Secondo i primi sondaggi, i risultati delle elezioni presidenziali potrebbero tradursi in Francia in una maggioranza parlamentare favorevole al Presidente rieletto nonostante una spinta senza precedenti da parte del Nupes.

Nelle Antille francesi e in Guyana, invece, i risultati dei due turni presidenziali segnalano maggiori incertezze. Infatti, come promemoria in Guadalupa, Jean-Luc Mélenchon ha ottenuto il 56% dei voti espressi al primo turno e Marine Lepen il 69,6% al secondo. In Martinica, il leader della Francia Insoumise ha raccolto il 53% dei voti e il candidato del Rassemblement National il 60,8% al secondo turno. In Guyana, Mélenchon ha ottenuto il 50,6% al primo turno e Lepen il 60,7% dei voti al secondo. Al primo turno la rappresentanza del Rally Nazionale è sotto il 19% in questi diversi territori, ampiamente superata dal leader della Francia ribelle. Eliminato dalla corsa il candidato ribelle, al secondo turno la maggioranza degli elettori sceglie deliberatamente di votare per Marine Le Pen, dimostrando così un alto livello di odio per il Presidente uscente.

Tuttavia, l’elezione presidenziale è centrata sulla persona di un candidato e ha come posta in gioco lo spazio della Nazione. Nelle elezioni legislative lo spazio preso in considerazione è il collegio elettorale, un ecosistema unico attraverso il quale la dimensione locale soppianta il carattere nazionale della funzione di parlamentare. All’estero, il deputato, eletto dalla Nazione, è nominato nei territori dove generalmente prevalgono considerazioni endogene nelle società fondate sul peso culturale delle relazioni interpersonali.

Durante le elezioni regionali del 2021, il panorama politico della Guadalupa si è arricchito di cosiddette liste di ‘cittadini‘ e di un nuovo partito nazionalista, l’Alyans Nasyonal Gwadloup (ANG), che sta riscuotendo un discreto successo tra i giovani .e le classi medie.

Nelle ultime elezioni legislative del 2017, in Guadalupa erano stati registrati 82 candidati in concorso per 4 seggi, un record. In Martinica 53 ricorrenti si sono presentati nelle 4 circoscrizioni. InGuyana, un territorio più grande con una popolazione più piccola, 19 candidati hanno gareggiato per 3 seggi parlamentari. Nel 2022 il numero dei candidati diminuisce in Guadalupa e sale a 59 mentre in Martinica aumenta di due punti. In Guyana, con 18 candidati, il numero dei candidati nel primo collegio è vicino al numero di tutti i candidati nel territorio nel 2017. Sono 9 nel secondo collegio, il che porta il numero totale a 28, ovvero 9 candidati in più anno. Contrariamente alla credenza popolare, la pletora di candidati non è sempre un segno di buona salute democratica. La crisi è spesso l’occasione per gli opportunisti di tutte le parti di presentare un’offerta diversificata e sproporzionata sul mercato politico nella speranza di trarne vantaggi simbolici o materiali.

Non è sempre facile distinguere tra questi candidati i cui programmi si propongono di soddisfare le aspettative della popolazione. È vero che l’entità della crisi sociale in vari territori d’oltremare favorisce un’offerta eccessiva se si giudica dal numero dei richiedenti. Se in ogni circoscrizione ci sono candidati che rivendicano gli stessi orientamenti dei partiti dell’esagono, ci sono iscritti alle liste dei cittadini dell’ultima elezione regionale icui programmi sono essenzialmente di ordine sociale (DIV) con talvolta una precisione sul piano politico orientamento dei candidati. È il caso del gruppo ‘Sentinelle della Guadalupao’ il movimento nazionalista NOU emerso a seguito della crisi sociale o sanitaria.

L’offerta regionalista non è omogenea.Corrisponde generalmente al discorso di persone che non sono affiliate a un partito politico in Francia. Può cambiare da un territorio all’altro e variare all’interno dello stesso territorio. Ad esempio in Martinica tra i 4 candidati del gruppo Gran Sanblé pou Matinik’ ci sono rappresentanti dei movimenti indipendentisti. Ma questo gruppo differisce da un altro regionalista marchiato Péyi-a il cui leader è un ambientalista.

Osservazioni simili si potrebbero fare per i ‘regionalisti’ della Guadalupa’. L’etichetta ‘regionalista’ non riflette quindi la diversità di questa offerta alternativa

Questa frammentazione riflette anche la convinzione dei nuovi candidati che il contesto sia un’opportunità favorevole per un’offerta diversa.

Unico punto in comune tra tutte queste candidature: le critiche al Presidente della Repubblica e al suo Ministro d’Oltremare, la cui gestione della crisi sanitaria non ha superato le convinzioni e le resistenze di tutti coloro che hanno rifiutato in massa il vaccino.

Pensiamo in particolare ad alcuni del personale infermieristico che ha preferito essere sospeso dalle proprie mansioni piuttosto che vaccinarsi. In Guadalupa il 20 marzo 2022, 629 operatori sanitari hanno accettato di iscriversi a un processo di ascolto e conversazione. 445 ha onorato la nomina, 160 hanno rifiutato la vaccinazione, 128 hanno accettato una violazione convenzionale del loro contratto. Questa scelta ha avuto un impatto reale sulla società locale, anche tra i vaccinati che erano sensibili alle conseguenze umane di queste sospensioni. Mobilitazione sociale ciò che è seguito è stato alimentato dalla crisi sanitaria e dalla disoccupazione strutturale, soprattutto giovanile, il tutto alimentato più recentemente dai primi effetti economici della guerra in Ucraina e dall’aumento del costo della vita.

