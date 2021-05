Loro si definiscono palestinesi-israeliani, Israele li chiama arabi palestinesi, qualche volta ci si riferisce a loro definendoli gerosolimitani, nel senso di arabi nativi di Gerusalemme.

Sono stati al centro, nelle scorse settimane, della vicenda dell’annullamento delle elezioni palestinesi con il pretesto del rifiuto (per altro non esplicitamente dichiarato) di Israele di consentire il voto nella Gerusalemme Est occupata. Da qualche giorno sono balzati sotto i riflettori internazionali perchè sono una delle due parti protagoniste degli scontri comunitari, l’altra parte sono gli ebrei israeliani. Lo scontro tra arabi e ebrei, nelle città miste arabo-ebraiche, è divenuto il secondo fronte della guerra in atto tra Israele e Hamas, un vero e proprio conflitto etnico-religioso, secondo gli osservatori, motivo di grave preoccupazione, per il presente e per gli strascichi che lascerà nel futuro.

Dunque, chi sono arabo israeliani o palestinesi israeliani?

Sono i discendenti di 160.000 palestinesi rimasti sulla loro terra dopo la creazione dello Stato ebraico, nel 1948. Sono circa il 20% della popolazione di Israele, circa 1,9 milioni di persone.

Formalmente Israele non li discrimina, nei fatti sono discriminati.

In seguito alla fondazione di Israele, nel 1948, spiega Maha Nassar, docente presso la School of Middle Eastern and North African Studies, all’Università dell’Arizona, «i funzionari statali cercarono di coltivare un senso di lealtà tra la minoranza di palestinesi che rimase nella loro patria. Faceva parte di un più ampio sforzo israeliano per isolarli dalla stragrande maggioranza dei palestinesi che sono fuggiti o sono stati espulsi dallo Stato di recente costituzione».

Questi arabi israeliani hanno vissuto sotto il governo militare fino al 1966 senza poter avere contatti con i propri famigliari che vivevano nei campi profughi. «La maggior parte di loro ottenne la cittadinanza israeliana nel 1952, ma dovettero affrontare una serie di leggi discriminatorie che negavano loro l’accesso alla loro terra, limitavano le loro opportunità economiche e limitavano i loro movimenti. Mentre potevano votare, formare partiti politici e detenere cariche pubbliche», infatti hanno diritto di voto e detengono 12 dei 120 seggi in Parlamento, per quanto nessun partito arabo abbia mai preso parte a un governo di coalizione dalla creazione di Israele, « un’estesa sorveglianza governativa -e la punizionedi coloro che criticavano lo Stato- creavano un clima pervasivo di paura tra questi cittadini palestinesi di Israele».

A differenza dei loro omologhi ebrei, gli arabi israeliani non prestano il servizio militare. Solo 130.000 drusi, un movimento minoritario dell’Islam sciita, sono obbligati per legge a scontare tre anni sotto la bandiera israeliana.

«La discriminazione e lo svantaggio economico continuano ancora oggi», prosegue Nassar, che si addentra nei dettagli della discriminazione in atto. «Le città e i villaggi palestinesi in Israele devono far fronte alla carenza di alloggi e al sottosviluppoeconomico. Le pratiche di assunzione che richiedono ai candidati di un lavoro di vivere in determinate aree o di aver prestato servizio militare -cosa che fanno pochissimi cittadini palestinesi– finiscono per spingere i palestinesi a lavori precari a basso salario».

«Sebbene la discriminazione diretta sull’abitazione sia vietata dai tribunali, le comunità ebraiche spesso istituiscono comitati di ammissione che limitano effettivamente il numero di cittadini palestinesi che vivono nelle città a maggioranza ebraica. Questa segregazione de facto si riflette anche nel sistema scolastico israeliano. Gli studenti delle scuole statali arabe ricevono meno fondi pro capiterispetto a quelli della maggioranza delle scuole statali ebraiche. Inoltre, i cittadini palestinesi sono soggetti alle politiche ‘stop and perquis‘ della Polizia. E i professionisti affrontano forme quotidiane di razzismo da parte di alcuni colleghi ebrei israeliani che sono sorpresi dal loro livello di istruzione».

In fatto di abitazioni -non è un caso che tra le gocce che hanno fatto traboccare il vaso e hanno condotto alla guerra in corso via sia la battaglia legale che vede protagonisti un gruppo di famiglie palestinesi che vivono nel quartiere di Sheikh Jarrah, nella zona Est di Gerusalemme, e che i coloni ebrei pretendono di sfrattare dalle loro case per rientrare in possesso di tali proprietà che rivendicano come loro – l’espropriazione sistematica delle case e dei terreni dei palestinesi a Gerusalemme est, dal 1967, è una delle umiliazioni che più brucia sulla pelle degli arabi israeliani, tanto che i funzionari di Hamas ne hanno fatto una bandiera, rivendicandola come una forma di pulizia etnica. Espropriazione -anche con modalità diverse- alla quale ovviamente corrisponde l’appropriazione da parte degli ebrei.

Una delle modalità è la confisca da parte delle autorità israeliane di terreni nei comuni arabi per ospitare immigrati ebrei da tutto il mondo.

