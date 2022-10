Angela Lansbury, addio alla ‘Signora in giallo’ senza ‘eredi’

“Grazie per il tuo appuntamento quotidiano con La Signora in Giallo, sei sempre stata un’elegante certezza per me…” Così Claudia posta nel suo sito, ricordando ciò che ha rappresentato per lei, ancora ragazzina, Angela Lansbury, la popolarissima Jessica Fletcher ovvero l’infallibile scrittrice detective armata dei suoi indimenticabili tailleur e delle sue borsette, che dal 1984 aveva catturato il pubblico più numeroso della sua carriera con la serie tv nota in Italia con il titolo ‘La Signora in giallo’ ( titolo originale: ‘Murder, She Wrote’, per la Cbs), che le valse 12 nomination consecutive agli Emmy, tanti quanti gli anni di programmazione) ma mai una vittoria. Riceverà però nel 2014 l’Oscar alla carriera.

Al post appena citato ne sono seguiti tantissimi altri, una vera e propria sfilza di commenti, apprezzamenti ,pensieri: il mondo dei social si è riempito di addii e personali ricordi, non appena si è diffusa la notizia della scomparsa a 96 anni e soli cinque giorni del suo 97 compleanno, nella sua abitazione di Los Angeles, della stella di Hollywood, che ha lasciato la vita terrena nel sonno della sua casa di Los Angeles, come hanno annunziato i figli. Ciò dà la misura della popolarità della simpatia e dell’affetto conquistati in tanti anni di duro lavoro come attrice, nel cinema e nel teatro, svolto ai massimi livelli. No, non era una diva, non aveva le fisique du role della sexy symbol in voga in quegli anni ( e non solo allora), anzi il suo volto maturo è stato spesso utilizzato per assegnarle parti di personaggi femminili non proprio giovanili, ma la sua bravura, il suo coraggio, il suo talento le hanno consentito di lavorare con registi tra i più importanti e in produzioni teatrali e cinematografiche, d’altissimo livello.

Nata a Londra il 16 ottobre del 1925, era figlia dell’attrice irlandese Moyna MacGill e di Edgar Lansbury, un commerciante di legname e politico, figlio di un leader del Partito Laburista, George Lansbury, A 14 anni, allo scoppio della guerra, Angela Lansbury lascia l’Inghilterra per gli Stati Uniti. A soli 17 anni si dedica al musical, mentre a 19 è già sotto contratto con la Mgm a Hollywood dopo aver esordito un anno prima nel thriller ‘Gaslight‘. Ottenuto il diploma alla Feagin School of Dramatic Art di New York, si fa notare nel cinema, nei panni della temibile domestica che tormenta Ingrid Bergman nel thriller Angoscia diretto da George Cukor nel 1944, ottenendo la nomination agli Oscar come migliore attrice non protagonista. Una seconda nomination arriva nel 1946, per la sua performance in Il ritratto di Dorian Gray diretta da Albert Lewin. Un inizio alla grande da capogiro, ma lei preferisce il low profile, e alterna cinema e teatro. Ma sempre ad alto livello. Tant’è che nel teatro conquisterà 5 Tony Award ( pari agli Oscar cinematografici), fra cui uno del 1966 per Mame ( l’adattamento musicale di Jerry Herman del romanzo di Patrick Dennis Zia Mame, che la rese una vera star) e nel 2009, alla bella età di 83 anni, per Blithe Spirit . A Brodway aveva debuttato nel 1957 in Hotel Paradiso.

Ma è nel cinema che acquista sempre maggior popolarità, che talvolta la vede impegnata in ruoli ‘antipatici’ come in Angoscia, la terribile domestica che tormenta Ingrid Bergman, è la sorella maggiore della giovanissima Liz Taylor in Gran Premio, la spietata protagonista del thriller Va’ e uccidi, una seduttrice in Sansone e Dalila, una simpatica apprendista strega alle prese con tre bambini e con i soldati tedeschi in Pomi d’ottone e manici di scopa, la troviamo poi al fianco di Peter Ustinov in Assassinio sul Nilo e in Miss Marple in Assassino allo specchio. La Mgm la sceglierà spesso per i ruoli di donna anziana o cattiva. Dopo Dorian Gray, forse il suo ruolo più notevole è ne Lo stato dell’Unione diretto nel 1948 da Frank Capra, al fianco di Katharine Hepburn e Spencer Tracy, in cui interpreta Kay Thorndyke, una cinica magnate dei giornali che tenta di far eleggere presidente il suo amante fedifrago. Nel 1961 sarà la madre possessiva di Elvis Presley in Blue Hawaii e l’anno successivo la tormentata madre di Laurence Harvey in Va’ e uccidi, con la regia di John Frankenheimer, un ruolo che le valse una terza nomination agli Oscar come attrice non protagonista. Ha quindi interpretato una donna che uccide il marito in Mi dovrai uccidere!, e una madre prepotente in Come sposare una figlia di Vincente Minnelli. Ruoli non certo accattivanti che, a maggior ragione, le consentono di esprime al meglio il talento. Questa straordinaria attrice, adattabile ad ogni ruolo, reciterà sul set a fianco di altri miti del cinema americano come Vincente Minnelli e Frank Sinatra.

Sebbene sia ormai divenuta un’icona di Hollywood il suo paese, la Gran Bretagna, non la dimenticherà. Sarà proprio la regina Elisabetta II ad insignirla del titolo Dama della Regina. In occasione del suo 92° compleanno, festeggiato con lo stile riservato che le era proprio, madame Angela dichiarava in una intervista di voler interpretare donne reali, “non stereotipi. Donne che sappiano ciò che dicono, siano attive e partecipino alla società in modo consapevole e al cento per cento. Intelligenti, brillanti anche se incidentalmente hanno compiuto 80 o 90 anni. Il fatto è che nessuno scrive ruoli così, c’è un pregiudizio nei confronti degli anziani che invece spesso, nei loro ambiti, sanno fare la differenza. Un’attrice e una donna di grande carattere, forte, determinata e al tempo stesso rassicurante. Come nei panni della Signora in giallo, la scrittrice detective, una sorta di tenente Colombo elegante e in gonnella, che i milioni di fans sparsi nel mondo, ricordano oggi con simpatia e tanto affetto. Ancora nessun’altra sembra aver raccolto la sua eredità.