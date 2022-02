Il 26 gennaio, ‘Xinhua‘, agenzia di stampa dello Stato cinese, ha diffuso una nota nella quale si informava che «il Consigliere di Stato e Ministro della Difesa nazionale Wei Fenghe ha tenuto colloqui in collegamento video con il vice Ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Khalid bin Salman. Entrambe le parti hanno convenuto che i due eserciti dovrebbero migliorare la cooperazione pratica e rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali». Wei, prosegue la nota, «ha suggerito che i due eserciti dovrebbero mantenere la comunicazione strategica». Khalid bin Salman ha affermato che«la partnership strategica globale tra Arabia Saudita e Cina si sta sviluppando costantementee che la cooperazione militare tra i due Paesi ha prodotto risultati sostanziali». Una dichiarazione molto più che di rito, che tra le righe afferma sostanzialmente che i due eserciti accresceranno la cooperazione strategica.

Uno sviluppo che non fa che confermare che Pechino è sempre più percepita come un importante attore politico e diplomatico nella regione, che sempre più la Cina cresce nel tentativo di sostituire gli Stati Uniti in Arabia Saudita e non solo, in tutto il Medio Oriente, ma in Arabia Saudita e in Iran in modo particolare, essendo i Paesi leader dello scontro Paesi sunniti e Paesi sciiti, e volendo, la Cina, riuscire a strutturare una relazione perfettamente equilibrata,equidistante tra i due blocchi, e occupare il posto che gli Stati Uniti stanno abbandonando in Medio Oriente. Tutto nel contesto di una distensione tra Riyad e Teheran che si stabilizzi in una sorta di Guerra Fredda mediorientale capace di raffreddare l’area, il che è interesse sia di Pechino che di Washington.

In tutto ciò c’è un problema: Pechino sta sostenendo la corsa di Riyad ad armarsi fino ai denti, e senza escludere il nucleare, anzi. L’Arabia Saudita potrebbe diventare l’altra potenza dell’area, dopo Israele (e dopo forse l’Iran), dotata di armi nucleari.

Il 23 dicembre scorso, un report di ‘CNN‘ informava che l e agenzie di intelligence statunitensi hanno elementi per sostenere che «l’Arabia Saudita sta producendo attivamente i propri missili balistici con l’aiuto della Cina».

Si sapeva che Riyad aveva acquistato in passato missili balistici dalla Cina, ma, ‘CNN‘ confermava in quel rapporto che le sue fonti sostenevano che non era mai stata in grado di costruirne uno proprio. «Le immagini satellitari ottenute dalla ‘CNN‘suggeriscono che il Regno sta attualmente fabbricando le armi in almeno un luogo».

Uno sviluppo, commentava la testata, «che potrebbe avere effetti a catena significativi in tutto il Medio Oriente e complicare gli sforzi dell’Amministrazione Biden per frenare le ambizioni nucleari dell’Iran, principale rivale regionale dei sauditi». Il molto più che timore è che ciò rappresenti una accelerazione di nuova corsa missilistica in Medio Oriente, un punto di svolta nella corsa agli armamenti dell’area.

Infatti, i missili balistici sono il mezzo preferito per lanciare un’arma nucleare. «I nuovi missili probabilmente trasporteranno armi convenzionali, dato che l’Arabia Saudita non ha armi nucleari ed è parte del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT)», afferma Julia Masterson, ricercatrice associata presso l’Arms Control Association, «ma Riyad sta cercando di espandere la sua infrastruttura nucleare civile e potrebbe costruire un nuovo impianto di trattamento dell’uranio, noto come Al-Ula, per produrre yellowcake, anche con l’assistenza cinese. L’accordo di salvaguardia del protocollo per le piccole quantità dell’Arabia Saudita con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) è obsoleto e non consentirebbe all’agenzia di ispezionare un impianto di produzione di yellowcake. Riyadh ha negato l’esistenza dell’impianto di Al-Ula, ma qualsiasi attività non sarebbe monitorata dall’AIEA, sollevando così preoccupazioni su potenziali operazioni nucleari segrete».

