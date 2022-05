Niente da fare, negli Stati Uniti i vari sistemi giuridico-legali degli Stati singoli e le leggi confederali continuano a confliggere in tema di THC delta-8 e cannabis. La Corte d’Appello del 9° Circuito ha dichiarato nella sua sentenza di giovedì che, poiché il Congresso ha legalizzato non solo la canapa ma anche i suoi “derivati” ed “estratti” nella legge agricola del 2018, il THC delta-8 è legale se deriva da un estratto di canapa – in questo caso, il CBD. Atto di forza in Oklahoma. La sospensione della licenza di un laboratorio di analisi della marijuana medica dell’Oklahoma ha visto 99 farmaci soggetti a un richiamo. Il Commissario alla Sanità dello Stato ha recentemente emesso un ordine di emergenza per la sospensione a causa di presunte violazioni delle regole dell’Autorità per la marijuana medica dell’Oklahoma (OMMA). Nel febbraio dello scorso anno, il governo McGowan del West Australia ha stanziato 2 milioni di dollari per un’operazione di cannabis terapeutica a Collie che, a suo dire, creerà posti di lavoro locali a lungo termine. Althea Group Holdings Limited (ASX:AGH) ha annunciato la scorsa settimana che l’Health Products Regulatory Authority (HPRA) della Repubblica d’Irlanda ha approvato uno dei suoi prodotti.Nuova Zelanda. I primi prodotti dell’azienda neozelandese di cannabis terapeutica Cannasouth hanno superato l’esame dell’Agenzia per la Cannabis Medica del Paese.

Stati Uniti

Corte d’appello federale: I prodotti di THC Delta-8 derivati dalla canapa sono “legali”; solo il Congresso può vietarli

Il THC delta-8 derivato dalla canapa è “legale” e può essere protetto da un marchio, come ha stabilito una corte d’appello federale in una controversia sul vaping.

La Corte d’Appello del 9° Circuito ha dichiarato nella sua sentenza di giovedì che, poiché il Congresso ha legalizzato non solo la canapa ma anche i suoi “derivati” ed “estratti” nella legge agricola del 2018, il THC delta-8 è legale se deriva da un estratto di canapa – in questo caso, il CBD.

La sentenza dà al produttore di vapes delta-8 AK Futures un’altra opportunità per bloccare la società californiana Boyd Street Distrodalla presunta vendita di versioni contraffatte dei vapes “Cake” di AK Futures contenenti delta-8 THC.

La commissione d’appello, composta da tre giudici, si è schierata con AK Futures e ha affermato che il THC delta-8 non è una sostanza controllata dalla legge federale se proviene dalla canapa.

«A prescindere dalla saggezza della legalizzazione dei prodotti a base di THC delta-8, questa corte non sostituirà il proprio giudizio politico a quello del Congresso», ha scritto il giudice D. Michael Fisher.

Tuttavia, la sentenza non affronta la legalità della vendita di prodotti di THC delta-8 consumabili.

Sebbene il Congresso abbia legalizzato i derivati della canapa come il THC delta-8, ha anche incaricato la Food and Drug Administration di supervisionare le modalità di vendita di questi prodotti.

Finora la FDA ha rifiutato di autorizzare qualsiasi prodotto a base di cannabinoidi senza prescrizione medica e lo scorso settembre l’agenzia ha emesso un avviso ai consumatori in cui si diceva che il THC delta-8 «può avere sottoprodotti potenzialmente dannosi (contaminanti) a causa delle sostanze chimiche utilizzate nel processo».

La confusione sulla legalità del THC delta-8 secondo la legge federale ha spinto molti Stati (tra cui la California) a limitare o restringere le modalità di vendita.

Il caso dello svapo in California è iniziato l’anno scorso, quando la AK Futures di Santa Ana ha citato in giudizio la Boyd Street di Los Angeles per la presunta vendita di vapes contraffatti e ha chiesto a un tribunale di bloccarne le vendite.

Boyd Street ha sostenuto che il THC delta-8 è illegale secondo la legge federale e quindi non è ammissibile alla protezione della proprietà intellettuale.

I giudici d’appello non sono d’accordo.

«Se Boyd Street ha ragione, e il Congresso ha inavvertitamente creato una scappatoia che legalizza i prodotti per il vaping contenenti delta-8 THC, allora spetta al Congresso correggere il suo errore», hanno scritto i giudici.

Hanno poi criticato la Boyd Street per aver sostenuto sia che il THC delta-8 non è sicuro sia che non si dovrebbe impedire alla società di venderlo.

«Dare ragione alla Boyd Street in questa fase non impedirebbe ai prodotti a base di delta-8 THC di uscire dal mercato, ma permetterebbe a un negozio di continuare a vendere versioni contraffatte di origine sconosciuta», hanno scritto i giudici.

Il delta-8 THC è un isomero del cannabinoide psicoattivo presente naturalmente nella pianta di cannabis, il delta-9 THC.

Il delta-8 THC è raro in natura, ma può essere facilmente sintetizzato dal CBD, dando origine a prodotti che offrono effetti inebrianti senza bisogno di provenire dalla marijuana, che non è legale in tutti gli Stati e rimane illegale secondo la legge federale.

Un avvocato di Boyd Street ha dichiarato al San Francisco Chronicle che l’azienda è in procinto di risolvere la questione del marchio e che probabilmente non farà appello alla sentenza.

Stati Uniti

99 prodotti di cannabis medica richiamati in Oklahoma

La sospensione della licenza di un laboratorio di analisi della marijuana medica dell’Oklahoma ha visto 99 farmaci soggetti a un richiamo.

Il Commissario alla Sanità dello Stato ha recentemente emesso un ordine di emergenza per la sospensione a causa di presunte violazioni delle regole dell’Autorità per la marijuana medica dell’Oklahoma (OMMA).

Le ispezioni dell’OMMA e l’esame dei registri del laboratorio hanno riscontrato molteplici violazioni che, secondo l’OMMA, rappresentano una minaccia per la salute pubblica, la sicurezza e/o il benessere. Le presunte violazioni includono la manipolazione dei dati dei test e la deviazione dalle procedure operative standard del laboratorio su base regolare.

Tra i problemi esposti

138 campioni superavano le soglie consentite per lieviti e muffe, ma venivano segnalati ai licenziatari commerciali come superati.

Un campione ha superato le soglie consentite per la salmonella, ma è stato segnalato come superabile.

5 campioni presentavano livelli di E. coli superiori alle soglie consentite e, anche in questo caso, sono stati dichiarati conformi.

Una copia dell’ordinanza di emergenza per la sospensione è disponibile qui.

«Che questo serva da monito a tutti i licenziatari che tentano di eludere le leggi dello Stato: Lavoriamo diligentemente dietro le quinte per trovare e abbattere i cattivi attori di questo settore», ha dichiarato il direttore esecutivo dell’OMMA Adria Berry.

L’OMMA afferma di aver allertato 33 aziende in merito ai 99 farmaci; principalmente prodotti a base di fiori, ma anche alcuni pre-roll infusi, concentrati e cartucce. I coltivatori e i trasformatori che hanno ricevuto l’avviso di richiamo sono tenuti a informare i dispensari che hanno acquistato i prodotti e i dispensari sono tenuti a contattare i pazienti che li hanno acquistati.

Un elenco dei prodotti richiamati è disponibile qui, mentre ulteriori informazioni per i pazienti sono disponibili qui.

L’OMMA fa notare che contattare le aziende e i pazienti sarà più facile in futuro, grazie alla piena implementazione del sistema di tracciabilità dell’inventario a livello statale Metrc, che tutti i titolari di licenze commerciali dovranno adottare entro giovedì 26 maggio 2022.

I consumatori ripongono molta fiducia nei laboratori di analisi e questo incidente getterà un’ombra sull’intero settore. Questo tipo di comportamento non sembra essere un caso isolato: è un segreto aperto che alcuni laboratori statunitensi falsifichino i risultati per qualsiasi motivo. Si tratta di una situazione molto spiacevole per i laboratori che fanno la cosa giusta e si spera che il colpo di avvertimento dell’OMMA faccia sì che i cattivi attori si mettano in regola o se ne vadano.

Australia

Un altro passo verso la produzione di cannabis nella città carbonifera di Collie

Sembra che la cannabis possa giocare un ruolo ancora più importante nel futuro della città carbonifera di Collie, nell’Australia Occidentale.

Situata a circa 200 chilometri a sud di Perth, capitale del WA, Collie ha una lunga storia di estrazione del carbone. Con i giorni contati del carbone, la città ha cercato altre industrie per sopravvivere e la cannabis potrebbe aiutarla a farlo. Ma non solo per sopravvivere, bensì per prosperare.

