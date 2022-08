Gli angolani si recano alle urne il 24 agosto per votare alle elezioni parlamentari. Il leader del partito con il maggior numero di seggi in Parlamento diventa automaticamente Presidente dell’Angola, quindi questa è in effetti anche un’elezione presidenziale.

Questa sarà la quarta elezione dalla fine della guerra civile in Angola nel 2002. Le tre precedenti tornate elettorali del dopoguerra sono statecaratterizzate da un costante calo del numero di votanti per il Movimento popolare per la liberazione dell’Angola (MPLA). Nelle ultime elezioni, cinque anni fa, la quota di voti del partito è scesa al 61% a livello nazionale, in contrasto con il 70% delle elezioni precedenti secondo il conteggio ufficiale. Meno del 50% dei voti nella capitale, Luanda, una città che storicamente considerava il cuore pulsante del partito.

I quattro principali partiti di opposizione hanno rilasciato una dichiarazione congiunta citando irregolarità nel processo di conteggio dei voti e respingendo i risultati elettorali. Giorni dopo, decisero invece di prendere posto e continuare a partecipare al Parlamento. L’improvviso cambiamento ha suscitato critiche da parte delle organizzazioni della società civile, irritate anche dalle irregolarità nella procedura di conteggio dei voti.

La preoccupazione più grande, ancora una volta, è che le elezioni mancheranno di credibilità.

Un servizio elettorale locale, AngoBarómetro, ha previsto che, in una elezione corretta, ci sarebbe una vittoria assoluta per l’Unione Nazionale per l’Indipendenza Totale dell’Angola (Unita), l’ex movimento armato che ha combattuto l’MPLA in una guerra di 27 anni terminata nel 2002.

Il voto degli elettori è un fenomeno relativamente nuovo in Angola, quindi non si può garantire l’affidabilità del processo elettorale. Tuttavia, si conferma la tendenza generale al ribasso dei risultati elettorali dell’MPLA dal 2008.

Le elezioni del 2017 hanno segnato le dimissioni del Presidente José Eduardo dos Santos, in carica dal 1979. Il suo lungo mandato era diventato al stato centro della protesta popolare che aveva preso piede in Angola dal 2011, insieme ad altre questioni come la disoccupazione, l’alto costo della vita e la crescente disuguaglianza in mezzo al boom del petrolio. Il boom aveva prodotto, almeno sulla carta, cifre di crescita vertiginose tra il 2004 e il 2014.

Il Presidente João Lourenço è entrato in carica nel mezzo della recessione post-boom. La sua prima mossa è stata quella di prendere le distanze da Dos Santos. Non ha perso tempo a perseguire alcuni beneficiari di alto profilo del regime di Dos Santos e a nazionalizzare i loro beni.

L’avviamento generato da tali misure, tuttavia, non potrebbe durare a lungo. La strategia elettorale di Dos Santos si era basata sull’associarsi all’arrivo della pace nel 2002 e attribuire i problemi del Paese all’eredità della guerra e più specificamente all’Unita. La quota di voti in calo dell’MPLA dal 2008 in poi ha mostrato come quella strategia stesse diventando sempre meno efficace con il ritiro della guerra nel passato.

Inoltre, nelle precedenti elezioni l’MPLA ha potuto contare sull’appoggio di una classe media emergente che si è abituata a uno stile di vita consumistico durante il boom. Lourenço è entrato in carica nel mezzo di una profonda crisi economica, che è solo peggiorata da quando è stato eletto.

La povertà è ancora una volta visibile per le strade di Luanda, la capitale, sotto forma di persone che frugano cibo nei cassonetti della spazzatura. I cantieri abbandonati sono un ricordo visibile della bolla che è scoppiata. Anche la classe media, le cui aspettative sono accresciute durante il boom del petrolio, ora fatica ad acquistare i beni di prima necessità.

Le elezioni del 2022 sono le prime in cui i cittadini nati dopo la guerra sono abbastanza grandi per votare. Per questa generazione, i vecchi insulti contro l’Unita sono privi di significato. Anche nelle tradizionali roccaforti dell’MPLA, come Malanje, nell’Angola centro-settentrionale, il partito ha combattuto per mobilitare il sostegno alle manifestazioni elettorali.

Lourenço è stato più tollerante nei confronti delle critiche rispetto al suo predecessore, ma l’attuale regime ricorre ancora alla forza quando si sente messo in discussione. Nel novembre 2020, una marcia a Luanda per chiedere la creazione di posti di lavoro e lo svolgimento di elezioni comunali a lungo ritardate è stata accolta dalla Polizia con proiettili veri.

Nel 2021 la Polizia ha usato la forza contro i manifestanti nelle province di Cabinda e Lunda Norte.

Le autorità hanno impedito alle organizzazioni della società civile di tenere riunioni in vista delle elezioni.

Poiché il capitale politico dell’MPLA è diminuito, l’opposizione ha iniziato a sembrare più credibile.Unita, il principale partito di opposizione, ha iniziato ad ampliare la sua base sociale negli anni 2010, trovando una causa comune con la società civile e un crescente movimento di protesta in particolare a Luanda, una città dove per le generazioni precedenti votare per Unita sarebbe stato un anatema.

L’elezione alla guida del partito di Adalberto Costa Júnior, 60 anni, nel 2019, ha segnato un cambio di generazione e di immagine e uno sforzo per costruire il sostegno del partito oltre le sue basi tradizionali all’interno.

Nel tentativo di raccogliere i voti divisi dell’opposizione, Unita inserisce nella sua lista elettorale candidati esterni al partito. Includono Abel Chivukuvuku, un ex funzionario dell’Unita che gode di un forte seguito personale e al cui nuovo partito PRA-JA è stata negata la registrazione, e Justino Pinto de Andrade, un noto accademico e veterano della lotta di liberazione proveniente da un’importante famiglia dell’MPLA.

L’MPLA, che ha ancora una forte presa sul servizio civile e sulla magistratura, ha fatto del suo meglio per rendere la vita difficile all’opposizione. L’anno scorso la corte costituzionale ha annullato l’elezione di Costa Júnior a leader dell’Unita, adducendo che all’epoca del congresso del partito aveva la doppia nazionalità angolano-portoghese, anche se in seguito ha rinunciato alla cittadinanza portoghese che aveva ereditato dal padre .

La composizione della commissione elettorale è dominata da incaricati del governo e dell’MPLA. Come negli anni precedenti, i media statali durante il periodo della campagna hanno fornito una copertura sproporzionata agli eventi dell’MPLA e ai progetti governativi associati all’MPLA. Unita ha sporto denuncia penale per violazioni della legge elettorale, di cui resta incerto l’esito.

Lourenço affronta nuove sfide mentre si avvia al suo secondo mandato. L’economia rimane dipendente dal petrolio e il Paese dipende ancora fortemente dal cibo importato. Quindi una ripresa dei prezzi globali dell’energia è stata compensata da un aumento dei prezzi dei generi alimentari causato dalla guerra in Ucraina.

È probabile che il malcontento per le questioni in corso di disuguaglianza e disoccupazione si acuisca sulla scia di un risultato elettorale privo di legittimità.