Arabia Saudita – Iran: la mediazione della Cina mette in luce politiche di sicurezza regionali imperfette

Una riconciliazione saudita-iraniana mediata dalla Cina getta potenzialmente i riflettori sulle politiche di sicurezza fondamentalmente imperfette delle potenze regionali, inclusi non solo il regno saudita e l’Iran, ma anche gli Emirati Arabi Uniti.

Mentre gran parte della discussione negli ultimi anni si è concentrata sulla strategia dell’Iran di creare una linea di difesa ben oltre i suoi confini alimentando e/o sostenendo milizie allineate in vari Paesi arabi, l’Arabia Saudita e, ancor più, gli Emirati Arabi Uniti, hanno adottato simili approcci.

A dire il vero, l’Iran ha se stesso da biasimare per essere il punto focale del dibattito.

Il suo finanziamento e/o il suo sostegno alle milizie e alle organizzazioni politiche come Hezbollah in Libano, le Unità di mobilitazione popolare in Iraq, i ribelli Houthi nello Yemen e in Siria, il regime del Presidente Bashar al-Assad, è stato uno dei fattori trainanti degli Stati Uniti e gli sforzi arabi per contenere la repubblica islamica.

Anche così, l’accordo saudita-iraniano potrebbe mettere in netto rilievo le sfide poste da ciò che lo studioso Andreas Krieg ha definito “guerra surrogata” non solo per la risoluzione a breve termine di conflitti come la guerra nello Yemen, ma anche per il ripensamento a lungo termine del l’architettura di sicurezza complessiva del Golfo.

Il sostegno alle milizie “conferisce potere a reti complesse di surrogati… che… diventano sempre più attori a pieno titolo che interrompono la risoluzione post-conflitto e la costruzione dello stato… e divisione”, ha affermato Krieg in uno studio appena pubblicato sulla politica degli Emirati Arabi Uniti in Yemen e Libia.

È un approccio che riduce i conflitti a un gioco a somma zero e sfrutta istituzioni e governance deboli piuttosto che cercare di potenziare lo stato costruendo fondamenta solide e autorità trasparenti e responsabili.

Consente inoltre ai sostenitori di attori non statali di sottrarsi alla responsabilità con il pretesto di una plausibile negabilità.

Protetti dalla padronanza delle pubbliche relazioni e della diplomazia pubblica, gli Emirati Arabi Uniti sono stati a lungo in grado di tenere fuori dagli occhi del pubblico il lato negativo della loro strategia di sicurezza regionale che plasma le sue politiche di difesa, estere e di soft power, compresa la loro opposizione militante all’Islam politico e al ricerca di essere il potere dominante nel definire ciò che costituisce l’Islam moderato .

Proprio come è successo in Libia, dove gli Emirati Arabi Uniti, insieme a Russia, Arabia Saudita, Egitto e altri, sostengono il maresciallo libico rinnegato Khalifa Haftar contro il governo riconosciuto a livello internazionale del paese nel debilitante conflitto civile, il sostegno degli Emirati ai gruppi secessionisti nello Yemen potrebbe complicarsi se non ostacolare gli sforzi per porre fine alla sua guerra.

In segno di ciò che potrebbe accadere nello Yemen, l’esercito nazionale libico di Haftar ha rifiutato di cedere il controllo delle zone ricche di petrolio della Libia orientale e meridionale . Haftar ha minacciato di riprendere i combattimenti se lo stallo politico del Paese persiste.

I responsabili politici e gli analisti vedono la fine dell’intervento militare saudita nello Yemen come la cartina di tornasole del recente accordo mediato dalla Cina tra il regno e l’Iran.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno ritirato la maggior parte delle sue truppe dallo Yemen nel 2019, ma continuano a sostenere il Consiglio di transizione meridionale (STC) che chiede l’indipendenza per lo Yemen meridionale in quello che sarebbe un ritorno a due stati yemeniti separati come esistevano prima dell’unificazione nel 1990.

