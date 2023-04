Arabia Saudita e Iran si riavvicinano? Niente di nuovo

Nel febbraio 2008, il defunto re saudita Abdullah ha lanciato un forte avvertimento indicando che Riyadh avrebbe sospeso le sue relazioni con Teheran. Un cablogramma trapelato dall’ambasciata degli Stati Uniti ha affermato che Abdullah ha anche esortato una delegazione statunitense a porre fine al programma nucleare iraniano. Il cablogramma citava le parole del re: “Taglia la testa del serpente [iraniano]”. Da allora, due stati rivali si sono impegnati in una competizione per la supremazia regionale o, come minimo, in una competizione per mantenere le loro posizioni relative in nuovi campi di battaglia dall’Iraq, al Bahrain, dalla Siria, dal Libano allo Yemen.

Riyad sembrava cercare opportunità per scaricare la responsabilità: far fare al suo più potente alleato il lavoro pesante per contenere la minaccia di Teheran. Ma gli Stati Uniti non hanno “tagliato la testa del serpente [iraniano]” e i sauditi erano in gran parte soli nei loro affari ostili con l’Iran. Fino a quando non hanno deciso diversamente nel marzo 2023. Il tema della recente distensione saudita-iraniana e le probabili prospettive dei loro legami bilaterali hanno attirato una crescente attenzione negli ultimi tempi. Tuttavia, la maggior parte degli esperti di politica raramente analizza i loro precedenti riavvicinamenti, perché ogni periodo amichevole in quasi 100 anni della loro storia diplomatica è durato così a lungo e quando e perché le cose sono cambiate. Questo articolo affronta questa lacuna.

Storia che ne proietta la traiettoria

L’approfondito resoconto storico delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita dagli anni ’20 indica una ricorrenza sistemica di comportamenti più amichevoli. Nei miei primi scritti sull’argomento, sono stati identificati tre periodi separati e relativamente amichevoli, il primo dei quali si è evoluto nel mondo multipolare tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ’30, il secondo nel mondo bipolare dal 1946 al 1979, e un terzo che si è ripetuto durante il momento unipolare – più specificamente la loro distensione dal 1991 al 1997, e il successivo riavvicinamento dal 1997 al 2007.

Nella prima fase amichevole, l’Iran e l’Arabia Saudita erano in gran parte associati a un’unica grande potenza in un mondo multipolare, il Regno Unito. Il loro ambiente di minaccia e la corrispondente percezione della minaccia hanno limitato la loro rivalità. Dopo che i loro contatti iniziali furono stabiliti a metà degli anni ’20, due stati (a quel tempo, il Regno di Persia e il Regno di Hejaz, Najd e le sue dipendenze) conclusero e firmarono il Trattato di amicizia a Teheran nel 1929. All’indomani del trattato , anche i loro inviati diplomatici si accordavano un trattamento reciproco secondo le norme del diritto internazionale. Gli storici delle relazioni saudite-iraniane hanno anche documentato che il governo saudita e i residenti della città hanno accolto calorosamente una nave militare dalla Persia che ha attraccato al porto di Gedda.

Durante questa fase, il dominio regionale britannico e la comune identità di Iran e Arabia Saudita con il polo britannico hanno ridotto il fenomeno delle relazioni trasversali tra i diversi assi di conflitto che solitamente esistono nel sistema multipolare. Poiché altre grandi potenze hanno svolto un ruolo secondario nel Golfo Persico, il numero di diadi di grande-grande potenza è stato ridotto, il che generalmente rappresentava una situazione più stabile per Iran e Arabia Saudita. Qualsiasi tentativo di interrompere questa continuità avrebbe provocato seri guai. Il caso della Germania nazista è esemplificativo a questo proposito. Berlino fece tentativi limitati ma riusciti di aumentare la proiezione del potere in Iran alla fine degli anni ’30 e all’inizio degli anni ’40. Come previsto, ciò ha dato origine a tensioni sulla sicurezza, che hanno portato all’abdicazione forzata di Reza Shah.

Nella seconda fase amichevole, l’Iran e l’Arabia Saudita hanno condiviso la loro alleanza con una grande potenza comune in un sistema bipolare, gli Stati Uniti, e la rigidità del sistema ha reso difficile per loro opporsi l’un l’altro. L’approfondito resoconto storico delle loro relazioni diplomatiche dagli anni ’50 indica una ricorrenza sistemica di comportamenti più amichevoli per i tre decenni successivi. La forza della loro collaborazione negli anni ’50 si espresse in diverse arene, come la convergenza degli interessi sauditi-iraniani in Egitto dopo che Gamal Abdel Nasser rovesciò re Farouk nel colpo di stato socialista-repubblicano; sostegno congiunto alla Giordania quando le rivolte minacciavano la continuità della monarchia hashemita; e prevenire un colpo di stato socialista in Libano.

