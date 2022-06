Vladimir Putin ha a lungo affermato di essere il campione degli ucraini filorussi. Tuttavia, ora è dolorosamente evidente che anche le regioni ucraine più strettamente associate al sentimento pro-Cremlino sono state le più colpite dall’attuale invasione.

Dall’inizio della guerra quattro mesi fa, la forza di invasione di Putin ha ucciso migliaia di ucraini di lingua russa e di etnia russa che affermano di proteggere. L’esercito russo ha anche ridotto in macerie diverse città ucraine in gran parte di lingua russa. Non sorprende che la carneficina in corso abbia costretto a un ripensamento radicale degli atteggiamenti nei confronti della Russia e abbia trasformato molti ucraini precedentemente comprensivi in ​​accaniti oppositori del Cremlino. Questo cambiamento storico non è più immediatamente evidente che nella città portuale del Mar Nero, Odessa.

Mentre Putin crede di avere un diritto storico sull’intera Ucraina, Odessa ha sempre occupato un posto particolarmente speciale nell’immaginario russo. Per gran parte del tardo periodo zarista, Odessa fu conosciuta come la capitale meridionale dell’Impero russo. Idea che sarebbe rimasta profondamente radicata nell’identità nazionale russa per tutta l’era sovietica. Odessa è stata celebrata in tutta l’URSS per il suo senso dell’umorismo unico e il ‘colorato’ mondo criminale. La città era rinomata per le sue associazioni con giganti della storia russa come Grigory Potemkin e leggende letterarie russe che vanno da Pushkin a Isaac Babel.

Molti a Odessa condividevano questo senso di stretta affinità culturale con la Russia. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, il sentimento filo-russo è rimasto forte a Odessa mentre le nozioni di patriottismo ucraino spesso faticavano a mettere radici. I partiti pro-Cremlino tendevano a dominare la scena politica locale, mentre le iniziative favorevoli a Mosca come il riconoscimento del russo come seconda lingua di Stato dell’Ucraina godevano di un ampio sostegno pubblico.

Allo stesso tempo, a Odessa c’era relativamente poco desiderio per una vera ‘riunione’ russa. Sebbene la maggioranza degli odessiti preferisse forti legami tra Ucraina e Russia e considerasse i due Paesi strettamente correlati, solo una minoranza di residenti voleva separarsi dall’Ucraina o entrare a far parte della Russia moderna. Invece, l’identità locale tendeva a dominare sulle questioni di cittadinanza, con molti residenti di Odesa che preferivano vedere la loro nazionalità come ‘Odesan’ piuttosto che ucraina o russa. Questa interpretazione tipicamente stravagante del dibattito sulla nazionalità ha catturato l’essenza della politica dell’identità nell’Odesa post-sovietica, ma si è rivelata troppo sfumata per il Cremlino.

Durante la preparazione all’invasione del febbraio 2022, Putin sembra essersi convinto che Odessa e altre città ucraine tradizionalmente russofile nel sud e nell’est del Paese stessero segretamente aspettando la liberazione e avrebbero accolto il suo esercito con torte e fiori. Questo errore di calcolo catastrofico ha innescato il più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale e ha fatto molto per infrangere i legami generazionali che un tempo legavano così strettamente Russia e Ucraina.

Prima del 2014, Odessa aveva espresso in modo schiacciante atteggiamenti positivi nei confronti della Russia. Nel frattempo, i sondaggi hanno costantemente identificato il sostegno della maggioranza a una qualche forma di unione doganale con la Russia e altri Stati dell’ex Unione Sovietica. Nel frattempo, relativamente pochi nella città portuale del Mar Nero sono favorevoli all’adesione all’UE. Un sondaggio condotto dall’Istituto internazionale di sociologia di Kiev nel febbraio 2014 durante le settimane climatiche della rivoluzione Euromaidan in Ucraina ha rilevato che il 24% degli abitanti di Odessa voleva vedere l’Ucraina unirsi alla Federazione Russa, rappresentando una delle percentuali più alte dell’intero paese.

