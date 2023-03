Appello delle donne arabe a conquistare i diritti negati

“Saluto tutte le delegate e i delegati che sono qua per dare una prospettiva alle donne non solo tunisine o arabe, ma a tutte coloro che lottano ogni giorno nel mondo per i loro diritti da conquistare o negati. Qualsiasi vittoria nel campo dei diritti è necessaria per creare una società internazionale più equa, sostenibile e solidale”. Così si è espressa nel corso del suo intervento l’attivista per i diritti umani Olfa Hamdi, che più degli altri ha dato l’idea della consapevolezza che le donne arabe dei paesi più avanzati, come la Tunisia, hanno dei diritti civili e umani da difendere o riaffermare. Il suo intervento si è svolto in occasione del seminario ‘Woman Empowerment’ legittimazione femminile nei giorni scorsi a Djerba, e ha visto la partecipazione sia di donne del mondo africano, che di altri continenti per un confronto sulle problematiche di genere.

Il giovane Marco Staderini, esperto di relazioni internazionali (Laurea alla Cesare Alfieri di Firenze), era uno dei pochi italiani partecipanti al seminario tunisino che ha visto la partecipazione di varie associazioni, tra i cui i Rotary International e sponsor quali l’istituto ATB. A lui, chiedo innanzitutto chi erano, quante e da dove provenivano le partecipanti a questo meeting internazionale.

“Nella Serata di venerdì 3 marzo presso il salone delle feste del “Casino di Djerba” ero presente alla Conferenza patrocinata dal Rotary International dal titolo “Women Empowerment” in cui è stato affrontato il tema della Legittimazione Femminile a livello internazionale al quali hanno partecipato donne di varie nazionalità provenienti da più di 80 paesi oltre al Marocco e la Tunisia anche la Nigeria, gli Stati Uniti e il Messico. In totale 150 ospiti stranieri e 150 tunisini presenti. Le donne costituivano la maggioranza delle presenze, tutte vestite in abiti occidentali e senza velo, curiose di ascoltare e intervenire concretamente sultema della creazione di un vasto movimento d’opinione checoinvolga la società civile e politica, attraverso una campagna di azione internazionale al centro della quale porre la tematica di genere che accomuna tutte le etnie e comunità mondiali. Gli interventi delle donne che avvenivano nella sala erano in modalità mista: una parte in presenza e una parte a distanza tramite piattaforme telematiche”.

Che cosa ti ha più colpito di questo incontro durato alcuni giorni e da quali esigenze nasce questainiziativa?

“La conferenza si è aperta con i saluti della presidente Rania Anchour che è una ragazza studiosa di Ingegneria gestionale a Tunisi Presso l’istituto ISG, lei stessa ha contribuito a organizzare i lavori. Inaugurando la conferenza ha spiegato che le tematiche che verranno affrontate sono il punto di partenza per la creazione di un “cantiere” che si ponga come avamposto nella valorizzazione delle coscienze riguardo ai diritti femminili. La sensazione che ho avuto è stata quella di avere intorno a me varie donne vestite all’occidentale e con i miei stessi interessi e con cellulari e accessori in uso in tutto il mondo. Dopo l’introduzione di Rania, la scena è stata segnata dall’intervento di Olfa Hamdi, l’attivista tunisina per i diritti umani ed ex Amministratrice delegata di Tunisair , locale compagnia aerea di bandiera. Olfa Hamdi che si è collegata da remoto . ha raccontato la sua esperienza di studi : dalla selezione al concorso di accesso all’Ecole Centrale de Lille, dopo aver conseguito il diploma al prestigioso Lycée Pilote Bourguiba e al Louis Le Grand di Parigi. Ha continuato i suoi studi negli Stati Uniti per conseguire una laurea in ingegneria edile e gestione dei progetti e in risoluzione alternativa delle controversie tra settore pubblico e privato. Dopo aver completato con successo i suoi studi negli Stati Uniti, Olfa Hamdi ha lavorato in diversi settori, come quello farmaceutico, chimico, minerario e petrolifero fino ad approdare nel 2015 alla omonima compagnia aerea di bandiera nella veste di prima donna a dirigere la compagnia, vista come una conquista importante per la donne a livello tunisino ma anche internazionale. Insomma, una vera leader con un significativo back ground? Direi di sì. Durante il suo intervento, Olfa ha illustrato il ruolo economico delle tunisine e dei tunisini residentiall’estero nello sviluppo locale. Essi occupano un posto importantenel mondo , anche se rappresentano un piccolo stato in confronto ad altri grandi stati , stanno contribuendo in termini di ritorno economico e culturale allo sviluppo dell’economia nazionale e alla conservazione dell’immagine dinamica della Tunisia all’estero. Olfa è coinvolta nell’azione del Centro comunitario tunisino come segretaria generale, e in tale veste ha avuto l’opportunità di scoprire da vicino i diversi aspetti delle relazioni tunisino-americane. In questo contesto, ha affermato che gli Stati Uniti hanno sempre attribuito una particolare importanza alle relazioni di partenariato con la Tunisia. Dopo la rivoluzione, questi legami di amicizia e cooperazione tra i due Paesi hanno continuato a rafforzarsi . Oggi, ha detto, i tunisini occupano un posto importante negli Stati Uniti, anche se rappresentano solo l’1% della comunità tunisina all’estero, e questo grazie al loro contributo allo sviluppo dell’economia nazionale e alla conservazione dell’immagine della Tunisia all’estero. Immagine che Olfa vuole portare all’interno della società tunisina attraverso la creazione di un movimento di tutela dei diritti civili e per l’emancipazione delle donne del suo paese che ancora oggi non possono ambire a divenire come lei“.

