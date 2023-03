Arabia Saudita – Iran: cambiamenti di paradigma dopo l’accordo?

La mediazione cinese tra Arabia Saudita e Iran segnala potenzialmente cambiamenti di paradigma nella diplomazia e nelle alleanze mediorientali.

La mediazione suggerisce un approccio più produttivo di quello degli Stati Uniti cercando di gestire piuttosto che risolvere i conflitti sulla base dei principi enunciati dalla Cina nel 2021.

Il successo della mediazione tra i principali rivali del Medio Oriente indica anche che potrebbe portare a una più ampia distensione regionale.

Fonti in Bahrain affermano che lo Stato del Golfo a maggioranza sciita governato da una minoranza musulmana sunnita potrebbe essere sul punto di ristabilire le relazioni diplomatiche con l’Iran. Le fonti hanno detto che il Bahrain e l’Iran si stavano già scambiando messaggi.

A lungo in prima linea nelle controversie tra l’Iran e vari stati del Golfo, il Bahrein sarebbe l’unico membro del Gulf Cooperation Council (GCC) senza relazioni formali con la repubblica islamica quando Riyadh e Teheran si scambieranno gli ambasciatori in conformità con l’accordo negoziato dalla Cina.

Il GCC raggruppa Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar, Kuwait e Oman.

In quella che sembra una possibile seconda ondata di distensione in Medio Oriente, Egitto, Marocco e Giordania potrebbero essere i prossimi in linea.

Nella prima ondata, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno seppellito le loro asce di guerra con il Qatar e la Turchia; gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e il Marocco hanno stabilito relazioni diplomatiche con Israele; e Israele e Turchia hanno rattoppato le loro divergenze.

A dire il vero, la riduzione delle tensioni senza che i partiti facessero importanti concessioni politiche e il rilancio dei legami economici significava che i Paesi non mostravano più i denti. Invece, hanno messo le loro differenze da parte.

Arabia Saudita e Iran sembrano percorrere la stessa strada.

I due Paesi hanno concordato di non ringhiarsi a vicenda, con il regno che avrebbe promesso di smettere di finanziare media e gruppi contrari al regime di Teheran.

In cambio, secondo quanto riferito, l’Iran si è impegnato a porre fine alla guerra durata otto anni nello Yemen e impedire ai ribelli Houthi di colpire obiettivi in ​​​​Arabia Saudita. Il ministero degli Esteri iraniano ha negato che lo Yemen fosse stato discusso a Pechino .

Allo stesso tempo, l’accordo sembra aver potenzialmente messo un freno alle manovre geopolitiche di Israele e di vari Stati arabi, tra cui l’Arabia Saudita. Potrebbe anche innescare nuove scissioni ed esasperare quelle esistenti.

L’accordo ha smorzato le speranze israeliane e statunitensi di un fronte unito saudita-emiratino-israeliano contro l’Iran che potrebbe rischiare uno scontro militare.

Inoltre, l’Arabia Saudita sarà probabilmente rafforzata nella sua determinazione a stabilire relazioni formali con lo Stato Ebraico solo quando ci sarà una soluzione al problema palestinese.

Come segno dei tempi, questa settimana l’Arabia Saudita ha impedito al ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen di partecipare a una conferenza dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite nel regno, rifiutandosi di discutere le disposizioni di sicurezza per la visita. La presenza di Cohen sarebbe stata la prima visita pubblica di un funzionario israeliano a livello di gabinetto nel regno.

Sebbene la tempistica possa essere stata una coincidenza, l’accordo ha inserito una decisione degli Emirati segnalata di interrompere l’acquisto di attrezzature militari israeliane in un contesto più ampio.

I resoconti dei media israeliani affermano che la decisione è stata suggerita dalla crisi politica interna di Israele, che ha sollevato dubbi sulla capacità del Primo Ministro Benjamin Netanyahu di controllare i suoi partner della coalizione di estrema destra, ultranazionalisti e ultrareligiosi.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno stretto stretti legami economici e di sicurezza con Israele da quando hanno stabilito relazioni diplomatiche con lo stato ebraico, insieme a Bahrain e Marocco.

Il mese scorso, Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno presentato una nave di sorveglianza, ricognizione e rilevamento mine senza equipaggio sviluppata congiuntamente.

Ali Shamkani, il funzionario della sicurezza nazionale iraniana che ha negoziato l’accordo con l’Arabia Saudita a Pechino, è stato negli Emirati Arabi Uniti questa settimana per incontrare il Presidente Mohammed bin Zayed. Gli Emirati sono stati in prima linea nel raggiungere l’Iran negli ultimi anni.

Le mosse saudite ed emiratine hanno spinto Efraim Halevy, l’ex capo del Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana e una colomba di lunga data, a chiedersi ad alta voce se anche Israele dovrebbe raggiungere l’Iran.

“Questo dovrebbe essere il momento per Israele di analizzare la situazione e, tra l’altro, di determinare se questo sia un momento opportuno per avviare un’indagine positiva molto attenta in direzione di Teheran”, ha commentato Halevy in un articolo su Haaretz, il giornale israeliano primo giornale liberale.

Per ironia della sorte, il blocco degli Emirati Arabi Uniti alle acquisizioni di armi israeliane rende ancora meno probabile un riconoscimento saudita di Israele in tempi brevi.

