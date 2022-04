Piuttosto che spingere per un miglioramento immediato delle relazioni tese con gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita sembra attendere con impazienza un momento in cui le ali del presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbero essere tarpate.

Il regno sembra scommettere su un’accoglienza migliore a Washington se i Democratici perderanno il controllo del Congresso alle elezioni di medio termine di quest’anno e/o se Donald J. Trump o un candidato repubblicano con inclinazioni simili vinceranno la Casa Bianca alle elezioni presidenziali del 2024.

L’approccio saudita segnala che il regno non ha rinunciato agli Stati Uniti, anche se ha perso la fiducia in Biden a causa del suo atteggiamento nei confronti del principe ereditario Mohammed bin Salman e dei suoi sforzi per rilanciare un accordo nucleare con l’Iran.

L’approccio suggerisce inoltre che l’Arabia Saudita riconosce che né la Cina né la Russia sono in grado o disposte a sostituire gli Stati Uniti come garanti della sicurezza del regno nonostante Washington abbia dimostrato negli ultimi anni di essere un partner sempre più inaffidabile.

Il signor Bin Salman ha suggerito quale potrebbe essere il suo pensiero quando ha approvato un investimento di 2 miliardi di dollari da parte del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, il Public Investment Fund (PIF), in un controverso fondo di private equity contro il parere del comitato di screening del PIF.

Il fondo di private equity, Affinity Partners, è stato recentemente creato da Jared Kushner, genero di Trump ed ex consigliere, che ha mantenuto uno stretto rapporto con il principe ereditario.

In una presentazione di diapositive, Affinity Partners promuove le incursioni del veicolo in Arabia Saudita, l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e i suoi partner, inclusa la Russia, sul retro degli anni di Kushner alla Casa Bianca.

L’anno scorso, il PIF ha investito 1 miliardo di dollari in Liberty Strategic Capital, un veicolo di private equity fondato da Steven Mnuchin, ex segretario al tesoro di Trump ed ex dirigente finanziario di Wall Street.

In contrasto con l’investimento del fondo del signor Mnuchin, i professionisti del PIF hanno sollevato obiezioni all’acquisizione di una partecipazione in Affinity Partners.

Il comitato di screening del fondo saudita ha citato come ragioni per non investire “l’inesperienza della gestione dell’Affinity Fund;” una relazione di due diligence “insoddisfacente sotto tutti gli aspetti”; una proposta di commissione di gestione patrimoniale che sembrava “eccessiva”; e “rischi di pubbliche relazioni”.

Gli analisti hanno suggerito che il signor Bin Salman, che presiede il PIF, abbia premiato il signor Kushner per il suo sostegno in più occasioni durante la presidenza Trump.

Tuttavia, è probabile che l’investimento non sia solo un’espressione di apprezzamento per l’assistenza passata di Kushner, ma anche un investimento in un possibile ritorno di Trump o di un repubblicano della sua specie.

Il signor Kushner, secondo i messaggi di testo e i documenti del tribunale pubblicati dalla giornalista Vicky Ward, ha usato la sua posizione nell’amministrazione Trump per aiutare il signor Bin Salman a mettere da parte l’allora principe ereditario Mohammed bin Nayef, un beniamino dell’intelligence statunitense e della comunità della politica estera.

In contrasto con il signor Trump, che ha rotto con la tradizione quando ha reso l’Arabia Saudita il primo paese straniero che ha visitato dopo essere diventato presidente, e il signor Kushner, che è rimasto in stretto contatto con il signor Bin Salman nonostante le molteplici controversie, il signor Biden ha tempo fino a ha recentemente rifiutato di impegnarsi con il principe ereditario a causa dell’uccisione nel 2018 del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul.

Il signor Bin Salman ha recentemente respinto gli sforzi del signor Biden di discutere la produzione di petrolio con il principe ereditario nel tentativo di ridurre i prezzi sulla scia della guerra in Ucraina. Alla domanda il mese scorso se il signor Biden potesse averlo frainteso, il signor Bin Salman ha detto a un intervistatore: “Semplicemente, non mi interessa”.

Bin Salman, come il suo omologo degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, ritiene che gli Stati Uniti non abbiano risposto con fermezza agli attacchi al petrolio e ad altre infrastrutture critiche dell’Arabia Saudita e degli Emirati e ad altre infrastrutture da parte dell’Iran e/o dei ribelli Houthi yemeniti sostenuti dall’Iran.

I due uomini sono anche critici nei confronti degli sforzi del signor Biden per negoziare una ripresa del moribondo accordo internazionale del 2015 che ha frenato il programma nucleare iraniano senza affrontare il programma dei missili balistici della Repubblica islamica e il sostegno alle milizie sciite in vari paesi arabi.

Rispondendo questa settimana ai resoconti dei media sulle tensioni nelle relazioni degli Stati Uniti con il regno, l’ambasciata saudita a Washington ha insistito sul fatto che la relazione “è storica e rimane forte. C’è un contatto quotidiano tra i funzionari a livello istituzionale e c’è uno stretto coordinamento su questioni come la sicurezza, gli investimenti e l’energia”.

A dire il vero, Trump è stato molto più schietto nel suo rifiuto di rispondere agli attacchi sostenuti dall’Iran nel 2019 che hanno preso di mira alcuni degli impianti petroliferi critici dell’Arabia Saudita. “Quello è stato un attacco all’Arabia Saudita, e non è stato un attacco a noi”, ha detto Trump in quel momento, riaffermando implicitamente che gli Stati Uniti non avevano alcun impegno in stile NATO nei confronti del regno.

Tuttavia, allo stesso tempo, Trump ha segnalato che il suo atteggiamento nei confronti dell’assistenza all’Arabia Saudita nella risposta all’attacco era transazionale. “Li aiuteremo sicuramente”, ha detto Trump. “Se decidiamo di fare qualcosa, saranno molto coinvolti e questo include il pagamento. E lo capiscono perfettamente”.

In assenza di alternative, questo potrebbe essere un approccio con cui Bin Salman si sente più a suo agio, in particolare dato l’attuale stato d’animo a Washington e la mancanza di intese di sicurezza aggiornate chiaramente formulate.

La scorsa settimana, 30 membri democratici del Congresso hanno suggerito in una lettera al Segretario di Stato Antony Blinken che era necessaria una “ricalibrazione” delle relazioni USA-Saudi e hanno chiesto una lettura della “revisione e valutazione delle relazioni USA-Saudi” da parte dell’amministrazione. ”

In risposta, il segretario generale aggiunto del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) Abdel Aziz Aluwaisheg ha affermato che “la ricalibrazione necessaria è rivisitare le componenti di base alla base della partnership a lungo termine degli Stati Uniti con l’Arabia Saudita e i suoi alleati del GCC. Gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo chiave nella sicurezza del Golfo senza accordi formali tra le parti. È necessaria una nuova architettura strategica per aggiornare e potenziare la cooperazione di sicurezza ad hoc esistente”.

Le osservazioni di Aluwaisheg sono arrivate quando l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, sostenuti dalle lobby israeliane a Washington, hanno fatto pressioni sull’amministrazione Biden affinché firmasse un patto di difesa con gli stati del Golfo simile a un accordo tra Emirati Arabi Uniti e Francia.

“Capisco le preoccupazioni degli Stati Uniti, ma penso che l’Arabia Saudita sia un attore estremamente importante nella nostra parte del mondo e nel mondo islamico… Ed è importante, per quanto possibile, sistemare le relazioni tra gli Stati Uniti e il mondo islamico. Arabia Saudita”, ha affermato Michael Herzog, ambasciatore di Israele negli Stati Uniti.