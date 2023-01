Anche l’Ecuador decide di puntare forte sulla canapa

Il governo ecuadoriano ha dato il via libera alla prima coltivazione di canapa nel Paese, nell’ambito di un’iniziativa cooperativa tra due aziende e l’Associazione latino-americana della canapa industriale (LAIHA). Green and Growth, membro della LAIHA, Quito, e Nobis Holding de Inversiones, uno dei più grandi gruppi di holding dell’Ecuador, affermano che inizialmente coltiveranno canapa su 100-1.000 ettari, con campi e lavorazioni a scalare e investimenti in crescita fino a 25-50 milioni di dollari a partire dal 2025. Google Ads non vieterà più tutte le pubblicità sulla canapa e sul CBD in California, Colorado e Porto Rico, ma continueranno a esserci limitazioni per gli operatori del settore.Google ha annunciato la modifica delle sue politiche pubblicitarie in un post sul blog. A partire dal 20 gennaio 2023, il divieto sarà abolito per: Prodotti farmaceutici approvati dalla FDA contenenti CBD. Prodotti topici a base di CBD derivati dalla canapa con meno dello 0,3% di THC. Le aziende che commercializzano prodotti topici a base di CBD devono essere certificate da LegitScript, il che comporta la sottoposizione dei prodotti a test di laboratorio e la fornitura di un certificato di analisi da parte di terzi. In seguito, anche Google deve certificare l’azienda. Il gigante farmaceutico mondiale Jazz Pharmaceuticals ha intentato una causa sostenendo che un elenco di aziende produttrici di farmaci generici ha violato i suoi brevetti per l’Epidiolex, un farmaco derivato dalla cannabis usato per trattare le crisi della sindrome di Dravet, della sclerosi tuberosa complessa e della sindrome di Lennox-Gastaut.

Ecuador

L’iniziativa sulla canapa in Ecuador è la prima a concentrarsi su fibra e cibo

Il governo ecuadoriano ha dato il via libera alla prima coltivazione di canapa nel Paese, nell’ambito di un’iniziativa cooperativa tra due aziende e l’Associazione latino-americana della canapa industriale (LAIHA).

Green and Growth, membro della LAIHA, Quito, e Nobis Holding de Inversiones, uno dei più grandi gruppi di holding dell’Ecuador, affermano che inizialmente coltiveranno canapa su 100-1.000 ettari, con campi e lavorazioni a scalare e investimenti in crescita fino a 25-50 milioni di dollari a partire dal 2025.

Impegno globale

«Tra gli obiettivi principali di questa iniziativa c’è quello di posizionare il Paese come una delle economie che si uniscono all’impegno globale per la produzione di materiali e risorse sostenibili», ha dichiarato Jaime Gómez, direttore esecutivo di Green and Growth, che ha sottolineato come l’operazione «genererà centinaia di posti di lavoro».

I coltivatori in Ecuador hanno coltivato principalmente fiori di cannabis, che vengono esportati. La nuova iniziativa segna il primo sforzo per sviluppare la produzione di fibre e cereali di canapa per “materiali di alta qualità, come fibre tecniche, biochare altri prodotti a valore aggiunto, per l’esportazione e la stimolazione del mercato nazionale”, hanno detto i partner.

Semi cinesi

Il presidente della LAIHA, Lorenzo Rolim da Silva, ha dichiarato che alcune varietà di semi cinesi hanno prosperato a latitudini vicine all’equatore, in Paraguay raggiungendo altezze superiori ai sei metri (circa 20 piedi).

Sebbene le varietà cinesi possano esprimere livelli di THC compresi tra lo 0,45 e lo 0,47%, ciò non rappresenta un problema né in Ecuador né in Paraguay. Il limite dell’Ecuador per il THC nelle piante “sul campo” è dell’1,0%; quello del Paraguay è dello 0,5%.

«Queste piante producono semi molto più grandi delle varietà europee e possono sopportare il calore. Per non parlare del fatto che sono “day neutral“: fioriscono solo dopo circa 30-45 giorni sul campo, indipendentemente dalla condizione di giorno corto», ha detto Rolim da Silva. «In Paraguay le coltiviamo in inverno per il grano, con regimi di luce inferiori alle 12 ore».

Esportatori collaudati

Green & Growth SAS, fondata nel luglio 2022, è una società di ricerca e sviluppo focalizzata sulle catene di approvvigionamento di materie prime sostenibili. La società ha dichiarato di aver «identificato l’Ecuador come punto di partenza per svolgere le proprie attività nella regione grazie ai progressi della sua legislazione in materia di canapa industriale e alle condizioni ambientali».