Negli anni ’60, l’Iran ha sostenuto l’Arabia Saudita in una guerra per procura contro l’Egitto nello Yemen settentrionale. Due stati amici firmarono anche l’Accordo sulle isole di al-‘Arabiya e Farsi, mentre negli anni ’70 Iran e Arabia Saudita erano pilastri gemelli dell’asse statunitense ed erano i più stretti alleati. Quel rapporto era così stretto che l’Iran dichiarò una settimana di lutto quando il re Faisal fu assassinato nel 1975. le parti si allearono con gli Stati Uniti. Spiega anche perché l’Iran e l’Arabia Saudita temevano altri stati rivoluzionari che si identificassero con l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS).

Questa paura era abbastanza grande da non solo avvicinare l’Arabia Saudita, uno stato islamista wahhabita, e l’Iran, allora uno stato sciita nazionalista e pro-laico, ma li ha anche resi più ricettivi ai movimenti politici islamici, come la Fratellanza Musulmana. L’allontanamento di Teheran dal polo guidato dagli Stati Uniti nel 1979 generò un’enorme pressione su entrambi gli Stati affinché modificassero significativamente il loro comportamento. L’Iran ha abbandonato i rapporti amichevoli con l’Arabia Saudita, che ha mantenuto un rapporto attivo e strategico con gli Stati Uniti, mentre i sauditi hanno limitato i collegamenti amichevoli con l’Iran a causa del suo rifiuto messianico di rispettare l’ordine esistente. Nuove realtà strutturali hanno portato alla creazione del Consiglio di cooperazione del Golfo nel gennaio 1981 e alla guerra Iraq-Iran negli anni ’80.

Percezione della minaccia condivisa dall’unipolarismo americano

Nella terza fase amichevole, negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, un’unica superpotenza in un mondo unipolare non è stata trattenuta dal Medio Oriente e dalla regione del Golfo Persico. Diffondere la democrazia all’estero è stato un obiettivo prioritario per due successive amministrazioni statunitensi dalla fine della Guerra Fredda. Nella sua campagna del 1992 Bill Clinton ha spesso insistito sul fatto che la promozione della democrazia sarebbe stata una priorità assoluta della sua politica estera. Il suo assistente per la sicurezza nazionale ha definito il tema centrale della politica estera di Clinton come “l’allargamento della democrazia”. Il presidente George W. Bush ha usato la potenza militare per cercare di trasformare l’Afghanistan e l’Iraq, e in seguito anche altri stati del Medio Oriente, in democrazie liberali. Ha detto: “Con la determinazione e lo scopo dell’America e dei nostri amici e alleati, faremo di questa un’era di progresso e libertà.

Tuttavia, le élite politiche in Iran e in Arabia Saudita generalmente non apprezzavano quello che John Mearsheimer chiama “un unipolo liberale” in cui gli Stati Uniti perseguono una politica di “egemonia liberale” – creando stati a maggioranza musulmana a immagine delle élite liberali negli Stati Uniti. In effetti, c’è un problema in Iran e in Arabia Saudita nell’accettare l’universalità e la superiorità dell’ideologia liberale perseguita dall’élite politica liberale in Occidente. Un’ulteriore ragione sistemica per le loro relazioni relativamente costruttive durante questo periodo fu l’impareggiabile egemonia degli Stati Uniti. L’Iran e l’Arabia Saudita erano timorosi e resistenti a questa pressione degli Stati Uniti in modi diversi. Non sorprende che abbiano perseguito una politica di distensione dal 1991 al 1997 e legami diplomatici più stretti dalla fine degli anni ’90 alla metà degli anni 2000.

Non è difficile trovare una conferma storica per questo argomento. Riyadh e Teheran sono state eccezionalmente vicine tra il 1997 e il 2001. Questo è stato il periodo più costruttivo del riavvicinamento saudita-iraniano, durante il quale l’Accordo di cooperazione e l’Accordo di sicurezza sono stati conclusi rispettivamente nel 1998 e nel 2001. Al culmine della loro collaborazione nel 2000, il ministro della Difesa iraniano, ammiraglio Ali Shamkhani, propose nuovi accordi per la sicurezza collettiva nel Golfo Persico che escludevano gli Stati Uniti, inclusa la creazione di un esercito congiunto “per la difesa del mondo musulmano ”. “Il cielo è il limite per le relazioni e la cooperazione Iran-Arabia Saudita, poiché l’intera potenza militare dell’Iran islamico è al servizio dei nostri fratelli sauditi e musulmani”, ha affermato.

Non sorprende che i sauditi abbiano esitato. Non erano pronti a sacrificare un accordo di sicurezza a lungo termine con gli Stati Uniti. Farlo sarebbe come se il Giappone stipulasse un patto di sicurezza con la Cina mentre usciva dal suo trattato di difesa con gli Stati Uniti. Questo spiega anche perché l’Arabia Saudita abbia firmato nel 2001 un accordo con l’Iran in materia di sicurezza interna che escludeva la collaborazione militare. La massiccia presenza militare americana nella regione ha essenzialmente agito da stabilizzatore per i legami sauditi-iraniani. Che ci siano volute appena tre settimane agli Stati Uniti per prendere a pugni l’esercito iracheno e rovesciare il regime di Saddam Hussein non è passato inosservato a Teheran.

