazioni poco dopo essere diventato una sensazione mediatica in Qatar perché aveva installato una gigantesca replica in pietra del trofeo della Coppa del mondo di calcio fuori dalla sua casa a Doha.

In risposta, Ahmed Al Binali, un cittadino del Qatar, ha twittato che “recentemente, ci sono state alcune voci solitarie che chiedevano la normalizzazione con l’entità sionista e invitavano i coloni a visitare Doha! Da quando il Qatar era il loro paese? Da quando erano nostri fratelli e amici? Non accogliamo né saremo amici di coloro che uccidono la gente e i bambini della Palestina”.

Da parte sua, Carlos Queiroz, manager della squadra di calcio iraniana, ha insistito affinché i giocatori potessero protestare.

Alcuni calciatori iraniani, tra cui il fuoriclasse della squadra Sardar Azmoun, hanno sostenuto le proteste antigovernative in Iran. Si ritiene che più di 300 manifestanti siano stati uccisi negli ultimi due mesi nei brutali sforzi delle forze di sicurezza per reprimere i disordini.

Rompendo con la separazione immaginaria della FIFA tra politica e sport, Quieroz ha affermato che “i giocatori sono liberi di protestare come farebbero se provenissero da qualsiasi altro paese purché sia ​​conforme ai regolamenti della Coppa del Mondo e sia nello spirito del gioco. “

Nel frattempo, nel tentativo di evitare che le tensioni sfuggano al controllo e placare l’Iran, il Qatar ha rifiutato di accreditare l’emittente televisiva satellitare londinese, sostenuta dai sauditi, Iran international , per la Coppa del mondo.

L’Iran ha accusato l’emittente di incitamento alle proteste. La repubblica islamica ha avvertito a settembre che Iran International avrebbe “pagato il prezzo” per aver portato i filmati delle manifestazioni.

“Avverto il regime saudita di controllare i vostri media, o il fumo vi andrà negli occhi”, ha detto il Magg. Gen. Hossein Salami, comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran.

Il comandante ha aggiunto: “ questo è il nostro ultimo avvertimento perché stai interferendo nei nostri affari interni attraverso questi media. Sei coinvolto in questa faccenda e sai di essere vulnerabile”.

La scorsa settimana, Iran International ha affermato che la polizia britannica aveva avvertito due dei suoi giornalisti anglo-iraniani di un complotto iraniano “credibile” per ucciderli .

Ironia della sorte, le repressioni in Iran e in Arabia Saudita condividono obiettivi simili.

Mirano a evitare i rischi inerenti a ciò che la politologa Barbara F. Walter descrive come anocrazia , un regime che non è né completamente autocratico né completamente democratico.

Walter ha osservato che “le guerre civili non avvengono quasi mai in democrazie piene, sane e forti. Raramente si verificano anche nelle autocrazie complete. La violenza scoppia quasi sempre nei Paesi nel mezzo”.

La politologa stava discutendo delle tensioni interne negli Stati Uniti, ma le sue intuizioni sono ugualmente valide per l’Iran e l’Arabia Saudita.

La recente dura condanna di cittadini sauditi e statunitensi a decenni di carcere per i loro tweet è stata ampiamente vista come un modo per Bin Salaman di puntare il dito contro Biden dopo aver avvertito che il taglio alla produzione di petrolio avrebbe avuto conseguenze per il già relazioni tese tra Stati Uniti e Arabia Saudita.

Negli ultimi mesi, l’escalation della repressione del dissenso da parte di Bin Salman ha mandato due donne rispettivamente a 34 e 45 anni di carcere e un americano di 72 anni che stava tornando nel suo nativo saudita per una vacanza a 16 anni dietro le sbarre per aver twittato in modo critico sul regime.

Inoltre, le autorità saudite hanno recentemente arrestato una donna americana di 34 anni , Carly Morris, dopo aver pubblicato su Twitter che lei e la sua giovane figlia erano state attirate nel regno e intrappolate lì dal 2019.

Se Walter ha ragione, le mosse legali repressive potrebbero avere più a che fare con il senso di sopravvivenza del regime di Bin Salman che con un incontro di boxe ombra con Biden.

Anche così, Biden potrebbe pensare di vincere la partita.

Un alto funzionario statunitense ha affermato che “il nostro dispiacere è già stato chiaramente espresso e ha già avuto un impatto . Abbiamo visto i sauditi reagire in modi costruttivi”.

Di conseguenza, l’amministrazione sta rallentando gli sforzi per far pagare all’Arabia Saudita il prezzo del taglio della produzione di petrolio.

Questa settimana, l’amministrazione ha dichiarato a un tribunale statunitense che Bin Salman dovrebbe essere concessa l’immunità sovrana in una causa civile che coinvolge l’omicidio del 2018 del giornalista Jamal Khashoggi.

La decisione ha effettivamente posto fine a un ultimo disperato tentativo di ritenere il principe ereditario legalmente responsabile dell’uccisione nel consolato del regno a Istanbul.

” Non dobbiamo avere fretta “, ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby.