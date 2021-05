Sarà per l’originalità dell’allestimento o per la suggestione data dagli stupendi scatti fotografici di Massimo Sestini, una delle nostre star dell’immagine famosa a livello internazionale, che il David di Michelangelo, l’icona più apprezzata al mondo (soprattutto nell’immaginario femminile), assume ai nostri occhi di visitatori un valore simbolico di riscatto, di rinascita, dopo i 400 giorni e passa di chiusura causa Covid-19, di musei gallerie e luoghi di cultura disseminati lungo tutto il nostro Paese.

Il David è circondato da tanti personaggi che guardano a lui ammirati, che altro non sono che i gessi di un grande scultore come Lorenzo Bartolini vissuto a cavallo fra a cavalloSette e Ottocento, trasferiti dalla Gipsoteca alla sala che immette alla Tribuna, dove appunto, il capolavoro michelangiolesco assume qui una diversa centralità, dando all’insieme una visione mozzafiato. Sì, si è tanto parlato sui media in questi giorni, con un pizzico di esagerazione propagandistica del suo ‘fratello gemello’, ovvero della riproduzione in 3D, trasferita al Padiglione italiano dell’ Expo 2020 di Dubai, negli Emirati Arabi, a simboleggiare l’arte la bellezza e la tecnologia italiana.

“La cultura è la base per l’intesa tra paesi nel rispetto delle nostre diversità”, dichiarava a Dubai, Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze. Che quella di Dubai sia una grande operazione mediatica per promuovere scambi economici e culturali (soprattutto economici) con il ricco mondo arabo, è più che evidente. Ma, quanto a definirlo “gemello” non esageriamo! E comunque sia, preferiamo goderci l’originale, al quale il nuovo allestimento – anche se temporaneo fino a giugno, cioè fino alla chiusura dei cantieri che interessano la Gipsoteca e la Sala del Colosso della Galleria– conferisce una visibilità di rara suggestione, data anche dalla presenza degli Strumenti Musicali, provenienti dalla collezione del Conservatorio ‘Luigi Cherubini’ di Firenze, già appartenenti alle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena, tra i quali spiccano la viola tenore e il violoncello di Antonio Stradivari un violino Stradivari del 1716, un violoncello Nicolò Amati del 1650, una spinetta ovale e un clavicembalo in ebano, entrambi costruiti da Bartolomeo Cristofori. Il che consente al visitatore di immergersi nella magia del Rinascimento, di cui il David è il simbolo scultoreo indiscusso.

Dicevamo dell’accoglienza del pubblico. Dall’ archeologico di Torino all’Accademia di Brera, dagli Uffizi di Firenze ai Musei Vaticani di Roma e via via dai grandi ai piccoli musei sparsi lungo tutto il territorio, nella prima settimana di Maggio, sia pure in maniera scaglionata, è stata straordinaria, addirittura sorprendente, la partecipazione del pubblico dei visitatori, ansioso di riprendere il contatto diretto ( e non attraverso i media), con la bellezza e con gli artisti che attraverso i secoli ci hanno lasciato i loro capolavori che segnano le varie tappe della creatività e della storia del genere umano.

Che Firenze fosse una delle grandi capitali culturali del mondo, è cosa nota. Ma che alla riapertura si presentasse con vesti così rinnovate, non era immaginabile nei giorni più bui della pandemia. Nella sola Toscana sono stati 30 i luoghi riaperti e rinnovati negli allestimenti, sì da offrire l’occasione per nuove visite anche da parte di chi già li aveva frequentati in passato e, a maggior ragione, da parte di un nuovo pubblico. Luoghi non solo nei quali potersi aggirare per ammirare le opere esposte, ma da vivere, come indicano le richieste che si sono avute sin dal primo giorno, per scalare il Campanile di Giotto, la Cupola del Brunelleschi o la Torre di Pisa. Ben 180 sono state le prenotazioni, il primo giorno di riapertura, per salire in cima al Campanile di Giotto e almeno 300, divise in sei turni di 50 persone per volta, per accedere alla Cupola del Brunelleschi e vedere un panorama mozzafiato, oltreché per sfiorare il ciclo di affreschi a tempera sul Giudizio Universale, affidati da Cosimo I de’ Medici al Vasari e portati a termine da Federico Zuccari, e recentemente restaurati, sì da rivelare al mondo uno dei capolavori del manierismo. E in 500 sono saliti, un po’ per volta, anche sulla Torre Pendente di Pisa. No, non solo al mare o in campagna la gente si è concentrata nei giorni della ‘riapertura’ ma anche nei luoghi simbolo del nostro patrimonio artistico e culturale.

Se la Galleria dell’Accademia ha riaperto in tal maniera e sembra l’abbia fatto per stupirci, anche la Galleria degli Uffizi, che è il più importanti museo italiano, si è presentata all’appuntamento con una veste rinnovata, rappresentata dai seguenti dati: crescita di oltre duemila metri quadrati, dell’area espositiva, consistente in 14 nuove sale traboccanti di opere d’arte (129, molte delle quali mai esposte finora) e 22 locali al piano terreno adibiti a varie funzioni di ingresso e servizi. E il pubblico dei visitatori ha risposto alla grande. Ben 21 mila persone hanno visitato gli Uffizi nella prima settimana! La prima novità è il nuovo ingresso nell’ala di Ponente, in prossimità dell’Arno, poi al primo piano troviamo con le nuove sale dedicate al Cinquecento Fiorentino, Emiliano e romano e la prima raccolta degli autoritratti degli artisti che segnano la commistione tra passato e contemporaneità. Il tutto immerso In una veste cromatica che valorizza le opere esposte.

Tra queste, il centro dell’attenzione del pubblico e della critica è la celebre Madonna dal collo lungodel Parmigianino, capolavoro indiscusso del Manierismo emiliano esposto sulla parete di fondo di una sala raccolta e profonda, tanto che – paroladi Eike Schmidt – “ ci si sente spinti ad avvicinarsi sempre di più, fin quasi a toccare le superfici argentee del dipinto, ora protetto da una teca climatizzata che permette di ammirarlo a pochi centimetri di distanza senza danneggiarlo”. Realizzata tra il 1534 e il 1540, la Madonna che tiene il Bambino addormentato sulle ginocchia con gli angeli adoranti che vegliano su di lui, è uno dei quadri più suggestivi della Mostra. Le altre opere che rappresentano i capolavori del ‘500 romano sono la ‘Morte di Adone’ di Sebastiano del Piombo, due recentissimi acquisti degli Uffizi, i dipinti di Daniele da Volterra – stretto seguace di Michelangelo – raffiguranti la Sacra Famiglia con Santa Barbara e l’Elia nel deserto e un altro acquisto esposto per la prima volta: Omero e l’enigma dei pidocchi di Bartolomeo Passerotti, pesarese attivo a Bologna. In questo caso, dice ancora Schmidt, si è trattato di “una vera e propria operazione di tutela di un tesoro cittadino, che altrimenti il dipinto poteva rimanere sconosciuto o disperso sul mercato dell’arte”.

Questo particolare allestimento delle opere, realizzato anche grazie al contributo dei Friends of the Uffizi Galleries, è stato disegnato dall’architetto Antonio Godoli e unisce le soluzioni espositive con sistemi di protezione altamente sofisticati e ineguagliati al mondo. Infine, meritano segnalazione una luminosa e tizianesca Cena in Emmaus recentemente attribuita a Simone Peterzano, maestro di Caravaggio, mentre l’arte toscana vanta una novità sensazionale: il San Giovanni Battista di Rosso Fiorentino, uno dei capiscuola del manierismo a Firenze, lascito del professor Carlo Del Bravo, donato agli Uffizi nel luglio 2020. Ma il glorioso percorso del primo Cinquecento toscano è rappresentato dalla Madonna delle Arpie di Andrea del Sarto (una sorta di altare in pietra), da l’Angelo che suona il liuto di Rosso Fiorentino – una delle icone più amate e più riprodotte degli Uffizi, oltre alle opere del Pontormo e del Rosso Fiorentino, ma anche di Bachiacca, Granacci, Puligo che illustrano l’atmosfera di Firenze nei primi decenni del Cinquecento. Il direttore Eike Schmidt, individua inoltre nel rilievo di arte romana della fine del I secolo d.C. il Pastore seduto, detto anche il Viandante “una sorta di metafora del viaggio intrapreso dal turista e dall’amante dell’arte che si avventura nell’immenso patrimonio degli Uffizi.” Per quanto riguarda gli autoritratti, si tratta di una selezione provvisoria, destinata ad ulteriore ampliamento, che comprende quelli di Angelica Kauffmann, Marc Chagall, Renato Guttuso, Adriana Pincherle, Yayoi Kusama, TesfayeUrgessa, solo per segnalarne alcuni.