Altra modalità è la battaglia legale di ebrei che rivendicano la proprietà di case e terreni che erano ebraici prima del 1948. Alla fondazione dello Stato d’Israele, nel 1948 Gerusalemme Est passa sotto il controllo della Giordania, che alcuni anni dopo qui fece insediare alcune famiglie di sfollati palestinesi, delle centinaia di migliaia fuggite ai combattimenti, con la promessa di riconoscere loro la proprietà sulle abitazioni costruite. Con la Guerra dei Sei Giorni, nel 1967, Israele occupò la parte orientale della città e successivamente ne dichiarò l’annessione. Con la sovranità israeliana, gli ebrei hanno rivendicato la proprietà dei terreni, forti di una legge del 1970 che permette loro di reclamare beni a Gerusalemme Est che erano ebraici prima del 1948; una prerogativa che i palestinesi non possono invocare rispetto a proprietà detenute in altre parti di Israele, andate perdute durante la guerra del 1948.

La modalità di espropriazione/appropriazione più nota è quella degli insediamenti. «La costruzione e l’espansione degli insediamenti israeliani, specialmente dentro e intorno a Gerusalemme Est, è una strategia deliberata», affermano i politologi Tristan Dunning e Martin Kear. «Questo non viene fatto solo per appropriarsi della terra palestinese, ma per alterare i dati demografici dell’area e impedire l’istituzione di una Palestina sovrana con Gerusalemme est come capitale.

Israele rivendica in maniera esclusiva Gerusalemme -sede dell’antico Monte del Tempio, il luogo più sacro del giudaismo- come sua eterna capitale indivisa. L’espropriazione dei palestinesi a Gerusalemme est e altrove in Cisgiordania non è una novità. In effetti, l’espulsione dei palestinesinelle aree ora ampiamente riconosciute come i confini ufficiali dell’autodeterminato Stato ebraico di Israele era necessaria per stabilire una maggioranza ebraica. Il 14 maggio 1948, i leader sionisti dichiararono unilateralmente l’indipendenza dello Stato di Israele, scatenando la prima guerra arabo-israeliana. Durante la guerra, più di 400 villaggi e città palestinesi furono spopolati e cancellati per far posto alle moderne città ebraiche. Questo sabato segna al-Nakba, o la ‘catastrofe’, per i palestinesi. È il giorno del lutto per la perdita della Palestina storica e l’espulsione di oltre 700.000 palestinesi dalla loro patria ancestrale. Questo processo è continuato in tutta Gerusalemme Est e in Cisgiordania dalla loro occupazione nel 1967. Ora ci sono più di 5 milioni di profughi palestinesi registrati presso le Nazioni Unite, quasi un terzo dei quali vive in campi profughi.

La situazione dei rifugiati palestinesi rimane una questione particolarmente controversa per le due parti. Una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 affermava il diritto dei rifugiati di tornare nelle aree conquistate da Israele nel 1948-49.

E nel 1967, una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite richiedeva il ritiro delle forze israeliane dai territori catturati durante la Guerra dei Sei Giorni.

L’annessione israeliana di Gerusalemme Est e le sue attività in corso da coloni in Cisgiordania contravvengono al diritto internazionale umanitario. Inoltre, non sono riconosciuti dalla stragrande maggioranza della comunità internazionale, con la notevole eccezione degli Stati Uniti sotto l’Amministrazione Trump.

Tuttavia, l’espropriazione palestinese continua ancora oggi con oltre 600.000 coloni israeliani che ora vivono in Cisgiordania e Gerusalemme est.

La continua occupazione israeliana di questi territori, insieme all’appropriazione della terra palestinese, sono tra le cause principali del conflitto tra le due parti», affermano Dunning e Kear.

«I cittadini palestinesi di Israele hanno protestato contro queste condizioni sin dalla fondazione dello Stato», afferma Maha Nassar. «Nel 1964, il gruppo nazionalista arabo Al-Ardchiese ‘una giusta soluzione per la questione palestinese … in conformità con i desideri del popolo arabo palestinese’. In risposta, il governo israeliano ha bandito il gruppo e arrestato i suoi leader con l’accusa di mettere in pericolo la sicurezza dello Stato».

Nell’ottobre 2000, afferma Nassar, migliaia di cittadini palestinesi si sono radunati nelle città palestinesi e nelle città miste in tutto Israele a sostegno dei palestinesi nei Territori occupati, durante la seconda intifada palestinese. «Le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso 12 cittadini palestinesi di Israele che protestavano disarmati e ne hanno arrestati oltre 600, minando l’idea che i cittadini palestinesi potessero raggiungere la piena uguaglianza in Israele.

Da allora, Israele ha lanciato diverse iniziative di sviluppo economico e di servizio civile volte a integrare i cittadini palestinesi nello Stato. Ma queste iniziative non hanno fatto molto per alleviare la discriminazione che i cittadini palestinesi devono ancora affrontare».

Discriminazioni che sono ben fotografate dalla situazione sociale. La metà delle famiglie arabo-israeliane vive al di sotto della soglia di povertà, contro un quinto delle famiglie israeliane, secondo l’Euro-Mediterranean Human Rights Network. Il tasso di disoccupazione degli uomini arabi israeliani è il doppio di quello degli uomini ebrei, mentre il tasso delle donne arabe israeliane è tre volte superiore a quello delle donne ebree. Le città arabe israeliane ricevono molto meno fondi pubblici per lo sviluppo rispetto ai comuni ebraici.

In una sentenza storica pubblicata nel luglio 2000, la Corte Suprema israeliana ha riconosciuto che la minoranza araba è stata vittima di discriminazione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

Se il 20% della popolazione dello Stato di Israele saranno arabi israeliani o palestinesi israeliani probabilmente sarà più chiaro quando la guerra Israele – Hamas e soprattutto lo scontro etnico-religioso in atto usciranno dalle cronache.