Le elezioni in Angola sono state, per la prima volta, una corsa serrata tra il Movimento popolare per la liberazione dell’Angola (MPLA) e una coalizione guidata dal suo rivale storico, l’Unione nazionale per l’indipendenza totale dell’Angola (UNITA). La coalizione UNITA-FPU (United Patriotic Front) includeva candidati indipendenti di altri partiti e formazioni di opposizione.

I risultati preliminari del conteggio parallelo della società civile, guidato dal Movimento Civico Mudei, hanno dato una schiacciante vittoria alla coalizione UNITA, almeno nei centri urbani. Da parte sua, la Commissione elettorale nazionale controllata dal governo ha annunciato risultati provvisori che hanno dato una maggioranza esigua (51%) al partito al governo.

Membri della società civile, così come alcuni analisti, ritengono che la commissione elettorale sia un organismo partigiano. Ciò significa che non darà l’MPLA inferiore al 50%. Ma l’atmosfera nelle strade di Luanda, Lobito e di altre grandi città è che l’UNITA ha vinto.

Sia i cittadini che gli analisti sapevano che questo sondaggio sarebbe stato molto contestato. La popolarità del Presidente João Lourenço è stata ai minimi storici mentre l’opposizione era stata galvanizzata da un leader carismatico, Adalberto Costa Júnior. E, per la prima volta nella storia dell’Angola, c’è un fronte di opposizione quasi unito.

Inoltre, con il 60% dell’elettorato di età inferiore ai 25 anni, erano diventati maggiorenni nuovi elettori per i quali né i vecchi slogan dell’MPLA, né lo spettro della guerra civile (1975-2002) avevano molto potere. Inoltre, per la prima volta, hanno potuto partecipare angolani residenti all’estero.

Allo stesso tempo, data la sua traiettoria storica di partito che ha governato l’Angola dall’indipendenza, era chiaro che l’MPLA non avrebbe accettato per sé alcun risultato inferiore al 50% dei voti. Né João Lourenço vorrebbe passare alla storia come il Presidente che ha perso il potere per il partito al governo.

Eppure, anche con una maggioranza esigua, la perdita della maggioranza assoluta (di due terzi) in parlamento – e della capitale, Luanda – deve essere vista come una sconfitta significativa per l’MPLA.

Un partito al potere che tiene duro

Durante la campagna elettorale, non una volta il presidente in carica ha sollevato la possibilità di una sconfitta e di una transizione. Invece ha scelto di trattare l’opposizione e i suoi critici della società civile come tirapiedi pagati di misteriose forze esterne e nemici del popolo angolano.

L’UNITA, d’altra parte, è cresciuta sempre più fiduciosa nella sua vittoria negli ultimi mesi, rendendo anche più difficile per l’opposizione e i suoi sostenitori accettare semplicemente i risultati ufficiali, come ha fatto il partito nel 2017, con grande sgomento dei suoi aderenti .

Dato lo stretto controllo dell’MPLA sul processo elettorale – dalla composizione partigiana della commissione elettorale al controllo della magistratura (inclusa la cruciale Corte costituzionale e i media) all’organizzazione dello spoglio dei voti, un risultato inventato che dà all’MPLA oltre il 50% del voto c’era da aspettarselo.

La giornata di votazione è stata comunque tranquilla e ordinata in tutto il paese, con un processo di votazione nel complesso veloce e facile. Ciò, nonostante le lamentele sul fatto che alcuni seggi elettorali abbiano aperto in ritardo e che i delegati dell’opposizione ai seggi non abbiano avuto accesso alle liste elettorali. Inoltre, in alcune stazioni, la polizia si è fermata a meno di 100 metri previsti dalla legge.

Mobilitazione della società civile

La società civile – guidata dal Movimento Civico Mudei – ha organizzato il conteggio parallelo dei risultati in tutto il Paese, così come l’UNITA.

Decine di elettori, principalmente giovani, sono rimasti fuori dai seggi elettorali fino a sera. Hanno insistito affinché, come decretato dalla legge, i risultati della stazione fossero affissi fuori dalla stazione.

I risultati sono stati fotografati per telefono e inviati ai Mudei a livello provinciale per la raccolta. Tuttavia, ci sono state segnalazioni di seggi elettorali che si sono rifiutati di pubblicare i risultati. Alcuni membri del personale hanno parlato con i giornalisti dicendo che la commissione elettorale aveva impedito loro di farlo. Al consolato di Lisbona, ripreso in video, il personale consolare è fuggito tra gli insulti degli elettori infuriati.

Tuttavia, i primi risultati del conteggio parallelo di Mudei il giorno delle elezioni hanno dato all’UNITA un vantaggio significativo del 53% in tutto il paese, con il 43% per l’MPLA. La sera stessa, la commissione elettorale ha indetto frettolosamente una conferenza stampa (senza partecipanti) e ha dichiarato un vantaggio del 60,6% per l’MPLA, con l’UNITA in svantaggio al 33,8%.

Tuttavia, non ha spiegato da dove provenissero questi risultati. Questo era simile all’annuncio dei risultati nelle elezioni del 2017. Eppure, anche nei risultati ufficiali presentati frettolosamente, l’UNITA ha portato la capitale Luanda – dove vive un terzo della popolazione – con un ampio margine (63%).

Nel frattempo, i risultati ufficiali provvisori pubblicati la sera del 25 agosto – un giorno dopo il voto – hanno dato il 51,07% all’Mpla e il 44,5% all’UNITA. Tuttavia, la sera del 26 agosto, l’UNITA ha convocato una conferenza stampa, in cui Adalberto Costa Júnior ha annunciato che il partito non avrebbe accettato i risultati pubblicati dalla commissione elettorale.

L’UNITA ha presentato i risultati del proprio conteggio parallelo, più lento ma più completo. Questi hanno mostrato discrepanze sostanziali rispetto al conteggio ufficiale, con Costa Júnior che ha chiesto una commissione internazionale indipendente per controllare e riconciliare i risultati dei due conteggi.

Tempi tesi avanti

I giovani elettori dell’Angola attendono gli sviluppi con speranza e paura. Per la prima volta nella storia, una vittoria dell’opposizione sembra possibile, ma è altamente dubbio che il regime la accetterà. Molto dipenderà dal voto rurale, dove l’MPLA è forte – o più in controllo – e dove un conteggio parallelo sarà più difficile.

Eppure, eccitati dalle proiezioni dei conteggi paralleli, i giovani urbani chiedono trasparenza ed è improbabile che accettino risultati ufficiali che non siano verificabili dai risultati dei seggi elettorali pubblicati pubblicamente. Allo stesso tempo, è anche dubbio che le forze di sicurezza, finora fedeli al partito di governo, ricorderebbero il loro “dovere repubblicano” e sosterrebbero una transizione, se confermata.

I prossimi giorni saranno tesi e decisivi e il risultato non è ancora chiaro, ma indipendentemente dal risultato finale è chiaro che l’Angola è cambiata irrevocabilmente.