Anna Maria Luisa de’ Medici, colei che salvò l’intero patrimonio artistico

Il 18 febbraio scorso, Firenze ha festeggiato come mai era avvenuto prima una donna straordinaria, Anna Maria Luisa de’ Medici, conosciuta come l’Elettrice Palatina, l’ultima discendente di una delle più importanti e famose casate quella dei Medici appunto, che per oltre 3 secoli ha imposto il proprio potere politico, economico e culturale, la propria egemonia si può dire, su tutta Europa.

Quel giorno ricorreva l’anniversario della sua morte, avvenuta il 18 febbraio del 1743, nei suoi appartamenti di Palazzo Pitti, all’età di 76 anni. Nella ricorrenza, musei medicei gratuiti per tutti, corteo e cerimonie un po’ ovunque, ma soprattutto grande folla nella cripta delle Cappelle Medicee dov’è sepolta e dove si trova il monumento di Alfonso Boninsegna, scultore contemporaneo scomparso nel 2003, fatto fondere in bronzo dagli eredi. Invece, il monumento in marmo vincitore dello stesso concorso indetto a proprie spese nel 1945 dall’architetto Adolfo Coppedè, opera di Raffaello Salimbeni conclusa nel 1977, già collocata dal 1985 ad oggi sul canto de’ Nelli sotto il Campanile della Chiesa di S. Lorenzo, è stata trasferita ora, dopo il restauro, in Palazzo Vecchio, nel cortile della Dogana, per renderla più visibile al pubblico (prima era quasi nascosta). E in occasione della cerimonia inaugurale, il Sindaco Dario Nardella ricordava come “Senza l’Elettrice Palatina Firenze non sarebbe oggi la città che conosciamo e un enorme patrimonio si sarebbe disperso. Una storia non abbastanza ricordata di straordinario amore per Firenze, ma anche di grande modernità. Per questo, oggi le tributiamo un doveroso riconoscimento attraverso la scultura di Salimbeni che rimarrà per sempre nel Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio, affinché cittadini e visitatori possano conoscere la sua storia e capire cosa ha rappresentato l’ultima del Medici per Firenze e per la Toscana”.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani, intervenendo alla cerimonia svoltasi nella cripta del Pantheon mediceo, si soffermava invece sulla figura di questa donna straordinaria descrivendola “moderna, generosa e lungimirante da pensare alla funzione pubblica delle opere d’arte una volta rese visibili dai cittadini e dai visitatori stranieri, prevedendo quello che sarebbe diventato il turismo così come oggi lo conosciamo. Se oggi a Firenze e in Toscana abbiamo concentrato un quarto del patrimonio artistico italiano lo dobbiamo a lei. Senza di lei la Toscana – concludeva- davvero non sarebbe quello che è. Per questo voglio che tutta la Regione viva il suo ricordo e che tante altre città possano celebrarla in questo periodo con i festeggiamenti che merita”. Un’altra statua, questa in gesso, si trova a Palazzo Pitti: si tratta della scultura di Ivo Barbarisi, classificatasi al terzo posto in quel concorso svoltosi nell’immediato dopoguerra, di proprietà di un maestro dell’intaglio Fiorenzo Bartolozzi, che ne fece dono alla Galleria affinché Anna Maria Luisa tornasse a casa.

Dunque, tre sono le statue della celebrata donna, esposte in Firenze. Ma a proposito di queste la curiosità è che dei 24 concorrenti ne furono selezionati 4 da una commissione, tra cui non c’era il bozzetto del Buoninsegna, escluso dalla rosa che, invece Pietro Annigoni ( “il pittore delle Regine”) , riuscì, grazie al suo prestigio internazionale ad imporre. La vicenda ebbe un seguito confuso e complicato che non è qui il caso di rievocare. L’episodio che l’ha resa celebre ( sia pure con estremo ritardo), è il “Patto di famiglia”, atto giuridico importantissimo il cui merito è tutto suo, di lei, Anna Maria Luisa de’ Medici, da lei stessa voluto e stipulato a Vienna, il 31 ottobre 1737, con Francesco Stefano di Lorena. A lui infatti era stato assegnato dalle grandi potenze europee il Granducato di Toscana, dopo che la dinastia medicea aveva fatto il suo tempo e il Granducato era un piccolo stato in mezzo alle Grandi Potenze europee del tempo. Lei, ultima erede della celebre casata, con un moto d’orgoglio e astuzia da statista, volle e ottenne che con quell’atto, fosse vincolato tutto il complesso dei beni che facevano parte delle collezioni medicee a restare a Firenze, evitandone la dispersione e lo smantellamento. E volle che restasse compatto. Un atto di una lungimiranza straordinaria che così recita: “ «…Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose […] a condizione espressa che di quello è per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri, e non ne sarà nulla trasportato e levato fuori dalla Capitale e dello Stato del Gran Ducato». Proprio con queste parole, nella forma dell’atto pubblico, lei aveva deciso di prendersi cura delle opere d’arte collezionate dalla sua famiglia nel corso dei secoli. Lo fece con la lungimiranza di chi intende proteggere un patrimonio culturale d’immensa importanza per la collettività e anche aprire le porte al futuro turismo internazionale. Sei anni dopo sarebbe morta per un tumore al seno.