Ciò significa che anche in Tunisia, Paese che vanta dal ’56 una tradizione democratica ( si pensi all’esperienza di Bourghiba) e rapporti stretti, economici, politici, culturali, con l’Europa e in particolare con l’Italia, vi è il rischio del ritorno ad un’oscurantismo strisciante che colpisce sopratutto i diritti delle donne? Qual’è la situazione?

“Sì, è ancora vivo il ricordo – come si è potuto vedere da un video proiettato in sala- delle politiche portate avanti da Habib Bourghiba, ovvero colui che portò avanti le istanze di autodeterminazione e dichiarò l’indipendenza dalla Francia nel 1956, introducendo alcune riforme contenute nel famoso Codice sullo Status Personale, concedendo importanti diritti in campo civile e femminile, come il divorzio, un unicum nel mondo arabo e anche nel mondo occidentale. Ciò attraverso la “revisione” delle leggi shariatiche adattandole al laicismo di stampo franco/occidentale. Queste riforme furono in seguito portate avanti dai sucessivi governi e accettate dalla società : la stessa Olfa Hamdi si considera islamica ma con idee di stampo progressista.Questi valori però sono stati interrotti dal crescente malessere economico e sociale che si è accentuato a seguito della “guerra al terrore” praticata a seguito degli attentati terroristici del 2001 che ha acuito verso la fine del primo decennio degli anni 2000 lo scatenarsi della crisi economica globale post- fallimento Lehman Brother e il conseguente aumento del prezzo delle materie prime e che ha portato nel 2010 alla rivoluzione dei gelsomini contro il regime in carica all’epoca. Ma a questa involuzione, il nascente movimento femminista oppone la propria volontà di affermazione dei propri valori, utilizzando nuove forme di comunicazione e relazione, come i “Social network”, fino a quel momento poco diffusi, su cui le delegate al convegno hanno posto l’accento”.

Oltre alle tematiche di genere quali altri temi sono stati trattati?

“Uno fra tutti, il tema della disoccupazione dei giovani soprattutto diplomati e laureati quale motore insurrezionale aggravato dalla crisi economica internazionale. Infine, la causa scatenante, la rivolta seguita all’aumento del prezzo del pane ad un aumento globale del prezzo del grano dovuto a fenomeni atmosferici avversi. Il terzo capitolo, trattato riguarda ha riguardato la crisi del processo democratico seguito alla caduta di Ben Alì del 2011, segnato da un aumento di consensi dei partitiislamici. Tuttavia, con la formazione di un’Assemblea costituente che portò alla stesura di nuovo testo costituzionale ispirandosi ai valori democratici occidentali, notevole fu il contributo delle donne. Ma il processo costituente si è di fatto rallentato per la tensione tra chi chiedeva un regresso nel campo dei diritti civili (partiti islamici) e chi invece ne chiedeva un’estensione (partiti laici). In questo contesto le donne hanno avuto un ruolo nella redazione degli articoli costituzionali riguardanti l’ottenimento e la conferma dei loro diritti, anche grazie alla numerosa presenza parlamentare femminile. Il testo costituzionale finale quindi è stato il frutto di un compromesso tra le parti politiche”.

A questo meeting internazionale vi erano rappresentanti di altre parti dell’Africa più colpite dall’assolutismo repressivo islamico e dalle condizioni di sfruttamento economico ed energetico?

“Sì, e tra i partecipanti al convegno degno di nota è l’intervento di una rappresentante della Nigeria che nel suo lungo intervento dedicato al suo paese è emersa la sua volontà di assistere le donne attraverso campagne di sensibilizzazione e protezione che sono vittime di soprusi violenze, tratta e mobbing. Con l’illusione di ottenere un lavoro dignitoso, la donna nigeriana viene fatta schiava e assoggettata alla figura maschile spesso finendo nelle maglie di trafficanti e criminali. Questa ragazza ha proposto che tutte le donne siano incluse in un progetto che coinvolga l’associazionismo locale e internazionale con progetti di collaborazione del terzo settore attraverso e la creazione di reti diprotezione per donne, progetti che consentano di valorizzare le loro capacità lavorative e istruttive per il loro reinserimento e la loro riqualificazione sociale. Una delle leve su cui agire è l’istruzione femminile che già crescendo e portando con se dei benefici in termini di sviluppo economico e sociale. “ La donna – ha detto – è fatta per essere complementare all’uomo grazie alla sua capacità di avere un esplosione di idee positive per la società utile ai fini di una sorellanza internazionale.”

