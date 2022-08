La politica estera del governo greco nei confronti della Russia ha suscitato reazioni nei partiti parlamentari politicamente opposti e nell’opinione pubblica. Le reazioni variano: dai sentimenti antiamericani dei partiti di sinistra e di estrema destra; forse nel tentativo di ottenere vantaggi politici. In questo contesto, la propaganda russa ha trovato ancora una volta il modo di penetrare segmenti dell’opinione pubblica greca; geograficamente saggio, il suo impatto è più forte nella Grecia settentrionale.

Fin dall’inizio, il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha condannato l’invasione militare russa in Ucraina e inviato aiuti militari. La diplomazia greca si basa saldamente sui principi del diritto internazionale pubblico ed è allineata con le politiche fondamentali dell’UE e della NATO. Inoltre, gli accordi di difesa greco-americana e greco-francese hanno rafforzato l’immagine internazionale e il ruolo geopolitico del Paese.

Per numerose ragioni realistiche e pragmatiche, la Grecia ha il potenziale per diventare un partner affidabile per il transito energetico nel contesto della diversificazione delle risorse energetiche dell’UE e degli sforzi per ridurre la dipendenza dal gas russo. Inoltre, la Grecia potrebbe rafforzare il suo ruolo nella stabilizzazione dei Balcani occidentali, una regione che fa parte dell’agenda geopolitica russa.

Tuttavia, la diplomazia greca contro la Russia viene criticata dai partiti di opposizione che sostengono che la Grecia avrebbe dovuto seguire una diplomazia equilibrata tra USA e Russia. Alcuni media sono andati oltre e hanno adottato la narrativa russa. Per quanto riguarda la propaganda di per sé, è un tipico flusso di attacchi complottistici, nichilisti, decostruttivi e personali, tra la diffusione della paura per l’ira e le rappresaglie della Russia.

Per quanto riguarda gli aiuti militari all’Ucraina, questa decisione ha provocato le reazioni dei partiti parlamentari politicamente opposti SYRIZA (di sinistra), Partito Comunista di Grecia, Soluzione greca (destra ultraconservatrice), MERA25 (neoliberisti di sinistra). Inoltre, questi quattro avevano votato contro l’accordo di difesa greco-americano, sostenendo che non serve gli interessi nazionali greci. Al contrario, KINAL-PASOK (socialdemocratico, partito di centro) ha sostenuto l’accordo di difesa e gli aiuti all’Ucraina.

Attualmente, un segmento dell’opinione pubblica greca ritiene che la strategia americana non tenga conto degli interessi nazionali greci. Così come l’opinione pubblica greca, principalmente di sinistra, tradizionalmente mantiene e sostiene sentimenti antiamericani. Il motivo è il loro background comunista, alimentato dal sostegno degli Stati Uniti alla giunta militare greca (1967-1974). I sentimenti anti-americani sono propri di alcuni dei seguaci ultra-conservatori e dell’estrema destra, che chiedono anche una linea dura del governo di Mitsotakis nei confronti della Turchia. Inoltre, i suddetti ritengono che Washington favorisca la Turchia contro gli interessi nazionali greci nel Mar Egeo.

Il Dipartimento di Stato ha affermato che “la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi devono essere rispettate e protette”. Il Dipartimento di Stato ha chiesto di evitare la retorica provocatoria che potrebbe aumentare le tensioni, riferendosi ad Ankara. I critici di Washington sostengono che gli Stati Uniti dovrebbero adottare misure efficaci per costringere la Turchia ad abbandonare la sua politica espansiva nei confronti della Grecia.

D’altra parte, la propaganda russa in Grecia si basa su una varietà di ragioni. Impiega concetti come legami storici, religione ortodossa, relazioni culturali e narrazione che in passato i russi hanno aiutato in modo significativo la Grecia a ottenere la sua indipendenza dal giogo ottomano, sebbene il contributo russo alla rivoluzione greca (1821) contro l’impero ottomano sia stato completamente contestato da autorevoli storici. Ad esempio, la propaganda russa sfrutta e promuove la narrativa del ‘biondo salvatore’ diffusa principalmente da sette religiose cristiane ultra-ortodosse.