Nobis Holding, provincia di Guayas, è una holding internazionale con attività nel settore agroalimentare, immobiliare, centri commerciali e alimentare.

«È molto interessante per noi sostenere questi progetti nei Paesi amazzonici, dove la sostenibilità della produzione deve essere maggiore», ha dichiarato Karen Viviana Castaño, direttore della comunicazione della LAIHA. «L’Ecuador ha esperienza come esportatore di materie prime; prevediamo che sarà un successo completo grazie alla solida piattaforma di esportazione che già possiede nel commercio di fiori, banane e caffè».

La via della canapa

L’Ecuador ha posto le basi per lo sviluppo dell’industria della canapa nel Paese con l’emanazione di una normativa da parte del Ministero dell’Agricoltura nel 2020. Le norme guidano la produzione di semi, l’agricoltura, la lavorazione, la commercializzazione, l’esportazione e altri anelli della catena di produzione della canapa.

L’Assemblea Nazionale dell’Ecuador ha aperto la strada alla canapa quando ha depenalizzato la coltivazione e la produzione di prodotti a base di cannabis nel settembre 2019, fissando il limite di THC nella canapa all’1,0%.

Stati Uniti

Google allenta alcune restrizioni pubblicitarie per i prodotti a base di canapa e CBD

Google Ads non vieterà più tutte le pubblicità sulla canapa e sul CBD in California, Colorado e Porto Rico, ma continueranno a esserci limitazioni per gli operatori del settore.

Google ha annunciato la modifica delle sue politiche pubblicitarie in un post sul blog.

A partire dal 20 gennaio 2023, il divieto sarà abolito per:

Prodotti farmaceutici approvati dalla FDA contenenti CBD.

Prodotti topici a base di CBD derivati dalla canapa con meno dello 0,3% di THC.

Le aziende che commercializzano prodotti topici a base di CBD devono essere certificate da LegitScript, il che comporta la sottoposizione dei prodotti a test di laboratorio e la fornitura di un certificato di analisi da parte di terzi.

In seguito, anche Google deve certificare l’azienda.

Gli integratori, gli additivi alimentari e i prodotti inalati saranno ancora vietati dalle regole di Google.

Inoltre, non tutti i formati pubblicitari sono disponibili per gli operatori del marketing, compreso il Masthead di YouTube.

Il CBD non sarà più incluso nell’elenco dei prodotti farmaceutici e degli integratori non approvati.

Nonostante le politiche di Google, i commercianti di cannabis hanno scoperto delle scappatoie per inserire annunci digitali.There’s a trick to promoting your cannabis business throughGoogle (mjbizdaily.com)

Il trucco? Evitare il linguaggio contenente termini legati alla cannabis nel testo degli annunci o nei siti web, oppure utilizzare piattaforme pubblicitarie diverse.

Stati Uniti

Causa giudiziaria: i produttori di farmaci generici hanno violato i brevetti del farmaco alla cannabis Epidiolex

Il gigante farmaceutico mondiale Jazz Pharmaceuticals ha intentato una causa sostenendo che un elenco di aziende produttrici di farmaci generici ha violato i suoi brevetti per l’Epidiolex, un farmaco derivato dalla cannabis usato per trattare le crisi della sindrome di Dravet, della sclerosi tuberosa complessa e della sindrome di Lennox-Gastaut.

La causa, depositata in un tribunale federale del New Jersey, sostiene che Alkem, Apotex, Teva Pharmaceuticals e altri produttori di farmaci generici hanno presentato piani per commercializzare varianti generiche dell’Epidiolex alla Food and Drug Administration statunitense, secondo quanto riportato dal media finanziario Benzinga.

L’azienda irlandese Jazz sostiene che i suoi brevetti, registrati dalla sua filiale GW Pharmaceuticals, proteggono la «composizione e il metodo d’uso dell’Epidiolex e i metodi di trattamento con Epidiolex» fino al 2035 e oltre.

L’azienda afferma inoltre che l’approvazione esclusiva della FDA protegge il farmaco per determinati usi fino al 2025 e al 2027.

Secondo il blog farmaceutico Fierce Pharma, i produttori di farmaci generici affermano che le versioni generiche non violano i brevetti e che i brevetti non sono validi.

