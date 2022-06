Rumors, rapporti secondo i quali il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, potrebbe pianificare visitare la Turchia nell’ambito di un viaggio internazionale a giugno, uno dei primi fuori dalla regione del Golfo dopo l’uccisione di Jamal Khashoggi nel 2018, hanno accresciuto la possibilità di riavvicinamento nelle relazioni bilaterali tra Riyadh e Ankara. Un decennio di politiche sempre più conflittuali che hanno messo l’uno contro l’altro leader sauditi e turchi su una serie di questioni, sembra aver lasciato il posto a un periodo di maggiore pragmatismo nelle relazioni interregionali. In parte, ciò è coerente con una più ampia de-escalation della tensione a livello regionale in corso dal 2020. Ai funzionari di Riyadh, così come di Ankara e in altre parti della regione, viene attribuita maggiore attenzione alle questioni interne rispetto a quelli di politica estera. Altresì ciò è coerente con il fatto che Vision 2030 inizia essere urgente per la leadership millenaria del regno.

Dopo essere rimasti inizialmente indietro rispetto al miglioramento delle relazioni tra la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti, gli sviluppi dell’aprile 2022 hanno indicato che i leader sauditi e turchi hanno deciso, almeno per il momento, di andare oltre le questioni controverse che avevano gravato sul recente passato. Da parte saudita, la chiave per sbloccare i problemi del passato è stata la decisione del 7 aprile di una giuria di Istanbul di approvare la richiesta delle autorità saudite di trasferire il processo (in contumacia) di 26 sospetti sauditi per l’omicidio di Khashoggi al Regno. I resoconti dei media all’epoca avevano suggerito che i funzionari di Riyadh avevano fatto della chiusura del dossier Khashoggi una condizione per un eventuale miglioramento delle relazioni con la Turchia.

Un articolo sulle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita sul ‘Wall Street Journal‘ in cui si affermavache Mohammed bin Salman aveva perso la pazienza dopo che il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, aveva sollevato Khashoggi durante un incontro nel settembre 2021, indicava che quella del giornalista era rimasta una questione estremamente ‘cruda’ per il principe ereditario.



Le tensioni tra Arabia Saudita e Turchia erano, quindi, più personali di quelle tra Emirati Arabi Uniti (e in particolare Abu Dhabi) e Turchia, che erano di natura più ideologica, e avevano più a che fare con le diverse prospettive della leadership dei due Paesi sull’Islam politico e sulla Fratellanza Musulmana.

Alcuni ad Ankara hanno accusato gli Emirati Arabi Uniti di essere coinvolti nel fallito tentativo di colpo di Stato contro il Presidente Recep Tayyip Erdoğan nel luglio 2016, e la disputa ideologica tra Ankara e Abu Dhabi ha poi assunto una dimensione militare nel 2019-20, quando i due gruppi rivali hanno sostenuto una lotta tra loro per il controllo della Libia. L’intervento della Turchia a sostegno del governo riconosciuto a livello internazionale a Tripoli è stato visto come un fattore critico per contrastare il tentativo del signore della guerra Khalifa Haftar, sostenuto dalla Russia e degli Emirati Arabi Uniti, di impadronirsi della capitale.

Sebbene le autorità saudite abbiano designato la Fratellanza Musulmana come organizzazione terroristica nel marzo 2014, la mossa saudita era più preoccupata di fare pressione sul Qatar nell’iterazione di quell’anno della spaccatura diplomatica degli Stati del Golfo, poiché è arrivata il giorno dopo l’Arabia Saudita (insieme agli Emirati Arabi Uniti e Bahrain) avevano ritirato i loro ambasciatori da Doha. Gli Emirati Arabi Uniti hanno seguito l’esempio otto mesi dopo e Abu Dhabi ha attivamente esercitato pressioni governi stranieri, compreso quello di David Cameron, nel Regno Unito, ad adottare posizioni più dure sulla Fratellanza. Le prove dallo Yemen -dove le autorità saudite erano disposte a lavorare sul campo con gruppi islamisti e legati ai Fratelli musulmani- suggeriscono che, su questo tema, Riyadh ha avuto un approccio più flessibile, persino pragmatico, rispetto alla rigida posizione degli Emirati Arabi Uniti negli anni 2010.

Mentre l’Arabia Saudita si è unita agli Emirati Arabi Uniti nel bloccare il Qatar, nel giugno 2017, e nel chiedere la fine della cooperazione militare tra Turchia e Qatar come una delle tredici condizioni per risolvere la controversia, è generalmente accettato che la rottura con Doha abbia avuto origine più ad Abu Dhabi che a Riyadh.

