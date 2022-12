Arabia Saudita – Cina: quando Xi Jinping arriva a Ryad

Gli onori e le circostanze sono importanti. Come sono molteplici gli accordi da firmare durante la visita del Presidente cinese Xi Jinping in Arabia Saudita questa settimana, il suo primo viaggio oltre l’Asia orientale e centrale in tre anni.

Senza dubbio, l’accoglienza verso Xi sarà pari a quella di Donald J. Trump quando si recò in Arabia Saudita nel 2017 per il suo primo viaggio all’estero come presidente degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, contrasterà nettamente con la risposta più pessimistica al pellegrinaggio col cappello in mano di Joe Biden nel regno a luglio.

Il tempismo di Xi Jinping e del Principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman è perfetto.

La visita consente agli Stati del Golfo, con l’Arabia Saudita in testa, di diversificare ulteriormente le loro relazioni estere e proteggere i loro interessi mentre il mondo passa da un ordine unipolare a uno bipolare, se non multipolare.

Inoltre, la visita di Xi rafforza la posizione di Bin Salman e del suo regno come leader indiscussi del mondo musulmano.

Come quando Trump era nella capitale non saudita cinque anni fa, Bin Salman ha assicurato che la visita di Xi comporterà colloqui bilaterali e incontri multilaterali con i leader arabi e del Golfo.

Anche se Xi e i leader del Golfo presentano la visita del Presidente cinese come una pietra miliare piuttosto che l’ultimo dei regolari incontri ad alto livello, nessuno dei due cerca di alterare radicalmente l’architettura di sicurezza della regione con gli Stati Uniti come garante.

Anzi.

Pur desiderosi di rafforzare ed espandere le relazioni con la Cina, gli Stati del Golfo vedono la visita di Xi come uno strumento per fare pressione sugli Stati Uniti affinché esplicitino e formalizzino il loro impegno di sicurezza nella regione in un momento in cui l’America ha fatto della Cina e dell’Indo-Pacifico il suo principale preoccupazione strategica e ciò non ha soddisfatto le aspettative della regione.

Parlando tre settimane prima della visita del leader cinese, Anwar Gargash, consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed, ha insistito sul fatto che “la nostra principale relazione di sicurezza strategica rimane inequivocabilmente con gli Stati Uniti… Tuttavia, è fondamentale trovare un modo per garantire che possiamo fare affidamento su questa relazione per i decenni a venire attraverso impegni chiari, codificati e univoci”.

Xi non ha problemi con questa linea. Al contrario, la Cina non è interessata e forse incapace di sostituire militarmente gli Stati Uniti nel Golfo. Quindi, mentre può volere gli Stati Uniti fuori dall’Asia orientale, lo stesso non deve valere per il Medio Oriente.

Ciò consente a Xi e alle sue controparti saudite e arabe di concentrarsi sugli aspetti pratici dei loro incontri.

In cima all’agenda di Xi c’è l’esportazione del suo modello di autoritarismo, che prevede il governo di una sola persona, uno stato di sorveglianza e l’isolamento di Internet. È un modello che piace a uomini come Bin Salman e ai presidenti degli Emirati Arabi Uniti e dell’Egitto Bin Zayed e Abdel Fattah Al-Sisi.

L’appello rimane, anche se la proposta di Xi ha perso un po’ del suo splendore a causa della sua vacillante politica di tolleranza zero contro il Covid-19 che ha rallentato la crescita economica, ostacolato il settore privato del Paese, anch’esso ostacolato da interventi statali punitivi, e ha scatenato una protesta antigovernativa che ha costretto il leader cinese ad abbandonare gli elementi fondamentali del suo sforzo per controllare la pandemia.

Inoltre, i leader mediorientali avranno notato che il firewall cinese non è riuscito a impedire agli utenti di Internet di scoprire che la maggior parte degli spettatori alle partite della Coppa del Mondo in Qatar era smascherata. Né i censori cinesi sono stati in grado di impedire a una valanga di videoclip di proteste a livello nazionale contro le rigide regole del Covid-19 di inondare i social media strettamente sorvegliati del paese.

Inoltre, gli sforzi del Golfo per diversificare le proprie economie e ridurre la dipendenza dalle esportazioni di combustibili fossili si concentrano su un’economia di libero mercato e un settore privato guidato dall’innovazione e dalla creatività piuttosto che sul tipo di capitalismo controllato dallo stato immaginato da Xi.

Ciò non ha impedito alla Cina di far progredire i suoi sistemi di controllo e governance con investimenti e partnership nelle telecomunicazioni mediorientali, nei sistemi di comunicazione aziendale, nella sicurezza informatica e nelle città intelligenti in Paesi che si estendono dal Marocco al Golfo.

Il coinvolgimento cinese va dalla costruzione di sistemi 5G e data center alla fornitura di servizi cloud e allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.

Gli investimenti in tecnologia e trasferimenti di conoscenza consentono alle autocrazie arabe di migliorare le loro capacità di sorveglianza e controllo di Internet.