Da sola si battè di fronte alle potenze europee, essendo morto 15 giorni prima anche il fratello minore Gian Gastone che, non aveva avuto eredi essendo stato ripudiato dalla moglie Anna Maria Francesca Sassonia-Lauenburg. “E così Firenze, ricordava in un suo libro lo storico Marcello Vannucci, si trovò ad essere padrona – e per sempre – della più sbalordiva eredità che mai si possa pensare. Erano i quadri e le statue che adornavano la Galleria degli Uffizi e il Palazzo Reale, erano tutte le raccolte di gemme, quelle dei cammei; tutte le rarissime suppellettili che arricchivano le residenze dei Medici; i libri della biblioteca Palatina, e di quella Medicea in San Lorenzo; tutta la collezione di antichità etrusche ed egizie, una delle maggiori raccolte esistenti, i tanti e rarissimi pezzi di maioliche italiane e straniere, le opere di Donatello, del Verrocchio e di altri famosi scultori, la Sagrestia Nuova con le opere di Michelangelo, i servizi da tavola in oro e argento, in porcellana, i calici e i vasi opere di tanti artisti, tra cui forse i più celebri quelli del Cellini, i reliquari, gli oggetti da chiesa, tutto il mobilio esistente nelle case dei Medici, i loro preziosissimi arazzi…..” Un patrimonio immenso e di grande valore, sul quale Firenze è vissuta a lungo di rendita.

Ma che donna è stata Maria Luisa de ‘Medici? Come trascorse la sua vita? Figlia di Cosimo III e di Marguerite Louise d’Orleans, Anna Maria Luisa nasce l’11 agosto 1667, secondogenita di tre figli, il primo Ferdinando, il secondo Gian Gastone; all’età di 8 anni viene abbandonata dalla madre, donna irrequieta che alla vita di corte di Firenze preferisce gli svaghi e la mondanità di Parigi, dove se ne torna nel 1673. La piccola cresce circondata dalle cure e dall’affetto della nonna Vittoria Della Rovere la quale, stanca e insoddisfatta del suo menage con Ferdinando II, riversa sulla piccola le sue attenzioni. Adorata dal padre ma senza madre, la giovane principessa divide il suo tempo fra lo studio e gli esercizi all’aria aperta, nello splendore del giardino di Boboli. Impara perfettamente il francese e discretamente la lingua tedesca, è brava in latino e mostra grandi attitudini per la musica e il canto. E’ bella e intelligente, viene a sapere delle follie della madre che avevano scandalizzato il Palazzo, ma tira avanti per la sua strada con la fierezza di una regina, consapevole del ruolo giocato da due antenate, Caterina e Maria, diventate regine di Francia. E’ in età da marito, all’epoca le principesse si sposavano giovanissime, ma due possibili matrimoni, vanno in fumo per l’impossibilità da parte dei Medici di offrire la dote richiesta: ancor fanciulla era stata promessa al Delfino di Francia, figlio di Luigi XIV, poi anni dopo avrebbe dovuto sposare il Re del Portogallo. Altri pretendenti li aveva respinti lei stessa. Accetta però le nozze per procura con Giovanni Guglielmo di Sassonia, Elettore Palatino, uomo di grande autorità e prestigio, rimasto vedovo dopo la morte di sua moglie Eleonora Maddalena, sorellastra dell’Imperatore Leopoldo. Lui si è innamorato della Medici appena visto il dipinto che la ritraeva, inviatogli da Firenze. Il matrimonio per procura si celebra con gran fasto nel Duomo di Firenze il 21 aprile del 1691. Maria Luisa ha 23 anni. Lui 33. Poi, accompagnata dal fratello Gian Gastone, tra i due c’è sempre stata grande intesa, se ne parte alla volta di Innsbruck dove l’attendevano il marito e grandi festeggiamenti, prima di proseguire insieme al consorte per Dusserdolf. A Guglielmo Anna Maria appare ancor più dotata di raffinata bellezza dal vivo rispetto al dipinto: alta, carnagione bianca, occhi neri e dolci, denti bianchissimi, labbra ben disegnate e ottima cultura. Lui Giovanni Guglielmo di Neuburg, non bello ma elegante, amante della musica delle lettura e dell’arte è soprattutto uomo di potere, potente quasi quanto l’imperatore. Maestosa e familiare al tempo stesso, grande cacciatrice, Anna Maria conquista le simpatie della corte, grazie anche alla sua conoscenza del tedesco, mentre s’interrompe del tutto ogni rapporto con la madre. Conduce una vita felice, purtroppo senza figli.

Nel suo ruolo di Elettrice Palatina gestisce una piccola corte e garantisce il funzionamento del palazzo. Poi rimasta vedova nel 1716, dovràoccuparsi degli affari di Stato, a Dusseldorf e poi a Firenze, dove farà ritorno. Invano, nel 1713 suo padre Cosimo III, aveva modificato la legge di successione dopo la morte prima del figlio Ferdinando poi di Giangastone, perché potesse accedere lei al governo del Granducato. dopo la morte dei fratelli. La corona di Toscana era però contesa da Spagna ed Austria. A Firenze Anna Maria ha vita difficile per ostilità di Violante di Baviera vedova di Ferdinando e anche del fratello Gian Gastone, divenuto Granduca, perché ritenuta responsabile del suo fallimentare matrimonio con Anna Maria Francesca di Sassonia Lauenburg, tant’è che lasciò Pitti per Villa La Quiete. Ottenuto il Regno di Napoli don Carlos lasciò la Toscana ai Lorena ed è con la nuova dinastia regnante lche il 31 ottobre 1737 Anna Maria Luisa stipula con il cosiddetto “Patto di Famiglia” . Il quale stabiliva che i Lorena non potessero trasportare «o levare fuori della Capitale e dello Stato del Granducato… Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose… della successione del Serenissimo Gran Duca, affinché esse rimanessero per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri.» Un accordo storico, che ha potuto garantire alla città del Fiore prestigio prosperità e benessere.