Con una parte intimorita e l’altra rassicurata dalla potenza militare americana, l’Iran e l’Arabia Saudita hanno perseguito politiche prudenti e mantenuto il dialogo ad alto livello. Ali Larijani da solo ha effettuato quattro visite ufficiali in Arabia Saudita per consultazioni con il principe Bandar e il re Abdullah. Il presidente Mahmoud Ahmadinejad ha ricevuto un trattamento da tappeto rosso ed è stato accolto dal re saudita all’aeroporto quando è arrivato a Riyadh nel marzo 2007. La stampa saudita ha salutato la visita di Ahmadinejad come un altro segno dell’approfondimento dei legami tra Iran e Arabia Saudita, e ha fatto riferimento ai due paesi come “nazioni fraterne”.

Tuttavia, l’Arabia Saudita stava diventando più timorosa per la nuova posizione americana in Medio Oriente che per la sua promozione della democrazia liberale. Con un’uscita americana dall’Iraq in attesa entro il 2011, a Teheran è stato assicurato di avere più spazio per espandere la propria influenza e una crescente rete di delegati. L’Iraq non era più uno stato occupato, neutrale o cuscinetto tra Riyadh e Teheran. Invece, si è orientato verso l’Iran su tutte le principali questioni regionali. Anche i gruppi della milizia sciita irachena sono diventati più audaci ed erano liberi di effettuare attacchi di mortaio oltre il confine con l’Arabia Saudita.

Quindi, l’uscita della coperta di sicurezza dell’Arabia Saudita li ha lasciati preoccupati per l’impegno americano a mantenere l’ordine regionale. Questa preoccupazione si è amplificata quando il presidente Barack Obama ha annunciato una nuova strategia per l’Asia orientale, nota anche come Pivot to Asia , nel 2012. Con questo cambiamento, il ruolo centrale degli Stati Uniti in Medio Oriente è stato ulteriormente marginalizzato. L’Iran e l’Arabia Saudita sono stati lasciati a riempire il vuoto. Mentre l’Arabia Saudita si sentiva più vulnerabile con la primavera araba in Bahrain e Yemen, gli interessi iraniani in Siria erano minacciati. Era un ambiente perfetto per loro per tornare a relazioni ostili.

Preferenza condivisa di pluralizzazione e multipolarità

Con il cambiamento dell’ordine internazionale, due rivali regionali si sono trovati di nuovo in modalità di abbinamento negli anni ’20. Oltre a ciò a cui si erano comunemente opposti alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, esiste un ordine alternativo per l’Iran e l’Arabia Saudita che meglio si adatta alle loro ambizioni internazionali di oggi. Riguarda la loro preferenza condivisa per la polarizzazione e la multipolarità del sistema internazionale dove le loro voci possono essere ascoltate o dove possono spostarsi dalla “periferia” della politica internazionale al “centro”.

L’Iran ha deciso di perseguire una politica estera più indipendente più di quattro decenni fa. L’Arabia Saudita ha scelto una strada simile solo di recente. Sebbene Riyad sia stato a lungo un alleato degli Stati Uniti, la sua posizione neutrale sulla crisi in Ucraina, il partenariato strategico con la Cina, le strette relazioni con la Russia, l’esposizione ai BRICS e all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, sottolineano un importante passaggio a un nuovo comportamento equilibrato in un nuovo ordine mondiale dove la Russia e la Cina sono ugualmente importanti.

Inoltre, al di là di una posizione neutrale sulla guerra in Ucraina o di una più stretta collaborazione con Pechino e Mosca, emergono altri paradigmi di politica estera assertivi con più ampie implicazioni regionali. Tra l’altro, le relazioni speciali saudite con gli Stati Uniti sono diventate più fredde. L’opinione ufficiale di lunga data dell’Iran secondo cui la collaborazione con l’Arabia Saudita è soggetta a nuovi accordi nel Golfo Persico che escludono gli Stati Uniti o riducono la dipendenza saudita da Washington non è cambiata. Questo dà a Teheran un motivo per impegnarsi con Riyadh. Data la loro neonata preferenza reciproca per il multipolarismo, inclusa la loro comune obiezione all’ordine internazionale liberale nelle fasi precedenti, le condizioni per un riavvicinamento saudita-iraniano erano già state poste.

La loro polarità corrispondente con le grandi potenze ha accuratamente prefigurato il corso amichevole dei legami Iran-Arabia Saudita negli ultimi 100 anni. È probabile che la natura di questa relazione segua lo stesso schema anche in futuro.