Geograficamente parlando, la Russia è penetrata principalmente nella Grecia settentrionale. Salonicco e Alessandropoli sono la punta di diamante dell’infiltrazione russa che finanzia, investe e sviluppa associazioni culturali – religiose. In particolare, Alexandroupolis è stata recentemente gemellata con Sosnovy Bor (2011), San Pietroburgo (2016) e Symferopol – Crimea (2016). Nel 2018, il governo greco di sinistra di SYRIZA ha espulso due diplomatici russi accusandoli di lavorare con uomini d’affari al fine di corrompere funzionari del governo locale.

L’influenza russa sui social media greci e sull’opinione pubblica

La propaganda russa in Grecia è particolarmente evidente nell’Internet greco. Secondo l’analisi quantitativa non pubblicata (analisi del contenuto) dello strumento Web & Social Listening και Analytics PaloPro, per il periodo dal 4 all’11 luglio 2022, la maggior parte degli utenti di Internet e dei social media greci ammirano Putin e sostengono l’invasione russa in Ucraina. Un numero significativo dell’opinione pubblica online greca considera fortemente Vladimir Putin un sostenitore degli interessi nazionali greci, mentre diffida anche dell’UE.

Un certo numero di media online greci – che si concentrano esclusivamente su questioni nazionali – ritengono che la Russia potrebbe sostenere la Grecia nel caso della guerra greco-turca. I media ignorano deliberatamente il fatto che Turchia e Russia intrattengono strette relazioni diplomatiche e cooperano nel campo dell’energia e minimizzano in modo significativo il fatto che la Grecia appartiene al nucleo fondatore del mondo occidentale. La propaganda ritrae sistematicamente il seguente dipolo: l’Occidente come un insieme sinistro contro una forza benevola (Russia e Putin). Proiettano anche la convinzione che l’UE si stia sgretolando mentre la Russia sarà la futura forza dominante.

Inoltre, la maggioranza degli utenti dei social media considera Putin un riformatore della Russia post-sovietica. Un numero significativo di utenti è pro-Putin e lo riconosce come l’unico leader che si oppone a USA e UE. Sono stati motivati ​​dai loro sentimenti antiamericani e antieuropei.

Un numero altrettanto significativo di utenti greci crede nell’amicizia greco-russa. Gli utenti greci non giustificano le loro argomentazioni che suggeriscono l’ignoranza della storia, nella misura in cui la Russia ha sostenuto gli interessi nazionali greci in passato. Molti utenti ritengono che il governo di Mitsotakis si sia completamente arreso alle strategie statunitensi, che hanno etichettato la Russia come nemica.

Tuttavia, il governo di Atene è allineato con l’Occidente, seguendo le politiche dell’UE e della NATO relative all’invasione russa in Ucraina. Inoltre, il rinnovo dell’accordo di difesa USA-Grecia dà agli americani l’accesso a quattro importanti basi greche, tra cui Alexandroupolis, minando la strategia russa, soprattutto nei Balcani occidentali. Il governo greco rafforza le sue relazioni di difesa con Washington condividendo le stesse opinioni per i Balcani, l’Egeo e il Mediterraneo sudorientale, nonostante l’equilibrata diplomazia americana nei confronti della Turchia.

Tenendo presente che in primo luogo la Russia mina attivamente lo spazio UE e NATO e in secondo luogo la Turchia prende le distanze dall’Occidente, in particolare Recep Tayyip Erdogan ricatta in alcune occasioni Washington e Bruxelles (vedi allargamento NATO e flussi di profughi), la Grecia stringe relazioni di difesa con gli USA secondo un approccio pragmatico basato su autentici legami tradizionali. Se lasciato in pace, incontrerà difficoltà a mantenere il suo ruolo stabilizzatore nella regione, subendo anche le pressioni di una Turchia espansionista e revisionista che sfida continuamente la sovranità nazionale greca.