Anche il Museo di S.Marco, presenta due importanti novità: il riallestimento della Sala del Beato Angelico, realizzato grazie al finanziamento dei Friends of Florence, e una rassegna di video dedicata all’incomparabile nucleo di capolavori del grandissimo artista domenicano, attraverso i quali, dodici esperti e studiosi tra le massime autorità a livello internazionale nel campo degli studi angelichiani, accogliendo l’invito di Stefano Casciu, direttore regionale musei della Toscana e di Angelo Tartuferi direttore del Museo di San Marco, hanno descritto e approfondito un’opera o un complesso d’altare nei suoi aspetti storici, iconografici, stilistici o teologico-spirituali.

Nel solo territorio toscano sono una trentina i musei che hanno riaperto al pubblico, mettendo in vetrina i loro capolavori, tra questi ricordiamo l’Archeologico di Firenze dove è stata riunita, dopo 150 anni, nella mostra “Tesori dalle terre d’Etruria”, La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona” , quelli di Lucca, di Calci ( con la famosa Certosa), la Fortezza di Pistoia, la Pinacoteca di Siena, il Museo Etrusco di Chiusi e le Navi d’epoca romana a Pisa.

Ma, come dicevamo all’inizio, la Pinacoteca di Brera, ha riaperto le sale al grande pubblico, inaugurando una nuova era della fruizione museale: quello che si acquista non è più un anonimo biglietto, ma la tessera nominale BreraCARD che dà diritto a visitare le sale del museo fisico e ad accedere per un anno alle stanze del museo virtuale, Brera Plus+. Inoltre è possibile acquistare a costo zero la temporary carddegli Amici di Brera e ritornare al museo gratuitamente un numero illimitato di volte per tre mesi. Un’offerta ampliata che non prevede alcun ritocco delle tariffe, rimaste quelle pre-Covid. La Pinacoteca non si rivolge più a semplici visitatori, spesso collegati a un modello di visita “mordi e fuggi”, ma accoglie dei “soci” che con Brera condividono visioni, progetti, ricordi. Un processo che realizza pienamente l’ idea del ruolo sociale svolto per la propria comunità dalla Pinacoteca: ovvero un museo già prima della pandemia lontano da un turismo di massa, in ogni caso ormai tramontato, e interessato piuttosto a suscitare un senso di condivisione e di appartenenza. Con questa nuova riapertura, dopo lunghi mesi, facciamo un altro passo verso la normalità. Ma non verso la normalità di prima, ma una normalità post-COVID che prevede nuovi modi di agire, interagire, lavorare e pensare – dichiara James M. Bradburne, direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense –Il biglietto diventa una tessera e il visitatore un socio che fa parte della comunità braidense. Dunque, Brera nel cuore della città di Milano, l’utente al centro di Brera” . Poiché l’ingresso alla Pinacoteca non si acquista più nel museo, ma su brerabooking.org (con prenotazione obbligatoria), il bancone di biglietteria lascia il posto ad un help desk incaricato di rispondere alle esigenze del pubblico. Anche le sale espositive riservano novità: come le Fantasie di Mario Mafai, e la riapertura del Caffè Fernanda e di Bottega Brera, il bookshop della Pinacoteca – chiuso da più di un anno.

Infine, un cenno ai Musei Vaticani, che hanno visto code fin dalle prime ore di riapertura e per accedere ai quali, giardini compresi, la direzione ricorda che occorre obbligatoriamente prenotare la propria visita attraverso il portale ufficiale e gli accessi saranno contingentati e organizzati su fasce di ingresso di 30 minuti ciascuna. È raccomandato di rispettare con estrema precisione l’orario scelto. Inoltre, è obbligatorio indossare una mascherina che dovrà essere tenuta per tutta la durata della visita, anche negli spazi esterni come i cortili. Ciascun visitatore sarà sottoposto al controllo della temperatura e sarà negato l’accesso a tutti coloro che avranno una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

Ma, al di là delle misure di sicurezza richieste ovunque per accedere ai nostri Musei, la risposta che il grande pubblico ha dato all’avvenuta riapertura , dopo la lunga chiusura dovuta a Covid e gli sforzi organizzativi che qui abbiamo registrato, rappresentano un segnale di speranza, un moto di risveglio, che non può essere considerato un semplice ‘ritorno al passato’, ma il desiderio, anzi la necessità di andare ‘oltre’.