Annessioni russe in Ucraina: la vittoria di Potemkin di Vladimir Putin

A prima vista, l’annessione illegale di quattro nuovi territori ucraini sembra dare al regime russo molte ragioni per rivendicare la vittoria. Infatti, con questa quadrupla presa di guerra che Vladimir Putin ha ufficializzato il 30 settembre in pompa magna, la Russia porta verso occidente la sua linea di contatto con gli occidentali; divide e indebolisce permanentemente l’Ucraina; paralizza l’opposizione interna in nome della sacra unione; e, successo finale, sancisce queste conquiste ponendole sotto l’ombra del suo ombrello nucleare mentre rompe con un Occidente presentato come un ‘colonizzatore’.

In realtà, questo trionfo ufficiale è una pretesa degna di coloro che hanno fatto passare alla storia il principe Potemkin. Nel 1787, la favorita di Caterina II (1729-1796) fece costruire delle vere decorazioni di cartone lungo il percorso dell’Imperatrice durante un viaggio di quest’ultima -proprio nelle regioni che sono state ora annesse a Mosca, e che lei aveva appena conquistato per la prima volta!- per dare l’illusione che queste zone fossero prospere e che i loro abitanti fossero soddisfatti.

L’imperialismo russo era così giustificato, almeno agli occhi di Caterina, protettrice di Diderot e appassionata dell’Illuminismo francese . Il dispotismo illuminato si è accecato al suo espansionismo armato, così come oggi l’illusione è creata dagli pseudo-referendum tenuti frettolosamente nelle regioni strappate all’Ucraina -e che la Russia non controlla, anzi, non del tutto.

Le celebrazioni marziali nella Piazza Rossa, il discorso di Vladimir Putin e la copertura mediatica russa, tentano di creare l’impressione di vittoria. A un esame più attento, i limiti della scenografia sono evidenti.

A volte ci piace considerare, a Washington, Londra o Parigi, che l’esercito russo sia vicino alla sconfitta, che la presidenza Putin sia minata da dispute interne e che il collasso strategico sia imminente. Meno netta la valutazione dei sette mesi di invasione dell’Ucraina, se la osserviamo dal punto di vista del Cremlino: essa è infatti riuscita a raggiungere alcuni dei suoi obiettivi cardine. Tenere conto di questi successi tattici -e, naturalmente, delle sconfitte strategiche- è essenziale per comprendere il nuovo corso della politica russa per il prossimo decennio e i rischi che ciò comporta per l’Unione europea.

Se valutiamo i risultati ottenuti dal Cremlino sulla base dei propri criteri, alcuni risultati appaiono sostanziali.

Infatti, l’annessione e il suo corollario -uno stato di guerra duraturo con l’Ucraina- consentono alla Russia di Putin di raggiungere vecchi ed espliciti obiettivi militari. Con questa guerra, la Russia ha appena fermato la dinamica di espansione della NATO nello spazio post-sovietico. Questo è stato un filo rosso delle presidenze di Putin: l’adesione all’Alleanza delle ex democrazie popolari (Polonia, Ungheria, Romania, ecc.) e di tre ex repubbliche socialiste sovietiche (Estonia, Lettonia e Lituania) era già stata presa in considerazione a Mosca come tante provocazioni contro il potere russo. Oggi le candidature di Georgia e Ucraina sono diventate casus belli. E, internamente, Vladimir Putin può imporre l’idea di essere in guerra con la NATO, conflitto che annuncia dagli anni 2000. Con le sue formule violentemente anti-occidentali nel discorso del 30 settembre, rompe definitivamente con le dinamiche filo-occidentali degli anni ’90, e consacra il divorzio del suo Paese da tutta l’Europa.

Inoltre, questo ritiro illegale del confine russo-ucraino verso ovest, offre alla Russia un guadagno demografico di cui ha bisogno. Soprattutto, rovina permanentemente l’Ucraina, rende ancora più difficile la sua convergenza con l’UE, quasi distrugge la speranza di ripristinare la sovranità e l’integrità territoriale del Paese.