Inoltre, Paesi come l’Egitto, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno cercato ispirazione nella restrittiva legislazione cinese sulla sicurezza informatica .

Alcuni giorni prima della visita di Xi in Arabia Saudita, il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato un rapporto sulla “cooperazione sino-araba in una nuova era” che, secondo i media cinesi, affermava in modo fuorviante che la Cina “non cerca mai alcun interesse geopolitico”.

La Cina probabilmente intendeva dire che non sta cercando di sfidare a breve la posizione degli Stati Uniti nel Golfo, ma intende essere il principale partner economico e tecnologico della regione, un punto focale della rivalità USA-Cina.

Parlando il mese scorso a una conferenza sulla sicurezza regionale, l’alto funzionario del Pentagono Colin Kahl ha spiegato i limiti alla cooperazione tecnologica tra il Golfo e la Cina che gli Stati Uniti cercheranno di imporre .

“Se i nostri più stretti alleati e partner collaborano troppo a fondo con la Cina dal punto di vista della sicurezza, ciò creerà rischi per la sicurezza per noi. Entrare in determinate reti che creano reali vulnerabilità e rischi informatici per noi. Infrastrutture che generano reali rischi di intelligence per noi e reti che toccano le nostre reti militari che creano rischi reali per noi, o una presenza in determinati paesi che consente la sorveglianza delle nostre forze e di ciò che stiamo facendo in modi che rappresentano una minaccia per noi”, ha affermato Kahl.

Sebbene i progetti 5G cinesi in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e altrove nella regione siano progrediti nonostante le obiezioni degli Stati Uniti, Kahl ha lasciato senza risposta se minacciassero di varcare la sua soglia.

Il rapporto del ministero degli Esteri cinese ha identificato la tecnologia, l’agricoltura e gli investimenti come punti focali della cooperazione economica cinese-araba.

Durante la sua visita, Xi probabilmente si sarebbe anche interessato a contratti di costruzione per la futuristica città di Neom sul Mar Rosso da 500 miliardi di dollari di Bin Salman, oltre al coinvolgimento nello sviluppo di un’industria automobilistica e della difesa saudita.

Da parte sua, l’Arabia Saudita vorrà attrarre investimenti cinesi nel suo settore minerario. Khalid Al Mudaifer, viceministro delle miniere del regno, ha dichiarato di voler raggiungere 170 miliardi di dollari entro il 2030 .

Nel tentativo di sfruttare le tensioni nelle relazioni saudite e potenzialmente tra Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti e l’incertezza sull’affidabilità dell’America come partner per la sicurezza, il rapporto cinese ha affermato che “la Cina ha sempre creduto che non esistesse un ‘vuoto di potere’ nel Medio Oriente e che i popoli del Medio Oriente sono i padroni del futuro e del destino della regione”.

Xi è arrivato nel regno quando un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Washington ha archiviato una causa contro Bin Salman e altri 20 per l’uccisione nel 2028 del giornalista Jamal Khashoggi. La corte ha basato la sua decisione sulla constatazione da parte del governo degli Stati Uniti che il signor Bin Salman godeva dell’immunità sovrana.

In un’altra nota, il rapporto cinese prevedeva che la Cina e il mondo arabo avrebbero continuato a sostenersi reciprocamente nelle politiche antiterrorismo e di deradicalizzazione.

Sottolineando l’antiterrorismo e la deradicalizzazione, il rapporto suggerisce che il silenzio del Golfo e, nel caso dell’Arabia Saudita, l’approvazione della brutale repressione di Xi contro i musulmani turchi nella provincia cinese nordoccidentale dello Xinjiang, riflette un più complesso equilibrio di potere nel Rapporto Cina-Golfo.

In altre parole, l’acquiescenza del Golfo è più che voler semplicemente garantire che la regione rimanga dalla parte giusta della Cina o cercare di proteggere l’autocrazia dalle critiche come sistema politico preferito in entrambe le parti del mondo.

Poiché la repressione prende di mira l’Islam come fede, non solo i musulmani turchi come minoranza, il sostegno del Golfo offre alla Cina l’appoggio musulmano di cui ha assolutamente bisogno, in particolare dall’Arabia Saudita, custode delle due città più sante dell’Islam, La Mecca e Medina. In tal modo, il sostegno rafforza la leva del Golfo nelle relazioni con la Cina.

Allo stesso tempo, la definizione da parte della Cina della repressione come una lotta contro l’estremismo, il terrorismo e il separatismo, legittima la repressione da parte dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti su qualsiasi espressione dell’Islam politico.

Per Gargash, il consigliere diplomatico degli Emirati Arabi Uniti, i legami del Golfo con gli Stati Uniti e la Cina rientrano perfettamente in una cornice. “Le nostre relazioni commerciali guardano sempre più a est, mentre le nostre principali relazioni di sicurezza e investimento sono in Occidente”, ha affermato Gargash.

Il funzionario non ha menzionato legami politici sempre più stretti con la Cina, come nel caso dello Xinjiang o dell’invasione russa dell’Ucraina, ed è qui che le cose potenzialmente si complicano.