Anche così, il riavvicinamento saudita-iraniano sembra aver alimentato una spaccatura emergente tra il regno e gli Emirati Arabi Uniti, un tempo alleati che stanno diventando sempre più concorrenti economici e politici.

La scissione ha spinto gli Emirati Arabi Uniti ad accelerare improvvisamente la graduale normalizzazione delle relazioni con il Qatar, due anni dopo la revoca nel 2021 del boicottaggio diplomatico ed economico dello Stato del Golfo guidato dagli Emirati Arabi Uniti a causa dei suoi presunti legami con gli islamisti, tra cui il Fratelli Musulmani.

Insieme al Bahrain, gli Emirati Arabi Uniti, a differenza dell’Arabia Saudita, sono stati lenti nel caldeggiare la normalizzazione.

Sembra che sia cambiato.

Nell’ultima settimana, secondo quanto riferito, gli Emirati Arabi Uniti hanno ritirato la loro offerta per ospitare la riunione della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale del 2026 e hanno affermato che avrebbero invece sostenuto il Qatar come potenziale ospite .

Gli Emirati Arabi Uniti hanno anche sbloccato i siti web di notizie del Qatar che avevano bloccato durante il boicottaggio. Questi includono la rete televisiva Al Jazeera, il quotidiano londinese The New Arab e la Qatar News Agency gestita dallo stato.

Allo stesso tempo, l’Arabia Saudita, che come gli Emirati Arabi Uniti ha designato la Fratellanza come un’organizzazione terroristica, sembra stia cautamente ravvivando i legami con figure presumibilmente associate alla Fratellanza.

L’Arabia Saudita è stata a lungo più ambivalente nei confronti della Fratellanza, una particolare bete noir degli Emirati Arabi Uniti.

Eminenti musulmani britannici, che i membri conservatori della comunità musulmana e altri gruppi conservatori accusano di avere legami con organizzazioni islamiste, inclusa la Fratellanza, all’inizio di questo mese sono stati invitati a una conferenza di due giorni a Londra ospitata da Mohammed al-Issa, il segretario generale della Lega mondiale musulmana.

I critici conservatori hanno contestato un presunto ruolo di primo piano assegnato alla conferenza per i leader musulmani britannici ed europei al Consiglio musulmano della Gran Bretagna, un’organizzazione che è stata inserita nella lista nera per gran parte degli ultimi 14 anni dai successivi governi britannici .

Il governo si rifiuta di impegnarsi con il Consiglio perché nel 2009 l’allora vicedirettore generale ha invocato la violenza contro Israele e ha condonato gli attacchi alla Royal Navy se avesse cercato di intercettare le armi per Hamas, il gruppo islamista che controlla Gaza, dal contrabbando nella Striscia .

Un accademico britannico molto rispettato ha descritto la lista nera come “una decisione politica della destra” priva di prove. Ha detto che le accuse di connessioni islamiste erano “fuori luogo” e che “l’attuale Segretario generale è una generazione completamente diversa da quella del passato”.

L’intellettuale ha inoltre osservato che il governo si era nuovamente impegnato con il Consiglio per un periodo prima di bloccare nuovamente il gruppo.

“L’attuale segretario generale era fondamentalmente un bambino quando è successo tutto questo, ma viene ancora colpito in testa. È un doppio standard, non esiste un tale rigore delle connessioni passate attorno ad altri gruppi rappresentativi “, ha affermato l’accademico.

Da quando è entrato in carica, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha trasformato la Muslim World League nel propagatore della sua forma autocratica di Islam che è socialmente più liberale, politicamente repressiva e richiede assoluta obbedienza al sovrano.

Un tempo roccaforte della Fratellanza, la Lega è stata uno dei principali finanziatori globali dell’ex ultra-conservatorismo religioso saudita per più di 60 anni dalla sua fondazione nel 1962.

Nonostante il riposizionamento di Bin Salman, fonti a conoscenza dei meccanismi interni della Lega suggeriscono che i membri della Fratellanza rimangono influenti e sul libro paga dell’organizzazione.

“La vecchia guardia è ancora molto presente”, ha detto una fonte.

“C’è un po’ di scisma in Arabia Saudita, e alcune delle giovani guardie anti-Fratellanza non riescono a credere a come stia operando la Muslim World League”, ha aggiunto un altro che segue da vicino il gruppo.

La rete televisiva dell’Arabia Saudita Al Arabiya ha riferito dal Cairo, giorni prima della conferenza di Londra, che i discendenti in esilio di eminenti Fratelli Musulmani egiziani stavano ristrutturando il gruppo in Europa e negli Stati Uniti.

Un articolo sul sito web della rete critico nei confronti della Fratellanza ha avvertito che gli attivisti stavano reclutando tra gli arabi in Occidente. Ha affermato che hanno anche cercato di “infiltrarsi” nei gruppi per i diritti umani.

Una terza fonte con stretti legami con il regno ha affermato che “la questione è se la Lega mondiale musulmana si sia ristrutturata solo per incontrare la nuova generazione dei Fratelli Musulmani in Occidente. Sembrano dire una cosa ad alcune persone e qualcosa di diverso ad altre.