Nel febbraio dello scorso anno, il governo McGowan del West Australia ha stanziato 2 milioni di dollari per un’operazione di cannabis terapeutica a Collie che, a suo dire, creerà posti di lavoro locali a lungo termine: l’impianto di ricerca, coltivazione, estrazione e produzione di cannabis della Cannaponics Limited.

Uno degli aspetti interessanti dell’impianto è che Cannaponicspunta a farlo funzionare al 100% con energia rinnovabile, utilizzando una micro-griglia avanzata con energia solare e idrogeno-elettrico. L’elettricità verrebbe fornita da CannaEnergy, interamente di proprietà di Cannaponics Ltd.

Attualmente in costruzione, l’impianto di produzione di 2.000 metri quadrati e la serra di 3.600 metri quadrati produrranno farmaci da distribuire in Australia e da esportare a livello internazionale. Ma gli interessi della Cannoponics vanno oltre la cannabis terapeutica. Ha anche un braccio che si occupa di alimenti, integratori e nutraceutici a base di canapa.

La settimana scorsa, il Ministro dello Sviluppo Regionale Alannah MacTiernan ha accolto con favore la firma di un Memorandum d’Intesa tra Cannaponics e Avacare Health Australia. Questo accordo non è legato alla cannabis medica. Beh, in un certo senso lo è.

Il memorandum d’intesa riguarda la ricerca e lo sviluppo che si intende condurre sull’uso della canapa come sostituto delle plastiche e dei tessuti a base di petrolio necessari per la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di vari dispositivi medici.

Secondo Cannaponics, Avacare gestirà, costruirà e finanzierà un impianto di produzione adiacente al sito di Cannaponics dedicato alla cannabis terapeutica. Cannaponics fornirà il terreno, l’energia elettrica, l’acqua e la sicurezza.

«Il Team Cannaponics è molto fortunato ad avere il sostegno di soggetti chiave come Avacare e non vede l’ora di realizzare questo progetto», ha dichiarato la società.

Commentando il protocollo d’intesa, il Ministro MacTiernan ha dichiarato:

«Stiamo investendo nel futuro di Collie mantenendo il nostro impegno a diversificare l’economia – e nel caso di Cannaponics, sostenendo anche un’iniziativa che supporta la produzione locale in un settore in crescita».

Australia

Un prodotto australiano a base di cannabis medica ottiene il via libera in Irlanda

Althea Group Holdings Limited (ASX:AGH) ha annunciato la scorsa settimana che l’Health Products Regulatory Authority (HPRA) della Repubblica d’Irlanda ha approvato uno dei suoi prodotti.

Althea è un produttore, fornitore ed esportatore australiano autorizzato di cannabis terapeutica di grado farmaceutico, con attività in patria, Europa, Nord America e Africa – e prevede di estendere la propria presenza nei mercati emergenti di Asia ed Europa.

Venerdì scorso, la società ha dichiarato che entrerà nel mercato irlandese della cannabis terapeutica dopo l’approvazione da parte dell’HPRA dell’olio di cannabis Althea CBD12:THC10, un liquido somministrabile per via orale che contiene 12,5 mg/mL di cannabidiolo e 10 mg/mL di tetraidrocannabinolo come principi attivi.

Commentando l’approvazione, l’amministratore delegato di Althea Joshua Fegan ha detto:

«L’approvazione del nostro primo prodotto a base di cannabis medicinale nella Repubblica d’Irlanda è un altro risultato positivo allineato alla nostra strategia di crescita europea per Althea».

L’azienda ha detto che seguirà una richiesta per aggiungere questo prodotto al Primary Care Reimbursement Service come parte del Medicinal Cannabis Access Programme (MCAP) della Repubblica d’Irlanda. Ciò renderebbe Althea CBD12:THC10 gratuito per i pazienti irlandesi a cui viene prescritto il trattamento nell’ambito del MCAP.

Althea fa notare che l’azienda sta anche cercando di ottenere altre approvazioni per il prodotto in Irlanda, con varie domande in corso di esame da parte dell’autorità sanitaria irlandese.