Sono state le terribili circostanze dell’omicidio di Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul, nell’ottobre 2018, e il flusso di accuse della successiva indagine turca, che ha creato il profondo attrito nel rapporto tra Riyadh e Ankara, in parte poiché né il Presidente Erdoğan, né il principe ereditario Mohammed bin Salman, entrambi personaggi testardi,sembravano disposti ad agire per sanare la spaccatura.

Una visita, nel 2018, in Turchia, del principe Khalid al-Faisal Al Saud, il rispettato governatore della Mecca, per volere del re Salman, non è stata in grado di riparare la frattura nei legami che si erano aperti a seguito dell’omicidio di Khashoggi.

Le persistenti notizie di un boicottaggio saudita non ufficiale e informale dei prodotti turchi, provato da un calo del valore e della quantità delle esportazioni turche nel Regno tra il 2019 e il 2021, hanno richiamato l’attenzione sulla rottura delle relazioni nello stallo post-Khashoggi. L’animosità si è estesa ai media sauditi e ai commentatori che esortavano i loro compatrioti a non andare in vacanza in Turchia in un’atmosfera di sostegno pubblico iper-partigiano e sempre più nazionalista a Mohammed bin Salman. Ciò è avvenuto sullo sfondo di un accumulo senza precedenti di potere politico e autorità decisionale da parte del principe ereditario. Di conseguenza, l’associazione di Mohammed bin Salman con la ricaduta di Khashoggi, ritenuta implicita dal Presidente Erdoğan quando ha incolpato «i livelli più alti» del governo saudita, ma ha affermato esplicitamente che ciò non implicava il re Salman, ha avuto un impatto sproporzionato sulla condotta della politica statale fintanto che la questione era ‘viva’ e irrisolta.

Cosa è cambiato, quindi, per migliorare i legami bilaterali tra Arabia Saudita e Turchia, tanto che Mohammed bin Salman ed Erdogan si sono pubblicamente abbracciati durante la visita di quest’ultimo, il 28 aprile, a Gedda? la prima visita in oltre un decennio nel Regno. Un saggio del collega Mustafa Gurbuz esamina il lato turco dell’equazione, ma il resto esplora ciò che ha motivato la leadership saudita ad aggiungere la Turchia all’elenco delle relazioni regionali che sono migliorate negli ultimi due anni.

Diverse questioni sono alla base del più ampio spirito di riconciliazione che ha caratterizzato le dinamiche regionali dal 2020. Una è che il COVID-19 ha colpito tutti i Paesi della regione (e del mondo) e ha concentrato l’attenzione dei responsabili politici molto più sull’arena domestica, sia nelle risposte sanitarie alla pandemia che nella navigazione nella transizione incerta nel panorama post-pandemia. Un altro è che la sconfitta di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane del 2020 ha segnato la fine del periodo di politica di potere non convenzionale e cruda che aveva dominato i quattro anni precedenti, almeno fino al 2024. Un terzo è stato quello che, a Riyadh come ad Abu Dhabi, i segni di vulnerabilità avevano perforato l’assertività muscolare che aveva caratterizzato la politica regionale saudita ed emiratina tra il 2015 e il 2018.

Per Abu Dhabi, sono stati i limiti della sua capacità di trasformare la proiezione del potere militare in guadagno politico in Libia e, in misura minore, Yemen, ma per la leadership saudita sono stati gli attacchi missilistici e droni del settembre 2019 agli impianti petroliferi in Abqaiq e al-Khurais,così come la mancanza di una risposta americana, che ha sottolineato la necessità di cambiare rotta e di allentare le tensioni nella regione.

A poche settimane dall’attacco di Abqaiq, i funzionari sauditi hanno contattato lecontroparti iraniane tramite intermediari in Iraq, e i funzionari degli Emirati si sono impegnati direttamente con funzionari iraniani, nel luglio 2020, dopo una serie di incidenti che hanno coinvolto la navigazione al largo della costa degli Emirati Arabi Uniti. Nonostante lo stretto coordinamento nelle politiche regionali saudita ed emiratina, è stato indicativo che ciascuno perseguisse il proprio percorso separato di dialogo (e di de-escalation) con l’Iran, proprio come hanno fatto anche con la Turchia. Questo è un indicatore del fatto che i singoli leader stanno dando la priorità al proprio perseguimento degli interessi nazionali al di là di qualsiasi concezione dei blocchi regionali informali che sono stati visti da molti mettere l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti contro la Turchia e il Qatar alla fine degli anni 2010.

Mohammed bin Salman ha seguito due approcci distinti ma non estranei alla politica regionale e interna dal 2020 ed entrambi potrebbero diventare chiari con l’evolversi delle relazioni con la Turchia.