Per altro, il principe ereditario Mohammed bin Salman aveva dichiarato, nel marzo 2018, che «se l’Iran ha sviluppato una bomba nucleare, seguiremo l’esempio il prima possibile» E costruire missili balistici si adatta bene a quel piano, prosegue Masterson.

«L’Iran riconoscerà sicuramente che questi progressi sauditi rappresentano implicazioni potenzialmente terribili per la sua posizione di difesa. È probabile che Teheran risponda di conseguenza», commenta Trita Parsi, vicepresidente esecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft, uno tra i più autorevoli analisti geopolitici. Così, l’Arabia Saudita sta accelerando la corsa agli armamenti in Medio Oriente. Una dinamica «in corso da decenni e che la politica insulare occidentale ha contribuito ad aprire la strada a questo triste bivio».

L’Arabia Saudita, spiega Parsi, è oggi piena fino all’orlo delle armi più avanzate del mondo. «Un flusso costante di armi, principalmente da Stati Uniti, Francia e Regno Unito, l’ha reso il più grande importatore di armi al mondo. Tra il 2016 e il 2020, il Paese ha ricevuto uno sbalorditivo 11% delle importazioni globali di armi. In effetti, indipendentemente dal fatto che sia in stato di guerra o di pace, la risposta preferita dell’Arabia Saudita a qualsiasi sfida geopolitica sembra essere uno shopping sfrenato militare». Importante il raffronto con l’Iran. «In netto contrasto, le importazioni totali di armi dell’Iran nello stesso periodo ammontavano a un irrisorio 0,3% del totale globale. Tra il 2015 e il 2020, la spesa militare annuale dell’Arabia Saudita ha oscillato tra quattro e otto volte quella dell’Iran». E «anche in termini di qualità, la superiorità aerea dell’Arabia Saudita sull’Iran è a dir poco ultraterrena».

«Le opzioni dell’Iran per proteggere il suo spazio aereo sono fortemente limitate. A causa principalmente delle sanzioni, il Paese può solo sognare di acquisire gli avanzati sistemi di difesa aerea e aerea statunitensi ed europei che hanno inondato gli arsenali sauditi. Inoltre, le sanzioni hanno reso estremamente difficile per l’Iran importare o produrre i pezzi di ricambio necessari per mantenere operativa la sua vecchia flotta di aerei militari. Ma mentre l’Iran fatica a mantenere a galla la sua flotta di aerei, tra il 2016 e il 2020 l’Arabia Saudita è stata in grado dirafforzarsi costantemente le sue capacità di attacco a lungo raggio aggiungendo 91 aerei da combattimento dagli Stati Uniti e 15 dal Regno Unito alla sua forza aerea già sovradimensionata. Durante questo periodo, ha anche acquistato 14 sistemi di difesa aerea aggiuntivi. Verso la fine del 2020, gli acquisti di armi di Riyadh includevano anche sette sistemi missilistici antibalistici statunitensi. Ancor prima di questi recenti acquisti folli, Anthony H. Cordesman, analista militare senior con accesso alla leadership saudita, ha osservato che “l’equilibrio aereo nella regione favorisce in modo decisivo” gli Stati Uniti e i Paesi arabi del Golfo Persico, che godono di un “vantaggio decisivo in termini di qualità e quantità di missili aria e terra-aria”». E Cordesman aggiunge: «i principali punti deboli che aiutano a spiegare l’enfasi dell’Iran sulle forze missilistiche risiedono nella sua mancanza di moderna potenza aerea e missili terra-aria».

