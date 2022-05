Sono giorni inebrianti per il Principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

Con re Salman a casa dopo una settimana in ospedale durante la quale ha avuto una colonscopia, circolano voci secondo cui la successione nel regno potrebbe non essere lontana.

La speculazione non si limita a una possibile successione. I media suggeriscono che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe visitare l’Arabia Saudita il mese prossimo per un primo incontro con il Principe ereditario.

Biden aveva definito l’Arabia Saudita uno Stato paria durante la sua campagna elettorale presidenziale. Da allora ha effettivamente boicottato Bin Salman a causa del presunto coinvolgimento del principe ereditario nell’uccisione nel 2018 del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul.

Bin Salman ha negato qualsiasi coinvolgimento, ma ha affermato di aver accettato la responsabilità dell’omicidio come sovrano de facto dell’Arabia Saudita.

Bin Salman ha aspettato che suo padre di 86 anni tornasse dall’ospedale prima di recarsi ad Abu Dhabi per esprimere le sue condoglianze per la morte del Presidente degli Emirati Arabi Uniti Khaled bin Zayed e congratulazioni al suo successore, Mohamed bin Zayed, la corona mentore di una volta del Principe.

Bin Salman ha usato la composizione della sua delegazione per sottolineare la sua presa sulla famiglia regnante dell’Arabia Saudita. In tal modo, ha inviato messaggi alla comunità internazionale in generale, e in particolare al signor Biden, che ha il controllo del regno, qualunque cosa accada.

La delegazione era composta da rappresentanti di diversi rami della famiglia regnante Al Saud, tra cui il Principe Abdulaziz bin Ahmed, il figlio maggiore del principe Ahmed bin Abdulaziz, fratello detenuto del re Salman.

Anche se non ricopre alcun incarico ufficiale, il nome di Abdulaziz è in cima alla lista dei delegati dei media statali sauditi che accompagnano Bin Salman.

Suo padre, Ahmed, era uno dei tre membri del Consiglio di fedeltà a non sostenere la nomina del Bin Salman a principe ereditario nel 2017. Il Consiglio di 34 membri, popolato da parti della famiglia Al-Saud, è stato istituito da Re Abdullah nel 2009 per determinare la successione al trono in Arabia Saudita.

Bin Salman ha arrestato Ahmed così come il principe Mohamed Bin Nayef, i due uomini che considera i suoi principali rivali, in parte perché sono popolari tra i funzionari statunitensi.

Ahmed è stato arrestato nel 2020 ma non è mai stato accusato, mentre Bin Nayef è accusato di corruzione. Ahmed è tornato nel regno nel 2018 da Londra, dove ha detto ai manifestanti contro la guerra in Yemen di rivolgersi ai responsabili, al re e al principe ereditario.

L’inclusione di Abdulaziz nella delegazione di Abu Dhabi si adatta allo schema di Bin Salman che ha nominato in carica i parenti più giovani di persone detenute dalla sua ascesa nel 2015. Molti sono stati arrestati in una campagna anticorruzione di massa che spesso sembrava camuffare una presa di potere che ha sostituito il governo consultivo tra i membri della famiglia regnante con il governo di un solo uomo.

Bin Salman probabilmente si diverte a portare a casa il punto mentre Biden medita un viaggio a Riyadh per convincere il principe ereditario a rinunciare alla sua opposizione all’aumento della produzione di petrolio del regno e convincerlo che gli Stati Uniti rimangono impegnati per la sicurezza regionale.

Il Principe ereditario non solo aveva respinto le richieste degli Stati Uniti di aiutare ad abbassare i prezzi del petrolio e di aiutare l’Europa a ridurre la sua dipendenza dal petrolio russo come parte della campagna per costringere Mosca a porre fine alla sua invasione dell’Ucraina, ma aveva anche rifiutato di rispondere a una telefonata da Biden.

Alla domanda, un mese dopo, se Biden potesse averlo frainteso, Bin Salman ha detto a un intervistatore: ‘Semplicemente, non mi interessa’.

Con un tono meno bellicoso, Mohammed Khalid Alyahya, un visiting fellow dell’Hudson Institute ed ex redattore capo di Al Arabiya English, di proprietà saudita, ha osservato questo mese che “l’Arabia Saudita lamenta quello che vede come lo smantellamento volontario da parte dell’America di un ordine internazionale che ha stabilito e condotto per la migliore parte di un secolo.

Alyahya ha citato un alto funzionario saudita dicendo: “Un’America forte e affidabile è il più grande amico che l’Arabia Saudita possa avere. È logico, quindi, che la debolezza e la confusione degli Stati Uniti siano una grave minaccia non solo per l’America, ma anche per noi”.

Gli Stati Uniti hanno segnalato che stanno spostando la loro attenzione dal Medio Oriente all’Asia anche se non hanno ritirato la loro significativa presenza militare.

Tuttavia, gli Stati del Medio Oriente interpretano un ridotto impegno degli Stati Uniti per la loro sicurezza in un’incapacità degli Stati Uniti di rispondere con fermezza agli attacchi dell’Iran e delle milizie arabe sostenute dall’Iran contro obiettivi in ​​Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti e gli sforzi dell’amministrazione Biden per rilanciare un moribondo nucleare internazionale del 2015 accordo con l’Iran.

Diversi alti funzionari statunitensi, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il direttore della CIA Bill Burns, si sono incontrati con il principe ereditario durante i viaggi nel regno l’anno scorso. Separatamente, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha chiamato il principe ereditario.

Bin Salman avrebbe urlato a Sullivan dopo aver sollevato l’omicidio di Khashoggi. Si dice che il principe ereditario abbia detto al funzionario statunitense che non avrebbe mai voluto discutere di nuovo la questione e che gli Stati Uniti avrebbero potuto dimenticare la loro richiesta di aumentare la produzione petrolifera saudita.

Anche così, la leva nelle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita va in entrambe le direzioni. Biden potrebbe aver bisogno del petrolio dell’Arabia Saudita per spezzare la schiena economica della Russia. Allo stesso modo, l’Arabia Saudita, nonostante le massicce acquisizioni di armi dagli Stati Uniti e dall’Europa, nonché armi dalla Cina che gli Stati Uniti sono riluttanti a vendere, ha bisogno degli Stati Uniti come garante della sicurezza.

Bin Salman sa di non avere nessun altro posto dove andare. La Russia si è cancellata dall’equazione e la Cina non è né in grado né disposta a mettersi nei panni degli Stati Uniti in tempi brevi.

I critici dell’apparente volontà di Biden di seppellire l’ascia di guerra con Bin Salman sostengono che nella battaglia con la Russia e la Cina per un nuovo ordine mondiale del 21° secolo, gli Stati Uniti devono parlare di principi e seguire la strada dei principi.

In un editoriale, il Washington Post, per il quale Khashoggi era un editorialista, ha osservato che “il contrasto tra i principi dichiarati degli Stati Uniti e la politica degli Stati Uniti sarebbe netto e innegabile” se Biden si impegnasse nuovamente con l’Arabia Saudita.