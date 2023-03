Arabia Saudita – Iran: perché muta la politica mediorientale della Cina

Il Presidente cinese Xi Jinping questa settimana si è recato a Mosca per incontrare il suo amico e alleato, Vladimir Putin. È stata la 40esima volta che i due si sono incontrati da quando Xi è entrato in carica più di un decennio fa. La visita non solo ha consolidato il partenariato strategico della Cina con la Russia, ma Xi spera anche che contribuirà a realizzare un potenziale cessate il fuoco in Ucraina. Secondo quanto riferito, in seguito ci sarà una telefonata con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Le notizie di un tentativo di cessate il fuoco negoziato dal presidente Xi si sono aggiunte alle recenti notizie secondo cui la Cina aveva mediato un importante accordo diplomatico tra Arabia Saudita e Iran. Per più di un decennio, la Cina ha costantemente ampliato la sua influenza in tutto il Medio Oriente. Ha disseminato la regione di investimenti attraverso la sua Belt and Road Initiative ed è cresciuta fino a diventare il principale partner commerciale della regione. Nel frattempo, ha per lo più evitato di invischiarsi nella politica disordinata e nelle rivalità settarie della regione.

Queste azioni sembrano riflettere una nuova strategia cinese caratterizzata da una politica estera più aggressiva che soddisfa i propri interessi, ma fornisce anche alla Cina un ruolo più ampio sulla scena globale. In Medio Oriente, ciò solleva due domande: il Presidente Xi spera di soppiantare il ruolo dell’America come peso massimo diplomatico nella regione? E cosa sta guidando gli interessi in evoluzione della Cina?

La risposta breve alla prima domanda è no. La Cina svolge – e continuerà a svolgere – un ruolo fondamentalmente diverso in Medio Oriente rispetto agli Stati Uniti. Non ha la volontà di essere il principale garante della sicurezza nella regione, né può offrire le risorse militari fornite dal governo degli Stati Uniti. Il commercio di armi tra la Cina e la regione araba, ad esempio, è una piccola frazione di ciò che viene scambiato con gli Stati Uniti.

Ma gli interessi della Cina nella regione stanno davvero cambiando. Il rapporto del Paese con il mondo arabo è stato a lungo basato sul commercio e sull’economia. Sempre più, però, sarà animato da preoccupazioni geopolitiche e strategiche. E mentre potrebbe non cercare di soppiantare o replicare il ruolo degli Stati Uniti nella regione, eserciterà senza dubbio il suo crescente peso politico e strategico in modi che probabilmente aggraveranno le tensioni con Washington.

Per capire cosa sta guidando questo cambiamento, un po’ di storia è istruttiva. Durante gran parte della Guerra Fredda, le relazioni della Cina con gran parte del mondo arabo furono caratterizzate da reciproca ostilità. La Cina ha associato le monarchie del Golfo all’imperialismo occidentale e all’anticomunismo. Ha sostenuto una rivolta in Oman negli anni ’60. Da parte sua, l’Arabia Saudita ha sostenuto il governo nazionalista di Taiwan, ha votato contro l’ammissione della Cina alle Nazioni Unite nel 1971 e ha avviato un divieto commerciale contro la Cina nel 1972.

La situazione è cambiata negli anni ’80, quando l’ordine arabo è stato sfidato dalla guerra Iran-Iraq e l’ordine geopolitico è stato ribaltato dalla fine della guerra fredda. Tra il 1984 e il 1990, la Cina ha stabilito relazioni diplomatiche con Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein e Arabia Saudita.

Ora, l’ordine globale sta cambiando di nuovo, creando nuove dinamiche tra il mondo arabo e le due superpotenze globali. Mentre gli Stati Uniti sono ampiamente percepiti come in ritirata dalla regione con la loro nuova attenzione per l’Indo-Pacifico, la Cina sta rapidamente aumentando i suoi legami con le nazioni arabe. Nel 1990, il commercio bilaterale della Cina con l’Arabia Saudita ammontava a soli 417 milioni di dollari. Entro il 2020, era cresciuto fino a $ 65,2 miliardi. Il commercio della Cina con l’Arabia Saudita nel 2020 è stato più di tre volte l’importo scambiato con gli Stati Uniti nello stesso anno.

Questi crescenti legami economici sono sostenuti da imperativi strategici. L’economia cinese fa molto affidamento sul petrolio importato. E Pechino vede la regione araba ricca di energia come un fornitore cruciale in un momento in cui la domanda di petrolio dovrebbe riprendersi dopo quasi tre anni di restrizioni legate al COVID-19. La Cina vede anche un potenziale significativo per esportare più delle sue tecnologie e investire in infrastrutture critiche. Vede il Medio Oriente come un mercato attraente, senza le restrizioni normative e politiche che le aziende tecnologiche cinesi devono affrontare in Europa e negli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, la Cina ha ampliato le sue relazioni politiche con la regione. Un rapporto del 2019 del Consiglio Atlantico documenta che la Cina ha firmato partenariati strategici globali con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Egitto e Algeria. Questo livello di partnership mantiene “il pieno perseguimento della cooperazione e dello sviluppo negli affari regionali e internazionali”. La Cina mantiene anche partenariati di livello inferiore con altri otto stati regionali.

La politica estera espansiva della Cina va ben oltre il Medio Oriente. Oltre ai suoi recenti sforzi per svolgere un ruolo diplomatico significativo nella guerra Russia-Ucraina, la Cina si è impegnata in una politica estera più attivista sotto Xi, concludendo accordi di sicurezza e difesa con Gibuti e impegnando 100 milioni di dollari in aiuti militari all’Unione africana.

Nel frattempo, i legami dell’amministrazione Biden con alleati e partner tradizionali – Egitto, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita – sono tutti tesi. Quando gli Stati Uniti hanno spinto per sanzioni per punire la Russia per aver invaso l’Ucraina, nessuno di questi tre Paesi ha accettato di sostenerla.

La transizione della Cina da osservatore di politica estera ad attivista non dovrebbe sorprendere. Poiché gli interessi economici della Cina sono cresciuti in modo significativo all’estero, ha utilizzato questa potenza economica per promuovere la propria agenda diplomatica. Questa nuova strategia del Presidente Xi riguarda meno un cambiamento sismico nell’ordine globale che un cambiamento nella visione della Cina del proprio ruolo a livello internazionale.

Cosa significa questo per il futuro della Cina in Medio Oriente? Pechino ha molto da guadagnare economicamente e geopoliticamente, soprattutto se gli Stati Uniti continuano a considerare meno prioritaria la regione. Per le nazioni mediorientali, hanno guadagnato un importante alleato economico, ma stanno diventando sempre più il terreno di gioco competitivo per le crescenti tensioni bilaterali USA-Cina. Il modo in cui la regione bilancia i suoi interessi economici con le sue priorità di politica estera e di sicurezza nazionale rimarrà una sfida per il prossimo futuro.