Anche per oggi non si vota (per le Politiche). Ha ragione Alessandro De Angelis, persino Alessandro De Angelis, quando sull’HuffPost sostiene che non si andrà alle urne per le Elezioni Politiche prima della scadenza naturale di inizio 2023. Lui ritiene che si arriverà addirittura a maggio, dall’inizio di marzo che fu nel 2018. In ogni caso la ‘Pax mattarelliana‘ in tempi di guerra regge.

Il chiacchiericcio sulle elezioni anticipate non fa i conti con un’interpretazione alla lettera della Costituzione. E poi Draghi per i prossimi 12-15 mesi garantisce la collocazione internazionale del nostro Paese. E quindi… In Italia le legislature non durano necessariamrnte cinque anni ma cinque anni e un paio di mesi in caso di necessità. La Costituzione infatti prescrive che «le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni» dallo scadere della legislatura, della durata ‘standard’ di cinque anni. La previsione dei Costituenti era attentamente mirata a permettere quel ‘gioco’ che nei binari ferroviari di una volta consentiva il non deragliamento dei convogli. E in questo caso si tratta di una precauzione assolutamente opportuna, ancor di più necessaria.

Per ora, dunque, ‘accontentiamoci’ dunque delle Amministrative, cioè Comunali, del 12 giugno prossimo, 2022. Quanto all’ipotesi che l’eventuale piccolo slittamento prossimo venturo delle Politiche possa proseguire oltre, scavallando l’estate 2023 e magari tutto l’anno, trattasi di celie per passare il tempo, e riempire qualche spazio informativo. Le ipotesi e i ‘boatos’, effettivamente clamorosi, di un possibile rinvio delle prossime Politiche nel caso in cui ci fosse un’ulteriore escalation militare della guerra tra Russia e Ucraina ed un peggioramento della situazione economica a causa dell’eventuale stop di Mosca al gas all’Italia, come già accaduto con Polonia e Bulgaria, è una boutade inventata a tavolino, e neanche tanto bene.

Praticamente certo, invece, che Mario Draghi intenda anticipare la Legge di Bilancio per il 2023 a questo giugno-luglio, in modo tale che venga approvata dal Parlamento prima della pausa di agosto (ma senza la riforma delle pensioni). Probabile anche uno scostamento di Bilancio la cui entità dipenderà dalla situazione economica e geopolitica.

E poi puntare sulla Guerra, e le sue conseguenze su di noi e su tutto traguardandoci ad un anno da ora è totalmente campato in aria. Oltretutto, pur da inguaribili ottimisti, non sappiamo neppure se, scivolando inavvertitamente il piede sul pedale dell’acceleratore di macchine in folle corsa sul ciglio del burrone, ci sarà ancora qualcuno, in Italia e altrove, in grado di andare a votare. In quel caso il problema sarebbe risolto alla radice. E per sempre.