Anche se la Russia ha condotto una guerra localizzata nell’Ucraina orientale dalla primavera del 2014, le percezioni positive dell’eredità russa di Odessa hanno continuato a tradursi in un forte sostegno ai politici di Mosca. Tuttavia, tutto è cambiato il 24 febbraio 2022.

L’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia ha devastato il Paese e causato sofferenze indicibili. Decine di migliaia sono state uccise durante i primi quattro mesi di guerra, con altri milioni costretti a fuggire dalle loro case. Nel frattempo, il Cremlino ha intrapreso la sistematica distruzione dell’economia ucraina. Fabbriche, centri commerciali e infrastrutture vitali sono stati presi di mira da attacchi aerei, mentre i porti di Odessa sono stati bloccati per interrompere l’ancora di salvezza economica dell’Ucraina ai mercati globali.

Odessa non si è ancora trovata in prima linea nei combattimenti ma ha subito numerosi attacchi aerei. Da febbraio è diventata una città fortezza pronta a difendersi dagli assalti russi sia di terra che di mare.

Gli abitanti di Odessa ora non si illudono di dover affrontare una lotta per la sopravvivenza. Altre città ucraine prevalentemente di lingua russa con legami storici altrettanto forti con la Russia non hanno ricevuto pietà. Invece, sono state sottoposte a brutali bombardamenti e in molti casi sono stati spazzati via dalla faccia della terra. Il secondo porto marittimo più grande dell’Ucraina dopo Odessa, Mariupol, è stato quasi completamente distrutto e si teme la morte di oltre ventimila civili. Molte delle vittime erano di etnia russa. Pochi dubitano che Odessa subirà un destino simile se le truppe russe riusciranno ad avanzare sulla città.

La ferocia genocida dell’invasione di Putin ha avuto un profondo impatto sugli atteggiamenti di Odessa nei confronti della Russia, rafforzando anche drammaticamente l’identità ucraina nella città. Un sondaggio condotto nel giugno 2022 dal sondaggista ucraino SOCIS ha catturato i cambiamenti storici in atto a Odessa. È emerso che il 78% dei residenti di Odessa ha espresso orgoglio per l’identità ucraina. Allo stesso tempo, l’88% ha notato un forte deterioramento nella propria valutazione dei leader russi e l’80% ha segnalato un forte calo dei sentimenti nei confronti dei russi in generale. Il drammatico allontanamento di Odessa dalla Russia negli ultimi quattro mesi si è riflesso in tutte le regioni ucraine più tradizionalmente filo-Cremlino.

Molti osservatori sostengono che l’invasione di Putin si sia sbrogliata sul campo di battaglia. In genere indicano la storica sconfitta della Russia nella battaglia di Kiev e la mancata cattura di Kharkiv. Queste battute d’arresto militari non sono certamente da sottovalutare. Né i modesti quanto faticoso progressi russi di oggi nell’Ucraina orientale dovrebbero essere visti come una riparazione del danno causato dai precedenti fallimenti della forza di invasione di Putin. Tuttavia, la sconfitta più significativa del dittatore russo è sicuramente arrivata nella battaglia per i cuori e le menti.

Scatenando una guerra di annientamento, Putin ha irrimediabilmente alienato milioni di ucraini che in precedenza erano in sintonia con l’idea di legami più stretti con la Russia. Questa è una catastrofe strategica per la nazione russa che ha ribaltato secoli di espansione imperiale. Ha trasformato completamente il panorama geopolitico e distrutto ogni speranza di un governo filo-russo emergente in Ucraina per i decenni a venire.

Putin sognava di assicurarsi la sua posizione nella storia come fondatore di un nuovo impero russo. Invece, si è condannato a un’eredità di fallimento storico e un posto nell’infamia come uno dei peggiori criminali di guerra del ventunesimo secolo.

La versione originale di questo intervento è qui.