Inoltre, dal punto di vista del Cremlino, questa guerrae queste annessioni inviano un messaggio a tutte le comunità di lingua russa -e ai russi attraverso la distribuzione dei passaporti- che vivono al di fuori del territorio della Federazione: è probabile che la Russia intervenga militarmente dove sono queste popolazioni. Mosca acquisisce così un’efficace leva di pressione sugli Stati che ospitano una comunità di lingua russa nel Baltico e nell’Asia centrale . Il‘mondo russo‘ teorizzato dal Cremlino non è solo nation branding: è un vero e proprio concetto strategico che destabilizza gli stranieri vicini alla Russia.

La Russia riorienta così irrevocabilmente la sua posizione diplomatica e geoeconomica verso Est:è l’Eurasia il suo campo d’azione. La Federazione si concentrerà nuovamente sull’Unione economica eurasiatica di cui sono membri Bielorussia e Armenia per distanziare questi Stati dall’orbita europea. Spinge, inoltre, la Bielorussia a impegnare le sue truppe sul fronte ucraino. Rafforzerà inoltre l’Organizzazione del Trattato per la Sicurezza Collettiva (CSTO). Infine, rinuncia alla sua tesa cooperazione con l’UE per rivolgersi quasi esclusivamente ai suoi partner asiatici all’interno dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, tra cui primeggiano la Repubblica popolare cinese e l’India, nonché il Vietnam.

Da un punto di vista economico, i risultati non sono da trascurare. Con l’inizio della guerra e l’annessione delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, la Russia ha rafforzato il suo status di produttore di prezzi sui mercati dell’energia, dei minerali e delle materie prime agricole.

Amplificando l’inflazione dalla ripresa seguita alla pandemia di Covid-19, la carenza organizzata ha consentito alla Russia di ricostituire i suoi fondi sovrani, le riserve di valuta estera e le riserve auree. In altre parole, queste annessioni avvengono in un contesto economico molto diverso da quello dell’annessione della Crimea nel 2014: a questo sono seguiti due anni di recessione dovuta alla combinazione del calo dei prezzi del petrolio e delle sanzioni occidentali. Se le sanzioni dell’UE colpiscono l’economia di guerra russa, sono rivolte a un Paese che finora ha frenato i rischi dell’inflazione e ricostituito le sue riserve finanziarie parzialmente congelate.

Al suo interno, infine, il regime ha riconosciuto ‘errori’ e ‘difficoltà’. Tuttavia, questo regime è in grado di volgere a proprio vantaggio la fuga dei riservisti mobilitabili e le manifestazioni contro la mobilitazione: questi movimenti serviranno da giustificazione per un’acquisizione ancora più vigorosa del corpo sociale russo in nome della sacra unione, patriottismo e riunificazione dei russi.

L’annessione dei territori ucraini al riparo dalle armi nucleari costituisce, per la Russia, un’affermazione del suo status internazionale. Ricordando la sua forza militare, insistendo sul suo status di potenza nucleare, fingendosi in guerra con la NATO, rafforzando i suoi legami con le potenze asiatiche e soprattutto mettendo in discussione i confini del 1991, la Federazione di Russia rivendica il ruolo di leader nella de-occidentalizzazione del mondo. Il Presidente russo ha martellato la cosa nel suo discorso del 30 settembre: considera l’Occidente la principale minaccia per la Russia.

Ci piace spesso, in Occidente, ricordare la formula del Presidente Obama secondo cui la Russia è una pericolosa potenza regionale non per la sua forza, ma per la sua debolezza. Dobbiamo ora realizzare -senza accettarli- i successi che la Russia ha ottenuto dal suo stesso punto di vista.Sottovalutare questi guadagni alimenterebbe il beato trionfalismo in Occidente. Così come sopravvalutare il record strategico di questa guerra porterebbe a trascurare le reali debolezze della Russia e i punti di forza dei suoi avversari.

I risultati della campagna in Ucraina devono, infatti, essere valutati a lungo termine e con un focus ampio. Su questa scala, i successi sono meno evidenti. E le battute d’arresto strutturali,indiscutibili.