«Un programma operativo di missili balistici saudita in grado di sopraffare l’Iran con un gran numero di missili lanciati in breve tempo rafforzerà probabilmente la determinazione di Teheran ad espandere ulteriormente il suo programma missilistico e rifiuterà le richieste occidentali di frenare, o addirittura colloqui, sul suo programma di missili balistici», prosegue Trita Parsi. «Se le prospettive di un accordo per limitare i missili iraniani sembrano oggi cupe, è in parte grazie alle politiche occidentali che hanno portato a un enorme squilibrio di armi e tecnologia nel Golfo Persico contro l’Iran. Per più di quattro decenni, un’ossessione monomaniacale per l’Iran ha spinto i successivi governi europeo e statunitense a coccolare rivali e nemici di Teheran con le armi, quasi al punto di saturazione, negando contemporaneamente all’Iran le rudimentali capacità di difesa. Questo approccio irregolare è ormai una tradizione consolidata iniziata con la guerra Iran-Iraq (1980-1988)»

«Se non fosse stato per la sproporzionata disparità nell’approccio occidentale durante la guerra, gli iraniani potrebbero non essere mai stati spinti a costruire i propri missili balistici. E senza un programma missilistico iraniano avanzato, i sauditi potrebbero non aver mai sentito il bisogno di costruire un programma missilistico che sovvenzioni immediatamente l’industria bellica cinese e faciliti una corsa agli armamenti balistici mediorientale che mina gli obiettivi di non proliferazione stabiliti da Washington e dai suoi alleati occidentali».

L’ingresso di Pechino in questo scenario è, secondo Anchal Vohra, editorialista di ‘Foreign Policy‘. «l’espressione di come la politica cinese nei confronti del Medio Oriente sia cambiata radicalmente sotto il Presidente cinese Xi Jinping».

«Tradizionalmente, Pechino era stata cauta nel rimanere invischiata in una regione che uno studioso cinese una volta descrisse come un ‘caotico e pericoloso cimitero che seppellisce imperi’. Ma nel 2014 Xi ha promesso di raddoppiare gli scambi con la regione entro il 2023. La Cina è diventata il più grande importatore di greggio, con quasi la metà proveniente dal Medio Oriente, ed è emersa come il più grande partner commerciale della regione negli ultimi anni».

«La Cina ha, lentamente ma costantemente,ampliato la sua impronta sulla sicurezza, anche se insiste a presentarsi come un partner di sviluppo nella regione colpita dalla crisi», sta costruendo strade, scuole, centri sanitari, insomma, infrastrutture in cambio di petrolio e gas. «È vero che la Cina ha bisogno di petrolio per i suoi mercati in crescita e la sua numerosa popolazione, ed è ragionevole che la Cina voglia proteggere le rotte di approvvigionamento marittimo che teme che gli Stati Uniti avversari possano bloccare se decidesse di farlo. È anche noto che Pechino desidera espandere i propri interessi commerciali in Medio Oriente attraverso la Belt and Road Initiative, il progetto preferito di Xi per fare della Cina il motore della futura globalizzazione. Il Medio Oriente si trova al crocevia tra Asia, Africa ed Europa ed è cruciale per l’espansione economica della Cina. Ma questi obiettivi, apparentemente innocui e orientati al business, fanno parte di una strategia più ampia. L’obiettivo finale è quello di affermare la Cina come potenza mondiale, il suo posto legittimo, secondo Xi. La Cina intende rovesciare il predominio degli Stati Uniti in Medio Oriente e ritagliarsi un’area sotto l’influenza di Pechino,non solo per garantire il proprio fabbisogno energetico o far crescere le proprie attività, ma anche per promuovere la propria ideologia politica».

Secondo Anchal Vohra, la Cina «ha esteso la sua portata diplomatica e ha marciato su un progetto molto più insidioso: sostenere i dittatori regionali e gli autoritari per garantire loro credibilità e, a sua volta, cercare la legittimità per il proprio regime autoritario a partito unico».

«Sun Degang, specialista in affari mediorientali presso l’Università di Fudan, ha scritto che la Cina ha offerto la pace dello sviluppo rispetto al concetto occidentale di ‘pace democratica‘ in Medio Oriente».