Marco, hai accennato alla Twitter Revolution, quali gli strumenti di lotta per l’emancipazione e la riaffermazione dei diritti calpestatati o minacciati?

“Bisogna notare che la rivoluzione dei Gelsomini e il fenomeno delle primavere arabe si sono introdotte delle novità nei mezzi di mobilitazione della società civile, quali l’uso dei social network. Queste reti di condivisione e mobilitazione si configuravano in una nuova visione delle modalità di protesta in cui si propagavano idee e notizie in tempo reale segnando una più pervasiva comunicazione tra mondo reale e virtuale. Questi social network, sono stati complementari alla visione di nuove televisioni libere con un ruolo importante di trasmissione di quella rabbia, quel desiderio di libertà e di riscatto che ha costituito la vera spina dorsale della rivoluzione. Per comprendere la Tunisia dell’inizio del 2008, è importante soffermarsi sulla questione dei legami fra Internet e rivoluzione. Il bilancio delle vittime della Rivoluzione Tunisina detta dei Gelsomini dal 17 dicembre 2010 al 14 gennaio 2011 fu di 284 morti e più di 500 feriti. e la prima a portare alle dimissioni di un dittatore di lunga data, distruggendo lo status quo che aveva governato nel mondo arabo per decenni. La popolazione tunisina ben istruita ed esperta di Internet è oggi alta, almeno per gli standard arabi. Nel 2009, la Tunisia segnalò più di 350.000 di utenti Internet nel paese, un tasso di penetrazione del 34% e il più alto nella regione al di fuori del Golfo. Secondo quanto riferito, c’erano 414.000 abbonamenti alla banda larga e a dicembre 2011 circa il 20% dei tunisini aveva un profilo Facebook. La Tunisia si guadagnò la fama degli analisti occidentali come un esempio di “rivoluzione di Twitter”, simile a quella avvenuta prima in Moldavia e Iran nel 2009. Buona parte delle persone che furono in particolar modo attive in politica al tempo della rivoluzione era composta da blogger o giornalisti online,. Ad esempio, si parla di casi di censura come l’episodio avvenuto al blogger tunisino Infor Assabil, arrestato nel 2009 per aver pubblicato un video rapporto sull’inquinamento, e il giornalista online Mouldi Zouabi, arrestato nel 2010, la blogger e insegnante di teatro Fatma Riahi fu arrestata e interrogata sulle attività online nel 2009 e il suo computer confiscato. Quindi a causa di questa politica repressiva del regime nei confronti di giornalisti e blogger, molti esponenti della società civile a loro volta preferirono autocensurarsi”.

Siamo alla vigilia della nascita di un movimento femministapiù esteso, che cerca di confrontarsi e collegarsi alle esperienze già in atto nei paesi dell’Occidente?

Si , queste donne stanno organizzandosi in un movimento più esteso. Un movimento che , secondo sempre il pensiero di Olfa Hamdi , proponga un cambiamento politico attraverso una rappresentanza parlamentare anche di più realtà politiche .

Un movimento che valorizzi la capacità di scelta della donna come tale senza abbandonare le sue tradizioni secondo la sua libera scelta

Quale il rapporto fra questo nascente movimento e l’islam? È un movimento laico? Quali gli strumenti individuati per la loro lotta?

“Il Movimento che va sviluppandosi si propone come una terza via nel segno della tradizione bourghibista ovvero rispetto della religione e sviluppo di diritti umani e civili internazionali che siano tutelati e rispettati senza ledere la propria cultura politica e famigliare. II movimento quindi si presenterà compatto anche nell’area a sud del paese luogo tradizionalmente a trazione islamista usando quindi questa modalità di approccio teso a conquistare i diritti per via parlamentare e costituzionale e protestando nel caso di un possibile arretramento di essi”.

Quali gli obbiettivi e le prospettive? Che aiuto si attendono dai movimenti di genere in atto nel mondo ìe in Europa?

“L’obbiettivo del movimento è porsi come alternativa all’attualesituazione di stallo tunisina dominata da spinte conservatrici sui diritti e regressive, tendenza che si denota a livello internazionale sia sull’aborto e che sul divorzio”.

Quello che i partecipanti si aspettano dall’occidente è accendere un faro riguardo alla questione e che la loro lotta politico istituzionale emerga nei vari dibattiti pubblici e politici in occidente dove spesso si tende a dimenticare queste campagne e che le partecipanti considerano battaglie di civiltà sui diritti che devono essere garantiti e tutelati in tutto il mondo. Ringrazio Marco Staderini per questo focus inedito sul ruolo che le donne intendono assumere anche nel mondo arabo per affermare i loro diritti.