Con questa mobilitazione, la sfiducia nei confronti del governo e degli eletti locali costituisce quindi l’altro elemento del repertorio di protesta di molti elettori. In questo contesto, qualsiasi manifestazione di fedeltà al Presidente sarebbe dannosa per i candidati alla carica di deputato.

La sponsorizzazione dell’Eliseo, qualunque sia la sua forma, è percepita localmente come un dono avvelenato per chiunque lo richieda o lo accetti. Chi, dunque, correrà il rischio di dichiararsi un presidente-stupido? Alcuni deputati uscenti potrebbero addirittura risentire dell’esibizione ‘Insieme (maggioranza presidenziale)’ registrata in prefettura. Il caso del deputato Olivier Serva in Guadalupa è particolarmente interessante da questo punto di vista.

Deputato uscente de La République en Marche dal 2017, Presidente della delegazione all’estero dell’Assemblea nazionale, è anche membro del GUSR (Guadalupa, unita, unita e responsabile) il primo partito in Guadalupa per numero di funzionari eletti e copertura del territorio. Il suo caso rivela i vincoli locali di un deputato uscente appartenente al partito di un Presidente della Repubblica particolarmente impopolare nella comunità del deputato.

Per essere in sintonia con la sua base elettorale, il candidato parlamentare ha dovuto talvolta criticare e persino opporsi apertamente ai piani del governo per la politica sanitaria e vaccinale. La conseguenza politica di questa sfiducia è l’isolamento del candidato ribelle che non ha ricevuto la nomina del suo partito.

A livello strettamente locale, la sua appartenenza al GUSR non gli ha permesso di superare la sanzione del partito nazionale. Il GUSR formalmente indipendente di La REM/Renaissance, sostiene il candidato della maggioranza presidenziale. Senza essere una federazione de La REM, la GUSR manifesta così la sua fedeltà al Presidente, consapevole dei vantaggi politici di tale scelta. Sebbene alleato del éresidente della regione, Guy Losbar, il leader del GUSR, è anche il suo concorrente per la leadership politica nel territorio. Ary Chalus, l’esecutivo regionale è anche vicino al Presidente della Repubblica, ma deve il suo successo al suo carisma e alla sua notorietà.

Non è ancora il caso di Guy Losbar, ora eletto capo dell’esecutivo dipartimentale e presidente del consiglio di sorveglianza del Guadalupe University Hospital.

Per quanto riguarda la parlamentare Serva, l’epilogo di questa vicenda è che il deputato uscente senza nomina nazionale o locale, scontento, in cerca di appoggio, non esita ad avvicinarsi a una lista ‘cittadina’ contraria al candidato Macron e favorevole al candidato della Raduno Nazionale durante le ultime elezioni presidenziali. Come riconquistare, in questo contesto, un elettorato diviso tra sfiducia nei confronti del governo e voto lepenista?

Più che mai, le autorità locali stanno cercando di rafforzare i legami orizzontali aumentando gli scambi intersettoriali in ciascun territorio per mostrare la loro preoccupazione di soddisfare la domanda sociale. Diversi esempi testimoniano, in particolare, la volontà di coinvolgere il settore privato nello sforzo collettivo sotto forma di contratti di professionalizzazione, come la recente iniziativa del gruppo Corsair, compagnia aerea che promette assunzioni ‘localmente’.

La mobilitazione degli attori politici si riflette anche in un desiderio di cooperazione tra le comunità d’oltremare, l’esempio più eclatante del quale è il recente Appello di Fort-de-France firmato il 16 maggio 2022 e che lega i dirigenti di Guadalupa, Guyana, Martinica , Mayotte, Riunione e Saint Martin.

Secondo il suo promotore, il deputato martinicano Serge Letchimy: «un momento storico… È la prima volta che c’è una tale unanimità… Se non prendiamo coscienza della realtà delle cose, c’è il rischio di essere un problema domani».

Questo invito chiede un nuovo quadro per l’attuazione delle politiche pubbliche adattate a ciascun territorio, che combini pari diritti e capacità locale di ospitare il processo decisionale. Si conclude con una richiesta di «dialogo esigente e responsabile con il Presidente della Repubblica».

Storico per la composizione dei firmatari, questo appello lo è meno sul contenuto. Ricorda una più ambiziosa dichiarazione Basse-Terre firmata nel 1999 dai tre Presidenti regionali dell’epoca, Lucette Michaud-Chevry eletta di destra della Guadalupa, Antoine Karam socialista della Guyana e Alfred Marie-Jeanne leader del Martinican Independence Movement ( MIM ).

Al di là del contenuto di questo documento, è la presentazione orale dell’approccio dei suoi autori che fornisce le migliori informazioni sui suoi obiettivi e sui suoi destinatari.

Il discorso al Presidente della Repubblica è anche un messaggio alle popolazioni sui limiti dell’attuale responsabilità locale e sulla necessità di forme differenziate di autonomia per i territori d’oltremare. Questo approccio da parte della maggioranza dei territori d’oltremare è simile alla richiesta di domiciliazione del potere avanzata nel mezzo di una crisi sanitaria da alcuni rappresentanti politici della Guadalupa e interpretata dall’ex Ministro, Sébastien Lecornu, come una richiesta di autonomia.

In visita in Guadalupa il 21 maggio, il nuovo mMnistro d’oltremare Yaël Braun-Pivet si è adoperato per difendere una politica di ascolto e dialogo. Ma in che direzione andrà la sua risposta a queste domande? Le popolazioni saranno davvero coinvolte in questa riflessione? Infatti, fatta salva una revisione costituzionale, l’adozione di un nuovo statuto si basa sulla consultazione e quindi sul consenso della popolazione, la cui fiducia nei suoi eletti è tutt’altro che certa.