«Shaojin Chai, uno scienziato politico dell’Università di Sharjah, ha detto a ‘ForeignPolicy‘ che la Cina è fiduciosa che il suo approccio allo sviluppo sia più popolare della diplomazia occidentale dei “valori e della pace democratica” in Medio Oriente. “Sulla base della filosofia politica cinese e della mentalità delle élite dominanti, solo lo sviluppo e la prosperità economica possono portare pace, civiltà e buon governo”, ha affermato».

«Decenni di guerre, spargimenti di sangue e politiche statunitensi fallite in Medio Oriente, così come il ritiro dalla regione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, hanno reso la narrativa cinese attraente per molti arabi», afferma Anchal Vohra.

A metà gennaio, i ministri degli esteri di sei Paesi della regione -Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Bahrain, Turchia e Iran- nonché il Segretario Generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) sono stati in visita ufficiale nella provincia cinese di Wuxi. Dopo tale visita, il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha rilasciato una dichiarazione promuovendo la Cina come una grande potenza con un approccio alla regione drammaticamente diverso da quello degli Stati Uniti. Il Medio Oriente, secondo Wang, soffre «di disordini e conflitti di lunga data dovuti agli interventi stranieri… Crediamo che i popoli del Medio Oriente siano i padroni del Medio Oriente. Non c’è ‘vuoto di potere’ e non c’è bisogno di‘patriarcato dall’esterno‘».

Jonathan Fulton, assistente professore di scienze politiche alla Zayed University negli Emirati Arabi Uniti, studioso delle relazioni della Cina con il Medio Oriente, ha affermato: «Gli Stati Uniti sembrano senza timone in Medio Oriente e l’Europa non parla con una sola voce di politica estera. La Cina ha molto da offrire e l’attenzione all’economia e allo sviluppo piuttosto che alla politica è attraente».

Alcuni analisti sostengono che il ruolo in termini di sicurezza della Cina è ancora limitato. Secondo Julien Barnes-Dacey, direttore del programma per il Medio Oriente e il Nord Africa presso l’European Council on Foreign Relations, questo potrebbe cambiare. «La Cina potrebbe essere trascinata in un ruolo regionale più ampio per proteggere i suoi interessi fondamentali, e questo probabilmente includerà un ruolo di sicurezza rafforzato». Altri affermano che anche il suo attuale ruolo limitato è altamente destabilizzante. Sia l’Iran che l’Arabia Saudita sono partner strategici globali della Cina. «La Cina potrebbe influenzare entrambi contro il nucleare, ma sceglie invece di nutrire il loro appetito e giustifica la sua assistenza militare come benigna, creando semplicemente un equilibrio di potere nella regione».

In effetti, la Cina sta esacerbando la corsa agli armamenti in una regione già instabile e guadagnando dalla rivalità. L’espansione del programma missilistico saudita renderà ancora più difficile per gli Stati Uniti limitare il programma missilistico iraniano e offrirgli una scusa per tenerlo fuori discussione nei negoziati futuri.

E non è soltanto la relazione con Riyad e Teheran che Pechino sta conducendo in maniera sempre più approfondita. Anche con gli Emirati Arabi Uniti è in corso da tempo una collaborazione profonda e strutturata che dimostra chiaramente come il livello di influenza americana nel Golfo sia in discesa. Pechino «sembra incunearsi: cercare di creare e sfruttare lo spazio tra gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner in MENA», afferma Jonathan Fulton, analista senior dell’Atlantic Council. «Ciò è coerente con il comportamento cinese in altre regioni, come l’Asia e l’Europa. Pechino vede la rete di alleanze globali di Washington come una minaccia, quindi avrebbe senso che la Cina cercasse di interromperle ove possibile. Nel Golfo, è un’indicazione allarmante di quanto si siano deteriorate le relazioni USA-Cina. Gli interessi regionali centrali di entrambe le potenze sono altamente compatibili: vogliono una continua libertà di navigazione, uno status quo regionale stabile e che l’energia del Golfo continui a fluire verso i mercati globali. Se Washington e Pechino potessero rimettere in carreggiata le loro relazioni bilaterali -una grande domanda dato il clima politico in entrambi i Paesi- il Golfo potrebbe essere una regione in cui questa convergenza di interessi si traduce in un coordinamento politico per risolvere le molte questioni urgenti che influenzano eventi ben oltre le sue sponde. In caso contrario, il rischio di una grande concorrenza di potere potrebbe destabilizzare ulteriormente un ordine regionale traballante».

