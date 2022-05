«A volte le persone pagano con la vita il fatto di dire ad alta voce ciò che pensano» affermava Anna Politkvoskaja. Il suo ‘La Russia di Putin‘ (Adelphi 2005, appena rieditato) è un quadro impressionantemente efficace di nascita crescita affermazione funzionamento di una satrapia. E di come si possa provare ad opporvicisi. Quanto alle conseguenze…

«L’unico dovere di un giornalista è scrivere quello che vede» diceva la giornalista russa. A differenza di molti altri che lo dicono, in Italia e nel mondo, inusualmente lo faceva. Anna Stepanovna Politkvoskaja, Mazepa prima di sposare Aleksandr Politkvoskij, scrisse passando da Izvestija a Novaja Gazeta. Nata a New York il 30 agosto del 1958, la vita le è stata tolta a Mosca il 7 ottobre 2006. E tale modo di dire, usuale e a volte frusto, in questo caso è il più calzante e descrittivo. Giornalista russa con cittadinanza statunitense (che già è un caso atipico…), i genitori erano due diplomatici sovietici di origine ucraina (che già, col senno di poi…), lavoravano presso l’ONU. Dopo avere studiato giornalismo all’Università statale di Mosca si laureò nel 1980 con una tesi sulla poetessa russa Marina Cvetaeva. E questo, forse più di tutto, con il senno di poi…

Dopo che la Politkovskaja divenne conosciuta in Occidente le fu commissionato ‘La Russia di Putin’ (in seguito sottotitolato ‘Vita in una democrazia fallimentare’), ampio resoconto delle proprie opinioni ed esperienze dopo che l’ex Tenente colonnello del KGB Vladimir Putin era divenuto Primo Ministro di Boris Eltsin, quindi suo successore come Presidente. Il che includeva il proseguimento della Seconda Guerra cecena. E lei dice: «Siamo noi che siamo responsabili delle politiche di Putin, mostrando un’apatia illimitata. (…) Se i Chekisti si sono trincerati nel potere, noi abbiamo lasciato che vedessero la nostra paura, e quindi abbiamo solo intensificato il loro desiderio di trattarci come bestiame. Il KGB rispetta solo i forti. Il debole lo divora. Noi tutti dovremmo saperlo». E ancora. «Stiamo precipitando di nuovo in un abisso sovietico, in un vuoto di informazioni che significa morte provocata dalla nostra ignoranza. Tutto ciò che ci rimane è Internet, dove le informazioni sono ancora liberamente disponibili. Per il resto, se vuoi continuare a lavorare come giornalista, è totale servilismo per Putin. Altrimenti, può essere la morte, il proiettile, il veleno o il processo, qualunque cosa i nostri Servizi speciali, i cani da guardia di Putin, ritengano opportuno» E infatti.

Particolarmente attiva sul fronte dei diritti umani, la Politkovskaja divenne nota proprio per i suoi reportage sulla Seconda Guerra cecena e per le aspre critiche contro le Forze Armate ed i Governi russi sotto la presidenza di Putin, accusati del mancato rispetto dei diritti civili e dello stato di diritto. Il 7 ottobre 2006 è stata, appunto, assassinata a Mosca mentre stava rincasando, ritrovata morta nell’ascensore del suo palazzo. Accanto una pistola Makarov con quattro bossoli, uno dei proiettili l’aveva colpita alla testa. Il suo omicidio produsse una grande mobilitazione internazionale, diretta a chiarirne le circostanze. Nel giugno 2014 cinque uomini di etnia cecena sono stati condannati al carcere per l’omicidio. Mai individuati i mandanti. Più probabilmente il Mandante. Con fondata probabilità non ceceno… La data del suo omicidio coincide con il compleanno di Vladimir Putin.

Marco Pannella, all’epoca Parlamentare europeo, intervenne in Aula l’11 ottobre 2006, il giorno dopo aver partecipato al suo funerale. Quanto veniva rimproverato a lei era, diveramente, imputato pure a Pannella, che non a caso batteva sul tasto della libertà di informazione che comprendeva e ricomprendeva la libertà di stampa. Un concetto che abbiamo ricordato in Giornata Mondiale della Libertà di stampa 2022. Informazione, vita e tutto il resto 3 maggio 2022 e in Libertà di informazione e dintorni 4 maggio, in occasione proprio della Giornata Mondiale per la libertà di stampa, ed a suo consuntivo. E che si lega, innervandosene, a tutta la vita e le azioni di Pannella (Novantadue anni con Pannella 2 maggio 2022).

La Politkovskaja aveva una forte determinazione nel dare testimonianza e priorità alle cose «vedute con gli occhi e toccate con mano» ancor prima che alle proprie opinioni. Usava un linguaggio schietto, rigoroso, chiaro. Testimone e partecipe, non semplice spettatrice, sia come inviata della Novaja Gazeta, sia sul piano strettamente giudiziario quando era necessaria la sua presenza in Tribunale per denunciare violenti e violentatori, da lei accusati più volte addidati come criminali di guerra. «Ci ha raccontato, questa donna, questa giornalista, quello che non avete voluto sentire, non avete voluto vedere» dice quel giorno Marco Pannella nella grande Aula pressoché vuota del Parlamento Europeo, a Strasburgo. Reduce dai suoi funerali, reduce dai funerali della democrazia in Russia. Le conseguenze anche di quel non aver voluto sentire e vedere le sentiamo e vediamo oggi. E domani. Come ogni volta che si lascia via libera al violento ed alla sua violenza, pensando di ammansirlo e, in fondo, governarlo.