A un pubblico esterno, il principe ereditario si è presentato come una figura di importanza regionale e ha cercato di creare l’immagine di uno statista che è ben lontano dalla reputazione di agire in modo sconsiderato che si è guadagnato dopo il 2015. Ciò era evidente nel modo in cui il principe ereditario è stato al centrodel vertice di ‘riconciliazione’ ad Al-Ula, in Arabia Saudita, nel gennaio 2021, che ha posto fine alla spaccatura di tre anni e mezzo con il Qatar, così come nel tour di Mohammed bin Salman in altre capitali del Golfo nel dicembre 2021, in vista del prossimo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo. Da allora, gli eventi hanno ulteriormente rafforzato la mano saudita, con l’aumento dei prezzi del petrolio e delle entrate derivanti dalla dislocazione della guerra Russia-Ucraina che si aggiunge alla sensazione a Riyadh che il regno ha una leva sui partner regionali e internazionali, come l’Amministrazione Biden.

Allo stesso tempo, c’è stata un’enfasi sul concentrarsi internamente sulla politica interna saudita mentre il peggio della pandemia passa e mentre Mohammed bin Salman si avvicina inesorabilmente alla successione di suo padre. Re Salman sembrava estremamente fragile quando è stato dimesso dal King Faisal Special Hospital di Jeddah il 15 maggio, dopo un soggiorno di otto giorni, per una colonscopia, ed è stato degno di nota il fatto che il principe ereditario abbia aspettato fino a dopo la sua dimissione prima di volare ad Abu Dhabi per porgere le condoglianze a Mohammed bin Zayed per la morte di suo fratello, il presidente Khalifa bin Zayed Al Nahyan.



In un ambiente post-pandemia, e mentre l’anno visionario del 2030 si avvicina sempre più, Mohammed bin Salman dovrà affrontare con maggiore urgenza la realizzazione del progresso economico tangibile che soddisfi le aspettative che Vision 2030 trasformerà l’Arabia Saudita e le vite e le prospettive dei cittadini sauditi .

Se un aspetto della politica dell’era della pandemia è stata la crescente concorrenza con gli Emirati Arabi Uniti nei mercati regionali, un altro è l’importanza di rivitalizzare quelle aree dell’economia saudita, come i viaggi, il turismo,l’ospitalità e l’intrattenimento, che sono state duramente colpite dal COVID -19, ma che hanno avuto la priorità per lo sviluppo da Mohammed bin Salman e dai suoi consulenti economici e politici. In questo contesto, ha poco senso che uno dei più grandi mercati della regione venga escluso per motivi politici, così come l’accesso alla Turchia potrebbe, nell’altra direzione, essere un notevole impulso per gli affari dei conglomerati sauditi.

Eppure, è il settore della difesa, e la cooperazione con l’industria della difesa, che sembra essere una delle prime priorità per i funzionari sauditi mentre le relazioni con la Turchia si riprendono.

Due entità saudite hanno già un accordo con Vestel Savunma per co-produrre il veicolo aereo da combattimento senza pilota Karayel-SU nel Regno, con rapporti che indicano che i droni sono stati schierati operativamente dalla coalizione a guida saudita nello Yemen. Il prossimo passo in qualsiasi relazione guidata dalla difesa potrebbe essere l’acquisizione da parte dell’Arabia Saudita di droni Bayraktar, che negli ultimi anni si sono dimostrati efficaci su più campi di battaglia, incluso quello della Libia, nonché accordi di cooperazione che coinvolgono le industrie militari dell’Arabia Saudita (SAMI) e il settore della difesa avanzata della Turchia . Qualsiasi partecipazione di società turche al piano di localizzazione di SAMI. Entro il 2030, il 50% della spesa saudita per la difesa per le catene di approvvigionamento nazionali potrebbe fornire vantaggi significativi a entrambi i Paesi ed essere un trampolino di lancio per partnership aggiuntive e più ampie.

È quindi probabile che il miglioramento dei legami tra l’Arabia Saudita e la Turchia si concentri sulla protezione degli interessi bilaterali per ciascuna parte e meno suscettibile di creare un nuovo blocco di potere o un riallineamento regionale, almeno per i prossimi anni, poiché l’atmosfera più ampia di riconciliazione a livello regionale persiste. I legami più caldi dell’Arabia Saudita con il Qatar dal 2021 non sembrano essere stati correlati ai segni di rivalità competitiva con gli Emirati Arabi Uniti nello stesso periodo e non ci sono ragioni per credere che un riavvicinamento tra Riyadh e Ankara possa influenzare le relazioni saudite o turche con altri Stati regionali. Impatti più diretti possono invece essere visti nel cambiamento della copertura mediatica e nella fine della reputazione della Turchia degli anni 2010 come rifugio per i dissidenti politici dei Paesi del Medio Oriente, inclusi Emirati Arabi Uniti, Egitto e Arabia Saudita.