Secondo Madawi al-Rasheed, visiting professor presso il Middle East Institute della London School of Economics «Sembra che Riyad sia diventata irrilevante poiché gli Stati Uniti si sono disimpegnati in tutto il Medio Oriente». «Alivello internazionale, l’Arabia Saudita non è riuscita a rivendicare il ruolo fondamentale a cui era abituata prima che il principe ereditario Mohammed bin Salman (MBS) salisse al potere. Il 2021 ha portato una serie di delusioni per Riyad, insieme alla consapevolezza che non è più l’unica potenza su cui fanno affidamento i suoi alleati occidentali per controllare il mondo arabo e musulmano». E l’emarginazione dell’Arabia Saudita è destinata a continuare, «senza alcuna indicazione che tornerà al suo ruolo fondamentale come Stato cliente degli Stati Uniti che facilita gli interessi americani nella regione. Altri Stati più piccoli hanno dirottato questo ruolo, vale a dire Emirati Arabi Uniti e Qatar, oltre agli alleati di lunga data degli Stati Uniti Israele, Marocco,Giordania ed Egitto».

Per quanto riguarda il Qatar, alleato dell’Iran (alleanza che ha pagato con un blocco di quattro anni, ordinato dall’Arabia Saudita, che ha isolato l’emirato per via aerea, terrestre e marittima da Bahrain, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti), lunedì il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato alla Casa Bianca lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani e di fatto ha designatoil Qatar come uno dei principali alleati non NATO. Biden e Tamim hanno discusso di come il Qatar potrebbe fornire più del suo abbondante gas naturale all’Europa nel caso in cui il Presidente russo Vladimir Putin decidesse di chiudere il rubinetto in risposta a possibili sanzioni USA/UE sulla crisi ucraina. Il fatto che Tamim stia prendendo pubblicamente in considerazione l’idea di intervenire in aiuto degli USA nel suo scontro con la Russia significa che il Qatar è pronto ad espandere la sua influenza geopolitica oltre il Medio Oriente. L’ analista di Eurasia Group Sofia Meranto afferma che «il Qatar ha molto da guadagnare dall’essere chiamato aiuto dagli Stati Uniti per affrontare le questioni energetiche in Europa». Segnala la «capacità e l’ambizione dell’emirato di svolgere un ruolo fuori misura nella geopolitica».

«Sembra che il principe ereditario non sia più il benvenuto a Washington, né in nessun’altra piattaforma internazionale in cui gli Stati Uniti abbiano preso il comando», afferma Madawi al-Rasheed. «Questo non significa necessariamente che MBS sarà snobbato per sempre. Gli Stati Uniti continuano ad avviare un impegno selettivo con l’Arabia Saudita, e vogliono assicurarsi che il petrolio saudita continui a fluire in quantità abbondanti, per evitare che i prezzi del petrolio continuino a salire, minando così la ripresa economica occidentale». Certo è che in questo momento, nel Paese e nell’area del Golfo, Pechino ha grosse possibilità di scansare gli Stati Uniti e di far esplodere insieme alla Guerra Fredda mediorientale anche una nuova corsa agli armamenti, nucleare compreso. Se poi questo possa comportare seri negoziati tra Stati Uniti e Russia pronti ad aprire un dialogo con la Cina per ripensare politiche e accordi sul nucleare, è auspicabile, ma in pochi sono pronti a crederci, almeno non a breve.