Jazz ha acquisito i brevetti quando ha comprato GW Pharmaceuticals, con sede nel Regno Unito, nel 2021, in un accordo valutato a 7,2 miliardi di dollari.

L’Epidiolex ha fatto notizia nel 2018 quando ha ottenuto l’approvazione della FDA – il primo farmaco con un principio attivo derivato dalla cannabis a riuscirci.

Stati Uniti

L’USDA concede 5 milioni di dollari per espandere le opportunità della canapa in Tennessee

Due università, un gruppo commerciale di canapa e il dipartimento dell’agricoltura del Tennessee stanno unendo le forze per ricercare e sviluppare nuove opportunità economiche per l’industria della canapa dello Stato.

Secondo The Rogersville Review, la collaborazione sarà finanziata da una sovvenzione di quasi 5 milioni di dollari che il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha assegnato a Partnerships for Climate-Smart Commodities:

Università del Tennessee.

Tennessee State University.

L’Alleanza per la canapa del Tennessee.

Il Dipartimento dell’Agricoltura del Tennessee.

Il progetto utilizzerà i fondi per contribuire all’espansione dei mercati per i produttori di canapa che offrono vantaggi ai piccoli produttori e a quelli poco serviti e per produrre prodotti di base rispettosi del clima, secondo quanto riportato dalla rivista.

Un obiettivo è quello di espandere la produzione di canapa industriale come prodotto “intelligente per il clima”, anche valutando i suoi benefici in termini di gas serra.

Sono previsti sforzi per reclutare e identificare i produttori considerati poco serviti – ad esempio minoranze, donne e veterani – e i coltivatori delle aree economicamente più svantaggiate dello Stato.

L’iniziativa, che fa parte delle 71 proposte selezionate dal Partnerships for Climate-Smart Commodities, è uno dei cinque progetti incentrati sulla canapa che hanno ricevuto finanziamenti dal programma.

Australia

Applicazioni della cannabis medica australiana nel 2022

Per la prima volta da quando è stata legalizzata in Australia nel 2016, le richieste di accesso alla cannabis terapeutica utilizzando il percorso più comune sono calate nel 2022. Ma questo non significa che il numero di australiani che accedono alla cannabis terapeutica sia diminuito; e legalmente.

Amministrato dalla Therapeutic Goods Administration (TGA), lo Special Access Scheme (SAS) australiano consente l’accesso a prodotti terapeutici non inclusi nel Registro australiano dei prodotti terapeutici (ARTG), considerati non approvati. Con pochissime eccezioni al momento, la cannabis medica rientra in questa categoria.

Le approvazioni per la cannabis terapeutica nell’ambito del SAS rientrano solitamente nella categoria B del sistema (SAS-B), che è un percorso di applicazione accessibile agli operatori sanitari.

Dal 1992 e fino alla fine dello scorso anno, ci sono state 326.049 approvazioni SAS-B, la maggior parte delle quali negli ultimi anni. Nel 2022, ci sono state 118.340 richieste di cannabis medica SAS-B, una cifra piuttosto impressionante. Ma nel 2021 sono state circa 122.000.

Quindi, cosa è successo?

La diminuzione del 2022 non significa che il numero di pazienti stia diminuendo. Grazie alle riforme introdotte dal TGA alla fine dello scorso anno, in alcune circostanze sono necessarie meno approvazioni. Tra i cambiamenti, dalla fine di novembre gli Authorised Prescribers (AP) possono prescrivere uno specifico tipo di prodotto a un gruppo di pazienti direttamente sotto la loro cura per una determinata patologia, senza che ogni singolo paziente debba essere approvato dal TGA.

L’acquisizione dello status di AP – in precedenza un processo molto complesso – è stato reso meno frustrante, più rapido e più economico per alcuni trattamenti a base di cannabis terapeutica, il che ha senza dubbio incrementato ulteriormente il numero di prescrittori autorizzati, che era già in aumento.

La TGA osserva inoltre che:

«I numeri delle approvazioni e delle notifiche non corrispondono al numero effettivo di pazienti che ricevono questi farmaci nell’ambito del SAS. Questo perché un paziente può essere associato a richieste ripetute per un singolo prodotto o ad approvazioni per più prodotti».

Ulteriori informazioni sul SAS sono disponibili qui. E per una spiegazione dettagliata di come interpretare le statistiche relative ai Prescrittori Autorizzati da quando, a novembre, è stato implementato il nuovo cruscotto della TGA (ancora un po’ confuso).