In una prima risposta, il Consiglio ha accolto con favore l’accordo mediato dalla Cina “come un’incarnazione della nostra volontà di rafforzare le relazioni tra i popoli e i paesi della nostra regione”.

Il Consiglio controlla i porti e le vie d’acqua strategiche dello Yemen meridionale, l’arcipelago di Socotra protetto dall’UNESCO e l’isola vulcanica di Mayun nello stretto di Bab el-Mandeb.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno declassato la loro rappresentanza diplomatica in Iran nel 2016, ma, a differenza dell’Arabia Saudita, non hanno interrotto le relazioni a seguito del saccheggio degli avamposti diplomatici sauditi nella capitale iraniana e nella città santuario di Mashhad.

Le missioni sono state attaccate da folle che protestavano contro l’esecuzione da parte del regno di un importante religioso sciita saudita, Nimr al-Nimr.

Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato i comandanti della guardia costiera degli Emirati nel 2019 a Teheran per discutere con le loro controparti iraniane sulla cooperazione marittima nello Stretto di Hormuz.

A dire il vero, la crescente incertezza sull’affidabilità degli impegni degli Stati Uniti per garantire la sicurezza del Golfo è stato il motore più immediato dell’apertura degli Emirati all’Iran.

L’incertezza è anche ciò che governa l’impegno degli Emirati Arabi Uniti nella guerra surrogata nel tentativo di proiettare potere e influenza.

In tal senso, i driver della guerra surrogata sono ugualmente validi per l’Iran, che si vede circondato da potenze ostili sostenute dagli Stati Uniti con vari gradi di legami di sicurezza con Israele, e l’Arabia Saudita che vede gli attori non statali sostenuti dall’Iran e le armi dell’Iran programmi come minacce esistenziali.

Con lo Yemen come cartina di tornasole, il riavvicinamento saudita-iraniano mediato dalla Cina offre un’opportunità per ridurre le tensioni regionali in modo più strutturato, posizionando la guerra surrogata come una minaccia alla stabilità e alla sicurezza a lungo termine piuttosto che come una questione di parte che mette l’Iran ma non altri in il posto caldo.

“Uno degli svantaggi più preoccupanti dell’assistenza alla sicurezza fornita ad attori non statali che non cooperano ma competono con l’autorità del governo è che crea nuove linee di frattura in conflitti già polarizzati”, ha affermato Krieg.

Ha continuato dicendo, riguardo alla Libia e allo Yemen, che “piuttosto che offrire strade per l’integrazione delle parti in conflitto in un quadro nazionale inclusivo che potrebbe aiutare con la riconciliazione”, il sostegno alle milizie non statali aggiunge “ulteriori livelli di conflitto a già conflitto -paesi lacerati.”

Ciò è vero tanto per la guerra surrogata iraniana ed emiratina e per i gradi di sostegno saudita ad attori non statali quanto per l’intervento militare saudita diretto nello Yemen o il coinvolgimento iraniano in Siria.

A dire il vero, ridurre la tensione tra Arabia Saudita e Iran è nell’interesse di tutte le parti.

Così sono gli approcci alla sicurezza inclusivi che prendono in considerazione le preoccupazioni di tutti e rafforzano le istituzioni e la governance piuttosto che mitigare la riconciliazione e la ricostruzione.

La valutazione finale della mediazione cinese dipenderà dal grado in cui essa contribuisce alla gestione sostenibile dei conflitti, se non alla risoluzione degli stessi.

Quel che è certo è che nelle parole dell’analista Raffaello Pantucci “la gente guarderà alle proposte della Cina e ai suoi tentativi di mediazione come prova che Pechino offre qualcosa di nuovo che, sebbene non perfetto, almeno non sta semplicemente alimentando le fiamme del conflitto”.

Potenzialmente, questo è ciò che offre un’apertura per un ripensamento delle strategie di sicurezza e lo sviluppo di approcci che potrebbero aiutare a creare un ambiente di sicurezza più sostenibile.