Per quanto riguarda la stessa Ucraina, integrata nell’impero nel 17° secolo, nell’URSS nel 1921 e indipendente dal 1991, i successi tattici russi non dovrebbero eclissare le battute d’arresto strategiche. Nel 2022, l’obiettivo esplicito della Russia era infatti quello di invadere l’intero territorio dell’Ucraina, sostituire il suo governo eletto e impedirgli di scivolare ulteriormente nell’UE e nella NATO. Il successo è parziale e il fallimento evidente.

Dopo l’annessione e dopo la guerra, ci sarà un’Ucraina mutilata ma indipendente, saldamente attaccata alla sua identità nazionale, al suo riavvicinamento con l’Occidente e strutturalmente ostile alla Russia. In altre parole, le annessioni sostituiscono l’influenza politica. Annessioni a cui il presidente Zelensky ha reagito immediatamente… firmando una domanda di adesione accelerata del suo Paese alla NATO.

Se la Russia è costretta a invadere e annettere un Paese per mantenere la sua influenza, è perché questa influenza sta lottando per imporsi diversamente. La ‘difesa della Grande Russia’ proclamata il 30 settembre consacra in realtà la contrazione dell’influenza e dell’area di influenza della Russia. Invece di occupare l’Ucraina e ‘riunire’ gli ucraini con i russi, la Russia ha fratturato permanentemente le relazioni tra i due popoli. Invece di enfatizzare le somiglianze culturali tra Ucraina e Russia, il Cremlino ha portato a definire l’identità ucraina in opposizione alla Russia. Se l’identità nazionale ucraina era contestata da alcuni prima dell’invasione, oggi si è consolidata nella resistenza a Mosca.

Per quanto riguarda i rapporti con la NATO, anche in questo caso, i risultati strutturali sono infatti contrastanti. È vero che, nonostante la richiesta simbolica che Zelensky ha appena firmato, le future iscrizioni saranno senza dubbio paralizzate dalla guerra in Ucraina. Ma, soprattutto, la Russia è‘riuscita‘ a portare nella NATO due Stati cardine,storicamente impegnati nella neutralità, il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia. In altre parole, in poche settimane Mosca ha cambiato a suo discapito la situazione strategica nel Baltico. D’ora in poi il Mar Baltico è un ‘Mare della NATO’ che racchiude i due sbocchi marittimi russi di Kaliningrad e San Pietroburgo.

Il perno eurasiatico della Russia è finalmente una battuta d’arresto a lungo termine per Mosca. Nel testa a testa Pechino-Mosca, la Russia è strutturalmente ‘compagno junior’. Lo era già prima della guerra a causa del suo debole peso economico e lo sarà ancora di più dopo la guerra per l’assenza di un’alternativa. Il taglio dei legami con l’Europa condanna la Russia a un confronto sbilanciato con la potenza veramente globale che è la Cina. Tanto più che il corollario di questo divorzio dall’Europa è, ovviamente, la riduzione del potenziale di crescita della Russia nel medio termine: priva di investimenti, tecnologie e specialisti europei, la Russia sta riducendo notevolmente la propria capacità di diversificare la propria economia. La guerra in Ucraina restringe lo spettro dei suoi clienti, limita la gamma dei suoi investitori e abbassa i suoi standard commerciali.

In breve, il trionfalismo russo dopo l’annessione dei territori ucraini si basa su successi tattici a breve termine. Ma oscura diversi fallimenti strutturali per la Russia: non è riuscita a diversificare la sua economia attraverso scambi stabili con l’Europa; non è riuscita a difendere pacificamente i suoi interessi in Ucraina; ha polarizzato le relazioni europee tra una NATO rafforzata e una Russia quasi sola.

Ci piace descrivere il presidente russo o come un nuovo dottor Stranamore -pazzo per la bomba- o come uno stratega eccezionale -un genio del male. Potrebbe essere solo un nuovo Potemkin lui stesso. La sua campagna ucraina gli ha offerto un successo immediato. Ma ottenuto a costo di insuccessi duraturi.