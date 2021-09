“Ora è tutta sola”. L’ex Presidente Barack Obama ha leggermente strizzato gli occhi e si è morso il labbro in modo caratteristico mentre pronunciava queste parole al suo consigliere. Obama aveva trascorso tre ore da solo con Angela Merkel all’Hotel Adelon di Berlino. Era la fine di novembre 2016. Donald Trump era appena stato eletto 45esimo presidente degli Stati Uniti e il suo futuro predecessore era preoccupato mentre si preparava a lasciare l’incarico. Solo un individuo, pensava Obama, poteva mantenere in vita l’ordine mondiale liberale mentre l’America stava abbandonando i suoi sensi geopolitici. E quella persona era il cancelliere tedesco.

Ma – e questo preoccupava il 44esimo presidente – la Merkel aveva deciso di non cercare un altro mandato dopo le elezioni federali tedesche del settembre 2017. Obama era nella capitale tedesca per farle cambiare idea. Ci è riuscito. La Merkel era convinta che fosse suo dovere portare avanti il ​​testimone dell’internazionalismo liberale, del libero scambio e della democrazia. Almeno per i prossimi quattro anni.

“Ho notato una lacrima nei suoi occhi quando ce ne siamo andati”, ha osservato in seguito lo scrittore di discorsi di Obama, Ben Rhodes, quando ha raccontato l’appuntamento tra i due leader. Almeno, questa è la storia raccontata in un resoconto clamoroso dall’editore del quotidiano tedesco Die Welt. Nei quattro anni successivi, è stata la Merkel a cercare di salvare l’accordo sul clima di Parigi, ed è stata lei a mantenere la pressione geopolitica su Vladimir Putin quando Trump ha fatto il contrario.

Semmai è l’eredità della Merkel, è la sua custodia dell’ordine mondiale liberale. Angela Dorthea Merkel (nata Kastler) è soprattutto una pragmatica politica straniera. Mentre i suoi immediati predecessori – il suo mentore, il democratico cristiano Helmut Kohl (1982-98) e il socialdemocratico Gerhard Schröder (1998-2005) sono principalmente ricordati per le politiche interne, Merkel era un politico di politica estera. Kohl presiedette all’unificazione tedesca e Schröder riformò lo stato sociale. L’eredità della Merkel, ora che si è davvero ritirata, è stata internazionale.

Evidenza, deliberazione, esperti

La Merkel ha utilizzato l’intervento statale su vasta scala per salvare l’economia mondiale dopo il crollo finanziario del 2008. Ha abbracciato politiche anti-austerità per salvare l’euro. È sempre stata pragmatica. Come mi disse nel 2008: “Voglio quanta più economia di mercato possibile, con tutto l’intervento statale necessario”. Quando le è stato ricordato che questo ricordava la politica socialista degli anni ’60, ha semplicemente sorriso e alzato le spalle, “Sì, e, allora, se funziona”.

Che le cose debbano funzionare – o funktioneren (in tedesco) – è il suo mantra nella maggior parte delle cose. Se un politico ha sposato l’idea di una politica basata sull’evidenza, è lei. Come scienziata con un dottorato in fisica quantistica, è unica in un paese dove la maggior parte dei politici sono avvocati o economisti.

Quando ha dovuto scegliere un ministro per il Kanzleramt – il suo ufficio esecutivo – ha optato per Helge Braun, un medico. Questo perché sapeva che si sarebbe concentrato sui fatti. Si è rivelata una scelta ispirata. Braun aveva un interesse speciale per le malattie infettive e il suo lavoro, insieme a un sistema sanitario pubblico ben funzionante, ha fatto sì che la Germania fosse davanti a molti altri paesi quando il COVID-19 ha colpito il mondo all’inizio del 2020.

A causa della sua preferenza per i fatti e le prove, Merkel è stata definita la “maestra della procrastinazione” – Die Zauderkünstlerin. Mentre la maggior parte degli altri leader mondiali sono “uomini d’azione” che esplodono come i proverbiali petardi quando emergono le crisi, la Merkel ha preferito fare i compiti e poi, all’ultimo minuto, prendere una decisione basata sui fatti. I tedeschi hanno persino inventato una parola per questo, Merkeln – “to merkel” – significa rimuginare su una decisione prima di agire.

Non avevamo bisogno di un altro eroe

Le persone spesso cercano individui eccezionali. È opinione diffusa che la storia sia plasmata da uomini e donne eccezionali. Certamente c’è un posto per questa “teoria della storia del grande uomo”, come veniva chiamata nel linguaggio di genere dell’età vittoriana. Se siamo tentati da questo tropo, dovremmo notare che se non fosse stato per la Merkel, il destino dell’economia mondiale, dell’euro e degli oltre un milione di rifugiati ammessi in Germania durante l’apice della crisi dei migranti sarebbe stato molto diverso. Eppure, non era una politica di successo perché era unicamente saggia o preveggente. Ha ottenuto risultati perché era disposta a collaborare e trovare un terreno comune.

In un momento in cui così tanti uomini forti cercano poteri dittatoriali in tutto il mondo, fa pensare che il politico democratico di maggior successo degli ultimi decenni – e forse anche dell’era moderna – sia una donna che credeva nel consenso. La Merkel mostra che la politica dovrebbe concentrarsi sulla risoluzione dei problemi piuttosto che sul vincere le discussioni.

Chi chiami quando vuoi chiamare l’Europa? La risposta negli ultimi 16 anni è stata Angela Merkel. Ci mancherà. Non ci sono politici che possono prendere il suo posto. Ma il suo successore, chiunque si riveli essere

– sarà comunque la persona da chiamare. La Germania, per le sue dimensioni, parla per l’Europa. Il fatto che Obama volesse che la Merkel rimanesse durante quello che prevedeva sarebbe stato un periodo caotico sotto Trump non era solo dovuto alle sue formidabili capacità, ma era anche un segno che la Germania è la potenza europea.

Il fatto bruto è che la politica internazionale è determinata dalle istituzioni e dalle regole stabilite più di quanto non sia governata dagli individui. L’eredità della Merkel non è tanto ciò che ha fatto, ma come ha difeso questo ordine internazionale basato sulle regole.