In altre notizie relativamente recenti del Gruppo Althea, la società afferma di aver ricevuto 5,5 milioni di dollari dai clienti per il periodo terminato il 31 marzo 2022 – un salto del 100% rispetto al precedente periodo corrispondente e un nuovo record per la società. La cannabis farmaceutica di Althea ha ottenuto 2,7 milioni di dollari di incassi dai clienti nel trimestre.

«Il risultato è stato raggiunto nonostante l’effetto stagionale di gennaio, periodo dell’anno in cui molti medici di base si assentano per un periodo prolungato, aggravato nel 2022 dall’allentamento delle restrizioni prolungate della COVID-19 e dalle inondazioni nel Queensland e nel NSW settentrionale», si legge in un rapporto dell’azienda.

Althea prevede che il trimestre in corso sarà un altro trimestre positivo e che si chiuderà l’anno finanziario in bellezza, senza usare un gioco di parole.

Oltre ad Althea, le attività del Gruppo includono la società interamente controllata Peak Processing Solutions, che opera nel mercato legale della cannabis ricreativa.

Nuova Zelanda

Successo della cannabis medica per la neozelandese Cannasouth

I primi prodotti dell’azienda neozelandese di cannabis terapeutica Cannasouth hanno superato l’esame dell’Agenzia per la Cannabis Medica del Paese.

Pur non fornendo molti dettagli nell’annuncio sui tre prodotti valutati con successo, sembra che si tratti di estratti a spettro completo. Ciò significa che contengono tutti i cannabinoidi presenti nella pianta e altri composti come i terpeni.

Gli elenchi del Ministero della Salute del governo neozelandese rivelano che i prodotti sono farmaci liquidi orali denominati “evalaCann”, che saranno disponibili in confezioni da 30 ml con le seguenti varianti: THC ≤1 mg: CBD 20 mg, THC 10 mg: CBD 15 mg e THC 10 mg: CBD ≤1 mg.

Il THC (tetraidrocannabinolo) è presente nei prodotti come THC e THCA (acido tetraidrocannabinolico), mentre il CBD (cannabidiolo) è presente come CBD e CBDA.

Commentando l’approccio all’estratto a spettro completo, l’amministratore delegato di Cannasouth Mark Lucas ha dichiarato:

«Anche se le sfide tecniche poste da questo approccio ci hanno portato a dover affrontare un lungo percorso normativo, l’attesa è valsa la pena per i benefici che i pazienti riceveranno da queste opzioni di prodotto migliorate», ha dichiarato Mark Lucas, CEO di Cannasouth.

Il successo della valutazione da parte dell’Agenzia significa che i prodotti hanno soddisfatto i severi standard minimi di qualità previsti dal Misuse of Drugs (Medicinal Cannabis) Regulations 2019 della Nuova Zelanda, o hanno ottenuto il consenso per la distribuzione ai sensi del Medicines Act 1981 (farmaci approvati e provvisoriamente approvati).

In altre notizie da Cannasouth, l’azienda ha notato che è vicina alla raccolta del primo raccolto commerciale di fiori di cannabis terapeutica nel suo impianto di coltivazione a Waikato, mentre sta procedendo con la certificazione GACP e GMP. L’azienda ha anche l’obiettivo di esportare fiori di cannabis di prima qualità quest’anno, il che, secondo l’azienda, porterà entrate significative al Gruppo Cannasouth.

La struttura di Waikato vanta due serre di fioritura sigillate con aree di coltivazione al coperto per ospitare piante madri e giovani. La coltivazione indoor e le aree di post-raccolta, taglio, essiccazione e imballaggio sono progettate per supportare un totale di otto serre di fioritura.

serre di fioritura.

Cannasouth ha pensato molto all’efficienza energetica della struttura, dato che l’energia è una spesa importante per questo tipo di operazioni; e fa notare che l’energia solare potrebbe essere aggiunta in caso di espansione. L’azienda afferma di utilizzare tecniche di coltivazione prive di sostanze chimiche laddove possibile e di incorporare pratiche sostenibili in tutti gli aspetti delle sue operazioni.

L’ottenimento degli accreditamenti GACP e GMP per le operazioni di coltivazione consentirà a Cannasouth di assicurarsi il prezzo di vendita più alto per i suoi prodotti e di accedere ai mercati esteri più rigidamente regolamentati.

Cannasouth è stata la prima azienda neozelandese di cannabis terapeutica a quotarsi alla Borsa della Nuova Zelanda (NZX:CBD), nel giugno 2019.